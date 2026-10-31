लुला-ट्रम्प टँगो : डाव्या-उजव्या विचारसरणीचे राजकीय नाट्य
ब्राझीलचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष लुला हे चीन, क्युबा आणि रशियासोबतचे व्यापारी संबंध दृढ करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत. ही गोष्ट ट्रम्प यांच्या इच्छेच्या पूर्णपणे विरोधात आहे.
Published : October 31, 2026 at 5:38 PM IST
ब्राझीलचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष लुईझ इनासिओ लुला दा सिल्वा हे भांडवलशाही अमेरिका आणि दक्षिण अमेरिकेवर वर्चस्व गाजवण्याच्या अमेरिकेच्या प्रवृत्तीबद्दलची आपली नापसंती आणि विरोध लपवत नाहीत. म्हणूनच, निवडणुकीनंतरच्या आपल्या भाषणात लुला म्हणाले की, ब्राझील हे कोणाचेही अंगण नाही, हा मोठा भाऊ असलेल्या अमेरिकेला दिलेला एक अप्रत्यक्ष टोला होता.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना डाव्या विचारसरणीचे राजकारण केवळ नापसंतच नाही, तर त्यांना बदनाम करण्याची एकही संधी ते सोडत नाहीत. त्यांनी आपल्या नेहमीच्या बेफिकीर शैलीत ठामपणे सांगितलंय की ब्राझीलच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत ‘गैरप्रकार’ झाले होते आणि निवडणुकीत आपण कोणाचीही बाजू घेतली नाही असा दावा केला. खरं तर फ्लॅविओ बोल्सोनारो यांनी जिंकावे अशी ट्रम्प यांची इच्छा स्पष्ट दिसत होती. मात्र उपरधानं त्यांनी असंही म्हटलं होतं की त्यांना लुला आवडतात. परंतु वैयक्तिक आवडीनिवडींच्या या टोकदार देवाणघेवाणीच्या पलीकडे, लुला आणि ट्रम्प यांची कुठेही भेट झाल्यास ते नक्कीच हस्तांदोलन करतील, आणि ती भेट 15-16 डिसेंबर रोजी मियामी येथे ट्रम्प आयोजित करणार असलेल्या जी-20 शिखर परिषदेत होईल. दरम्यान, ते एकमेकांशी वाद घालत राहतील, लुला यांच्यापेक्षा ट्रम्प जास्त वाद घालतील अशीच शक्यता जास्त आहे.
लुला यांच्या नेतृत्वाखालील ब्राझील अमेरिकेसमोर म्हणजे केवळ ट्रम्प यांच्यासमोरच नव्हे, तर संपूर्ण अमेरिकेसमोर एक वास्तविक राजकीय आव्हान उभे करत आहे. लुला हे केवळ ब्राझीलचे डाव्या विचारसरणीचे राष्ट्राध्यक्ष नाहीत; ते व्यापार क्षेत्रात ट्रम्प यांच्या दादागिरीला शह देण्यास सज्ज आहेत. लुला चीनसोबतचे ब्राझीलचे व्यापारी संबंध अधिक दृढ करतील, जे ट्रम्प आणि अमेरिकेसाठी अत्यंत अस्वस्थ करणारी बाब ठरेल.
सोयाबीनच्या बाबतीत ब्राझीलने हे आधीच करून दाखवले आहे. सेमीकंडक्टर चिप्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि महत्त्वपूर्ण धातूंच्या क्षेत्रात अमेरिका आणि चीन यांच्यात तीव्र संघर्ष सुरू असताना, चीनला सोयाबीन निर्यात करण्याच्या बाबतीत ब्राझीलने अमेरिकेची जागा जवळजवळ घेतली आहे. चीनने पुन्हा सोयाबीनची आयात सुरू केली असून, 2026-27 मध्ये ते अमेरिकेकडून 25 दशलक्ष टन सोयाबीन आयात करेल अशी शक्यता आहे; जानेवारी ते सप्टेंबर या काळात त्यांनी 11.06 दशलक्ष टन सोयाबीन आयात केलेही आहे. मात्र, याच कालावधीत 65.84 दशलक्ष टन सोयाबीन निर्यात करून ब्राझील अव्वल स्थानी कायम आहे.
चीन, भारत आणि ब्रिक्स (BRICS) गटातील इतर देशांच्या तुलनेत, लुला हे असे एकमेव नेते आहेत जे जागतिक व्यापारातील अमेरिकेच्या आर्थिक वर्चस्वाला आव्हान देण्याबाबत उघडपणे बोलतात. इतकेच नव्हे, तर जागतिक राखीव चलन (reserve currency) म्हणून अमेरिकन डॉलरच्या जागी दुसरे चलन आणण्यासाठीही ते अत्यंत उत्सुक आहेत. हे धोरण अर्जेंटिनाचे राष्ट्राध्यक्ष जेवियर मिली यांच्या भूमिकेच्या अगदी उलट आहे. मिली हे ट्रम्प यांच्याप्रमाणेच कट्टर उजव्या विचारसरणीचे असून ट्रम्प यांच चाहते आहेत; त्यांनी अर्जेंटिनाच्या 'पेसो' चलनाच्या जागी अमेरिकन डॉलरचा वापर करण्याचा मानस व्यक्त केला होता. लुला यांची 'डी-डॉलरलायझेशन' (डॉलरचे वर्चस्व संपवण्याची) योजना यशस्वी होण्याची शक्यता कमी आहे, कारण भारत याच्या बाजूने नाही, चीनला यात विशेष रस नाही आणि रशिया, ज्याचे चलन 'रूबल' कमकुवत आहे तो डॉलरलाच अधिक पसंती देईल. केवळ लुला हेच असे नेते आहेत जे उघडपणे या कल्पनेचे समर्थन करतात. ब्रिक्स गटाने उचललेले पहिले पाऊल म्हणजे सदस्य देशांनी आपापल्या स्थानिक चलनांचा वापर करून आयातित मालाचे पैसे चुकवणे. मात्र, आर्थिक वर्चस्वाच्या या लढाईत लुला यांच्या या व्यापक धोरणाबाबत अमेरिकेला वाटणारी चिंता रास्तच आहे. जागतिक उतरंडीत अव्वल स्थानी असलेल्या अमेरिकेला तिथून हटवण्यात लुला यशस्वी होण्याची शक्यता नगण्य आहे; आणि जर तसे घडलेच, तर ते लुला यांच्या प्रयत्नांमुळे नक्कीच नसेल.
लुला हे एक डाव्या विचारसरणीचे लोकशाहीवादी नेते आहेत, ज्यांना निवडणूक प्रणालीच्या अनिश्चित वळणांचा सामना करावा लागतो. ते फिडेल कॅस्ट्रो यांच्यासारखे, जे अत्यंत लोकप्रिय असूनही एक कम्युनिस्ट हुकूमशहा होते तसे नाहीत. तसंच ते ह्युगो शावेझ यांच्यासारखे कट्टर लोकानुनयवादी (पॉप्युलिस्ट) नेतेही नाहीत. 2006 ते 2014 या काळात दोन वेळा राष्ट्राध्यक्षपद भूषवल्यानंतर, सलग दोन वेळाच पदावर राहता येईल या घटनात्मक मर्यादेमुळे त्यांना पद सोडावे लागले. 2018 मध्ये भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली त्यांना कारावासाची शिक्षा झाली. परंतु 2019 मध्ये सर्व आरोपांतून मुक्त होऊन ते कारागृहातून बाहेर आले. 2022 च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत त्यांनी जैर बोल्सोनारो जे फ्लाव्हिओचे वडील आहेत यांचा पराभव केला. या विजयानंतर, त्यांना पुन्हा एकदा 'सलग दोन वेळाच पदावर राहता येईल' या घटनात्मक मर्यादेचा सामना करावा लागत आहे.
कदाचित लुला यांना डोळ्यासमोर ठेवूनच ट्रम्प यांनी 'लोकशाहीवादी कम्युनिस्ट' (democratic communist) ही संज्ञा वापरली असून, अशा विचारसरणीच्या लोकांना त्यांनी 'शाप' असे संबोधले आहे. ट्रम्प आणि अमेरिकेतील 'डीप स्टेट' (प्रशासकीय व सुरक्षा यंत्रणांमधील प्रभावशाली गट) यांना हे ठाऊक आहे की, 214 दशलक्ष लोकसंख्या आणि 2.65 ट्रिलियन डॉलर्सची जीडीपी असलेला ब्राझील, जो दक्षिण अमेरिकेतील सर्वात मोठा आणि जगातील दहाव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेला देश आहे, त्याला हलक्यात घेणे परवडणारे नाही. याउलट, व्हेनेझुएलाची लोकसंख्या 28.63 दशलक्ष असून त्यांची जीडीपी 124.18 अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. त्यामुळे, ट्रम्प यांनी या वर्षाच्या जानेवारी महिन्यात व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो आणि त्यांच्या पत्नी सिलिया फ्लोरेस यांचे अपहरण करण्यासारखे पाऊल उचलले होते, तसा विचारही ते ब्राझीलच्या बाबतीत करू शकत नाहीत. थोडक्यात, ब्राझीलच्या अवाढव्य आकडेवारीचे महत्त्व त्यांना मान्य करावेच लागते. त्यामुळे, ट्रम्प आणि लुला यांच्यात थेट संघर्ष होण्याऐवजी, ते एकमेकांसोबत एक प्रकारे 'तलवारबाजी' वाक्युद्ध किंवा 'टँगो' सावध पवित्रा घेत चाललेला संघर्ष करू शकतात. लुला हे ट्रम्प यांच्या इच्छेच्या पूर्णपणे विरोधात जाऊन चीन, क्युबा आणि रशियासोबतचे व्यापारी संबंध अधिक दृढ करत राहतील.
एकीकडे ट्रम्प यांच्या लोकप्रियतेच्या आलेखामध्ये घसरण होत असताना, दुसरीकडे लुला यांनाही आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. अध्यक्षीय निवडणुकीत त्यांनी दणदणीत विजय मिळवला असला त्यांना 6 कोटी 40 लाख मते मिळाली. तर फ्लाव्हियो बोल्सोनारो यांना 5 कोटी 98 लाख 30 हजार मते मिळाली. तरीही त्यांना काँग्रेसमध्ये तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागत आहे, जिथे बोल्सोनारो यांचा पक्ष असलेल्या 'लिबरल्स'चे बहुमत आहे. त्यामुळे, लुला यांना आपली विधेयके मंजूर करून घेणे सोपे जाणार नाही. ब्राझीलच्या जनतेने लुला यांना अध्यक्ष म्हणून निवडून दिले, परंतु त्यांच्या पक्षाला बहुमत दिलेले नाही.
हे मान्य केले जाते की, लुला यांच्या मागील कार्यकाळात स्वस्त कर्जाच्या उपलब्धतेमुळे कृषी क्षेत्राला मदत झाली होती. मात्र, सध्या महागाईचा दर 4.6 टक्क्यांच्या उच्चांकावर आहे आणि सार्वजनिक कर्ज जीडीपीच्या 82 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. मध्यवर्ती बँकेचे व्याजदर 13.75 टक्क्यांच्या उच्च पातळीवर आहेत, जी व्यवसायांसाठी वाईट बातमी आहे; कारण यामुळे कर्ज घेण्याचा खर्च वाढतो आणि परिणामी व्यवसायांच्या विस्ताराच्या योजनांना खीळ बसते. असे असले तरी, लुला आशावादी आहेत. ते जाहीर करतात की, त्यांचा हा चौथा कार्यकाळ जो त्यांचा शेवटचा कार्यकाळ असेल हे त्यांना ठाऊक आहे, ब्राझीलच्या इतिहासातील सर्वोत्तम कार्यकाळ ठरेल. विशेष म्हणजे, त्यांचा हा दावा काहीसा ट्रम्प यांच्या शैलीतील अतिशयोक्तीपूर्ण विधानासारखा वाटतो.
(टीप : या लेखात व्यक्त केलेली मतं आणि दिलेली तथ्यं लेखकाची वैयक्तिक आहेत. इथं व्यक्त केलेली मतं आणि तथ्यं यांच्याशी 'ईटीव्ही भारत' सहमत असेलच असं नाही.)