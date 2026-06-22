एव्हियन G7 परिषद : चीन-रशियाच्या अनुपस्थितीत, G7 मध्ये 'ग्लोबल साउथ'चा प्रमुख पुरस्कर्ता म्हणून भारताचा उदय
चीन आणि रशियाच्या अनुपस्थितीत, मूळ G7 देशांव्यतिरिक्त आमंत्रित केलेल्या 10 सदस्यांमध्ये भारत सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून प्रकर्षाने समोर आलाय.
Published : June 22, 2026 at 3:27 PM IST
गेल्या काही वर्षांपासून, 'इतर राष्ट्रांचा उदय' (rise of the rest) ही बाब मूकपणे स्वीकारून G7 गट कार्यरत आहे. यात पाश्चात्य आर्थिक व्यवस्थेशी जोडलेल्या आणि जागतिक विकास तसंच प्रशासनासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या काही प्रमुख राष्ट्रांबाबत अनुकूल दृष्टिकोन दिसून येतो.
चीन आणि रशिया यांच्या अनुपस्थितीत, G7 च्या मूळ सदस्य राष्ट्रांव्यतिरिक्त आमंत्रित केलेल्या 10 सदस्यांमध्ये भारत ही सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून ठळकपणे समोर आला. अमेरिकेच्या ट्रान्स-अटलांटिक भागीदारांशी उघड संघर्ष न करता ट्रम्प यांची या बैठकीतील उपस्थिती ही प्रामुख्याने वॉशिंग्टनचे इराणसोबतच्या युद्धविरामाकडे असलेले लक्ष आणि त्यातील व्यग्रतेचा परिणाम होती. इराण आणि वॉशिंग्टन यांच्यातील युद्धविरामाची पार्श्वभूमी असतानाच, युक्रेनबाबतच्या चर्चेला अधिक महत्त्व प्राप्त झालं.
रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील हल्ल्यांची वारंवारता आणि तीव्रता वाढलेली असतानाही, G7 नेत्यांनी युक्रेनला अधिक भक्कम पाठिंबा देण्याची ग्वाही दिली. युक्रेनला G7 कडून (विशेषतः युरोपमधून) मिळणाऱ्या पाठिंब्यामुळे हवाई संरक्षण क्षमता, अतिरिक्त यंत्रणा, इंटरसेप्टर्स (क्षेपणास्त्र-भेदक यंत्रणा) आणि लांब पल्ल्याच्या क्षमतांचा पुरवठा सुनिश्चित झाला; तसंच, युक्रेनचे लष्करी उत्पादन वाढवण्यासाठी आवश्यक परवाने देण्याबाबत विचार करण्यासही सदस्य देश आता तयार झाले आहेत.
युरोपियन देशांकडून अधिक प्रमाणात जबाबदारी स्वीकारली जावी (burden-sharing) हा ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील 'ट्रान्स-अटलांटिक' आघाडीचा नवीन मूलभूत नियम झाला होता; या धोरणातील हळूहळू पण निर्णायक बदलामुळे युरोपचा सूर अधिक आक्रमक किंवा ठाम झाला होता.
ट्रम्प यांच्या 'जबाबदारीचे हस्तांतरण' (burden-shifting) करण्याच्या धोरणात एक काळजीपूर्वक समतोल साधला गेला होता. अमेरिकेने युक्रेनला केवळ आर्थिक मदत (dole-out) देण्याऐवजी, युरोपियन देशांनी अमेरिकेकडून संरक्षण सामग्री खरेदी करावी आणि ती युक्रेनला पुरवावी, असा आग्रह यात धरला गेला होता.
शिवाय, अमेरिका-इराण संघर्ष आणि 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' (Hormuzची सामुद्रधुनी) बंद झाल्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर ओढवलेलं संकट यांच्या पार्श्वभूमीवर, ट्रम्प यांनी युक्रेनला मिळणाऱ्या अमेरिकन मदतीसाठी एक अट घातली होती. ती अट म्हणजे, एका जागतिक आघाडीद्वारे अमेरिकेला 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' पुन्हा खुला करण्यास मदत करणे थोडक्यात सांगायचे तर, इराणविरुद्धच्या युद्धात सहभागी होणे, असा त्याचा अर्थ होतो.
वाढत्या जागतिक संघर्षांच्या पार्श्वभूमीवर, 'जी-7' (G7) गट पाश्चात्य जगाबाहेरील देशांशी असलेल्या आपल्या बहुस्तरीय आणि पद्धतशीर संबंधांवर अवलंबून असल्याचं दिसून आलं. यासंदर्भात, कॅनडाचे मार्क कार्नी यांची भूमिका विशेष लक्षवेधी ठरली. कार्नी यांनी भारताची भूमिका, राजनैतिक वजन आणि वाढती आर्थिक ताकद अधोरेखित करण्यात पुढाकार घेतला; त्यांनी भारताला केवळ एक 'मध्यम दर्जाची सत्ता' न मानता, 'ग्लोबल साऊथ'चा (विकसनशील देशांचा) एक अत्यंत महत्त्वाचा आवाज म्हणून स्थान दिलं. त्यांची ही भूमिका आणि सूर, यावर्षीच्या जानेवारीत 'वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम'मध्ये त्यांनी केलेल्या आणि अत्यंत प्रशंसित ठरलेल्या भाषणाशी सुसंगत होते. त्या भाषणात त्यांनी 'मध्यम दर्जाच्या सत्तां'ची बाजू समर्थपणे मांडली होती विशेषतः अशावेळी जेव्हा महासत्ता आक्रमक आणि मागणी करणाऱ्या होत्या, तसंच आपल्यापेक्षा कनिष्ठ दर्जाच्या सत्तांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या किंवा त्यांना कमी लेखणाऱ्या होत्या.
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धविरामाच्या घोषणेमुळे युरोपियन सदस्य देशांना ट्रम्प यांच्याशी संबंध सुधारण्याची संधी मिळाली. कारण, या युद्धविरामापूर्वी 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' खुला करण्याच्या किंवा सामूहिक नाकेबंदी लागू करण्याच्या अमेरिकन प्रयत्नांमध्ये सहभागी होण्यास त्यांनी अनिच्छा दर्शवली होती.
'फ्रान्स आणि युकेच्या नेतृत्वाखालील एक बहुराष्ट्रीय, स्वतंत्र आणि संरक्षणात्मक उपक्रम व्यापारी जहाजांचे संरक्षण करून, व्यावसायिक जहाजचालकांना आश्वस्त करून आणि सर्व सुरुंग हटवले गेल्याच्या पडताळणीस पाठिंबा देऊन, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील सागरी वाहतूक पुन्हा सुरू करण्यास मदत करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतो,' या संदर्भातील जी७ च्या वचनबद्धतेतून हे स्पष्ट झाले.
एव्हियान येथील जी७ बैठक आणखी एका वचनबद्धतेसाठी महत्त्वाची होती — ती म्हणजे इंडो-पॅसिफिकवरील. ट्रम्प यांच्या अध्यक्षतेखालील अमेरिका इंडो-पॅसिफिकमधील आपल्या वचनबद्धतेत कपात करण्यावर ठाम असल्याचे दिसत असताना, इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रावरील ही सामूहिक वचनबद्धता आशियासाठी आश्वासक होती, जो फेब्रुवारीपासून अमेरिका-इराण युद्धाच्या परिणामाखाली होरपळत आहे. जी७ मध्ये चीनच्या अनुपस्थितीमुळे, पूर्व आणि दक्षिण चीन समुद्रात आणि तैवान सामुद्रधुनीमध्ये, विशेषतः बळजबरीने किंवा दबावाने, यथास्थिती बदलण्याच्या कोणत्याही एकतर्फी प्रयत्नांना विरोध करण्यासाठी थेट भाषा वापरणे शक्य झाले. या सगळ्यातील विसंगती लपवता आली नाही, कारण ट्रम्प प्रशासनाने चीनच्या बाबतीत द्विधा मनःस्थिती दाखवली आहे आणि बीजिंगला नाराज करू शकणाऱ्या दबावाच्या मुद्द्यांचा उल्लेख टाळला आहे. यातून वॉशिंग्टनकडून चीनसोबत एक मोठा करार करण्याचा अतीव प्रयत्न होत असल्याचे दिसते.
एव्हियान येथील जी-७ बैठकीच्या आधी, चीनने ११ जून रोजी राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी आयोजित केलेल्या 'ग्लोबल कन्व्हर्जन्स फॉर ग्रोथ समिट'मध्ये भाग घेतला होता. परंतु, या वेळी चीनचे गटात नैसर्गिकरित्या एकत्रीकरण न झाल्याची उणीव, वॉशिंग्टनने आपल्या युरोपीय भागीदारांपासून स्वतःहून निर्माण केलेल्या दुराव्यामुळे भरून निघाली. परिणामी, जागतिक विकास आणि प्रशासनाच्या मुद्द्यांवर मध्यम शक्तींना योगदान देण्यासाठी अधिक वाव मिळाला असावा.
भारतासाठी, जी-७ हे त्याच्या आर्थिक विकासाचे आणि जागतिक स्तरावर विस्तारत असलेल्या स्थानाचे प्रतीक असलेली एक सुसंगतता दर्शवते.
एव्हियानमध्ये स्पष्ट केल्यानुसार, तीन विषय नवी दिल्लीच्या जागतिक आणि देशांतर्गत प्राधान्यक्रमांशी योग्यरित्या जुळणारे होते. ज्या वेळी जागतिक उत्तर (ग्लोबल नॉर्थ) हे जागतिक दक्षिणेच्या (ग्लोबल साउथ) प्राधान्यक्रमांपासून अलिप्त असलेली एक प्रयोगशाळा असल्यासारखे वाटते, त्या वेळी जागतिक दक्षिणेकडील सर्वात मोठा देश म्हणून भारताने, संधी मिळताच योग्य प्राधान्यक्रम मांडणे आवश्यक आहे.
विश्वास पुन्हा निर्माण करण्याचं आवाहन भारताच्या अद्वितीय स्थानाला साजेसं होतं, कारण भारताचा कोणत्याही युद्धखोर पक्षांशी संघर्ष नाही आणि त्यामुळे तो केवळ आपल्याच देशात नव्हे, तर संपूर्ण जगात शांतता आणि स्थैर्य प्रस्थापित करणारा देश आहे. अखेरीस, कनेक्टिव्हिटीवर भारतानं लावलेली बाजी जितकी तत्काळ आहे, तितकीच ती योग्य वेळीची आहे. सध्या सुरू असलेल्या युद्धांमुळे जागतिक कनेक्टिव्हिटी आणि पुरवठा साखळ्यांमध्ये निर्माण झालेल्या सुरक्षा आणि राजकीय उलथापालथीमुळे, मध्य पूर्वेला आधार मानून असलेले भारताचे कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प गहाण ठेवले गेले आहेत. कदाचित, इराण-अमेरिका संघर्ष संपुष्टात आल्याने, I2U2 आणि IMEEC सारख्या कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांना गती मिळेल.
(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मते आणि दिलेली तथ्ये लेखकाची वैयक्तिक आहेत. येथे मांडलेली तथ्ये आणि मते यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)
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