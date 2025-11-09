ETV Bharat / opinion

अमेरिका-चीन आर्थिक युद्धात बुसान करार आहे नाजूक; कसा ते घ्या जाणून

बऱ्याच काळानंतर, बुसानमध्ये अमेरिका आणि चीनमध्ये एक आर्थिक करार झाला, पण तो खूपच नाजूक आहे. यासंदर्भात ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हचे संस्थापक अजय श्रीवास्तव यांचा लेख.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे शी जिनपिंग
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे शी जिनपिंग (ANI)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 9, 2025 at 4:56 PM IST

-अजय श्रीवास्तव

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे शी जिनपिंग ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी जेव्हा दक्षिण कोरियातील बुसान येथे भेटले तेव्हा जगाला मोठा शाब्दिक आणि आर्थिक स्फोट होण्याची अपेक्षा होती, परंतु त्याऐवजी त्यांनी एक नाजूक शांतता करार केला. या करारानुसार, अमेरिकेने चिनी वस्तूंवरील शुल्कात १० टक्के कपात करण्यास सहमती दर्शवली. तथाकथित "फेंटानिल-संबंधित" शुल्क २० टक्क्यांवरून १० टक्के केले. त्या बदल्यात, चीनने अमेरिकेकडून अधिक कृषी उत्पादने, विशेषतः सोयाबीन खरेदी करण्याचे आणि आणखी एक वर्षासाठी दुर्मीळ खनिजांची निर्यात सुरू ठेवण्याचे आश्वासन दिले.

या कराराचा मूळ उद्देश दुर्मीळ खनिजे आणि अर्धवाहक (सेमीकंडक्टर) पदार्थांसाठी अमेरिकेचे चीनवरील अवलंबित्व कमी करणे हा होता. चिप्स, स्वच्छ ऊर्जा प्रणाली आणि संरक्षण तंत्रज्ञानासाठी ही खनिजे आवश्यक आहेत आणि त्यांच्या जागतिक पुरवठ्यापैकी सुमारे ८० टक्के चीन नियंत्रित करतो. यामुळे चीनला मित्र असल्याचे दिसून येत असताना त्याचा औद्योगिक पाया मजबूत करण्यासाठी वेळ मिळाला. ट्रम्प यांच्यासाठी, यामुळे राजकीय फायदा आणि देशांतर्गत चलनवाढीच्या दबावांपासून आराम मिळाला.

फेंटानिल टॅरिफपासून ते आर्थिक अडचणींपर्यंत - ट्रम्प २.० प्रशासनात अंतर्गत वाढत्या संघर्षानंतर बुसान करार झाला आहे. व्हाईट हाऊसमध्ये परतल्यानंतर लगेचच, ट्रम्प यांनी ४ फेब्रुवारी रोजी फेंटानिलवर १० टक्के टॅरिफ लादून व्यापार युद्ध पुन्हा सुरू केले, जे एका महिन्यानंतर दुप्पट करून २० टक्के केले. त्यांनी असा दावा केला की चीन या पूर्वसूचक रसायनाची निर्यात थांबवण्यात अपयशी ठरला आहे. इतर परस्पर आणि देश-विशिष्ट टॅरिफच्या वर लादलेल्या या टॅरिफमुळे चिनी वस्तूंवरील एकूण यूएस टॅरिफ १४५ टक्क्यांपर्यंत वाढला. हा टॅरिफ आधुनिक इतिहासातील सर्वोच्च आहे.

चीनने दिले प्रत्युत्तर - चीनने अमेरिकन आयातीवरील टॅरिफ १२५ टक्क्यांपर्यंत वाढवले, ज्यामध्ये कृषी आणि ऊर्जा निर्यात - चिकन, सोयाबीन, गहू, डुकराचे मांस आणि कॉर्न यांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर मायक्रॉन आणि बोईंगला त्यांच्या काळ्या यादीत समाविष्ट केले. चीनने दुर्मीळ पृथ्वी आणि गॅलियमवरील निर्यात नियंत्रणे देखील वाढवली, अमेरिकन कृषी कंपन्यांचे परवाने निलंबित केले आणि अमेरिकेवर आर्थिक गुंडगिरीचा आरोप केला.

डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी दक्षिण कोरियातील बुसान येथील गिम्हे आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर शिखर वार्ता केली
डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी दक्षिण कोरियातील बुसान येथील गिम्हे आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर शिखर वार्ता केली (AP)

या प्रत्युत्तरात्मक वाढीमुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली, ज्यामुळे ऍपलपासून सीमेन्सपर्यंतच्या उत्पादकांना उत्पादन भारत, व्हिएतनाम आणि मेक्सिकोमध्ये हलवावे लागले. तरीही, अमेरिकेच्या टॅरिफचा धक्का चीनचे वर्चस्व कमी करू शकला नाही. मे २०२५ मध्ये अमेरिकेला होणारी चीनची निर्यात २८.८ अब्ज डॉलर्सवरून सप्टेंबरमध्ये ३४.३ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली, ज्यामुळे अमेरिकन ग्राहक कमी किमतीच्या चिनी वस्तूंवर अवलंबून असल्याचे दिसून आले. दरम्यान, भारतालाही त्याचा फटका बसला. त्याच काळात अमेरिकेला होणारी त्याची निर्यात ३७ टक्क्यांनी घसरली, कारण कमी टॅरिफ असलेल्या पुरवठादारांनी बाजारपेठेतील हिस्सा बळकावला.

चिप युद्ध जे उलटले - अमेरिका-चीनमधील स्पर्धा सेमीकंडक्टर क्षेत्राइतकी तीव्र किंवा विडंबनात्मक कुठेही नव्हती. २०२२ मध्ये, राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी Nvidia च्या A100 आणि H100 AI चिप्सची चीनला विक्री बंदी घातली. Nvidia ने कमी क्षमतेची आवृत्ती - H20 - तयार करून प्रतिसाद दिला जो चिनी कंपन्यांनी उत्सुकतेने स्वीकारला. एकत्रितपणे, H20 चिप्सने उच्च दर्जाच्या अमेरिकन चिप्सच्या जवळपास समान कामगिरी दिली.

ट्रम्प यांच्या माघारीमुळे तो व्यापार थांबला. "कोणत्याही चिप्स चीनला पाठवल्या जाणार नाहीत" असे घोषित करून त्यांनी H20 निर्यातीवरही बंदी घातली. पण वॉशिंग्टन शिपमेंट रोखत असताना, हुआवेई आणि इतर चिनी कंपन्या शांतपणे त्यात सामील झाल्या. जेव्हा एनव्हीडियाचे सीईओ जेन्सेन हुआंग यांनी गमावलेल्या महसुलाची भरपाई करण्यासाठी मर्यादित विक्रीसाठी लॉबिंग केले तेव्हा ट्रम्प यांनी माघार घेतली - परंतु बीजिंगला आता त्यांची गरज राहिली नाही.

चिनी नियमांमुळे स्थानिक कंपन्यांना एनव्हीडिया चिप्स खरेदी करणे पूर्णपणे थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले. चीनच्या उदयाला आळा घालण्यासाठी लादलेल्या अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे त्याचे स्वावलंबन वाढले आणि अमेरिकन कंपन्यांना त्यांच्या सर्वात मोठ्या बाजारपेठेपासून वेगळे केले.

व्यापारापलीकडे स्पर्धा - २०२४ मध्ये दोन्ही दिग्गजांमधील एकूण व्यापार ५८२ अब्ज डॉलरवर पोहोचला. चीनला अमेरिकेची निर्यात एकूण १४३ अब्ज डॉलर झाली, ज्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम आणि सोयाबीनचा सर्वाधिक वाटा होता. तर आयात एकूण ४३९ अब्ज डॉलर होती, ज्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू, यंत्रसामग्री आणि मध्यवर्ती वस्तूंचे वर्चस्व होते. वर्षानुवर्षे शुल्क असूनही, हे प्रवाह चालू राहिले - त्यांच्या अर्थव्यवस्था किती खोलवर एकमेकांशी जोडल्या गेल्या आहेत याचा हा पुरावा.

बुसान शुल्क-युद्धबंदी ही दीर्घकाळापासून शुल्क ओलांडणाऱ्या प्रतिस्पर्ध्याचा नवीनतम अध्याय आहे. अमेरिका चीनच्या अनुदानित भांडवलशाही, बौद्धिक संपदा चोरी आणि सक्तीच्या तंत्रज्ञान हस्तांतरणाला निष्पक्ष स्पर्धेसाठी धोका मानते. चीन अमेरिकेच्या निर्यात नियंत्रणे, गुंतवणूक निर्बंध आणि इंडो-पॅसिफिक युतींना आपल्या वाढीला आळा घालण्याचे प्रयत्न मानतो. हा संघर्ष आता व्यापार, तंत्रज्ञान, वित्त आणि डिजिटल सार्वभौमत्वापर्यंत पसरला आहे. हे २१ व्या शतकातील सत्तेचे आधारस्तंभ आहेत.

बुसान सुटकेचा नि:श्वास, प्रगती नाही - बुसान करार अल्पकालीन दिलासा देतो, परंतु दीर्घकालीन उपाय नाही. जरी शुल्क कपात आणि काही कृषी व्यापाराचे पुनरुज्जीवन यामुळे राग शांत होऊ शकतो, परंतु तंत्रज्ञान हस्तांतरण, अनुदान आणि सरकारी मालकीच्या उद्योगांवरील खरे वाद अद्यापही सुटलेले नाहीत. जगातील दोन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्था "व्यवस्थापित स्पर्धा" च्या टप्प्यात प्रवेश केल्या आहेत.

चीनसाठी, या युद्धविरामामुळे अमेरिकेच्या पुढील निर्बंधांपूर्वी त्याचे अर्धवाहक (सेमीकंडक्टर) आणि स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र मजबूत करण्यासाठी एक वर्ष मिळते. अमेरिकेसाठी, यामुळे दुर्मीळ खनिजे आणि चिप पुरवठ्यातील तत्काळ संकट टाळता येते, परंतु यात कोणताही पक्ष मागे हटत नाही. जरी टॅरिफ युद्ध थांबले तरी, तंत्रज्ञान युद्ध सुरूच राहते, मग ते चिप असोत की अल्गोरिथम किंवा कारखाने.

बुसान करार बाजारपेठांना शांत करू शकतो, परंतु तो एक सखोल सत्य अधोरेखित करतो ते म्हणजे, अमेरिका आता स्वतःला वेगळे न करता चीनला वेगळे करू शकत नाही. जागतिकीकरणाने तीन दशकांपूर्वी दोन्ही देशांचे भवितव्य एकमेकांशी जोडले होते. परंतु आता वॉशिंग्टन आणि बीजिंग ते सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत - भारतापासून युरोपपर्यंत जगाच्या इतर भागांना त्याची किंमत मोजावी लागत आहे.

(टीप - या लेखातील मते आणि तथ्ये लेखकाची वैयक्तिक आहेत. त्यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)

THE BUSAN TRUCE
बुसान करार
डोनाल्ड ट्रम्प
शी जिनपिंग
