अमेरिकेतील डेटा सेंटरच्या वाढीला स्थानिक चळवळींचे आव्हान, भारताने काय घ्यावा धडा
अमेरिकेतील डेटा सेंटरच्या घातक पातळीवरील वाढीला स्थानिक जनआंदोलनाचं आव्हान मिळाल्यानं चाप बसला. भारतानं त्यातून धडा घेतला पाहिजे. यासंदर्भात वाचा सी. पी. राजेंद्रन यांचा माहितीपूर्ण लेख.
Published : April 5, 2026 at 5:38 AM IST
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 16 फेब्रुवारी 2026 रोजी नवी दिल्ली येथे इंडिया एआय इम्पॅक्ट एक्स्पो 2026चं उद्घाटन केलं. 16 ते 20 फेब्रुवारी दरम्यान आयोजित पाच दिवसीय इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट 2026 चा हा एक्स्पो केंद्रबिंदू होता आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेमध्ये नेतृत्व मिळवण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांमधील हा एक महत्त्वपूर्ण क्षण आहे. भारत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वेगानं स्वीकार करत असताना आणि एआय नवोपक्रम तसंच अंमलबजावणीमध्ये स्वतःला जागतिक नेता म्हणून स्थापित करत असताना वाढतं संशोधन आणि तज्ज्ञांचं मत एका चिंताजनक ब्लाइंड स्पॉटबद्दल इशारा देत आहे.
या तांत्रिक परिवर्तनाचे पर्यावरणीय दुष्परिणाम यावर अद्याप पुरेसा विचार केला गेलेला नाही. आर्थिक वाढ आणि डिजिटल परिवर्तनाच्या गरजेतून प्रेरित सध्याच्या धोरणांनी शाश्वततेच्या विचारांना मोठ्या प्रमाणावर बाजूला सारले आहे आणि त्याचवेळी एआयसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांमुळे आधीच तीव्र पाणी आणि ऊर्जेच्या तणावाखाली असलेल्या राष्ट्रावर ताण येत आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे काही वायुरूप, वजनहीन तंत्रज्ञान नाही. हे डेटा सेंटर्स, उच्च-कार्यक्षमता संगणकीय समूह, सेमीकंडक्टर उत्पादन आणि विस्तीर्ण नेटवर्क पायाभूत सुविधांच्या वास्तव पायावर उभारलेले आहे. या सर्वांना प्रचंड प्रमाणात ऊर्जा, पाणी आणि जमिनीची आवश्यकता असते. हाच भारताचा एआय विरोधाभास आहे. हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी तैनात केले जाणारे तेच तंत्रज्ञान, ज्या समुदायांना सेवा देण्याचं उद्दिष्ट ठेवत, त्याच समुदायांना धोका निर्माण करणाऱ्या संसाधनांच्या संकटात स्वतःच योगदान देत आहे.
युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (यूएसए) ला अनेकदा "अत्याधुनिक एआय नवोपक्रमाचं जागतिक मुख्यालय" म्हणून संबोधलं जातं. त्याचबरोबर, अमेरिकेतील डेटा सेंटर्सना होणारा स्थानिक विरोध आता एका महत्त्वपूर्ण देशव्यापी चळवळीत बदलला आहे, ज्यात सर्व राजकीय पक्षांचे समुदाय एआय पायाभूत सुविधांच्या जलद विस्ताराला विरोध करत आहेत. 2019 पासून 40हून अधिक राज्यांनी एआय (AI) आणि डेटा सेंटर्सचं नियमन करण्याच्या प्रयत्नात जवळपास 150 कायदे संमत केले आहेत. अशा प्रकारचा स्थानिक विरोध हे एक कारण असू शकते की, अमेरिकन टेक कंपन्या त्यांचे डेटा सेंटर्स विकसित करण्यासाठी भारतासारख्या इतर देशांमध्ये नवीन जागांच्या शोधात आहेत (https://www.datacenterwatch.org/report).
2026 च्या एआय इम्पॅक्ट समिटमध्ये भारत 'प्लॅनेट सूत्र' शाश्वत एआयसाठीचा एक जागतिक आदेश याचं समर्थन करण्याची तयारी करत असताना, त्याच्या एआय महत्त्वाकांक्षेच्या केंद्रस्थानी एक मूलभूत विरोधाभास आहे. सरकार नैतिक, सर्वसमावेशक आणि पर्यावरणास जबाबदार कृत्रिम बुद्धिमत्तेची संकल्पना मांडत असले तरी, एआय पायाभूत सुविधांचा वेगवान विस्तार पर्यावरणीय प्रशासनाला अधिक वेगानं मागे टाकत आहे.
आकांक्षा आणि अंमलबजावणी यांमधील ही दरी केवळ धोरणात्मक चूक नाही; हा एक संरचनात्मक विरोधाभास आहे, जो भारताला जागतिक स्तरावर सादर करायच्या असलेल्या तत्त्वांनाच कमजोर करण्याची धमकी देत आहे. अमेरिकेतील प्रतिकाराच्या कथा व्हर्जिनियामधील लाउडन काउंटी ज्याला अनेकदा "डेटा सेंटर ऍली" म्हटलं जातं. येथे जगातील डेटा सेंटर्सची सर्वात मोठी घनता आहे. अनेक वर्षे, रहिवासी एकेकाळच्या ग्रामीण भूभागावर वाढत जाणाऱ्या कमी उंचीच्या, खिडक्या नसलेल्या इमारतींना सहन करत होते. पण जसजसा उद्योग विस्तारला, तसतसे त्याचे परिणामही वाढले.
कूलिंग फॅन्स आणि बॅकअप जनरेटर्सच्या सततच्या आवाजामुळे निवासी वस्त्यांमध्ये व्यत्यय येतो. नियमितपणे तपासले जाणारे आपत्कालीन जनरेटर्स, आधीच खराब हवेच्या गुणवत्तेने त्रस्त असलेल्या वस्त्यांमध्ये प्रदूषणाचे सूक्ष्म कण पसरवतात. शेतजमिनी आणि ऐतिहासिक स्थळांच्या जागी औद्योगिक कॅम्पस उभे राहिले आहेत, ज्यात स्थानिक समुदायाचा सहभाग नगण्य आहे. 2023-2025 मध्ये, स्थानिक विरोध संघटित चळवळींमध्ये एकवटला. प्रदुषण नियंत्रणासाठी संबंधित गटांनी अधिक कठोर ध्वनी नियम, नवीन बांधकामांवर बंदी आणि सुधारित पर्यावरणीय पुनरावलोकन प्रक्रियेसाठी यशस्वीपणे पाठपुरावा केला. अनेक प्रस्तावित प्रकल्पांना विलंब झाला, ते कमी करण्यात आले किंवा पूर्णपणे सोडून देण्यात आले.
व्हर्जिनियामध्ये, एका वैधानिक लेखापरीक्षणात असं आढळून आलं की डेटा सेंटर्सच्या बांधकामादरम्यान 1500 कामगार कामावर ठेवले जाऊ शकतात. परंतु त्यानंतर कामकाज सांभाळण्यासाठी केवळ 50 लोक लागतात. रहिवासी याची तुलना जमिनीच्या पर्यायी वापराशी करतात. जसे की शेतजमीन, मिश्र-वापर विकास किंवा हलके उत्पादन ज्यामुळे व्यापक आर्थिक उलाढाल घडेल आणि अधिक शाश्वत रोजगार निर्माण होईल.
ॲरिझोनामध्ये, हा संघर्ष पाण्यावर केंद्रित आहे, जे एक असं संसाधन आहे जे दुष्काळ आणि हवामान बदलामुळे आधीच कमी झालं आहे. फिनिक्स मेट्रो परिसरातील डेटा सेंटर्स शीतलीकरणासाठी दरवर्षी लाखो गॅलन पाणी वापरतात, जे भूजल आणि नगरपालिका पुरवठ्यातून घेतलं जातं. रहिवासी, शेतकरी आणि स्थानिक समुदायांनी धोक्याची घंटा वाजवली आहे. येत्या दशकांमध्ये पाण्याची मोठी तूट येण्याचा अंदाज वर्तवला आहे; डेटा सेंटरची वाढ हे संकट अधिकच गडद करतं. कंपन्या अनेकदा मालकी हक्काचं कारण देत पाण्याच्या वापराची माहिती देण्यास नकार देतात, ज्यामुळे जबाबदारी निश्चित करता येत नाही. 2024 मध्ये, ॲरिझोना कॉर्पोरेशन कमिशनने रहिवाशांसाठी अपुऱ्या सुरक्षेचं कारण देत, डेटा सेंटरच्या विस्ताराला अनुदान देणारी युटिलिटी दर योजना नाकारली. यासाठी सर्वसामान्य करदाते तसंच तळागाळातील पर्यावरण न्याय संघटनांनी निर्णायक भूमिका बजावली.
ओरेगॉनमधील डल्लास या लहान शहरात, जिथे अनेक गुगल डेटा सेंटर्स आहेत, तेथील रहिवाशांनी आवाज, प्रकाश प्रदूषण आणि स्थानिक जलस्रोतांवरील ताणाबद्दल तक्रारी दाखल केल्या आहेत. अटलांटा, जॉर्जिया या औद्योगिक प्रदूषणाने आधीच त्रस्त असलेल्या, प्रामुख्याने कृष्णवर्णीय वस्तीतील जागेबद्दल चिंता व्यक्त केल्यानंतर, फुल्टनच्या रहिवाशांनी एका मोठ्या डेटा सेंटर प्रकल्पाला यशस्वीरित्या विलंब लावला. यातून डेटा सेंटरच्या वाढीमागील पर्यावरणीय न्यायाचे पैलू अधोरेखित झाले आहेत.
अमेरिकेत डेटा सेंटर्सच्या अनियंत्रित वाढीला होणारा विरोध अनेक वारंवार येणारे मुद्दे स्पष्य करतो :
1) पाणी आणि ऊर्जेचा वापर स्थानिक पुरवठ्याला धोका निर्माण करतो आणि रहिवाशांसाठी खर्च वाढवतो.
2) या सुविधा विषम प्रमाणात कमी उत्पन्न असलेल्या आणि कृष्णवर्णीय वस्त्यांमध्ये उभारल्या जातात.
3) आवाज, प्रकाश आणि कंपनांमुळे रहिवाशांच्या राहणीमानाचा दर्जा खालावतो.
4) कंपन्या अनेकदा गोपनीयतेचे कारण देत पर्यावरणीय परिणामांबद्दलची माहिती दडवून ठेवतात.
5) झोनिंग कायदे आणि पर्यावरणीय पुनरावलोकन प्रक्रिया कालबाह्य झाल्या आहेत, त्या कारखान्यांसाठी तयार केल्या गेल्या आहेत, डेटा सेंटर्ससाठी नाही.
6) कर लाभ अनेकदा कंपन्यांना मिळत असताना, याचा भार स्थानिक समुदायांवर पडतो.
भारतासाठी धडे : सक्रिय संसाधन नियोजन
भारत एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर उभा आहे. डेटा सेंटर उद्योगात प्रचंड वाढ होण्याचा अंदाज आहे आणि मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बंगळूरू, पुणे तसंच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक सुरू आहे. सरकारने राष्ट्रीय डेटा धोरण आणि डिजिटल इंडिया उपक्रमांतर्गत डेटा सेंटर्सना एक प्रमुख पायाभूत सुविधा क्षेत्र म्हणून मान्यता दिली आहे.
तरीही, अमेरिकेचा अनुभव एक स्पष्ट इशारा देतो तो म्हणजे, ठोस नियोजन, पारदर्शकता आणि सामुदायिक सहभागाशिवाय, परदेशात झालेल्या नुकसानीची पुनरावृत्ती होण्याचा किंवा त्याहूनही अधिक नुकसान होण्याचा धोका भारताला आहे. त्यासाठी आपण काही धडे घेणे अत्यावश्यक आहे.
डेटा सेंटर्सना मोठ्या प्रमाणात पाण्याची गरज असते. बहुतेक सेंटर्स बाष्पीभवन-आधारित शीतकरण प्रणालींवर अवलंबून असतात. विशेषतः कूलिंग टॉवर्सवर, ज्यामध्ये दरवर्षी लाखो गॅलन पाणी वापरले जाते. एक मोठी सुविधा वर्षाला 30 लाख ते 1.5 कोटी गॅलन पाणी वापरू शकते, जे हजारो घरांच्या दैनंदिन पाण्याच्या गरजेइतके आहे. भारताला त्याच्या अनेक डेटा सेंटर हबमध्ये तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. चेन्नई, बंगळूरु आणि हैदराबादमध्ये वारंवार पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. मुंबई आणि दिल्लीलाही अशाच दबावाचा सामना करावा लागत आहे.
बंगळूरुचे (भारताची सिलिकॉन व्हॅली म्हणून ओळखले जाणारे) उदाहरण घ्या, जिथे अनेक रहिवाशांसाठी पाणीटंचाई ही आधीच एक दैनंदिन वास्तविकता आहे. 31 डेटा सेंटर्सचा एकूण जलवापर आणि आणखी काही बांधकामाधीन किंवा नियोजित आहेत, यातून मोठे प्रश्न निर्माण होतात. सध्या, अमेरिका किंवा युरोपमध्ये उदयास येत असलेल्या नियमांप्रमाणे भारतात यासंदर्भातील सार्वजनिक प्रकटीकरणासाठी कोणताही आदेश अस्तित्वात नाही. या सुविधा कावेरी नदीतून, भूजलातून की टँकरमधून पाणी घेत आहेत? भूजलाच्या वापरामुळे जलस्तरांचा झपाट्याने ऱ्हास होत आहे का? या प्रश्नांची उत्तरेच मिळत नाहीत. वास्तविक ज्या शहरात घरगुती पाणीपुरवठा रेशनिंगवर आहे, तिथे अनावश्यक कामांसाठी औद्योगिक पाणी वापरासाठी समर्थन आणि पारदर्शकता आवश्यक आहे.
बंगळूरु हे आधीच अनेक रहिवाशांसाठी एक "टँकर शहर" बनले आहे. पाण्याचा जास्त वापर करणाऱ्या डेटा सेंटर्सची उभारणी अत्यल्प देखरेख आणि कोणत्याही सार्वजनिक जबाबदारीशिवाय आधीच अस्थिर असलेल्या मार्गाला अधिक गंभीर बनवते. प्रश्न हा नाही की डेटा सेंटर्सची गरज आहे की नाही; आधुनिक पायाभूत सुविधांसाठी ते अत्यावश्यक आहेत. प्रश्न हा आहे की त्यांची वाढ दूरदृष्टी, समानता आणि पारदर्शकतेने व्यवस्थापित केली जाईल की नाही किंवा ती अशा संकटाला अधिक गती देईल, ज्यातून शहर कदाचित वाचू शकणार नाही.
नवीन संशोधनानुसार (https://arxiv.org/abs/2603.20897;https://cnn.it/3PEuYjL), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) अभूतपूर्व वेगाने विस्तारत असताना, आणखी एक नवीन पर्यावरणीय घटना उदयास येत आहे. ती म्हणजे डेटा हीट आयलंड इफेक्ट. शहरी हीट आयलंड इफेक्टप्रमाणेच, जिथे शहरे उष्णता शोषून घेतात आणि टिकवून ठेवतात, ज्यामुळे ती आसपासच्या ग्रामीण भागांपेक्षा लक्षणीयरीत्या अधिक उष्ण होतात, त्याचप्रमाणे डेटा सेंटर्सची गर्दी स्थानिक हवामानावर परिणाम करत आहे. यामुळे वाढत्या तापमानाच्या जगासमोरील आव्हाने अधिकच वाढत आहेत. ऊर्जा-केंद्रित, उष्णता निर्माण करणाऱ्या डेटा सेंटर पायाभूत सुविधांच्या केंद्रीकरणामुळे होणारी स्थानिक आणि प्रादेशिक तापमानवाढ, अशी व्याख्या असलेल्या या घटनेचं तातडीने संख्यात्मक मोजमाप आणि धोरणात्मक लक्ष देण्याची गरज आहे.
नियामक चौकटीचा अभाव
सध्या कोणतीही भारतीय नियामक चौकट डेटा सेंटरच्या समूहीकरणाच्या एकत्रित औष्णिक परिणामांचा विचारच करत नाही. सार्वजनिक आरोग्य, ऊर्जा समानता आणि हवामान अनुकूलनावर याचे स्पष्ट परिणाम असूनही, डेटा हीट आयलंडचा परिणाम मोजला जात नाही, त्यावर देखरेख ठेवली जात नाही आणि तो अनियंत्रित राहतो. अधिकाऱ्यांनी विद्यमान डेटा सेंटर समूहांभोवती उपग्रह आणि जमिनीवर आधारित तापमान देखरेख प्रणाली तैनात करण्यासाठी आणि विविध विकास परिस्थितींमध्ये सार्वजनिक आरोग्यावरील औष्णिक परिणामांचे भविष्यसूचक मॉडेल विकसित करण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत.
केंद्र आणि राज्य सरकारांनी कृषी, घरगुती आणि औद्योगिक गरजांसह डेटा सेंटरच्या पाणी आणि ऊर्जेच्या मागण्यांचा विचार करणारं एकत्रित परिणाम मूल्यांकन देखील केलं पाहिजे. सरकारनं विकासकांकडून जल-सकारात्मक वचनबद्धता अनिवार्य करावी आणि पारदर्शक देखरेखीद्वारे त्यांची अंमलबजावणी करावी. पर्यावरण आणि क्षेत्र-नियमन अधिक मजबूत करणं गरजेचं आहे. भारतात, डेटा सेंटर्स अनेकदा अस्पष्ट नियामक श्रेणींमध्ये येतात, ते ना औद्योगिक विभागात येतात ना व्यावसायिक, ज्यामुळे त्यांना कठोर पर्यावरणीय नियमांना बगल देण्याची संधी मिळते.
पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील किंवा दाट लोकवस्तीच्या भागांमध्ये प्रकल्प उभारण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी स्पष्ट वर्गीकरण आणि समर्पित क्षेत्रनियोजन (झोनिंग) चौकट आवश्यक आहे. सरकारने डेटा सेंटर्सचा समावेश करण्यासाठी पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन (EIA) मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा करावी, ज्यामध्ये अनिवार्य सार्वजनिक सुनावणीचा समावेश असेल.
अमेरिकेतील सक्रियतेनं हे दाखवून दिलं आहे की स्थानिक समुदायांकडे दुर्लक्ष केल्यानं नुकसान होतं. भारतीय विकासक अनेकदा स्थानिक समुदायांशी उशिरा किंवा अजिबातच संवाद साधत नाहीत. लवकर आणि अर्थपूर्ण सल्लामसलत करणं केवळ नैतिकच नाही, तर ते कार्यान्वयनाच्या दृष्टीनंही शहाणपणाचं आहे. आपण सामुदायिक लाभ करार (CBAs) स्थापित केले पाहिजेत. जेणेकरून रहिवाशांना डेटा सेंटर्स उभारण्याच्या बदल्यात पायाभूत सुविधांचं अद्ययावतीकरण, नोकरीचं प्रशिक्षण किंवा युटिलिटी दरांमध्ये संरक्षण यांसारखे मूर्त लाभ मिळतील.
पारदर्शकता आणि डेटाची जबाबदारी - अमेरिका आणि भारतात, कंपन्या गोपनीयतेचं कारण देत ऊर्जा आणि पाण्याच्या वापराची माहिती उघड करण्यास टाळाटाळ करतात. यामुळे जनतेचा विश्वास आणि नियामक देखरेख कमी होते. खरंतर जबाबदारी निश्चितीसाठी पारदर्शकता ही एक पूर्वअट आहे. विशिष्ट क्षमतेपेक्षा जास्त क्षमता असलेल्या सर्व डेटा सेंटर्ससाठी, अधिकाऱ्यांनी वार्षिक ऊर्जा वापर, पाणी वापर, कार्बन उत्सर्जन आणि बॅकअप जनरेटर वापराची माहिती सार्वजनिक करणं अनिवार्य केलं पाहिजे.
भारतात, वंचित समुदायांवर आधीच विषम पर्यावरणीय भार आहे. डेटा सेंटरच्या विकासामुळे ही विषमता वाढू नये आणि पर्यावरणीय न्यायाला मार्गदर्शक तत्त्व म्हणून पाळलं पाहिजे. जागेची निवड करताना एकत्रित पर्यावरणीय भाराचा विचार केला पाहिजे आणि फायदे तसंच जोखमींच्या न्याय्य वितरणाला प्राधान्य दिलं पाहिजे. एआय-चालित मागणी वाढत असताना, आधीच तणावाखाली असलेल्या भारतीय वीज ग्रीड्सवर नवीन दबाव येत आहे. संरक्षणात्मक उपाययोजनांशिवाय, निवासी आणि लहान व्यावसायिक ग्राहकांना याचा भार सहन करावा लागू शकतो. वीज नियामकांनी वीज ग्राहकांना खर्चाच्या हस्तांतरणापासून संरक्षण दिलं पाहिजे. विद्युत नियामक आयोगांनी (SERCs) वीज खरेदी करारांची छाननी करावी आणि डेटा सेंटर्सनी त्यांच्यामुळे आवश्यक असलेल्या ग्रीड अपग्रेडचा संपूर्ण खर्च उचलावा, हे ठरवलं पाहिजे.
शेवटी एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे डेटा सेंटर-चालित एआय क्रांतीचा नवीन पिढीच्या रोजगारावर आणि रोजगारक्षमतेवर होणारा परिणाम. नीती आयोगाच्या (NITI Aayog) 2025 च्या अहवालानुसार, भारतातील आयटी (IT) सेवा आणि कॉल सेंटर क्षेत्रांवर स्वयंचलनीकरणाचा (Automation) प्रभाव लक्षणीय असेल. 2021 पर्यंत, आयटी सेवा आणि कॉल सेंटर क्षेत्रातील 20 टक्क्यांपर्यंतच्या नोकऱ्यांवर स्वयंचलनीकरणाचा परिणाम होऊ शकतो.
भारताच्या आयटी क्षेत्राची वाढ 'श्रम लवाद' (Labour Arbitrage) या तत्त्वावर आधारलेली होती. यामध्ये कमी खर्चात उपलब्ध असलेले, परंतु अत्यंत कुशल व्यावसायिक असे काम करत असत, जे काम अमेरिका आणि युरोपमधील ग्राहक अन्यथा स्वतःच्याच संस्थेत (in-house) करून घेत असत. एकेकाळी ज्या कामासाठी मोठ्या चमूंची (teams) आवश्यकता असे, ते काम स्वयंचलित करून 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (AI) 'श्रम लवादा'चे महत्त्व कमी करत आहे. यामुळे, केवळ माहिती तंत्रज्ञान सेवांपुरते मर्यादित न राहता, प्रादेशिक अर्थव्यवस्थांचे विविधीकरण करण्यावर भर देणाऱ्या धोरणाची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
भारतासाठी पुढील वाटचाल - भारताच्या डिजिटल क्षेत्रातील महत्त्वाकांक्षा जसजशा वाढत आहेत, तसतसे 'डेटा सेंटर्स' हे आर्थिक प्रणाली, क्लाउड पायाभूत सुविधा आणि सार्वजनिक सेवांच्या वितरणाचा मुख्य आधार बनत आहेत. परंतु, ही वाढ पर्यावरणाची शाश्वतता, रोजगार, सामाजिक समानता आणि लोकशाही जबाबदारी यांच्या किंमतीवर साध्य होता कामा नये.
अमेरिकेचा अनुभव आपल्याला एक सावध करणारा धडा शिकवतो. तिथे या उद्योगाचा विस्तार अत्यंत कमी किंवा नगण्य देखरेखीखाली झाला. परिणामी, तेथील स्थानिक समुदाय आता आपला आवाज, संसाधने आणि जगण्याचा दर्जा पुन्हा मिळवण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. आपल्या डेटा सेंटर धोरणाच्या पायामध्येच पारदर्शकता, स्थानिक समुदायांची संमती, पर्यावरणीय न्याय आणि कडक नियमन या बाबींचा समावेश करून, भारत एक वेगळा मार्ग स्वीकारू शकतो. असा मार्ग जिथे डिजिटल पायाभूत सुविधांमुळे लोकांचा विश्वास डगमगल्याशिवाय त्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळतील आणि जो मार्ग भारतातील कामगार वर्गासाठी 'कृत्रिम बुद्धिमत्ते'मुळे निर्माण होणारे धोके आणि संधी या दोन्ही बाबींची दखल घेईल.
