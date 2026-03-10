ETV Bharat / opinion

इराण युद्ध : भारतासाठी एक धोरणात्मक संतुलन चाचणी

इराण युद्धावर भारताचं 'मौन' हा देखील एक प्रकारचा धोरणात्मक संकेत आहे आणि त्यात भारत यशस्वी झाला आहे. यासंदर्भात ब्रि. राकेश भाटिया यांचा लेख.

इस्रायली हवाई हल्ल्यानंतर बेरूतच्या दाहिये भागात आगीच्या ज्वाळा भडकल्याचं दृश्य
इस्रायली हवाई हल्ल्यानंतर बेरूतच्या दाहिये भागात आगीच्या ज्वाळा भडकल्याचं दृश्य (AP)
By Brig Rakesh Bhatia

Published : March 10, 2026 at 3:27 PM IST

अमेरिका आणि इस्रायल इराणविरुद्धच्या मोहिमेला तीव्र करत असताना, भारत राजनैतिकता, ऊर्जा सुरक्षा आणि धोरणात्मक भागीदारी यांच्यात संतुलन राखण्याचा प्रयत्न करत आहे. 28 फेब्रुवारी रोजी मध्य पूर्वेला एका नवीन धोरणात्मक वास्तवाचा सामना करावा लागला. इराणमध्ये अमेरिका-इस्रायली यांच्या समन्वयित हल्ल्यात सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांची हत्या करण्यात आली. त्यांनी तीन दशकांहून अधिक काळ इराणच्या राजकीय आणि धोरणात्मक दिशेनं मार्गदर्शन केलं. दुसऱ्या सार्वभौम राष्ट्राच्या नेत्याची लक्ष्यित हत्या ही आधुनिक आंतरराष्ट्रीय राजकारणात एक दुर्मीळ घटना आहे.

या कारवाईनं अमेरिका आणि इस्रायली गुप्तचर नेटवर्कची असाधारण पोहोच आणि अचूक प्रहार क्षमता दिसून आली. तरीही, युद्धाच्या सुरुवातीच्या काळात यश मिळाल्यानं ते कसं संपेल या कठीण प्रश्नाचं उत्तर क्वचितच मिळतं. काही तासांतच, इराणी संस्थांनी उत्तराधिकारी निवडण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याचं वृत्त आलं. ही घटना आधुनिक युद्धाचा एक कायमचा धडा दर्शवते. नेत्याला संपवल्यानं राजवटीला धक्का बसू शकतो, परंतु ती टिकवून ठेवणाऱ्या राजकीय संरचना क्वचितच नष्ट होतात.

लेबनॉनमधील बेरूतच्या दक्षिणेकडील उपनगर दहिएह येथे इस्रायली हवाई हल्ल्यानंतर धुराचे लोट उठताना दिसत आहेत
लेबनॉनमधील बेरूतच्या दक्षिणेकडील उपनगर दहिएह येथे इस्रायली हवाई हल्ल्यानंतर धुराचे लोट उठताना दिसत आहेत (AP)

अलिकडच्या इतिहासात याची स्पष्ट उदाहरणं आहेत. 2003 मध्ये इराकवरील आक्रमणादरम्यान सद्दाम हुसेनचं पतन करुन राजवट उलथवून टाकण्यात अमेरिका यशस्वी झाला, परंतु त्यामुळे वर्षानुवर्षे बंडखोरी आणि सांप्रदायिक हिंसाचार सुरू झाला. 2011च्या लिबियन गृहयुद्धादरम्यान नाटोच्या पाठिंब्यानं हस्तक्षेप केला, ज्यामुळे मुअम्मर गद्दाफीचा मृत्यू झाला, एका हुकूमशहा शासकाला पदच्युत करण्यात आलं परंतु लिबिया प्रतिस्पर्धी हिंसक गटांमध्ये गेला.

अफगाणिस्तानात तालिबानचं सत्तेत पुनरागमन हे दर्शवते की बाहेरून कायमस्वरूपी राजकीय व्यवस्था लादणं किती कठीण आहे. लष्करी विजय राजवटी संपवून टाकू शकतो, परंतु त्यांची जागा कोण घेईल हे क्वचितच ठरवता येतं.

अमेरिका-इस्रायली लष्करी एकात्मतेचा एक नवीन टप्पा - या संघर्षाचं आणखी एक उल्लेखनीय वैशिष्ट्य म्हणजे अमेरिका आणि इस्रायलमधील लष्करी एकात्मतेची अभूतपूर्व पातळी. ही कारवाई दोन्ही देशांमधील पहिली खऱ्या अर्थाने संयुक्त कारवाई आहे. दोन्ही सैन्यांनी गुप्त माहिती एकमेकांना दिली, हल्ले केले आणि ऑपरेशनल जबाबदाऱ्या विभाजित केल्या. जानेवारी 2023 मध्ये आयोजित केलेल्या ज्युनिपर ओक सरावात, दोन्ही देशांमधील सर्वात मोठा द्विपक्षीय लष्करी सराव होता, ज्यामध्ये हवाई, जमीन, समुद्र, सायबर आणि अवकाश क्षेत्रातील समन्वयाची चाचणी घेण्यात आली. त्यावेळी केलेल्या तयारीने या प्रदेशात आता दिसणाऱ्या सध्याच्या ऑपरेशन्सचा पाया घातला.

अल-कार्झ अल-हसनच्या शाखेच्या पाडलेल्या इमारतीसमोर दिवंगत हिजबुल्लाह नेते सय्यद हसन नसरल्लाह यांचे चित्र लटकले दिसत आहे
अल-कार्झ अल-हसनच्या शाखेच्या पाडलेल्या इमारतीसमोर दिवंगत हिजबुल्लाह नेते सय्यद हसन नसरल्लाह यांचे चित्र लटकले दिसत आहे (AP)

इराणची रणनीती: संघर्षाचा विस्तार - इराणचा प्रतिसाद संघर्ष वाढवण्यावर केंद्रित रणनीती प्रतिबिंबित करतो. पारंपरिक युद्धात अमेरिका आणि इस्रायली सैन्याला पराभूत करण्याऐवजी, इराण भौगोलिक आणि राजकीयदृष्ट्या संघर्ष वाढवत आहे. क्षेपणास्त्र हल्ले आणि ड्रोन हल्ल्यांव्यतिरिक्त, इराण समर्थित गटांनी अनेक आघाड्यांवर त्यांच्या कारवाया तीव्र केल्या आहेत. लेबनॉनमधील हिजबुल्लाहने इस्रायली सैन्यावर गोळीबार केला आहे, तर इराक आणि सीरियामधील बंडखोर नेटवर्कनं पाश्चात्य लष्करी तळांवर हल्ले वाढवले ​​आहेत. इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर स्ट्रॅटेजिक स्टडीज (IISS) मधील विश्लेषक म्हणतात की ही पद्धत इराणच्या युद्ध आणि प्रादेशिक प्रॉक्सी नेटवर्कवर दीर्घकाळापासून अवलंबून राहण्याचा हेतू दर्शवते. युद्धभूमीचा विस्तार करून, इराण त्याच्या शत्रूंसाठी युद्धाचा राजकीय आणि आर्थिक खर्च वाढवण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

अमेरिका आणि इस्रायलमधील वेगवेगळे जनमत - अमेरिकेतील जनमत विभागले गेले आहे. गॅलप आणि क्विनिपियाक विद्यापीठासारख्या संस्थांनी केलेल्या सर्वेक्षणांमध्ये दीर्घकालीन लष्करी हस्तक्षेपाला मर्यादित सार्वजनिक पाठिंबा दिसून आला आहे. अनेक मतदार आता प्रश्न विचारत आहेत की या प्रदेशातील विस्तारित लष्करी वचनबद्धता अमेरिकेच्या दीर्घकालीन धोरणात्मक हितसंबंधांना पूरक आहे का. ते त्यांच्या दाव्यांना समर्थन देण्यासाठी इराक आणि अफगाणिस्तानची उदाहरणे देतात. मात्र, इस्रायली जनमत बरेच वेगळे आहे. इस्रायली माध्यमांनी प्रकाशित केलेल्या सर्वेक्षणांमध्ये इराणविरुद्ध निर्णायक लष्करी कारवाईला जोरदार देशांतर्गत पाठिंबा दिसून येतो, ज्याला अनेक इस्रायली अस्तित्वाचा धोका मानतात. लष्करी सहकार्य मजबूत राहिलं तरीही जनमतातील हे फरक शेवटी युतीच्या राजकीय गतिशीलतेवर परिणाम करतील का? ते वेळच सांगेल.

अमेरिका-इस्रायली लष्करी कारवाईविरुद्ध सरकारी समर्थकांनी काढलेल्या मोर्चादरम्यान एका व्यक्तीने दिवंगत इराणी सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांचा फोटो धरला आहे
अमेरिका-इस्रायली लष्करी कारवाईविरुद्ध सरकारी समर्थकांनी काढलेल्या मोर्चादरम्यान एका व्यक्तीने दिवंगत इराणी सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांचा फोटो धरला आहे (AP)

वॉशिंग्टनसमोरील धोरणात्मक पर्याय - संघर्ष कसा संपवायचा? अमेरिकेमधील धोरणकर्त्यांसमोरील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे अमेरिका आपली राजकीय उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी हा संघर्ष किती प्रमाणात वाढवण्यास तयार आहे. एक पर्याय म्हणजे मोहीम इराणच्या लष्करी क्षमता आणि आण्विक पायाभूत सुविधा कमकुवत करण्यापुरती मर्यादित ठेवणे. या दृष्टिकोनानुसार, अमेरिका दीर्घकाळ चालणारे युद्ध टाळत इराणच्या लष्करी मालमत्तेला कमकुवत करू शकते.

तेहरानमधील राजवट बदलण्याची आणखी एक शक्यता आहे. काही इस्रायली नेत्यांचा असा युक्तिवाद आहे की सध्याच्या इराणी नेतृत्वाला हटवल्यानेच इस्लामिक रिपब्लिकने निर्माण केलेला दीर्घकालीन धोका दूर होऊ शकतो. तरीही, ब्रूकिंग्स इन्स्टिट्यूशन आणि सीएसआयएस सारख्या संस्थांमधील विश्लेषक इशारा देतात की इराणी राजवट उलथवून टाकण्याचे प्रयत्न संपूर्ण प्रदेशात दीर्घकालीन अस्थिरता निर्माण करू शकतात. धोरणकर्त्यांसमोरील आव्हान हे आहे की मोहीम किती पुढे नेली पाहिजे आणि त्यातून कोणते राजकीय परिणाम साध्य होण्याची अपेक्षा आहे हे निश्चित करणे.

भारतासमोरील धोरणात्मक आव्हाने - भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या सुमारे 85 टक्के आयात करतो. पश्चिम आशियाई शिपिंग मार्गांच्या व्यत्ययामुळे महागाई आणि आर्थिक स्थिरतेवर तत्काळ परिणाम होऊ शकतात. तरीही, भारतासमोरील सर्वात मोठं आव्हान केवळ ऊर्जा बाजारपेठांमध्येच नाही तर युद्धामुळे वेगवेगळ्या दिशेनं ओढल्या गेलेल्या धोरणात्मक संबंधांच्या जटिल जाळ्याचं व्यवस्थापन करण्यात देखील आहे. संघर्षाला प्रतिसाद देताना भारतानं सार्वजनिक प्रतिक्रिया संयमित करण्यात आली आहे. अमेरिका-इस्रायली हल्ल्याचा तीव्र निषेध करणाऱ्या किंवा स्पष्टपणे पाठिंबा देणाऱ्या अनेक देशांप्रमाणे, भारतानं बाजू घेण्यापासून परावृत्त केलं आहे. ही संतुलित अस्पष्टता भारत जपण्याचा प्रयत्न करत असलेल्या राजनैतिक स्वातंत्र्याला अधोरेखित करते.

याची कारणे स्पष्ट आहेत. भारताचे या संघर्षात सहभागी असलेल्या सर्व प्रमुख पक्षांशी महत्त्वाचे संबंध आहेत. चाबहार बंदर प्रकल्पाद्वारे भारताच्या प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटीच्या महत्त्वाकांक्षेत इराणची मध्यवर्ती भूमिका आहे. यामुळे पाकिस्तानला मागे टाकून अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियामध्ये भारताला प्रवेश प्रदान करतो. इस्रायल हा भारताच्या सर्वात महत्त्वाच्या संरक्षण भागीदारांपैकी एक आहे, जो हवाई संरक्षण प्रणाली, ड्रोन आणि पाळत ठेवण्याचे प्लॅटफॉर्मसह प्रगत तंत्रज्ञान प्रदान करतो. शिवाय, गेल्या दशकात अमेरिकेसोबत भारताची धोरणात्मक भागीदारी लक्षणीयरीत्या मजबूत झाली आहे, ज्यामध्ये संरक्षण सहकार्य, गुप्तचर माहितीची देवाण-घेवाण आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे.

आयोवा येथील वेस्ट डेस मोइन्स येथील २० वर्षीय सार्जंट डेक्लन कोडी यांच्या स्मरणार्थ आयोजित मेणबत्ती मोर्चा
आयोवा येथील वेस्ट डेस मोइन्स येथील २० वर्षीय सार्जंट डेक्लन कोडी यांच्या स्मरणार्थ आयोजित मेणबत्ती मोर्चा (AP)

संकटाच्या सुरुवातीच्या काळात घडलेल्या एका घटनेनं स्पष्ट केलं की संघर्ष भारताच्या प्रादेशिक पाण्यात किती लवकर पसरू शकतो. इराणी नौदल जहाज आयरिस लावनने कोचीमध्ये आश्रय घेतला. भारताने आंतरराष्ट्रीय सागरी पद्धतींनुसार, मानवतावादी कारणास्तव जहाजाला डॉक करण्याची परवानगी दिली आणि या घटनेवर राजकीय भाष्य करण्यापासून काळजीपूर्वक दूर राहिला. राजनैतिक हावभाव देखील अशावेळी काळजीपूर्वक करुन संतुलन राखण्यास उपयुक्त ठरतात. अयातुल्ला खामेनी यांच्या निधनानंतर, भारतीय प्रतिनिधींनी इराणी दूतावासात शोकपुस्तकावर स्वाक्षरी केली, जे राजनैतिक प्रोटोकॉलचा आदर आणि तेहरानशी संबंध राखण्याचे प्रतीक आहे. त्याचवेळी, भारताने अशी विधाने करणे टाळले ज्यांचा अमेरिका किंवा इस्रायल यांच्यावर टीकात्मक म्हणून अर्थ लावता येतील.

इराणवरील इस्रायलचा हल्ला
इराणवरील इस्रायलचा हल्ला (AP)

भारताची जागतिक प्रतिष्ठा वाढत असताना, अशा संकटांमुळे विविध भू-राजकीय गटांशी संबंध राखण्याच्या देशाच्या क्षमतेची चाचणी घेतली जात आहे. आतापर्यंत भारताने दिलेल्या प्रतिसादावरून असं दिसून येतं की देशाचं सावध मौन हे एक धोरणात्मक संकेत असू शकतं. येत्या काही महिन्यांत हा संघर्ष मर्यादित राहील की व्यापक प्रादेशिक संकटात रुपांतरित होईल हे ठरवलं जाईल. सध्या, मध्य पूर्व एका गंभीर टप्प्यावर आहे, ज्याचे परिणाम युद्धभूमीच्या पलीकडे जातील.

(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मते ही लेखकाची वैयक्तिक आहेत. येथे व्यक्त केलेली मते आणि दिलेली तथ्ये यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)

