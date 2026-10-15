निवडणूक आयोगाची सर्वात मोठी संपत्ती म्हणजे जनतेचा विश्वास - वाय एस कुरेशी
आजपर्यंत निवडणूक आयोगाचं सर्वात मोठं यश हेच होतं की, राजकीय पक्षांनी आणि सामान्य नागरिकांनी त्यावर विश्वास ठेवला. माजी निवडणूक आयुक्त कुरेशी यांचा सध्य परिस्थितीवरील लेख.
Published : October 15, 2026 at 7:59 AM IST
मतदार यादी अचूक असल्याशिवाय कोणत्याही देशात खरी लोकशाही नांदूच शकत नाही. त्यासाठी मृत मतदारांची नावं नियमितपणे वगळली पाहिजेत, दुबार नोंदी काढून टाकल्या पाहिजेत, स्थलांतरितांची नावं अद्ययावत केली पाहिजेत आणि मतदानाचा हक्क नसलेल्या व्यक्तींना वगळलं पाहिजे. यावर कोणाचंही दुमत असणार नाही. परंतु मतदार यादीची दुसरी तितकीच महत्त्वाची बाजू आहे, ती म्हणजे प्रत्येक पात्र नागरिकाचं नाव यादीत कायम राहिलं पाहिजे. कारण चुकीच्या मतदारांचा समावेश किंवा योग्य मतदारांची नावं वगळणं हे मतदार यादीच्या शुद्धतेला हानी पोहोचवतं.
जवळपास 75 वर्षांपासून, एकामागून एक आलेल्या निवडणूक आयोगांनी ही जबाबदारी ओळखून आपली कामगिरी चोख बजावली आहे. मतदार यादीची शुद्धता राखणे ही काही नवीन कल्पना नाही. हे एक मूलभूत घटनात्मक आणि कायदेशीर कर्तव्य आहे. देशाचं प्रजासत्ताक स्थापन झाल्यापासून प्रत्येक मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त याच तत्वानं काम करत आले आहेत.
या सातत्यपूर्ण प्रक्रियेमुळे भारत सार्वत्रिक मतदार नोंदणीच्या अगदी जवळ पोहोचला. लोकसंख्या आणि भौगोलिक व्याप्तीच्या सामान्यतः वापरल्या जाणाऱ्या मापदंडांनुसार हे प्रमाण सुमारे 99 टक्के आहे. मतदार याद्या कधीच परिपूर्ण नव्हत्या. जवळपास एक अब्ज लोकांचा कोणताही डेटाबेस परिपूर्ण असू शकत नाही. परंतु त्या सातत्याने दुरुस्त केल्या जात होत्या.
म्हणूनच मी, या सध्याच्या प्रक्रियेच्या सुरुवातीपासूनच विचारत आलो आहे की, अनेक दशकांपासून चालत आलेली प्रणाली अचानक का सोडून द्यावी? सर्वसामान्य पद्धत म्हणजे सतत अद्ययावतीकरणासह संक्षिप्त पुनरावलोकन करणे आवश्यक आहे. विशेषतः मतदार याद्या संगणकीकृत झाल्यापासून याचंच पालन केले जात आहे. विद्यमान यादी हाच पाया राहतो. नवीन मतदारांची नोंद केली जाते. मृत्यू आणि दुबार नोंदी काढून टाकल्या जातात. निवासस्थानातील बदलांची नोंद केली जाते. दावे आणि आक्षेप मागवले जातात. बूथ स्तरावरील अधिकारी (बीएलओ) प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन माहितीची पडताळणी करतात. मतदार नोंदणी अधिकारी (ईआरओ) वैधानिक निर्णय घेतात. राजकीय पक्षांना याद्या मिळतात आणि ते त्यांच्या बूथ स्तरीय प्रतिनिधींमार्फत सहभागी होतात. ही एक सामान्य प्रक्रिया नाही. हीच ती प्रणाली आहे ज्याद्वारे पिढ्यानपिढ्या मतदार याद्या सांभाळल्या जात आहेत.
कायद्यानं पुनरावलोकनाच्या विविध प्रकारांना मान्यता देण्यात येते. निश्चितच अशा काही परिस्थिती असू शकतात ज्यात सखोल किंवा विशेष कार्यवाहीची आवश्यकता असते. सर्वोच्च न्यायालयानंही अशी कार्यवाही करण्याच्या आयोगाच्या अधिकाराला मान्यता दिली आहे. परंतु या अधिकाराची कायदेशीरता ही केवळ चर्चेची सुरुवात आहे, शेवट नाही.
याहून मोठा प्रश्न मतदार याद्या शुद्धीकरणाची आवश्यकता, व्याप्ती आणि पद्धतीचा आहे. केवळ काही महिन्यांपूर्वीच सुधारित केलेल्या आणि ज्यांच्या आधारे निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या, त्या मतदार याद्यांचं काय झालं? सरकार निवडण्याइतपत त्या विश्वसनीय होत्याच तर, त्या अचानक इतक्या अविश्वसनीय कशा झाल्या, की लाखो विद्यमान मतदारांना पुन्हा एकदा स्वतःला सिद्ध करावं लागलं? हा कळीचा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
निवडणूक आयोगानं दिलेल्या कारणांमध्ये स्थलांतर, शहरीकरण, दुबार नोंदणी आणि केवळ नागरिकांचीच नोंदणी होईल याची खात्री करण्याची गरज यांचा समावेश आहे. या सर्व रास्त चिंता आहेत. पण यापैकी काहीही नवीन नाही. स्वातंत्र्यापासून लोक स्थलांतरित झालेत. दरवर्षी नागरिक मरण पावतात, घरे बदलतात आणि 18 वर्षांचे होतात. त्यातच दुबार नोंदी होतात. अशा समस्यांना सातत्याने तोंड देण्यासाठीच निवडणूक यंत्रणा तयार करण्यात आली. निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या पिढ्यांनी 30, 40 किंवा 70 वर्षांत जे काही संयमानं साध्य केलं आहे, त्याची तीन महिन्यांत अचानक पुनर्रचना करता येणार नाही. ही गोष्ट फक्त एखाद्याच्या हातात जादूची कांडी आली तरच होऊ शकेल. मात्र सार्वजनिक प्रशासनात कोणतीही आणि कोणाकडेही जादूची कांडी नसते.
जर विशिष्ट भागांमध्ये संशयास्पद नोंदणी दिसून आली, तर त्याची सखोल चौकशी करा. जर तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून संभाव्य दुबार नोंदी आढळल्या, तर त्यांची पडताळणी करा. जर शेकडो मतदार एखाद्या संशयास्पद पत्त्यावर दिसले, तर तो पत्ता तपासा. जर परदेशी नागरिकांची मतदार यादीत नोंद झाल्याचे आरोप असतील, तर त्याची चौकशी करा. अशा माहितीमुळे पडताळणीसाठी धागेदोरे मिळू शकतात. परंतु निवडणूक अधिकाऱ्याने (ERO) तथ्यांची पडताळणी करणे, नोटीस बजावणे आणि योग्य प्रक्रियेचं पालन करणे आवश्यक आहे. मात्र फक्त संशयावरुन थेट निकाल देता कामा नये.
काय चुकीचं होऊ शकतं याचा इशारा आता तेलंगणा स्वतःच देत आहे. खऱ्या मतदारांची, ज्यात बहुतांशी मुस्लिम मतदार होते, नावे वगळण्यासाठी फॉर्म 7 आधीच भरल्याच्या वृत्तांमुळे मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी राज्यव्यापी छाननीचे आदेश दिले. हैदराबादमधील एका ईआरओच्या तक्रारीनंतर पडताळणीत एका प्रकरणात लक्ष्य केलेले सर्व 30 मतदार खरे रहिवासी असल्याचं आढळून आल्यावर आता एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.
फॉर्म 7 हा नागरिकाने स्वाक्षरी केलेल्या घोषणापत्राद्वारे एखाद्या विशिष्ट चुकीच्या नोंदीवर आक्षेप नोंदवण्यासाठी आहे. तो कधीही मोठ्या प्रमाणावर मतदारांना मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्याचं साधन म्हणून बनवला गेला नव्हता. अपात्र नावं वगळण्याच्या उद्देशानं बनवलेल्या प्रणालीमध्ये, पात्र नावं वगळण्याच्या संघटित प्रयत्नांविरुद्ध तितकेच मजबूत संरक्षण उपाय असले पाहिजेत. प्रत्येक आक्षेपाची स्वतंत्रपणे पडताळणी झाली पाहिजे. मतदाराला नोटीस आणि सुनावणी मिळाली पाहिजे. मतदार यादीच्या संबंधात खोटी घोषणा करणे हा लोकप्रतिनिधित्व कायदा, 1950 च्या कलम 31 अंतर्गत गुन्हा आहे. अन्यथा, यादी स्वच्छ करण्यासाठी बनवलेली यंत्रणाच ती यादी शुद्ध करण्याचे साधन बनते. विशिष्ट नोंदींची पडताळणी करणे आणि संपूर्ण मतदारांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे यात खूप फरक आहे.
विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) बद्दल मला हीच गोष्ट सर्वात जास्त खटकली आहे. नागरिक आणि निवडणूक प्राधिकरण यांच्यातील सामान्य संबंध उलटे झाल्यासारखं वाटतं. एखादी व्यक्ती 10 किंवा 20 वर्षांपासून नोंदणीकृत असू शकते, तिने वारंवार मतदान केलेलं असू शकतं आणि तिच्याकडे स्वतः निवडणूक आयोगाने जारी केलेलं निवडणूक छायाचित्र ओळखपत्र (EPIC) असू शकतं. अचानक त्याला जुन्या मतदार यादीशी पुन्हा जोडलं जाण्यास किंवा असा हक्क प्रस्थापित करण्यास सांगितलं जातं, हे अनाकलनीय आहे.
एका तरुणाचा विचार करा, जो 2008 मध्ये 18 वर्षांचा झाला. त्याने 2009 पासून प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदान केलं आहे. त्याचं नाव 2003 च्या यादीत कधीच नव्हतं. ते असूच शकत नव्हतं. तरीही, आता त्याला त्यातील पालकांच्या नोंदीद्वारे स्वतःचा शोध घ्यावा लागतो. जर त्याचे पालक आधीच मरण पावले असतील, जर त्यांची नावे चुकीची लिहिली गेली असतील, किंवा जर त्यांच्या गावातील जुनी मतदार यादी सापडत नसेल, तर हे ओझं त्याच्यावर पडतं, ज्या प्रणालीनं त्याची नोंदणी केली तिच्यावर नाही, हे काही पटत नाही. त्याच्या आधीच्या यादीला काहीतरी अर्थ असलाच पाहिजे.
या वगळण्यांच्या प्रमाणाने ही चिंता अधिक गंभीर बनवली आहे. एसआयआरच्या (SIR) विविध टप्प्यांमध्ये, मसुदा याद्यांमधून 13 कोटींहून अधिक नावे वगळण्यात आली. मसुदा यादीतील प्रत्येक वगळलेलं नाव अंतिम नसतं आणि अनेक खरे मतदार किचकट दावे आणि अपिलांद्वारे परत येऊ शकतात. परंतु या प्रमाणातील आकडेवारीला केवळ सामान्य लिपिकीय दुरुस्त्या म्हणून पाहिलं जाऊ शकत नाही.
आयोगानं स्वतःच आता आपल्या यंत्रणेला, एसआयआर-पूर्व आणि एसआयआर-पश्चात याद्यांची तुलना करून, यादीतून गायब झालेल्या पात्र मतदारांना ओळखण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून त्यांना परत आणता येईल. ही एक स्वागतार्ह बाब आहे. परंतु यामुळे एक स्पष्ट प्रश्न निर्माण होतो तो म्हणजे, जर खऱ्या मतदारांना परत आणण्यासाठी आता पूर्वीच्या यादीशी तुलना करणे आवश्यक असेल, तर ती यादी कचरापेटीत टाकण्याऐवजी सुरुवातीपासूनच मूळ माहिती म्हणून का मानली गेली नाही?
एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरील कार्यवाही कशी पार पाडली गेली, तितकेच महत्त्वाचे आहे की तिचा निर्णय कसा घेण्यात आला. कोट्यवधी मतदारांवर परिणाम करणाऱ्या या कार्यवाहीमुळे आणखी एक प्रश्न अपरिहार्य ठरतो तो म्हणजे, हे निर्णय निवडणूक आयोगामध्येच कसे घेतले गेले?
राज्यघटनेनं निवडणूक आयोगाची निर्मिती केली, एका व्यक्तीच्या कार्यालयाची नाही. एकदा का ते बहुसदस्यीय मंडळ बनलं, की त्याचे निर्णय सामूहिक असणे अपेक्षित होते. कायद्यातच अशी तरतूद आहे की, आयोगाने एकमताने काम करण्याचा प्रयत्न करावा आणि जिथे एकमत शक्य नसेल तिथे बहुमताने निर्णय घ्यावा.
निवडणूक आयुक्तांनी महत्त्वाच्या बाबींवर आक्षेप नोंदवले आहेत, असे अहवाल जर अचूक असतील, तर त्यांना कार्यालयातील अंतर्गत मतभेद म्हणून फेटाळता येणार नाही. निवडणूक आयोगाच्या नावाने एखादी कारवाई केली जात असेल, तर ती खरोखरच आयोगाने अधिकृत केली होती, हे जाणून घेण्याचा नागरिकांना हक्क आहे. जेव्हा निर्णयांचा परिणाम कोट्यवधी मतदारांवर होतो, तेव्हा हे तत्त्व अधिकच महत्त्वाचे ठरते. त्यामुळे पारदर्शकता ही ऐच्छिक बाब नाही. कार्यसूची, इतिवृत्त, नोंदवलेले मतभेद, निर्देश आणि महत्त्वाच्या निर्णयांची जबाबदारी स्पष्ट असली पाहिजे. मतदारांना चिन्हांकित करण्यासाठी, अर्जांवर प्रक्रिया करण्यासाठी किंवा विसंगती ओळखण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात असेल, तर अंतिम निर्णयासाठी जबाबदार असलेले मानवी वैधानिक प्राधिकरण दृश्यमान राहिले पाहिजे.
तंत्रज्ञान लोकशाहीला मदत करू शकते. ते उत्तरदायित्वाची जागा घेऊ शकत नाही. आयटी प्रणालींची अधिक संस्थात्मक छाननी, अधिक मजबूत अंतर्गत प्रक्रिया आणि मतदार यादीतून वगळलेल्या मतदारांवर अधिक लक्ष देण्याची गरज ओळखून निवडणूक आयोगाने अलीकडेच केलेल्या घोषणा स्वागतार्ह आहेत. सुधारणात्मक कारवाई केवळ उशिरा केली म्हणून कधीही नाकारली जाऊ नये. परंतु या घडामोडी हे देखील अधोरेखित करतात की नागरिकांना परिणाम भोगावे लागण्यापूर्वीच सुरक्षा उपाययोजना का कार्यान्वित झाल्या पाहिजेत, नंतर नव्हे. येथे आणखी एक धडा मिळतो. किती नावे वगळली जातात यावरून निवडणुकीची अखंडता मोजता येत नाही. यादीच्या शुद्धतेचा अर्थ जास्तीत जास्त लोकांना वगळणे असा नाही.
अपात्र लोकांना वगळणे आणि प्रत्येक खऱ्या मतदाराचे संरक्षण करणे ही परस्परविरोधी उद्दिष्ट्ये नाहीत. निवडणूक आयोग हा सरकारचा विभाग नाही. ते एक स्वतंत्र घटनात्मक प्राधिकरण आहे. त्याची ताकद केवळ कलम 324, त्याची प्रचंड यंत्रणा किंवा निर्देश देण्याच्या अधिकारातून येत नाही. ती एका अशा गोष्टीतून येते जी खूप कमी मूर्त असली तरी खूप जास्त मौल्यवान आहे, तो म्हणजे जनतेचा विश्वास.
आयोगातील माझ्या कार्यकाळात मला अनेकदा असं वाटलं की, त्याची सर्वात मोठी उपलब्धी इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (EVM) नव्हती, डोंगर, वाळवंट, जंगल आणि बेटांवर निवडणुका घेण्याचा लॉजिस्टिकल चमत्कार नव्हता, किंवा जगातील सर्वात मोठ्या मतदारसंघाचे व्यवस्थापन करण्याची क्षमताही नव्हती. त्याची सर्वात मोठी उपलब्धी ही होती की राजकीय पक्ष आणि सामान्य नागरिकांनी त्यावर विश्वास ठेवला. विश्वास निर्माण करायला अनेक वर्षे लागतात. मात्र या प्रणालीतच गडबड दिसून आली तर तो खूप लवकर नाहीसा होऊ शकतो.
पुढील मार्ग गुंतागुंतीचा नाही. संक्षिप्त पुनरावलोकन आणि सतत अद्ययावतीकरण मजबूत करा. 18 वर्षीय तरुणांची नियमितपणे नोंदणी करा. घरोघरी जाऊन कसून पडताळणी करा. दुबार नोंदी आणि विसंगती ओळखण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करा. अपात्र नोंदींबद्दलच्या तक्रारींची चौकशी करा. नाव वगळण्यापूर्वी सूचना द्या. निवडणूक अधिकाऱ्यांना (EROs) त्यांची वैधानिक भूमिका पार पाडू द्या. आयोगाचे निर्णय खऱ्या अर्थाने सामूहिक असावेत. आणि प्रस्थापित पद्धतींमधील मोठे बदल उघडपणे स्पष्ट करा.
सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, प्रत्येक मतदाराला संशयित बनवू नका. उद्दिष्ट अगदी सोपे आहे, प्रत्येक पात्र भारतीयाचं नाव मतदार यादीत असावं आणि त्यात कोणत्याही अपात्र व्यक्तीचं नाव नसावं. गेली 75 वर्षे हेच निवडणूक आयोगाचं काम राहिलं आहे. ते कोणतीही जादूची कांडी फिरवून झालेलं नाही. फक्त जनतेचा विश्वास आहे आणि तो उडता कामा नये.
(लेखक परिचय - एस. वाय. कुरेशी हे भारताचे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि 'ॲन अनडॉक्युमेंटेड वंडर: द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन' या पुस्तकाचे लेखक आहेत.)
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