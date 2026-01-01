भारतातील ऊर्जा, पाणी आणि अन्न यांचा परस्परसंबंध: अवलंबित्व, आव्हाने आणि निरंतर उपलब्धतेचे मार्ग
भूगर्भातील पाण्याद्वारे सिंचन आणि अनुदानित विजेमुळे हरित क्रांती घडून आली असली तरी, त्यानंतर संसाधनांचा अतिवापर आणि अकार्यक्षमतेमुळे निर्माण झालेली अस्थिर प्रतिक्रिया साखळी हे आव्हान आहे.
प्रा. मेटुकू देवेंदर रेड्डी
प्रस्तावना - भारत आणि जगभरात, शाश्वततेवरील चर्चा ऊर्जा, पाणी आणि अन्न उत्पादन यांच्यातील संबंधांवर केंद्रित झाल्या आहेत, ज्याला कधीकधी पाणी-ऊर्जा-अन्न (WEF) संबंध म्हणून ओळखले जाते. भारतीय शेतीची भूजलावरील अवलंबित्व, सिंचनासाठी मोफत किंवा मोठ्या सवलतीच्या दरात मिळणारी ऊर्जा आणि त्याचे नैसर्गिक संसाधने, अन्न सुरक्षा आणि आर्थिक प्रणालींवर होणारे परिणाम ही या संबंधांची सर्वात स्पष्ट उदाहरणं आहेत. हरित क्रांती आणि भारताचा अन्नपुरवठा या तीन गोष्टींमुळेच शक्य झाला असला तरी, यामुळे भूजल पातळीत घट, ऊर्जेचा अशाश्वत वापर आणि पर्यावरणाची हानी यांसारख्या संरचनात्मक समस्या देखील निर्माण झाल्या आहेत. या समस्यांचं निराकरण करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान, समन्वित नियम आणि शेतकरी तसंच कायदे करणारी लोकप्रतिनिधीगृहं या दोघांच्याही वर्तणुकीत बदल करण्याची आवश्यकता आहे.
भूजल आणि शेती : अन्न सुरक्षेचा पाया - भारतातील पाण्याचा सुमारे ८०-९०% वापर शेतीसाठी होतो, आणि ६०% पेक्षा जास्त सिंचित जमीन भूजलावर अवलंबून आहे. परिणामी, अन्न सुरक्षेची हमी देण्यासाठी भूजल हे सर्वात महत्त्वाचे संसाधन आहे. भूजल सिंचनामुळे लवचिकता, विश्वासार्हता आणि मागणीनुसार पाणीपुरवठा मिळतो, जे गहू आणि भात यांसारख्या अधिक पाणी लागणाऱ्या पिकांसाठी आवश्यक आहे, त्यामुळे शेतकरी कालवा सिंचनाऐवजी भूजल सिंचनाला प्राधान्य देतात.
पंजाब, हरियाणा, तेलंगाणा आणि आंध्र प्रदेश यांसारख्या राज्यांमध्ये हे अवलंबित्व उत्तम प्रकारे दिसून येते, जिथे अर्ध-शुष्क वातावरणाशी विसंगत असूनही, भात आणि ऊस या पिकांचं शेतीमध्ये वर्चस्व आहे. खरं तर, या अवलंबित्वानं राष्ट्रीय अन्नपुरवठ्याचे संरक्षण केलं आहे आणि उत्पादकता वाढवली आहे. परंतु यामुळे लोकांना अधिक असुरक्षितही बनवलं आहे. पाण्याची घटती पातळी, आटणारे जलस्तर आणि पाण्याची खराब गुणवत्ता हे दीर्घकालीन अन्न सुरक्षा तसंच शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेसाठी धोका निर्माण करतात.
ऊर्जा आणि भूजल वीज अनुदानाची भूमिका - शेतीच्या विद्युतीकरणामुळे आणि मोफत किंवा स्वस्त विजेच्या उपलब्धतेमुळे भूजलाचा वापर वाढला आहे. वीज आणि डिझेलवर चालणाऱ्या पंपसेटमुळे शेतकऱ्यांना पूर्वी पावसावर अवलंबून असलेल्या जमिनीला सिंचन करणं शक्य झालं. सुरुवातीला, यामुळे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा, शेतकऱ्यांचं उत्पन्न आणि पिकांचं उत्पादन झपाट्याने वाढण्यास मदत झाली. मात्र, याचे अनपेक्षित परिणाम लवकरच समोर आले ते खालील प्रमाणे..
• गुजरात, राजस्थान आणि पंजाबसारख्या भागांमध्ये भूजलाच्या अतिवापरामुळे जलसाठ्यांमध्ये घट होत आहे.
• ग्रामीण विजेचा एक मोठा भाग शेतीसाठी वापरला जात असल्याने ऊर्जेचा वापर वाढत आहे.
• मोफत वीज धोरणांमुळे राज्य वीज मंडळांच्या महसुलात झालेल्या तुटीमुळे वीज कंपन्यांवर आर्थिक ताण येत आहे.
• निश्चित दराच्या शुल्कामुळे शेतकऱ्यांना ऊर्जा-कार्यक्षम सिंचन प्रणाली लागू करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळत नसल्याने संसाधनांचा अकार्यक्षम वापर होत आहे.
भूजल-ऊर्जा-शेती प्रतिसादात्मक चक्र - भूजल, ऊर्जा आणि शेती यांच्यातील संबंधांचं वर्णन एका चक्रीय प्रतिसादात्मक प्रणाली म्हणून केले जाऊ शकतं ते खालील प्रमाणे
१. ऊर्जेमुळं उपसा करणं शक्य होतं, ज्यामुळे भूजल काढण्याचं प्रमाण निश्चित होतं.
२. शेतीला भूजलामुळे आधार मिळतो, ज्यामुळे वाढीव उत्पादन आणि अन्नाचा नियमित पुरवठा सुनिश्चित होतो.
३. सिंचनाखालील क्षेत्र वाढवण्यासाठी अधिक ऊर्जेची आवश्यकता असल्याने, शेती ऊर्जा वापराला प्रोत्साहन देते.
या परस्पर अवलंबित्वमुळे, एका क्षेत्रातील धोरणात्मक प्रोत्साहनांचा इतरांवर परिणाम होतो. उदाहरणार्थ, अनुदानित वीज, अनिश्चित भूजल उपशाला प्रोत्साहन देऊन आणि पाणी-केंद्रित शेती पद्धतींना दृढ करून नैसर्गिक संसाधनांवरील ताण वाढवते.
या परस्परसंबंधातील आव्हाने - भारतातील पाणी-ऊर्जा-अन्न (WEF) परस्परसंबंधामुळे अनेक एकमेकांशी जोडलेली आव्हाने निर्माण होतात:
• भूजलाचा ऱ्हास : भारत हा जगातील सर्वात मोठा भूजल उपसा करणारा देश आहे, जिथे अनेक राज्यांमध्ये महत्त्वाच्या जलस्तरांचा अतिवापर होत आहे.
• ऊर्जेची अकार्यक्षमता : अनुदानित दरांमुळे ऊर्जा-बचत तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यास निरुत्साह येतो आणि वीज कंपन्यांवर दबाव येतो.
• पर्यावरणाचा ऱ्हास : अतिरिक्त सिंचनामुळे पाणथळ, क्षारता आणि जमिनीची सुपीकता कमी होते, ज्यामुळे शेतीची शाश्वतता कमी होते.
• आर्थिक भार : मोफत वीज योजना आणि मोठ्या प्रमाणातील सिंचन अनुदानांमुळे राज्य सरकारांची पर्यायी, दीर्घकालीन उपायांमध्ये गुंतवणूक करण्याची क्षमता मर्यादित होते.
• हवामानातील बदल : अनियमित मान्सून, वाढते तापमान आणि दुष्काळ यामुळे आधीच तणावाखाली असलेल्या पाणी आणि ऊर्जा प्रणालींमध्ये अस्थिरता वाढते.
धोरणात्मक प्रतिसाद आणि नाविन्यपूर्ण पद्धती या अडचणी लक्षात घेऊन अनेक तांत्रिक आणि धोरणात्मक उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत:
१. मीटरद्वारे वीजपुरवठा : पंजाबमधील 'पाणी बचाओ, पैसा कमाओ' सारख्या योजनांमधील अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, मीटरद्वारे मोजल्या जाणाऱ्या विजेला शेतकऱ्यांसाठीच्या प्रोत्साहनांशी जोडल्यास विजेचा अपव्यय कमी होऊ शकतो.
२. सौर सिंचन पंप : कुसुम (KUSUM) सारखे कार्यक्रम सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या सिंचनाला प्रोत्साहन देतात, ज्यामुळे विद्युत ग्रीडवरील अवलंबित्व कमी होऊ शकते आणि अतिरिक्त वीज ग्रीडला विकून शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळू शकते.
३. पीक विविधीकरण : ऊस आणि भाताऐवजी कमी पाण्याची गरज असलेल्या पिकांकडे वळण्यास प्रोत्साहन दिल्यास ऊर्जा आणि भूजल पुरवठ्यावरील ताण लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतो.
४. सूक्ष्म सिंचन : ठिबक आणि तुषार सिंचनाचा वापर वाढवल्यानं ऊर्जेचा वापर कमी होऊ शकतो आणि पाण्याची कार्यक्षमता सुधारू शकते.
५. एकात्मिक पाणी-ऊर्जा दरनिश्चिती : पाणी बचतीच्या उपायांना वीज अनुदानाशी जोडणे.
नूतनीकरणक्षम ऊर्जेच्या संधी आणि धोके - सिंचनाला अस्थिर वीज अनुदानापासून वेगळे करण्यासाठी नूतनीकरणक्षम ऊर्जा, विशेषतः सौर ऊर्जा, हा एक व्यवहार्य पर्याय आहे. मात्र, मर्यादित पाणीपुरवठा असलेल्या भागात, स्वतंत्र सौर पंपांमुळे अनियंत्रित पाणी उपसा वाढण्याचा धोका असतो. ग्रीड-जोडणी असलेल्या सौर पंपांमुळे शेतकऱ्यांना अतिरिक्त ऊर्जा विकण्याची संधी मिळत असल्यानं, ते पाण्याचा अपव्यय करण्याऐवजी पाणी बचतीस प्रोत्साहन देतात. गुजरातमध्ये असलेलं 'सोलर कोऑपरेटिव्हज (SPICE)' हे याचं एक उदाहरण आहे. मात्र, मोठ्या प्रमाणावर सौरऊर्जेच्या एकात्मिकरणासाठी पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक अडथळ्यांवर मात करणे आवश्यक आहे. अक्षय ऊर्जा ऊर्जा-जल समस्येला अधिक गंभीर न करता, त्यात योगदान देईल याची हमी देण्यासाठी, राज्य वीज वितरण कंपन्यांना बळकट करणे, स्मार्ट ग्रिड्स तयार करणे आणि नियामक समन्वय सुधारणे आवश्यक आहे.
व्यापक जल-ऊर्जा संबंध - ऊर्जा-जल संबंध शेतीपलीकडे विस्तारतो. भारताची ७५ टक्क्यांहून अधिक वीज औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांमधून निर्माण होते, जे अत्यंत पाणी-केंद्रित आहेत. कोळशावर चालणाऱ्या प्रकल्पात एक मेगावॅट-तास वीज निर्मितीसाठी १,५००-२,००० लिटर पाणी लागते. त्याचवेळी, पाणी प्रक्रिया, उपसा आणि वितरणासाठी विजेची आवश्यकता असते. यापैकी कोणत्याही क्षेत्रातील नुकसान दुसऱ्या क्षेत्रातील अकार्यक्षमतेला वाढवते.
उदाहरणार्थ, विजेतील पारेषण नुकसान (२०२२-२३ मध्ये १५.४%) आणि महसूल-बाह्य पाणी (देशभरात ३८%, कोलकाता आणि बंगळूरसारख्या शहरांमध्ये ५०%) पायाभूत सुविधांमधील अकार्यक्षमतेवर प्रकाश टाकतात, ज्यामुळे संसाधनांवरील ताण वाढतो. हवामान बदल, वेगाने होणारे शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरण हे दबाव आणखी वाढवतील.
शाश्वत उपायांकडे ऊर्जा-जल-अन्न संबंधांना सामोरे जाण्यासाठी बहुआयामी दृष्टिकोन आवश्यक आहे :
• अक्षय ऊर्जेचे एकात्मिकरण : सौर, पवन आणि इतर स्वच्छ ऊर्जा स्रोतांचा विस्तार केल्यानं वीज निर्मितीसाठी पाण्याची गरज कमी होते.
• कार्यक्षम सिंचन तंत्र : सूक्ष्म-सिंचन, जलसंधारण आणि पीक विविधीकरण स्वीकारल्यानं भूजल आणि ऊर्जेचा वापर मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतो.
• पाण्याचा पुनर्वापर आणि फेरवापर : विशेषतः उद्योग आणि ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये, सांडपाण्यावर प्रक्रिया आणि क्लोज्ड-लूप प्रणालीमुळे गोड्या पाण्यावरील अवलंबित्व कमी होतं.
• पायाभूत सुविधा मजबूत करणे : स्मार्ट ग्रिड्स, आयओटी-आधारित देखरेख आणि आधुनिक पाइपलाइनमुळे नुकसान कमी करता येतं आणि कार्यक्षमता वाढवता येते.
• एकात्मिक धोरणात्मक आराखडे : पाणी, ऊर्जा आणि कृषी धोरणांमध्ये सुसंवाद साधला पाहिजे, त्यासाठी संयुक्त नियामक संस्था किंवा आंतर-क्षेत्रीय समित्या असाव्यात.
निष्कर्ष
भारतातील पाणी-ऊर्जा-अन्न संबंध हा विकासाचा एक प्रेरक घटक तसेच असुरक्षिततेचा स्रोत आहे. अनुदानित विजेवर चालणाऱ्या भूजल सिंचनामुळं हरित क्रांती शक्य झाली आणि राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा सुनिश्चित झाली. परंतु आता त्यामुळे संसाधनांचा अतिवापर आणि अकार्यक्षमतेचं अस्थिर दुष्टचक्र निर्माण झालं आहे. हवामान बदल, शहरीकरण आणि वाढत्या लोकसंख्येच्या दबावामुळे, परिस्थिती पूर्वीपेक्षा अधिक गंभीर झाली आहे.
(टीप - या लेखातील तथ्ये आणि व्यक्त केलेली मते ही लेखकाची वैयक्तिक आहेत. त्यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)
