ETV Bharat / opinion

निवडणूक आयोगाच्या SIR अर्थात विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रियाची गुंतागुंत

भारतीय निवडणूक आयोगाने सर्वप्रथम बिहारमध्ये एसआयआर (SIR) प्रक्रिया राबवली. आता ही प्रक्रिया १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राबवली जात आहे.

शनिवार, २७ डिसेंबर, २०२५ रोजी कोलकाता येथे मतदार यादीच्या विशेष सखोल फेरनिरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेदरम्यान सुनावणीसाठी लोक एका केंद्रावर जमले होते
शनिवार, २७ डिसेंबर, २०२५ रोजी कोलकाता येथे मतदार यादीच्या विशेष सखोल फेरनिरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेदरम्यान सुनावणीसाठी लोक एका केंद्रावर जमले होते (PTI)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 29, 2025 at 4:20 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

अरुंधती धुरू आणि संदीप पांडे

मतदार यादीची शेवटची विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रिया २००२-०३ मध्ये कोणालाही थांगपत्ता न लागता पार पडली, अगदी जसं भारत फारशी प्रसिद्धी न होता एक किंवा दोन ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनला. जेव्हा भारत तीन ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनला, तेव्हाच देशाला याची माहिती झाली, आणि त्याचे श्रेय नरेंद्र मोदी सरकारच्या प्रचाराला जाते. त्याचप्रमाणे, २०२५-२६ ची SIR प्रक्रिया मोठ्या गाजावाजासह होत आहे. या सरकारला प्रत्येक गोष्टीचं प्रदर्शन करण्याची सवय आहे.

SIR फॉर्मवर मतदाराचे सध्याचे तपशील छापलेले असतात. त्याला किंवा तिला जन्मतारीख, आधार कार्ड क्रमांक (अनिवार्य नाही), आई-वडिलांची आणि जोडीदाराची नावे आणि उपलब्ध असल्यास, त्यांचे सध्याचे निवडणूक ओळखपत्र (EPIC) क्रमांक द्यावे लागतात. हा सोपा भाग आहे. खालचा अर्धा भाग महत्त्वाचा आहे. हाच भाग हे सिद्ध करेल की मतदार किंवा त्याचे/तिचे कुटुंब गेल्या २३ वर्षांपासून या देशात राहात आहे. हा निकष भारताच्या निवडणूक आयोगाने (ECI) या देशाचे खरे नागरिक निश्चित करण्यासाठी ठरवला आहे, जरी आयोग हे स्पष्ट शब्दांत सांगत नसला तरी. जे कोणी हे तपशील देण्यात अयशस्वी ठरतील, त्यांचं नाव मतदार यादीतून वगळलं जाण्याचा धोका आहे.

खालच्या भागात, तुम्हाला २००३ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या शेवटच्या मतदार यादीतील तुमचे स्वतःचे तपशील किंवा तुमच्या आई-वडिलांपैकी किंवा आजी-आजोबांपैकी कोणाचे तरी तपशील द्यावे लागतील. २००३ ची मतदार यादी भारतीय निवडणूक आयोगाच्या (ECI) वेबसाइटवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मात्र, जर तुम्हाला तुमचा विधानसभा मतदारसंघ किंवा २००३ च्या मतदार यादीत तुमचं नाव असलेल्या मतदान केंद्राबद्दल खात्री नसेल, तर तुम्हाला तुमचा किंवा तुमच्या पालकांचा किंवा आजी-आजोबांचा तपशील शोधण्यात वेळ वाया घालवावा लागेल, कारण या याद्या मशीनद्वारे शोधण्यायोग्य नाहीत, आणि उत्तर प्रदेशमध्ये पीडीएफ हिंदी भाषेत आहे.

वास्तविक अशी शक्यता आहे की तुम्ही त्याच ठिकाणी राहत असाल, परंतु विधानसभा मतदारसंघ तसंच मतदान केंद्र बदलले असेल. यातूनच लोक गोंधळलेले आहेत कारण त्या भागात राहणाऱ्या लोकांकडून आपला विधानसभा मतदारसंघ कळला असला तरी, त्यांना आपलं मतदान केंद्र आठवत नाही. सुदैवानं, बूथ लेव्हल अधिकाऱ्यांचे (BLO) मोबाईल क्रमांक एसआयआर (SIR) फॉर्मच्या वरच्या बाजूस दिलेले आहेत आणि ते सहसा फोन उचलतात, जोपर्यंत ते तणावाखाली नसतात किंवा कामाच्या दबावामुळे थकून गेलेले नसतात. उच्च-स्तरीय अधिकारी इतर राज्यांच्या तुलनेत केवळ स्वतःच्या कामगिरीवर लक्ष केंद्रित करत असल्यानं मदत करत नाहीत.

शनिवार, २७ डिसेंबर, २०२५ रोजी कोलकाता येथे मतदार यादीच्या विशेष सखोल फेरनिरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेदरम्यान एका केंद्राबाहेर लोक नोटीस फलक दाखवत आहेत.
शनिवार, २७ डिसेंबर, २०२५ रोजी कोलकाता येथे मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन (एसआयआर) प्रक्रियेदरम्यान एका केंद्राबाहेर लोक नोटीस फलक दाखवत आहेत. (PTI)

काही बीएलओ लोकांना फॉर्मचा फक्त वरचा भाग भरून तो त्यांच्याकडे जमा करण्यास सांगत आहेत. काही कर्तव्यदक्ष बीएलओ आहेत, विशेषतः ग्रामीण भागात जिथे हे करणे सोपे आहे कारण मतदार किंवा त्यांचे कुटुंबीय स्थलांतरित झालेले नाहीत, ते फॉर्मच्या खालच्या भागात तीन महत्त्वाचे आकडे - विधानसभा मतदारसंघ क्रमांक, भाग क्रमांक आणि मतदाराचा अनुक्रमांक भरत आहेत आणि नंतर उर्वरित फॉर्म भरण्यासाठी तो मतदाराला देत आहेत.

ज्या फॉर्ममध्ये बीएलओच्या सल्ल्यानुसार फक्त वरचा अर्धा भाग भरला आहे, त्यांचे काय होईल हे स्पष्ट नाही. जर एखाद्या व्यक्तीला वरचा अर्धा भाग भरलेला फॉर्म जमा केल्यानंतर स्वतःचे, त्यांच्या पालकांचे किंवा आजोबा-आजींचे २००३ सालचे तपशील सापडले, तर बीएलओ अतिरिक्त माहितीसह एसआयआर फॉर्म अद्ययावत करण्यास तयार नाहीत, कारण ते त्यांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरचे आहे असे ते सांगत आहेत, ज्यामुळे मतदाराचे नाव सुधारित यादीत येण्याची शक्यता धोक्यात येत आहे. काही बीएलओ, ज्यांच्यावर निकाल दाखवण्याचा दबाव आहे, ते मतदारांच्या संमतीशिवाय त्यांचे फॉर्म भरत आहेत आणि जमा करत आहेत. जर एसआयआर फॉर्म भरण्याच्या अंतिम मुदतीनंतर प्रसिद्ध होणाऱ्या सुरुवातीच्या यादीत या मतदारांची नावे दिसली नाहीत, तर त्यांना नवीन मतदार म्हणून नाव नोंदवण्यासाठी फॉर्म ६ भरावा लागेल.

टीएमसी-समर्थक बीएलओ अधिकार रक्षा समितीशी संबंधित आंदोलकांनी, पश्चिम बंगालमध्ये एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान बूथ-स्तरीय अधिकाऱ्यांवरील कामाचा ताण आणि तणावाविरोधात केलेलं आंदोलन
टीएमसी-समर्थक बीएलओ अधिकार रक्षा समितीशी संबंधित आंदोलकांनी, पश्चिम बंगालमध्ये एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान बूथ-स्तरीय अधिकाऱ्यांवरील कामाचा ताण आणि तणावाविरोधात केलेलं आंदोलन (PTI)

असे काही मतदार आहेत, जे गोंधळात सापडले आहेत, कारण त्यांची किंवा त्यांच्या पालकांची किंवा आजोबा-आजींची नावे २००३ च्या यादीत आहेत, परंतु सध्याच्या यादीत नावे नसल्यामुळे त्यांना एसआयआर (SIR) फॉर्म मिळालेला नाही. त्यांची नावे मतदार यादीतून चुकून किंवा हेतुपुरस्सर काढून टाकण्यात आली आहेत. त्यांना एसआयआर फॉर्म न मिळाल्याने, जुने एपिक कार्ड असूनही आणि त्यांची किंवा त्यांच्या पालकांची किंवा आजोबा-आजींची नावे २००३ च्या यादीत असूनही, ते तो फॉर्म सादर करू शकत नाहीत. ते नवीन मतदार नसतानाही, त्यांना फॉर्म ६ भरावा लागणार आहे.

एक उदाहरण म्हणून पाहायचं झालं तर, लखनऊच्या वसंत कुंजमध्ये राहणारे लोक, ज्यांची मूळ घरे गेल्यावर्षी अकबर नगरमध्ये (वेगळ्या विधानसभा मतदारसंघात) पाडल्यानंतर त्यांना पंतप्रधान शहरी EWS गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत घरे मिळाली आहेत, त्यांना बीएलओकडून एसआयआर फॉर्म दिले जात नाहीत. बीएलओचा दावा आहे की, त्याला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून अकबर नगरच्या माजी रहिवाशांना फॉर्म न देण्याचे निर्देश मिळाले आहेत. जिल्हा निवडणूक अधिकारी, जे जिल्हाधिकारी देखील आहेत, त्यांना प्रारंभिक यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर नवीन मतदारांसाठी फॉर्म ६ भरण्यास सांगत आहेत. अशी शक्यता आहे की, जेव्हा शेकडो नागरिक, ज्यात बहुतेक मुस्लिम आहेत, फॉर्म ६ भरतील, तेव्हा कोणीतरी मतदार यादीत इतके नवीन मुस्लिम मतदार जोडले जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित करेल आणि हे तथ्य दुर्लक्षित करेल की ते किंवा त्यांचे पालक किंवा आजोबा-आजी २००३ पासून मतदार आहेत. या समाजातील तंत्रज्ञान-स्नेही लोकांनी ज्यांनी आपला एसआयआर फॉर्म ऑनलाइन यशस्वीरित्या भरला आहे, त्यांना अकबर नगरच्या बीएलओकडून सांगण्यात येत आहे की त्यांचे फॉर्म नाकारले जातील. मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहण्याची खरी शक्यता त्यांच्यासमोर उभी आहे.

झारखंडमधील रांची येथे, राज्यात मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरनिरीक्षणापूर्वी, सोमवार, २२ डिसेंबर, २०२५ रोजी एक मतदार, मतदार यादीत आपले नाव शोधत आहे.
झारखंडमधील रांची येथे, राज्यात मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरनिरीक्षणापूर्वी, सोमवार, २२ डिसेंबर, २०२५ रोजी एक मतदार, मतदार यादीत आपले नाव शोधत आहे. (PTI)

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी एसआयआर (मतदार यादी पुनरावलोकन) प्रक्रियेच्या मध्यातच प्रत्येक जिल्ह्यात नजरकैद केंद्रे उभारली जातील अशी घोषणा करून या कामात अडथळा निर्माण केला आहे. ही नजरकैद केंद्रे मूळतः आसाममध्ये सुरू करण्यात आली होती, जिथे परदेशी, म्हणजेच भारतात बेकायदेशीरपणे प्रवेश करणाऱ्या बांगलादेशींची समस्या आहे. पण उत्तर प्रदेशात, किंवा त्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास बिहारमध्ये, परदेशी किंवा घुसखोरांची समस्या कुठे आहे? बिहारमधील एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान, त्यांना फक्त अशा नेपाळी महिलाच घुसखोर म्हणून आढळल्या, ज्यांनी भारतीय पुरुषांशी लग्न केले होते आणि अशा प्रकारची लग्ने सीमावर्ती भागात सामान्य आहेत. अधिकारी त्यांच्याबद्दल काहीही करू शकत नाहीत.

आता, लखनऊच्या महापौर सुषमा खारकवाल यांनी स्वच्छता कर्मचाऱ्यांमध्ये बांगलादेशींना ओळखण्याची मोहीम सुरू केली आहे. त्यांच्या आधी, राज्यसभा खासदार आणि निवृत्त पोलीस महासंचालक ब्रिज लाल यांनी एके दिवशी आपली गाडी थांबवून स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या एका गटाला त्यांच्या ओळखीबद्दल विचारणा केली. लोकप्रतिनिधींना कोणाच्याही नागरिकत्वाची पडताळणी करण्याचा अधिकार आहे का? आसाममध्ये, परदेशी कायद्यांतर्गत एक परदेशी न्यायाधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे, जे नागरिकत्वाच्या प्रकरणांवर निर्णय देते. लखनौमधील डुबग्गा येथील 'शहरी गरिबांसाठी मूलभूत सेवा' योजनेच्या घरांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना पोलीस भेट देऊन त्यांच्याकडून घराच्या मालकीची कागदपत्रे आणि आधार कार्डच्या प्रती मागत आहेत. प्रशासनाच्या या त्रासामुळे लोकांच्या मनात भीती निर्माण झाली आहे.

अशा प्रकारे घुसखोरांचा शोध घेण्याची ही मोहीम मुळात भाजपाचा एक प्रचार आहे. यामुळे त्यांना मतांचे ध्रुवीकरण करण्यास मदत होते. बिहारमध्ये घाईघाईने एसआयआर करण्याची काहीही गरज नव्हती आणि आता तीच गोष्ट उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, गुजरात, राजस्थान, केरळ, छत्तीसगड, गोवा आणि अंदमान आणि निकोबार बेटे, पुद्दुचेरी आणि लक्षद्वीप या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये केली जात आहे. वास्तविक मतदार आणि बीएलओ यांच्यात निर्माण झालेली भीती निश्चितपणे टाळता आली असती.

पश्चिम बंगालचे मुख्य निवडणूक अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल, विशेष सघन फेरनिरीक्षण (एसआयआर) साठी आयोजित 'मतदार यादी सूक्ष्म निरीक्षकांच्या प्रशिक्षणा'च्या सत्रादरम्यान विशेष निरीक्षकांसोबत
पश्चिम बंगालचे मुख्य निवडणूक अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल, विशेष सघन फेरनिरीक्षण (एसआयआर) साठी आयोजित 'मतदार यादी सूक्ष्म निरीक्षकांच्या प्रशिक्षणा'च्या सत्रादरम्यान विशेष निरीक्षकांसोबत (PTI)

लखनौमधील प्रमुख चौकांमध्ये सार्वजनिक घोषणा प्रणालीद्वारे मतदारांना त्यांचे गणना अर्ज ऑनलाइन भरण्याचे आवाहन केले जात आहे. ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी, ईपीआयसी (EPIC) क्रमांक मोबाइल क्रमांकाशी जोडणे आवश्यक आहे आणि जरी गणना अर्जामध्ये आधार कार्डची माहिती देणे ऐच्छिक असल्याचे म्हटले असले तरी, आधार कार्डशी जोडलेल्या मोबाइल क्रमांकावर ओटीपी पाठवला जातो. अशा प्रकारे, ऑनलाइन प्रक्रिया तुम्हाला तुमचा आधार कार्ड क्रमांक उघड करण्यास भाग पाडते. इंग्रजीतील नावांची स्पेलिंग, ईपीआयसी क्रमांकासह, केवळ तेव्हाच स्वीकारली जातील जेव्हा ती निवडणूक आयोगाच्या कर्मचाऱ्यांनी संगणकात नोंदवलेल्या माहितीशी जुळतील. उपलब्ध याद्यांमध्ये नावे हिंदी भाषेत आहेत. अशा परिस्थितीत जर कोणी यशस्वीपणे अर्ज भरू शकला, तर तो स्वतःला भाग्यवान समजेल.

हे अगदी स्पष्ट आहे की, निवडणूक आयोगाने (ECI) पुरेशी तयारी न करताच एसआयआर (SIR) प्रक्रिया हाती घेतली आहे आणि ती लोकांवर अशा प्रकारे लादली आहे, ज्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या हेतूवरच शंका निर्माण होत आहे. पूर्वीच्या प्रक्रियेच्या तुलनेत नागरिकांना अशा प्रकारे का त्रास दिला जात आहे, हे कोणालाही माहीत नाही. पूर्वी बीएलओ (BLO) घरी येऊन नागरिकांशी आदराने वागत असत आणि कोणतीही अडचण न निर्माण करता पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण करत असत. आज प्रशासन मनमानी करत आहे आणि नागरिक त्याचे बळी ठरत आहेत.

(या लेखाच्या लेखिका अरुंधती धुरू नॅशनल अलायन्स ऑफ पीपल्स मूव्हमेंट्सशी संबंधित आहेत, तर संदीप पांडे सोशालिस्ट पार्टी (इंडिया) मध्ये आहेत.)

(टीप : या लेखात व्यक्त केलेली मते लेखकांची वैयक्तिक आहेत. येथे व्यक्त केलेली तथ्ये आणि मते यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)

हेही वाचा...

  1. 'मत चोरीची SIR ही संस्थात्मक पद्धत' : राहुल गांधी यांचा निवडणूक आयोगावर हल्लाबोल
  2. निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका, बिहारमधील वगळलेल्या ६५ लाख मतदारांची माहिती कारणांसह प्रकाशित करण्याचे आदेश

TAGGED:

THE CONUNDRUM THAT IS SIR
एसआयआर
SIR
मतदार यादी
SIR

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.