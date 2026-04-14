इराण युद्ध : पाकिस्तानच्या मध्यस्थीचे राजकारण आणि इस्लामाबाद चर्चा

इराणसोबत संभाव्य संघर्षामुळे उद्भवणाऱ्या आकस्मिक परिस्थितीचा सामना करण्याच्या तयारीसाठी अमेरिका गेल्या अनेक महिन्यांपासून पाकिस्तानसोबतचे आपले संबंध अधिक दृढ करत आहे.

पाकिस्तानमधील इस्लामाबाद येथे, अमेरिका आणि इराणच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकीचे ठिकाण असलेल्या 'सेरेना हॉटेल'जवळ, अमेरिका-इराण चर्चेचा लावलेला एक फलक (AP)
By Sanjay Pulipaka

Published : April 14, 2026 at 5:28 PM IST

गेल्या 28 फेब्रुवारी रोजी सुरू झालेल्या, अमेरिका आणि इस्रायल यांनी इराणविरुद्ध पुकारलेल्या युद्धामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेत प्रचंड तणाव निर्माण झाला आहे. इराणने 'हार्मुझ सामुद्रधुनी'मार्गे होणारा वस्तू आणि तेलाचा पुरवठा यशस्वीरित्या रोखल्यामुळे, जगभरातील अनेक अर्थव्यवस्थांना 'ऊर्जा-धक्क्यांचा' (energy shocks) सामना करावा लागला. इराणमध्ये जीवित आणि वित्तहानी मोठ्या प्रमाणावर झाली असली, तरी अनेक आखाती देशांनाही त्यांच्या नागरी संस्थांवर, तसंच ऊर्जा आणि इतर आर्थिक पायाभूत सुविधांवर झालेल्या हल्ल्यांचा अनुभव घ्यावा लागला.

7 एप्रिल 2026 रोजी झालेली शस्त्रसंधी आणि त्यानंतर पार पडलेल्या शांतता चर्चेमुळे, पर्शियन आखातात चिरस्थायी शांतता प्रस्थापित होईल, अशी आशा पल्लवित झाली. जागतिक प्रसारमाध्यमांमध्ये आणि भारतातही, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाटाघाटींसाठी 'मंच' (platform) म्हणून पाकिस्तानचा उदय झाल्याच्या विषयावर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा झाली. येथे हे नमूद करणं महत्त्वाचं आहे की, अमेरिका आणि इराण यांनी एका विशिष्ट भू-राजकीय संदर्भाच्या चौकटीतच पाकिस्तानची निवड 'मध्यस्थ' (facilitator) म्हणून केली होती.

पाकिस्तानमधील इस्लामाबाद येथे, अमेरिका-इराण चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेसाठी लष्करी जवान गस्त घालताना (AP)

इराणच्या अणुकार्यक्रमाबाबतच्या चर्चांमध्ये (संयुक्त सर्वसमावेशक कृती योजना – JCPOA – 2015) आणि इस्रायल तसंच पॅलेस्टाईन यांच्यातील संवादात (ओस्लो शांतता करार 1993-1995) युरोपीय देशांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावल्याची काही उदाहरणे आहेत. मात्र, गेल्या वर्षभरात अमेरिका आणि युरोप यांच्या संबंधांमध्ये मोठा तणाव निर्माण झाला आहे. 'उत्तर अटलांटिक करार संघटना' (NATO) सारख्या सामूहिक सुरक्षा यंत्रणांमध्ये आर्थिक, भौतिक आणि मानवी संसाधनांच्या स्वरुपात आपला वाटा न उचलल्याबद्दल अमेरिकेच्या नेतृत्वानं युरोपवर सातत्याने टीका केली आहे.

रशियाबाबतच्या युरोपीय देशांच्या चिंतांची राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे पुरेशी दखल घेत नाहीत किंवा त्यांचे पुरेसे कौतुक करत नाहीत, याबद्दलही युरोपमध्ये मोठी नाराजी आणि अस्वस्थता दिसून येते. इराण युद्धाच्या काळात, अमेरिकेच्या युद्धप्रयत्नांना पुरेसा पाठिंबा न दिल्याबद्दल राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युरोपीय मित्रराष्ट्रांविषयी अनेकदा तीव्र निराशा व्यक्त केली आहे. दुसरीकडे, इराणविरुद्ध युद्ध छेडण्याच्या अमेरिकेच्या एकतर्फी निर्णयाबाबत युरोपीय देशांनी आपली नापसंती आणि अस्वस्थता स्पष्टपणे व्यक्त केली. शिवाय, इराणमध्ये सत्तापालट घडवून आणण्याच्या अमेरिकेच्या उद्दिष्टावर फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनीही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं. अशा प्रकारे दोन्ही बाजूंमध्ये वाढलेल्या अविश्वासाच्या पार्श्वभूमीवर, इराण आणि अमेरिका यांच्यात मध्यस्थ म्हणून युरोपीय देशांनी भूमिका बजावण्याची शक्यता अत्यंत मर्यादित होती.

इस्लामाबादमध्ये अमेरिका-इराण शांतता चर्चेपूर्वी झालेल्या बैठकीदरम्यान, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ, इराणचे संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर घालीबाफ (AFP)

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील मतभेद मिटवण्यासाठी आखाती देशांनी मध्यस्थ म्हणून काम केल्याचीही काही उदाहरणे आहेत. 2022 मध्ये, युरोपीय संघाच्या मध्यस्थीने इराण आणि अमेरिका यांच्यात झालेल्या अप्रत्यक्ष चर्चांचे यजमानपद कतारने भूषवले होते. 2023 मध्ये, कतारने एका करारात मध्यस्थी केली, ज्यामुळे अमेरिका आणि इराण यांच्यात कैद्यांची अदलाबदल करणे शक्य झाले. यावर्षी फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला, कतारने इजिप्त आणि तुर्की यांच्या साथीने इराण आणि अमेरिका यांच्यात मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केल्याचं वृत्त समोर आलं होतं.

त्यानंतर ओमानने मस्कत येथे इराण आणि अमेरिका यांच्या शिष्टमंडळांमध्ये चर्चा घडवून आणली. हे मध्यस्थीचे प्रयत्न जोरात सुरू असतानाच, अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हल्ले चढवले. इराणने केवळ या प्रदेशातील अमेरिकन तळ आणि इस्रायलवरच प्रतिहल्ले केले नाहीत, तर कुवेत, सौदी अरेबिया, बहरीन, कतार, संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आणि ओमान येथील नागरी पायाभूत सुविधांनाही लक्ष्य केलं. परिणामी, यापैकी कोणताही देश युद्ध थांबवण्यासाठी मध्यस्थ म्हणून भूमिका बजावण्याच्या स्थितीत नव्हता.

इस्लामाबाद येथे, अमेरिका-इराण चर्चांच्या वार्तांकनासाठी उभारण्यात आलेल्या माध्यम केंद्रात प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी (AP)

अमेरिका चीनला आपला स्पर्धक मानत असल्याने, बीजिंगकडे मध्यस्थीची किंवा सुलभतेची कोणतीही औपचारिक भूमिका सोपवण्यास ती नाखुश असेल. चीन कदाचित मिळेल त्या पहिल्याच संधीचा फायदा घेऊन इराणला प्रगत शस्त्रास्त्रे पुरवेल, अशी मोठी भीतीही अमेरिकन नेतृत्वामध्ये आहे. युक्रेन संघर्षामुळे अमेरिका आणि रशिया यांच्या संबंधांमध्येही मोठा तणाव निर्माण झाला आहे. त्यामुळे, इराण युद्धाच्या संदर्भात मॉस्कोकडे मध्यस्थीची औपचारिक भूमिका असणे शक्य नव्हते.

भारताचे अमेरिकेशी संबंध चांगले असले, तरी व्यापार आणि संबंधित मुद्द्यांवरून या संबंधांमध्येही बराच तणाव निर्माण झाला आहे. गेल्या वर्षभरात ट्रम्प प्रशासनातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी भारताबाबत वापरलेली कठोर भाषा यामुळेही या संबंधांमध्ये कटुता निर्माण झाली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ'चे (Hormuz सामुद्रधुनीचे) असलेले अत्यंत महत्त्वाचे स्थान पाहता, भारताने जरी मध्यस्थी केली असती, तरी तो केवळ आज्ञाधारक मध्यस्थ ठरला नसता; उलट, त्याने खुल्या सागरी मार्गांसाठी आग्रही भूमिका घेतली असती, ज्याचा फायदा अनेक विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थांनाही झाला असता. त्यामुळे, सध्याच्या इराण युद्धामध्ये भारत हा 'पहिल्या पसंतीचा' मध्यस्थ ठरेल, याची शक्यता कमीच होती.

अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे.डी. व्हान्स यांनी इस्लामाबाद येथे, इराणविषयी चर्चा करण्यासाठी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांची भेट घेतली (AP)

आता असं दिसून येत आहे की, इराणसोबतच्या संभाव्य संघर्षातून उद्भवणाऱ्या आकस्मिक परिस्थितीसाठी तयारी करण्याकरता अमेरिका गेल्या काही महिन्यांपासून पाकिस्तानसोबतचे आपले संबंध दृढ करत आहे. त्यानुसार, अमेरिकेच्या नेतृत्वानं 'ऑपरेशन सिंदूर'वरील पाकिस्तानच्या कथनाला पुष्टी देणारी किंवा त्याला पाठिंबा देणारी अनेक विधानं केली.

उदाहरणार्थ, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी सुरुवातीला सांगितलं की पाच लढाऊ विमाने पाडण्यात आली, आणि नंतर हा आकडा बदलून "सात अगदी नवीन विमाने" पाडण्यात आल्याचं म्हटलं. ही विमानं भारताच्या की पाकिस्तानच्या संरक्षण दलाची होती हे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी स्पष्ट केलं नसलं तरी, "अगदी नवीन" या उल्लेखाचा अर्थ भारताने नुकत्याच घेतलेल्या राफेल विमानांसंदर्भात सूचित केला गेला. इतकंच नव्हे तर, ट्रम्प यांनी पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असिम मुनीर यांचा उल्लेख आपले "आवडते फील्ड मार्शल" असा केला.

पाकिस्तानने अमेरिकेसाठी मध्यस्थाची भूमिका बजावण्याची ही पहिली वेळ नाही. शीतयुद्धाच्या काळात अनेक दशके पाकिस्तानने अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संबंध सुधारण्यासाठी पाठपुरावा केला होता. जुलै 1971 मध्ये, हेन्री किसिंजर यांनी पाकिस्तानमार्गे बीजिंगला गुप्त भेट दिली, ज्यामुळे आशियातील भू-राजकीय परिस्थितीत आमूलाग्र बदल झाला. अफगाणिस्तानवरील सोव्हिएत आक्रमणानंतर, पाकिस्तानने अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील साम्यवादविरोधी लढ्यात आघाडीचे राष्ट्र म्हणून सक्रियपणे भूमिका बजावली. अगदी अलीकडे, अमेरिका आणि तालिबान यांच्यातील दोहा कराराला पाठिंबा देण्यात पाकिस्तानने महत्त्वाची भूमिका बजावली.

त्यामुळे, अटलांटिकपार संबंधांमधील तणाव, आखाती देशांचा संघर्षातील सहभाग आणि या प्रदेशात अमेरिकेच्या हितांचे संरक्षण तसंच संवर्धन करण्याचा पाकिस्तानचा दीर्घ इतिहास, यामुळे इस्लामाबाद वाटाघाटींसाठी एक योग्य उमेदवार बनला. चीनने इराणला शांतता चर्चेत सहभागी होण्यासाठी प्रवृत्त केले असावे, अशीही बरीच अटकळ आहे.

पाकिस्तानसाठी, इराण शांतता चर्चेचे आयोजन करणे ही अमेरिकेशी संबंधित एक महत्त्वपूर्ण राजनैतिक घटना होती. 2006 मध्ये पाकिस्तानला भेट देणारे जॉर्ज डब्ल्यू बुश हे शेवटचे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष होते. 2011 मध्ये जो बायडेन यांच्या भेटीनंतर, अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे. डी. व्हान्स यांनी पाकिस्तानला भेट देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. पाकिस्तान आता देशाच्या आर्थिक फायद्यासाठी या अलीकडील राजनैतिक घडामोडींचा कसा उपयोग करून घेईल, हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे.

काही मूल्यांकनांनुसार, शांतता प्रक्रियेतील पाकिस्तानची भूमिका मध्यस्थापेक्षा अधिक सुलभकाची होती. मध्यस्थ अनेकदा संघर्षातील पक्षांना त्यांचे मतभेद अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी आणि सोडवण्यासाठी एक नवीन दृष्टिकोन किंवा पद्धती देऊन समान भूमिका शोधण्याकडे प्रवृत्त करतो. दुसरीकडे, मध्यस्थ हा संदेशवाहकाची भूमिका बजावतो आणि संघर्षातील पक्षांमध्ये माहितीची देवाणघेवाण करतो. अर्थात, पाकिस्तानातील अनेकजण म्हणतील की पाकिस्तानला मध्यस्थ म्हणणे हे पाकिस्तानबद्दलच्या भारतीयांच्या असुरक्षिततेतून आलं आहे. काहीही असलं तरी, पाकिस्तानचे प्रादेशिक धोरण अत्यंत हिंसक आहे हे नाकारता येत नाही.

भारताव्यतिरिक्त, पाकिस्तानचे अफगाणिस्तानसोबतही शत्रुत्वाचे संबंध आहेत. अलीकडच्या काळात, काबूलमधील एका रुग्णालयावर पाकिस्तानने केलेल्या बॉम्बहल्ल्यात अनेक लोकांचा मृत्यू झाला. संयुक्त राष्ट्रांच्या संस्थांच्या प्राथमिक अहवालानुसार मृतांची संख्या 143 असली तरी, तालिबानने या हल्ल्यात 400हून अधिक लोक मरण पावल्याचा दावा केला आहे. इराणमधील सुरू असलेल्या युद्धामुळे, अफगाणिस्तानातील पाकिस्तानच्या कृतींची आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून पुरेशी छाननी झाली नाही. इस्लामाबादमधील शांतता चर्चेच्या प्रभावामुळे शेजारील प्रदेशातील पाकिस्तानच्या हिंसक कारवाया झाकोळल्या जातील अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.

इस्लामाबादमधील अलीकडील वाटाघाटींमधून अपेक्षित परिणाम मिळाले नसले तरी, शांतता प्रक्रियेला पुढे नेण्याची गरज आहे. पर्शियन आखातात शाश्वत आणि न्यायपूर्ण शांतता सुनिश्चित करण्यासाठी, कदाचित इतर प्रमुख आणि उदयोन्मुख शक्तींनी पर्यायी मध्यस्थीच्या डावपेचांसह पुढे यायला हवे.

लेखक परिचय - संजय पुलिपाका हे पोलिटेया रिसर्च फाउंडेशनचे अध्यक्ष आहेत. येथे व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत.

(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मते आणि दिलेली तथ्ये लेखकाची वैयक्तिक आहेत. येथे मांडलेली तथ्ये आणि मते यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)

