आजचा सौरऊर्जेचा झगमगाट, उद्याचा कचऱ्याचा डोंगर? भारतात 'सोलर वेस्ट' व्यवस्थापनाची डोकेदुखी
सौर ऊर्जा उद्योगाचा विस्तार होत असताना, त्यातून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी यंत्रणा विकसित करणेही आवश्यक आहे.
Published : September 27, 2026 at 5:57 PM IST
भारतामध्ये सौरऊर्जेचा झपाट्यानं होत असलेला विस्तार हा देशाच्या स्वच्छ ऊर्जेकडे होत असलेल्या संक्रमणाचे महत्त्वाचे प्रतीक बनले आहे. देशाच्या विविध भागांत मोठे सोलर पार्क उभारले जात आहेत, तर रूफटॉप सोलर सिस्टिमही आता मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जात आहेत. त्याचबरोबर फोटोव्होल्टिक (PV) मॉड्यूलच्या देशांतर्गत उत्पादनातही वेगानं वाढ होत आहे.
जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि भारताची अक्षय ऊर्जेची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी ही वाढ अत्यंत आवश्यक आहे. मात्र, या यशाच्या पार्श्वभूमीवर एक असे आव्हान दडलेले आहे, ज्याकडे फारसे लक्ष दिले गेलेले नाही. ते म्हणजे सौर उर्जेच्या वापरातून बाहेर पडणाऱ्या सोलर पॅनेलच्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन.
25 वर्षांनंतर पॅनेलचे काय होणार? :
सोलर फोटोव्होल्टिक मॉड्यूल साधारणपणे 25 वर्षांच्या वापरासाठी तयार केले जातात. मात्र, काही पॅनेल खराब होणं, तुटणं, उत्पादनातील त्रुटी, खराब हवामान किंवा नवीन आणि अधिक कार्यक्षम तंत्रज्ञान उपलब्ध झाल्यामुळे त्यापूर्वीच बदलले जाऊ शकतात.
त्यामुळे गेल्या दशकभरात भारतात सौरऊर्जा प्रकल्पांची झालेली वेगवान वाढ भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर सौर कचरा निर्माण करू शकते. सौरऊर्जेचा विस्तार थांबवण्याचा हा मुद्दा नसून, सोलर पॅनेलचं आयुष्य वीज निर्मिती थांबल्यानंतरही संपत नाही, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे.
2030 पर्यंत सौर कचऱ्यात मोठी वाढ :
काउन्सिल ऑन एनर्जी, एन्व्हायर्नमेंट अँड वॉटर (CEEW) च्या अंदाजानुसार, आर्थिक वर्ष 2023 पर्यंत देशात उभारलेल्या सौरऊर्जा क्षमतेतून सुमारे 100 किलोटन सौर कचरा निर्माण होण्याची शक्यता होती.
केवळ या विद्यमान क्षमतेतून निर्माण होणारा कचरा 2030 पर्यंत सुमारे 340 किलोटन होऊ शकतो. यामध्ये चालू दशकात नव्यानं उभारल्या जाणाऱ्या सौरऊर्जा क्षमतेचा समावेश केल्यास, 2030 पर्यंत भारतातील एकूण सौर कचरा सुमारे 600 किलोटनपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.
राजस्थानसह पाच राज्यांचा मोठा वाटा :
या सौर कचऱ्याचा मोठा हिस्सा राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू या राज्यांमधून निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. यामध्ये राजस्थानचा वाटा विशेष महत्त्वाचा असून, देशातील एकूण सौर कचऱ्यापैकी सुमारे 24 टक्के कचरा राजस्थानातून निर्माण होण्याचा अंदाज आहे. राजस्थान हे भारतातील प्रमुख सौरऊर्जा केंद्रांपैकी एक म्हणून वेगानं विकसित झालं आहे. त्यामुळे भविष्यात सौर कचऱ्याचं संकलन, पुनर्वापर आणि पुनर्प्रक्रिया यासाठीही हे राज्य महत्त्वाचे केंद्र बनू शकते.
सौरऊर्जेसोबत कचरा व्यवस्थापनाची तयारी गरजेची :
भारतामध्ये सौरऊर्जेचा विस्तार होत असताना जुन्या आणि खराब झालेल्या सोलर पॅनेलच्या विल्हेवाटीची आणि पुनर्वापराची व्यवस्था वेळेत विकसित करणं आवश्यक ठरणार आहे. पॅनेलमधील काच, अॅल्युमिनियम आणि इतर पुनर्वापरयोग्य घटकांचे पुनर्प्रक्रियेद्वारे मूल्य मिळवता येऊ शकते.
त्यामुळे भारताच्या स्वच्छ ऊर्जेच्या प्रवासात केवळ सौरऊर्जा निर्मिती वाढवणं पुरेसे नाही. सोलर पॅनेलच्या संपूर्ण जीवनचक्राचे नियोजन आणि प्रभावी कचरा व्यवस्थापन हेदेखील भविष्यात तितकेच महत्त्वाचं ठरणार आहे.
2030 नंतर सौर कचऱ्यात झपाट्याने वाढ होण्याची शक्यता :
भारतामध्ये सौरऊर्जेचा विस्तार वेगानं होत असताना 2030 नंतर सोलर वेस्टमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. उपलब्ध प्रक्षेपणांनुसार, वापरलेल्या गृहीतकांवर आधारित भारतातील एकूण सौर कचरा 2040 पर्यंत सुमारे 4.98 दशलक्ष टन, तर 2050 पर्यंत सुमारे 19 दशलक्ष टन होऊ शकतो.
मात्र, हे आकडे निश्चित भविष्यवाणी नसून अंदाज आहेत. भविष्यातील सौरऊर्जा क्षमतेत होणारी वाढ, सोलर मॉड्यूलचे आयुष्य, पॅनेल बदलण्याचं प्रमाण, तंत्रज्ञानातील बदल आणि जुन्या पॅनेलचा पुनर्वापर यावर प्रत्यक्ष सौर कचऱ्याचे प्रमाण अवलंबून राहणार आहे. तरीही, सौर कचऱ्याचं प्रमाण भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर वाढण्याचा कल स्पष्ट आहे.
औद्योगिक आणि पर्यावरणीय आव्हान :
भारताच्या सौरऊर्जा विस्ताराच्या सुरुवातीच्या काळात उभारण्यात आलेल्या अनेक मोठ्या सौर प्रकल्पांमधील पॅनेल आता जुने होऊ लागले आहेत. त्यामुळे सौर कचऱ्याचं संकलन, वाहतूक, पुनर्वापर आणि विल्हेवाट यासाठी सक्षम व्यवस्था उभारणे भविष्यात मोठे औद्योगिक तसेच पर्यावरणीय आव्हान ठरू शकते.
मात्र, या आव्हानात संसाधनांच्या पुनर्प्राप्तीची मोठी संधीही दडलेली आहे. सोलर मॉड्यूलमध्ये सिलिकॉन, कॉपर, सिल्व्हर यांसारख्या मौल्यवान घटकांसोबत मोठ्या प्रमाणात काच आणि अॅल्युमिनियम असते. या घटकांचा पुनर्वापर केल्यास नवीन कच्च्या मालावरील अवलंबित्व कमी होऊ शकते. तसेच, स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञानासाठी भारताची देशांतर्गत पुरवठा साखळी मजबूत करण्यास मदत होऊ शकते.
299 रिसायकलिंग केंद्रांची गरज :
एका अलीकडील अंदाजानुसार, 2047 पर्यंत भारतात सुमारे 11.22 दशलक्ष टन सोलर मॉड्यूल कचरा निर्माण होऊ शकतो. हा कचरा हाताळण्यासाठी देशात सुमारे 299 रीसायकलिंग सुविधांची आवश्यकता भासू शकते.
प्रत्येक सुविधेची वार्षिक प्रक्रिया क्षमता सुमारे 3,600 टन असण्याचा अंदाज आहे. अशा पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी अंदाजे 4,274 रुपये कोटींची गुंतवणूक आवश्यक ठरू शकते. यावरून सोलर वेस्ट मॅनेजमेंट हे केवळ पर्यावरणीय जबाबदारी न राहता भविष्यात स्वतंत्र आणि महत्त्वाचे औद्योगिक क्षेत्र म्हणून विकसित होण्याची शक्यता दिसून येते.
सिलिकॉनसह महत्त्वाच्या खनिजांचा पुनर्वापर :
सर्क्युलर इकॉनॉमीच्या दिशेनं नीती आयोग करत असलेल्या कामातूनही या क्षेत्रासाठी पूर्वतयारीची गरज अधोरेखित होते. महत्त्वाच्या खनिजांवरील त्याच्या अलीकडील आकलनात, वापरानंतर टाकून दिलेलं सोलर फोटोव्होल्टिक मॉड्यूल हे विशेषतः सिलिकॉनसारख्या पुनर्प्राप्त करता येणाऱ्या सामग्रीचे उदयोन्मुख स्रोत म्हणून ओळखले गेले आहेत.
यासाठी जुन्या सोलर पॅनेलचे संकलन करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा, रिव्हर्स लॉजिस्टिक्स आणि विशेष पुनर्प्रक्रिया केंद्रे उभारण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे.
मॉडेलिंगनुसार, सध्याच्या धोरणांच्या चौकटीत सुमारे 70 टक्के सोलर पॅनेलच्या पुनर्प्रक्रियेचा विचार करण्यात आला आहे. धोरणं आणि पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम झाल्यास हे प्रमाण 90 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
सौरऊर्जेच्या विस्तारासोबत कचरा व्यवस्थापनही महत्त्वाचे :
भारताची सौरऊर्जा क्षमता वाढत असताना जुन्या पॅनेलचा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यामुळे भविष्यातील सौरऊर्जा धोरणात कलेक्शन, रिव्हर्स लॉजिस्टिक्स, पुनर्वापर आणि पुनर्प्रक्रिया यांना सुरुवातीपासूनच स्थान देणे आवश्यक ठरणार आहे.
सौर कचऱ्याचे प्रभावी व्यवस्थापन केल्यास पर्यावरणीय आव्हान कमी करण्यासोबतच सिलिकॉन, सिल्व्हर, कॉपर, अॅल्युमिनियम आणि काच यांसारख्या संसाधनांची पुनर्प्राप्ती करून भारताच्या सर्क्युलर इकॉनॉमी आणि स्वच्छ ऊर्जा पुरवठा साखळीला चालना मिळू शकते.
सौर पॅनेलला कचरा नव्हे, तर ‘द्वितीयक संसाधन’ म्हणून पाहण्याची गरज :
नीती आयोग ने सोलर पॅनेलला सर्क्युलर इकॉनॉमीच्या रणनीतीतील प्राधान्य क्षेत्र म्हणून ओळखले आहे. या क्षेत्रासाठी नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय हे संबंधित मंत्रालय आहे. भविष्यात निर्माण होणाऱ्या सौर कचऱ्याकडे केवळ टाकाऊ सामग्री म्हणून न पाहता, त्यातून पुन्हा मिळवता येणाऱ्या कच्च्या मालाचा ‘द्वितीयक संसाधन’ म्हणून विचार करण्याचा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
भारताने सोलर फोटोव्होल्टिक पॅनेल, मॉड्यूल आणि सेल यांचा ('ई-कचरा व्यवस्थापन नियम, 2022') ‘ई-वेस्ट मॅनेजमेंट रूल्स, 2022’ च्या कक्षेत आधीच समावेश केला आहे. मात्र, या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी देशभरात आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
मोठ्या सोलर क्लस्टर्सजवळ कलेक्शन सेंटरची गरज :
सोलर प्रकल्प मोठ्या भौगोलिक क्षेत्रात पसरलेले असतात. वापरानंतर निकामी झालेले सोलर मॉड्यूल आकाराने मोठे आणि वजनाने जड असल्याने त्यांची वाहतूक करणे खर्चिक ठरू शकते.
त्यामुळे मोठ्या सोलर क्लस्टर्सच्या आसपास कलेक्शन आणि एग्रीगेशन सेंटर उभारल्यास सौर कचरा एकत्र करणे आणि त्यानंतर रीसायकलिंग केंद्रांपर्यंत पोहोचवणे अधिक आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरू शकते. राजस्थान आणि गुजरातसारख्या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सौर प्रकल्प असल्याने तेथे सौर कचरा व्यवस्थापनाचे स्वतंत्र नेटवर्क विकसित करण्यासाठी पुढाकार घेता येऊ शकतो.
मॉड्यूलची ‘ट्रेसेबिलिटी’ महत्त्वाची :
सौर कचरा व्यवस्थापनात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ‘ट्रेसेबिलिटी’, म्हणजेच प्रत्येक सोलर मॉड्यूलची संपूर्ण माहिती उपलब्ध असणे.
भारत एक राष्ट्रीय डिजिटल प्रणाली विकसित करू शकतो, ज्यामध्ये प्रत्येक मॉड्यूलसंदर्भात पुढील माहिती नोंदवली जाऊ शकते.
- मॉड्यूल उत्पादक कंपनी
- मॉड्यूलमध्ये वापरलेले तंत्रज्ञान
- मॉड्यूल बसवण्याची तारीख
- मॉड्यूल बसवलेले ठिकाण
- मॉड्यूलची क्षमता
- मॉड्यूल वापरातून बाहेर पडण्याची किंवा कचऱ्यात जाण्याची तारीख
अशा डिजिटल नोंदणीमुळे सरकार आणि रीसायकलिंग कंपन्यांना सौर कचरा कुठे आणि कधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे, याचा अंदाज घेता येईल. त्यानुसार भविष्यातील रीसायकलिंग आणि प्रक्रिया क्षमतेचे नियोजन आधीपासून करता येऊ शकते.
यामुळे उत्पादकांची जबाबदारीही अधिक स्पष्ट होईल आणि मौल्यवान घटक असलेले सोलर मॉड्यूल अनौपचारिक कचरा व्यवस्थापनाच्या साखळीत जाण्याची शक्यता कमी होऊ शकते.
‘रीसायकल-फ्रेंडली’ डिझाइनवर भर :
भविष्यात सोलर मॉड्यूलच्या डिझाइनमध्येही रीसायकलिंगचा विचार सुरुवातीपासून करणं आवश्यक ठरणार आहे. मॉड्यूल तयार करतानाच त्यातील काच, अॅल्युमिनियम, सिलिकॉन, कॉपर आणि इतर घटक सहजपणे वेगळे करून पुनर्प्रक्रिया करता येतील, अशा पद्धतीने डिझाइन विकसित करण्यावर भर देता येईल.
अशा प्रकारे सौरऊर्जा निर्मितीपासून ते पॅनेलच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंतचे संपूर्ण जीवनचक्र व्यवस्थापित केल्यास भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणासोबत सर्क्युलर इकॉनॉमीला देखील चालना मिळू शकते.
सोप्या पद्धतीने वेगवेगळ्या भागांमध्ये वेगळे करता येईल अशी रचना, अधिक चांगले मानकीकरण आणि काच, ॲल्युमिनियम, पॉलिमर, सिलिकॉन व धातू सहजपणे वेगळे करण्याची सुविधा यामुळे पुनर्वापराचा खर्च कमी होऊ शकतो. मॉड्यूल्सचा वापर झाल्यानंतर त्यांच्या व्यवस्थापनामध्ये उत्पादक आणि प्रकल्प विकासकांची भूमिका स्पष्ट असणं आवश्यक आहे. तसेच, योग्य आर्थिक प्रोत्साहनांमुळे पुनर्वापर व्यावसायिकदृष्ट्या फायदेशीर होण्यास मदत होऊ शकते.
पुनर्वापर हा नेहमीच पहिला पर्याय असावा असं नाही. मोठ्या युटिलिटी-स्केल प्रकल्पांसाठी आता योग्य नसलेली काही मॉड्यूल्स योग्य चाचणी आणि प्रमाणपत्रानंतर कमी मागणी असलेल्या कामांसाठी अजूनही वापरता येऊ शकतात. पुनर्वापर आणि दुरुस्तीच्या माध्यमातून त्यांचे उपयुक्त आयुष्य वाढवता येते. जेव्हा मॉड्यूल्स तांत्रिकदृष्ट्या वापरण्यायोग्य राहत नाहीत, तेव्हा त्यातील विविध सामग्री पुनर्प्राप्त करता येते.
आंतरराष्ट्रीय अनुभवातूनही उपयुक्त धडे मिळतात. युरोपियन युनियनने आपल्या कचरा व्यवस्थापनाच्या चौकटीत फोटोव्होल्टेइक पॅनेल्सचा समावेश केला आहे, तर चीन आणि अमेरिका यांसारखे देश त्यांच्या सौरऊर्जा प्रकल्पांची संख्या वाढत असताना विशेष पुनर्वापर आणि सामग्री पुनर्प्राप्ती व्यवस्था विकसित करत आहेत. त्यांच्या अनुभवावरून असे दिसून येते की यशस्वी पुनर्वापरासाठी नियमन, उत्पादकांची जबाबदारी, संकलनाची पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान आणि पुनर्प्राप्त केलेल्या सामग्रीसाठी बाजारपेठ यांचा एकत्रित विकास आवश्यक आहे.
राजस्थानसाठी संधी :
राजस्थानसाठी ही उदयोन्मुख समस्या आर्थिक संधीमध्ये बदलू शकते. राज्यात आधीपासूनच मोठ्या प्रमाणावर सौरऊर्जा निर्मिती, मोठे सौरऊर्जा पार्क तसेच औद्योगिक आणि तांत्रिक परिसंस्था उपलब्ध आहे. त्यामुळे सौर मॉड्यूल्सची चाचणी, दुरुस्ती, संकलन आणि पुनर्वापरासाठी आवश्यक सुविधा विकसित करण्यास मदत होऊ शकते. अशा सुविधा उभारल्यामुळे रोजगारनिर्मिती होऊ शकते, मौल्यवान सामग्री पुनर्प्राप्त करता येऊ शकते आणि मोठ्या प्रमाणातील कचरा लांब अंतरावर वाहून नेण्याची गरज कमी होऊ शकते.
भारताकडे अजून तयारी करण्यासाठी वेळ आहे. सौर कचऱ्याची सर्वात मोठी लाट हळूहळू येईल. मात्र आज घेतलेले निर्णय भविष्यात देश या कचऱ्याचे व्यवस्थापन किती प्रभावीपणे करेल हे ठरवतील. कचऱ्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढल्यानंतर पुनर्वापराची पायाभूत सुविधा उभारणे अधिक खर्चिक आणि कमी परिणामकारक ठरू शकते. त्यामुळे सौरऊर्जा उद्योग अजूनही विस्तारत असतानाच संकलनाचे जाळे, ट्रेसेबिलिटी व्यवस्था, पुनर्वापर तंत्रज्ञान आणि पुनर्प्राप्त केलेल्या सामग्रीसाठी बाजारपेठ विकसित करणे आवश्यक आहे.
भारतातील सौरऊर्जा क्रांतीने स्वच्छ ऊर्जा व्यवस्था उभारण्याची मोठी संधी निर्माण केली आहे. आता पुढचे पाऊल म्हणजे हा बदल तंत्रज्ञानाच्या संपूर्ण जीवनचक्रात शाश्वत राहील याची खात्री करणे. आज बसवलेले सौर पॅनेल केवळ भविष्यातील कचरा म्हणून पाहिले जाऊ नयेत. त्याऐवजी भविष्यातील काच, ॲल्युमिनियम, सिलिकॉन, तांबे, चांदी आणि इतर मौल्यवान संसाधनांचे स्रोत म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले पाहिजे. भारतानं कचऱ्याचं प्रमाण झपाट्याने वाढण्यापूर्वीच योग्य तयारी केली, तर पर्यावरणावर पडणारा संभाव्य भार एका नव्या परिपत्र अर्थव्यवस्था (Circular Economy) उद्योगात रूपांतरित करता येऊ शकतो.
(खुशबू शहा आणि ललित ज्यानी यांनीही या लेखात योगदान दिले आहे.)
(डिस्क्लेमर: या लेखात व्यक्त केलेली मते ही केवळ लेखकांची वैयक्तिक मते आहेत. यातील तथ्ये आणि मतांशी 'ईटीव्ही भारत' सहमत असेलच असं नाही.)