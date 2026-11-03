युद्धाचा हवामानविषयक विरोधाभास : इराणमधील संघर्ष तेलाचे राजकारण
इराण अमेरिकेतील दीर्घकाळ सुरू असलेल्या संघर्षमय परिस्थितीत, या महिन्यात होणारी 'COP31' परिषद महत्त्वपूर्ण ठरू शकते. हरी कृष्ण निबानुपूडी यांचा लेख.
Published : November 3, 2026 at 3:32 PM IST
इराणमधील युद्धामुळे मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी होत आहे. पायाभूत सुविधा नष्ट होत आहेत आणि जगाच्या वेगाने आकुंचन पावत असलेल्या 'कार्बन बजेट'चा (कार्बन उत्सर्जनाची मर्यादित क्षमता) मोठा हिस्सा खर्च होत आहे. मानवी संकटासोबतच, यातून आता पर्यावरणीय आणि हवामानविषयक संकटही उभे ठाकत आहे. एका प्राथमिक अंदाजानुसार, केवळ पहिल्या 14 दिवसांत 5 दशलक्ष टनांहून अधिक CO₂ अर्थात कार्बन डाय ऑक्साईड सदृष्य उत्सर्जन झालं. यामध्ये तेलाच्या आगीतून सुमारे 1.88 दशलक्ष टन, नष्ट झालेल्या इमारतींतून 2.4 दशलक्ष टन, आणि लष्करी विमानोड्डाणे तसंच संबंधित मोहिमांतून 0.53 दशलक्ष टन उत्सर्जनाचा समावेश आहे.
हे आकडे त्या अंदाजांच्या विरोधात जातात, ज्यानुसार जागतिक हरितगृह वायू उत्सर्जनामध्ये लष्करी कारवायांचा वाटा सुमारे 5.5% इतका आहे. तेल प्रकल्पांचे नुकसान झाल्यामुळे विषारी धूर, सूक्ष्म कण प्रदूषण, तेलाची गळती आणि जमीन, पाणी आणि सागरी परिसंस्थेचे दूषितीकरण होऊन हे संकट अधिकच गंभीर झाले आहे.
काहीही असले तरीही या युद्धामुळे एक अत्यंत विरोधाभासी परिणाम दिसून येत आहे. एकीकडे पर्यावरणीय हानी वाढत असताना, दुसरीकडे या युद्धामुळे निर्माण झालेली 'ऊर्जा असुरक्षितता' कदाचित अशा परिवर्तनाला गती देत आहे, जे साध्य करण्यासाठी गेल्या तीन दशकातील हवामानविषयक मुत्सद्देगिरीलाही संघर्ष करावा लागला होता. आता सरकारांच्या लक्षात येत आहे की, जीवाश्म इंधनांवरील अवलंबित्व हे केवळ हवामानविषयक संकटच नाही, तर ती एक आर्थिक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीनेही मोठी कमकुवत बाजू आहे.
या गोष्टींचं कारण भौगोलिक आहे. इराण आणि ओमानला वेगळे करणारी 21 मैल रुंद 'होर्मुझची सामुद्रधुनी' (Strait of Hormuz) दररोज सुमारे 2 कोटी (20 दशलक्ष) बॅरल तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादनांची वाहतूक करते. हे प्रमाण जागतिक पेट्रोलियम वापराच्या सुमारे 20-21%, सागरी मार्गाने होणाऱ्या तेल व्यापाराच्या 25-27% आणि जागतिक एलएनजी (LNG) व्यापाराच्या जवळपास एक-पंचमांश इतके आहे; ज्यातील मोठा हिस्सा आशियाकडे जातो.
28 फेब्रुवारी 2026 रोजी सुरू झालेल्या तणावानंतर, टँकरच्या हालचालींमध्ये 90-97% घट झाल्याचे वृत्त आहे. एका टप्प्यावर, या मार्गावरून दररोज केवळ शून्य ते दोन व्यापारी जहाजे ये-जा करत होती आणि सुमारे 200 टँकर पर्शियन आखातात अडकून पडले होते. फेब्रुवारी महिन्यात 69-72 डॉलर्स प्रति बॅरल असलेला 'ब्रेंट क्रूड'चा (Brent crude) भाव त्यानंतर वाढून 110-118 डॉलर्स प्रति बॅरलच्या वर गेला. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेने (International Energy Agency) या घटनेचे वर्णन आधुनिक तेल बाजाराच्या इतिहासातील पुरवठ्यातील सर्वात मोठी अडचण (supply disruption) असे केले आहे.
जगासाठी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीला पूर्णपणे वगळणेही शक्य नाही. सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) यांच्याकडे मिळून दररोज सुमारे 70 लाख (7 दशलक्ष) बॅरल तेल वाहून नेण्याची पाइपलाइन क्षमता आहे, जी होर्मुझमार्गे होणाऱ्या सामान्य प्रवाहाच्या केवळ एक-तृतीयांश इतकीच आहे. अधिक चिंताजनक बाब म्हणजे, दररोज सुमारे 6 लाख (6,00,000) बॅरल उत्पादन 2027 च्या अखेरपर्यंत कायमचे बंद राहू शकते. यामुळे, तात्पुरते वाटणारे हे संकट दीर्घकालीन पुरवठा मर्यादेत रूपांतरित होऊ शकते.
त्याचवेळी, लाल समुद्रातील (Red Sea) परिस्थितीने हे दाखवून दिले आहे की, असुरक्षितता केवळ एका जलमार्गापुरती मर्यादित नाही; 2026 मधील एका टप्प्यावर युरोपला होणारा ऊर्जा पुरवठा संकटपूर्व पातळीच्या केवळ 49% इतका खाली आला होता.
युरोपपासून आशियापर्यंत : ऊर्जेच्या असुरक्षिततेमुळे स्वच्छ ऊर्जेकडे (Clean Energy) वेगवान वाटचाल
जगभरातील देश आता केवळ इतर उत्पादकांकडून अधिक तेल मिळवण्याचा प्रयत्न करत नाहीत, तर ते 'आपल्याला एकूणच कमी तेलाची गरज कशी भासेल', याचा विचार करत आहेत. इलेक्ट्रिक वाहने (Electric vehicles) हा या बदलाचा एक उत्तम नमुना आहे. 2025 मध्ये ईव्ही (EVs - इलेक्ट्रिक वाहने) मुळे दररोज अंदाजे 1.7 दशलक्ष बॅरल तेलाची मागणी कमी झाली; 2030 पर्यंत हा आकडा दररोज सुमारे 5 दशलक्ष बॅरलपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.
2025 मध्ये जागतिक स्तरावर ईव्हीची विक्री सुमारे 20.7 दशलक्ष वाहनांपर्यंत पोहोचली, जी एका वर्षातील सुमारे 20% वाढ दर्शवते आणि एकूण नवीन कार विक्रीपैकी सुमारे एक चतुर्थांश हिस्सा व्यापते; 2026 मध्ये सुमारे 23 दशलक्ष ईव्ही विकल्या जाऊ शकतात. अधिक महत्त्वाचे म्हणजे, आयईए (IEA) च्या 'नेट झिरो' (Net Zero) परिस्थितीनुसार, केवळ ईव्हीच्या वापरामुळे 2035 पर्यंत दररोज 15 दशलक्ष बॅरलपेक्षा जास्त तेलाची मागणी कमी होऊ शकते, जे सध्याच्या जागतिक तेल वापराच्या सुमारे 15% इतके आहे.
या परिवर्तनाच्या केंद्रस्थानी चीन आहे. 2025 मध्ये जागतिक स्तरावर विकल्या गेलेल्या इलेक्ट्रिक वाहनांपैकी (EV) सुमारे 60% वाहनं चिनी उत्पादकांनी पुरवली होती, तर एप्रिल 2026 पर्यंत चीनमधील नवीन कारच्या मासिक विक्रीत इलेक्ट्रिक वाहनांचा वाटा 60% च्या वर गेला होता. 2026 च्या पहिल्या सहामाहीत चीनच्या एकूण वीज निर्मितीपैकी 41.2% वीज अक्षय ऊर्जा स्रोतांपासून (renewables) मिळवली गेली.
चीनचे उद्दिष्ट 2030 पर्यंत 50% वीज बिगर-जीवाश्म इंधन स्रोतांपासून मिळवण्याचे आणि 2035 पर्यंत पवन आणि सौर ऊर्जेची एकत्रित क्षमता 3,600 गिगावॅट (GW) पर्यंत नेण्याचे आहे. यासोबतच, 2035 पर्यंत संपूर्ण अर्थव्यवस्थेतून होणाऱ्या हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनात, त्यांच्या सर्वोच्च पातळीच्या तुलनेत 7 ते 10 टक्क्यांनी घट करण्याचेही चीनचे ध्येय आहे.
युरोपनेही एका आधीच्या भू-राजकीय धक्क्यातून असाच निष्कर्ष काढला आहे. युरोपियन युनियनचे (EU) उद्दिष्ट 2030 पर्यंत सुमारे 600 गिगावॅट सौर ऊर्जा क्षमता गाठण्याचे आहे. याव्यतिरिक्त, इमारतींच्या छतावर सौर पॅनेल बसवण्याबाबतचे नियम, 'हीट पंप'चा (heat pump) जलद प्रसार आणि ऊर्जा कार्यक्षमतेत अधिक सुधारणा करण्यावरही भर दिला जात आहे.
2022 ते 2025 या काळात युरोपियन युनियनच्या आयातीमध्ये रशियन गॅसचे प्रमाण सुमारे 45% वरून 12% वर खाली आले, तर 2025 मध्ये युरोपमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीत 30% पेक्षा जास्त वाढ झाली. नॉर्वेमध्ये तर वर्षाच्या अखेरीस नवीन वाहनांच्या विक्रीपैकी 95.9% वाटा हा बॅटरीवर चालणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांचा होता, जी एक अत्यंत लक्षणीय आकडेवारी आहे.
आग्नेय आशियामध्येही अशाच प्रकारचे महत्त्वाचे स्थित्यंतर घडत आहे. 2026 च्या सुरुवातीला इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीत वार्षिक आधारावर दुप्पट वाढ झाली असून, काही अंदाजानुसार एकूण विक्रीत त्यांचा वाटा 20% च्या जवळ पोहोचला आहे. यामध्ये व्हिएतनाम, इंडोनेशिया आणि थायलंड आघाडीवर आहेत. विशेषतः कमी उत्पन्न असलेल्या आणि इंधनाच्या किमतींबाबत संवेदनशील असलेल्या कुटुंबांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या इलेक्ट्रिक दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांच्या विक्रीत, 2026 च्या पहिल्या तिमाहीत वार्षिक आधारावर दुप्पट वाढ झाली आहे.
भारताची अक्षय ऊर्जेच्या दिशेने आक्रमक वाटचाल
ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने भारताचं उदाहरण कदाचित सर्वात स्पष्टपणे परिस्थिती दर्शवतं. भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी 89-90% आयात करतो. आर्थिक वर्ष 2026 च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत, होर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे भारताच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी सुमारे 41%, एलएनजी (LNG) आयातीपैकी 55% आणि एलपीजी (LPG) आयातीपैकी 88% पुरवठा झाला. पुरवठा साखळीत व्यत्यय आल्याच्या काळात, कच्च्या तेलाची आयात 22% नी घटली, रुपयाचे मूल्य घसरून प्रति अमेरिकन डॉलर 95.7 ते 96.5 रुपयांपर्यंत पोहोचले आणि सरकारी तेल कंपन्यांना दररोज सुमारे 750 कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागले.
भारताचा धोरणात्मक साठा 36.87 दशलक्ष टन इतका आहे, जो केवळ 18 दिवसांच्या वापरासाठी पुरेसा ठरतो. हे प्रमाण आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या (IEA) 90 दिवसांच्या मानकापेक्षा खूपच कमी आहे, जे आयातित जीवाश्म इंधनावरील संरचनात्मक अवलंबित्व कमी करण्याची तातडी अधोरेखित करते.
अशा महत्त्वाच्या वळणावर, भारताची वीज प्रणाली एका ऐतिहासिक बदलातून जात आहे. जुलै 2026 पर्यंत, बिगर-जीवाश्म इंधन स्रोतांची क्षमता सुमारे 300.5 गिगावॅट (GW) वर पोहोचली आहे. हे प्रमाण एकूण 552 गिगावॅट स्थापित क्षमतेच्या 54% पेक्षा जास्त असून, 2030 सालासाठी निश्चित केलेल्या 500 गिगावॅटच्या लक्ष्याच्या 60% पेक्षाही अधिक आहे.
2014 मध्ये केवळ 2.8 गिगावॅट असलेली सौर ऊर्जा क्षमता वाढून सुमारे 164.6 गिगावॅट झाली आहे, तर पवन ऊर्जा क्षमता 58 गिगावॅटच्या वर गेली आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये भारताने विक्रमी 55.29 गिगावॅट बिगर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता जोडली, ज्यामध्ये 44.6 गिगावॅट सौर ऊर्जेचा समावेश आहे. 2014 पासून अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात सुमारे 45.7 अब्ज डॉलर्सची परकीय गुंतवणूक झाली आहे, तर देशांतर्गत संस्थात्मक वित्तपुरवठ्यातून सुमारे 184 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक प्राप्त झाली आहे.
ऊर्जा सुरक्षा : कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या प्रक्रियेचे नवीन इंजिन
कोळसा, तेल आणि वायू आजही वीज निर्मिती, वाहतूक आणि उद्योगांसाठी आवश्यक आहेत. अक्षय ऊर्जा प्रणाली उभारण्यासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या गुंतवणुकीची गरज आहे. मुख्य बदल असा नाही की जीवाश्म इंधने आता कालबाह्य झाली आहेत, तर धोरणात्मक दृष्टिकोन बदलला आहे. महत्त्वाच्या सागरी मार्गांवरून (chokepoints) येणाऱ्या तेलाच्या किमतीत आता 'भू-राजकीय जोखमीचा प्रीमियम' (geopolitical-risk premium) समाविष्ट झाला आहे.
सौर पॅनेल, टर्बाइन्स, बॅटरी, हीट पंप आणि इलेक्ट्रिक वाहने (EVs) केवळ कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यास मदत करत नाहीत, तर ती देशाला 'धोरणात्मक स्वायत्तता' (strategic autonomy) देखील प्रदान करतात. इराणमधील युद्ध लवकरात लवकर संपेल, अशी आशा बाळगायला हवी. मात्र, जेव्हा शांतता पुन्हा प्रस्थापित होईल, तेव्हा स्वस्त इंधन आणि पुन्हा सुरू होणाऱ्या सागरी मार्गांच्या मोहात पडून, जुन्या परावलंबित्वाकडे परत जाण्यापासून सरकारांनी स्वतःला रोखले पाहिजे. याच ठिकाणी या नोव्हेंबरमध्ये होणारी 'COP31' परिषद अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरू शकते. सध्याच्या आणीबाणीच्या परिस्थितीमुळे निर्माण झालेली गती, अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा ग्रीड्स, साठवणूक क्षमता, कार्यक्षमता, विद्युतीकरण आणि जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या ठोस वचनबद्धतेमध्ये रूपांतरित व्हायला हवी.
(लेखक परिचय - हरी कृष्ण निबानुपूडी हे हवामान बदल, मानवतावादी प्रतिसाद आणि शाश्वतता विषयांवरील आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञ आहेत.)
(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मते आणि दिलेली तथ्ये ही लेखकांची वैयक्तिक आहेत. त्यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)