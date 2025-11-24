भारताच्या आर्थिक विकासात असंतुलन; आयटी, रेमिटन्स आणि व्यापारी माल निर्यातीवर भर देणे आवश्यक
माहिती तंत्रज्ञान आणि स्थलांतरित कामगारांकडून येणारे पैसे हे भारताचे प्रमुख बलस्थान आहे. सरकारने त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अधिक प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.
Published : November 24, 2025 at 5:32 PM IST
शिव प्रसाद नागेल्ला
गेल्या तीन दशकांपासून, भारताच्या आर्थिक आघाडीवर दोन उत्तुंग यशोगाथांचे वर्चस्व आहे : माहिती तंत्रज्ञान सेवांमध्ये वाढ आणि या क्षेत्रात जागतिक स्तरावरील कामगारांकडून भारतात सतत पाठवण्यात येणाऱ्या पैशांचा प्रवाह. एकत्रितपणे, या क्षेत्रांनी शेकडो अब्ज परकीय चलन निर्माण केले आहे, लाखो नोकऱ्या निर्माण केल्या आहेत आणि भारताला जागतिक आर्थिक व्यवहारातील एक प्रमुख देश म्हणून स्थान दिले आहे.या प्रभावी दर्शनी गोष्टी असल्या तरी एक संरचनात्मक असुरक्षितता आहे जी देशाच्या आर्थिक भविष्याची व्याख्या करू शकते.
यशाचे प्रमाण आणि त्याच्या मर्यादा - यासंदर्भात प्रस्तुत केली जाणारी आकडेवारी वाढीची एक आकर्षक कहाणी सांगतात. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात आयटी सेवा निर्यात १९४ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली, ज्यामुळे बेंगळुरू, हैदराबाद आणि पुणे येथील चमकदार ऑफिस टॉवर्समध्ये ५.४ दशलक्षाहून अधिक व्यावसायिकांना रोजगार मिळाला. दरम्यान, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात १३५.४६ अब्ज डॉलर्सचा रेमिटन्स आला, जो भारताच्या चालू खात्यातील प्रवाहाच्या १०% पेक्षा जास्त आहे - आखाती देशांपासूनतील सिलिकॉन व्हॅलीपर्यंत सर्वच विदेशी लाखो भारतीय कामगार तसंच लोकांनी घरी पाठवलेली ही आर्थिक जीवनरेखाच आहे.
यामध्येही विरोधाभास दिसून येत आहे. ज्ञान-अर्थव्यवस्थेतील या कामगिरीनं बातम्यांच्या हेडलाईन झळकल्या असतील तरी, भारताची सर्वात मोठी निर्यात श्रेणी अजूनही पारंपरिक आहे - आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये ४३७ अब्ज डॉलर्सची व्यापारी निर्यात झाली. समस्या या क्षेत्राच्या आकाराची नाही, तर त्याची रचना आणि त्यातून प्रकट होणाऱ्या संरचनात्मक कमकुवतपणाची आहे.
उत्पादन वास्तव जरा उलगडून पाहिले आणि बारकाईने तपासल्यास भारताची व्यापारी निर्यात एक गुंतागुंतीची गोष्ट सांगते. निर्यातीत अभियांत्रिकी वस्तूंचे वर्चस्व आहे, निर्यातीच्या २६.७% म्हणजे अंदाजे ११६.७ अब्ज डॉलर्स एवढा भाग या गोष्टींचा आहे. यामध्ये ऑटो घटकांपासून ते जड यंत्रसामग्रीपर्यंत सर्वकाही समाविष्ट आहे. यातून भारताच्या औद्योगिक क्षमता दिसतात. परंतु बहुतेकदा आयात केलेल्या घटकांवर मोठ्या प्रमाणात या गोष्टी अवलंबून असतात.
इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात ८.८% (३८.६ अब्ज डॉलर) वर लहान असली तरी, त्यात दरवर्षी ३२% प्रभावी वाढ होताना दिसते. स्मार्टफोन असेंब्ली बूमने भारताला जागतिक इलेक्ट्रॉनिक्स नकाशावर आणले आहे, तरीही हे क्षेत्र आयात केलेल्या अर्धवाहक आणि इतर घटकांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे.
औषधनिर्माण उद्योगांचा वाटा सुमारे ७% (३०.५ अब्ज डॉलर) आहे, जो जेनेरिक औषधे आणि लस उत्पादनाद्वारे जगातील औषधनिर्माण उद्योग म्हणून भारताच्या उदयाचे प्रतिबिंब आहे. भारताने मूल्यवर्धनात खरे नेतृत्व मिळवलेल्या काही क्षेत्रांपैकी हे एक क्षेत्र आहे.
कापड आणि वस्त्रोद्योग ३६.६ अब्ज डॉलर्सची निर्यात करतात, ज्यामध्ये तयार कपडे (४४%), कापसाचे कापड (३३%) आणि कृत्रिम तंतू (१३%) यांचा समावेश आहे. हे श्रम-केंद्रित क्षेत्र भारताचे उत्पादनातील मुकुट रत्न असले पाहिजे, तरीही ते बांगलादेश आणि व्हिएतनाम सारख्या स्पर्धकांमुळे जागतिक बाजारपेठेतील हिस्सा गमावत आहे. निर्यातीत ११.९% (५१.९ अब्ज डॉलर) कृषी आणि संलग्न उत्पादनांचा वाटा आहे, ज्यामध्ये फक्त तांदूळ १२.५ अब्ज डॉलर्सचे योगदान देतो. हे क्षेत्र भारताच्या कृषी सामर्थ्याचे प्रदर्शन करते, परंतु पारंपरिक वस्तूंवर अर्थव्यवस्थेचे सतत अवलंबित्व देखील अधोरेखित करते.
रोजगार विरोधाभास - आणि भारताने काय गमावले
चीन, दक्षिण कोरिया, तैवान आणि व्हिएतनामच्या विकासाच्या मार्गांवरून भारताच्या गमावलेल्या संधी आणि भविष्यातील संभाव्य मार्गांवर प्रकाश टाकणारे मौल्यवान ब्लूप्रिंट मिळतात. चीनचा उत्क्रांतीवादी दृष्टिकोन विचार करण्याजोगा आहे. चीनचा 'मेड इन चायना २०२५' उपक्रम उच्च-तंत्रज्ञान उद्योगांमध्ये जागतिक पॉवरहाऊस म्हणून चीनचे स्थान सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करतो, ज्याचा उद्देश परदेशी तंत्रज्ञानाच्या आयातीवरील चीनचं अवलंबित्व कमी करणे आणि स्वतःच्या नवोपक्रमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करणे आहे. परंतु हे उच्च-तंत्रज्ञानाचे लक्ष्य कित्येक दशकांच्या कामगिरीनंतर आले. चीनने जड उद्योगांमध्ये राज्य-निर्देशित गुंतवणुकीने सुरुवात केली, नंतर निर्यात प्रक्रिया क्षेत्रे तयार केली ज्याने जागतिक पुरवठा साखळ्यांना आकर्षित केले, हळूहळू असेंब्लीपासून नवोपक्रमाकडे मूल्य साखळी वर नेली.
दक्षिण कोरियाचे चाएबोल मॉडेल - दक्षिण कोरियाने निर्यात-केंद्रित औद्योगिकीकरणाचे धोरण लागू केले, कच्चा माल वगळता परदेशी उत्पादनांसाठी प्रवेश बंद केला, तर चाएबोलना बँकिंग क्षेत्रातील कर्जाची हमी देण्यात आली आणि नवीन उद्योग, बाजारपेठ तसंच निर्यात उत्पादन विकसित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. हे वेगवेगळ्या टप्प्यांतून विकसित झाले. १९६० च्या दशकात निर्यात-केंद्रित औद्योगिकीकरणाकडे संक्रमण, १९७० च्या दशकात जड आणि रासायनिक उद्योग मोहीम आणि १९८० तसंच १९९० च्या दशकात माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाला प्रोत्साहन. सरकार-चाएबोल भागीदारीमुळे उभ्या एकात्मिक औद्योगिक दिग्गजांची निर्मिती झाली जे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करताना जागतिक स्तरावर स्पर्धा करू शकतील.
तैवानचे लवचिक नेटवर्क - तैवानचे व्यावसायिक गट कोरियन चाएबोलपेक्षा लहान आणि कमी एकात्मिक आहेत, ज्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळींमध्ये अधिक अनुकूलता निर्माण होते. या लवचिकतेमुळे तैवानला सेमीकंडक्टरपासून ग्राहक उपकरणांपर्यंत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनात एक महत्त्वाचा नोड बनण्यास सक्षम केले.
व्हिएतनामचे अलीकडील यश - व्हिएतनाम जपानच्या निर्यात-केंद्रित औद्योगिकीकरणाच्या मॉडेलचे अनुसरण करत आहे. व्हिएतनामी कृषी आयात वेगाने वाढत आहे आणि जपानच्या ऐतिहासिक वाढीच्या पद्धतीचे अनुसरण करत आहे. व्हिएतनामच्या उत्पादन चमत्कारावरून असे दिसून येते की तेथील उद्योजकांना उशीर झाला तरी अजूनही लक्ष्यित औद्योगिक धोरण आणि परकीय गुंतवणूक आकर्षणाद्वारे जागतिक बाजारपेठेतील वाटा काबीज करू शकतात.
प्रत्येक मॉडेलमध्ये समान घटक - औद्योगिक विकासाचा देशातील समन्वय, सुरुवातीच्या टप्प्यापासून निर्यात अभिमुखता, मूल्य साखळींमध्ये हळूहळू वाढ आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, मोठ्या प्रमाणात उत्पादन-नेतृत्वाखालील रोजगार निर्मिती या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. या आकडेवारीतून एक मूलभूत आव्हान समोर येते. भारतातील जागतिक स्तरावर दिसणारे क्षेत्र आयटी आणि रेमिटन्स देशातील प्रचंड कामगार संख्येच्या तुलनेत तुलनेने कमी लोकांना रोजगार देतात. उत्पादन आणि शेती ही खरी रोजगार निर्मितीची क्षेत्रं आहेत, तरीही त्यांनी भारताच्या लोकसंख्याशास्त्रीय फायद्याची बरोबरी केलेली नाही.
आयटी क्षेत्र, २०० अब्ज डॉलर्सचे योगदान असूनही, प्रामुख्याने शहरी, उच्च शिक्षित कामगारांना सेवा देते. दरम्यान, मोठ्या प्रमाणात रोजगार क्षमता असलेले क्षेत्र - कापड, अन्न प्रक्रिया, हलके उत्पादन यांचा विचार केला तर, आपल्यासारख्या आशियाई देशांच्या तुलनेत अविकसित राहिले आहेत ज्यांनी या उद्योगांवर आपले आर्थिक चमत्कार घडवले आहेत.
पूर्व आशियाई यशाशी तुलना करणे बोधप्रद आहे. प्रत्येकाने राज्य समन्वय आणि निर्यात अभिमुखतेद्वारे उत्पादन क्षमता निर्माण केली, मूल्य साखळी वाढवत मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण केला. भारताचा सेवा-भारी दृष्टिकोन, जरी तांत्रिकदृष्ट्या प्रभावी असला तरी, देशातील मोठ्या प्रमाणातील अर्ध-कुशल कामगारांसाठी उत्पादक रोजगाराचे आव्हान अजूनही कायम आहे.
बाह्य अवलंबित्व जोखीम - अमेरिकन व्हिसा धोरणे कडक केल्याने आयटी सेवांच्या वाढीवर परिणाम होऊ शकतो, तर आखाती राष्ट्रांचे स्थानिक रोजगारावर वाढणारे धोरण, या गोष्टी रेमिटन्स प्रवाह कमी करू शकतात. भारताचे विकास मॉडेल वॉशिंग्टन आणि रियाधमध्ये घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयांच्या ओझ्याखाली आहे.
आयात अवलंबित्व सापळा - भारताच्या अनेक निर्यात यशोगाथा एक त्रासदायक वास्तव नेहमीच लपवतात. ते म्हणजे यातील अनेक उत्पादने ही आयात केलेल्या घटकांवर जास्त अवलंबून आहेत. उदाहरणार्थ, इलेक्ट्रॉनिक्स असेंब्ली, नोकऱ्या निर्माण करताना मर्यादित मूल्य जोडते, परंतु खरी उत्पादन क्षमता अजूनही अस्पष्ट आहे.
रोजगार-वाढ डिस्कनेक्ट - अभियांत्रिकी आणि इलेक्ट्रॉनिक्समधील मोठ्या रकमेची निर्यात आपोआप मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधींमध्ये रुपांतरित होत नाही, कामगार-केंद्रित क्षेत्रांप्रमाणे ते अविकसित राहतात.
नवीन मार्ग आखण्याची गरज - पुढे जाण्यासाठी हे मान्य करणे आवश्यक आहे की शाश्वत वाढ सेवा क्षेत्रातील उत्कृष्टतेपेक्षा जास्त आवश्यक आहे. त्यासाठी उत्पादनवाढ, रोजगार तीव्रता आणि कमी बाह्य अवलंबित्व आवश्यक आहे. उत्पादन मूल्य साखळी वाढवणे म्हणजे असेंब्लीच्या पलीकडे घटक उत्पादनाकडे जाणे, विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स आणि यंत्रसामग्रीमध्ये याची गरज आहे. यासाठी धीराने भांडवल गुंतवणूक आणि औद्योगिक परिसंस्थांमध्ये तांत्रिक अपग्रेडिंग आवश्यक आहे.
कामगार-केंद्रित उद्योगांना पुनरुज्जीवित करणे भारताच्या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाला खुले करू शकते. कापड, वस्त्रोद्योग, अन्न प्रक्रिया आणि हलके उत्पादन उद्योग यांनी इतरत्र हे सिद्ध केले आहे की, ते निर्यात स्पर्धात्मकता निर्माण करताना लाखो नोकऱ्या निर्माण करू शकतात. औषधनिर्माण आणि प्रगत तंत्रज्ञानातील स्वदेशी नवोपक्रमांना चालना दिल्याने भारताला खर्च स्पर्धात्मकतेपासून उत्पादन नेतृत्वाकडे वळण्यास मदत होऊ शकते, ज्यामुळे उच्च मूल्यवर्धित रोजगार निर्माण होऊ शकतो.
पुढील दशकाची दिशा - भारताकडे आज आयटी सेवांमध्ये (१९४ अब्ज डॉलर), रेमिटन्स (१३५ अब्ज डॉलर) आणि व्यापारी निर्यात (४३७ अब्ज डॉलर) जवळजवळ ५७० अब्ज डॉलर आहेत. तरीही या प्रभावी एकूण रचनेतून केंद्रीय आव्हान दिसते. ते म्हणजे बाह्य रोजगार बाजारपेठांवर खूप जास्त अवलंबित्व आहे, देशांतर्गत उत्पादन रोजगारात खूप कमी संधी आहेत.
येणारे दशक हे ठरवेल की भारत सेवा निर्यात आणि परदेशस्थ भारतीयांच्या कमाईवर आधारित असलेल्या आर्थिक रचनेपासून वैविध्यपूर्ण, रोजगार-केंद्रित उत्पादनात अडकलेल्या आर्थिक रचनेमध्ये रुपांतरित करू शकतो का. केवळ आर्थिक वाढीसाठीच नाही तर जगातील सर्वात मोठ्या कामगारांच्या उत्पादक रोजगारासाठीही दावे जास्त असू शकत नाहीत. यशासाठी आयटी सेवा उत्कृष्टतेच्या आरामदायी क्षेत्राच्या पलीकडे जाऊन उत्पादन निर्माण करण्याच्या कठीण आव्हानाकडे वाटचाल करावी लागेल. तरच भारताची आर्थिक वाढ सतत संरचनात्मक असुरक्षिततेऐवजी शाश्वत समृद्धीकडे नेऊ शकेल.
(टीप - लेखक आय आय टी मद्रासमधील निवृत्त प्राध्यापक आहेत. या लेखातील मते आणि तथ्ये त्यांची वैयक्तिक आहेत. त्यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)