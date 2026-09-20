अरवली पर्वत : वैज्ञानिक काटेकोरपणा आणि सर्वसमावेशक प्रशासनाची आवश्यकता
अरवली पर्वतरांग ही थार वाळवंटाचा पूर्वेकडील दिशेनं होणारा विस्तार रोखण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय अडथळा म्हणून कार्य करते आणि शेतीला आधार देणाऱ्या भूजल साठ्यांचे पुनर्भरण करते.
Published : September 20, 2026 at 3:58 PM IST
जगातील सर्वात जुन्या वली पर्वतरांगांपैकी एक असलेल्या अरवली पर्वतरांगेबाबत एक महत्त्वपूर्ण कायदेशीर आणि पर्यावरणीय वाद निर्माण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं 20 नोव्हेंबर 2025 रोजी दिलेल्या आपल्याच एका निर्णयाची अंमलबजावणी स्थगित केल्यामुळं हा वाद उद्भवला आहे. त्या निर्णयामध्ये सरकारनं प्रस्तावित केलेली व्याख्या स्वीकारण्यात आली होती. या व्याख्येनुसार, 'अरवली टेकड्या' म्हणजे अशा भू-रचना ज्या आसपासच्या भूपृष्ठाच्या पातळीपासून 100 मीटर किंवा त्याहून अधिक उंचीवर आहेत आणि ज्यांच्या रांगा एकमेकांपासून 500 मीटरच्या अंतरावरील टेकड्यांनी बनलेल्या आहेत.
काय आहे वाद?
पर्यावरणवादी गट आणि तज्ज्ञांनी या निकषांवर तीव्र टीका केली. 100 मीटरची कठोर मर्यादा लागू केल्यास अनेक लहान टेकड्या आणि कमी उंचीच्या भू-रचना या व्याप्तीतून वगळल्या जाऊ शकतात, असं 'फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडिया'च्या आकडेवारीवरून असं दिसून आलं आहे. तर एका अंतर्गत मूल्यमापनातून असे दिसून आले आहे की, राजस्थानमधील 20 मीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक उंची असलेल्या एकूण 12,081 टेकड्यांपैकी केवळ 1,048 टेकड्याच (8.7 टक्के) 100 मीटरच्या निकषाची पूर्तता करतात. अरावलीतील सर्व 118,575 टेकड्यांचा विचार केल्यास 90 टक्क्यांहून अधिक टेकड्या या निकषात बसत नाहीत. यामुळं पर्यावरणाची हानी आणि अनियंत्रित खाणकामाच्या भीतीपोटी राजस्थान आणि हरियाणामध्ये मोठ्या प्रमाणावर निदर्शनं झाली. टीकाकारांचा असा युक्तिवाद होता की, या संकुचित व्याख्येमुळं पर्वतरांगेचा मोठा भाग चुनखडीच्या खाणकामासाठी आणि दगड फोडण्यासाठी खुला होईल, ज्यामुळं स्थानिक गावकऱ्यांच्या आरोग्याच्या गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप
29 डिसेंबर 2025 रोजी, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील सुट्टीकालीन खंडपीठानं 20 नोव्हेंबरच्या आदेशाची अंमलबजावणी स्थगित केली. 100 मीटरच्या निकषाचा 'चुकीचा अर्थ लावला जाण्याची आणि त्याची अयोग्य अंमलबजावणी होण्याची शक्यता' याबद्दल पर्यावरणवाद्यांनी व्यक्त केलेल्या 'गंभीर चिंतेची' न्यायालयानं दखल घेतली. न्यायालयानं स्वतःहून (suo motu) या प्रकरणाची दखल घेतली आणि या व्याख्येमुळं होणाऱ्या पर्यावरणीय परिणामांचे पुनर्परीक्षण करण्यासाठी एका उच्च-स्तरीय, स्वतंत्र तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्याचे आदेश दिले.
- दोन टेकड्यांमधील 500 मीटरच्या आतील क्षेत्रापुरतेच संरक्षण मर्यादित केल्यानं संरक्षित क्षेत्राची व्याप्ती खूपच कमी होते का?
- या व्याख्येमुळं अरवलीतील अनेक भाग 'अरवली-बाह्य' ठरवून तिथं खाणकाम आणि व्यावसायिक उपक्रमांना वाव मिळतो का?
- केवळ 1,048 टेकड्याच या निकषात बसतात, हा दावा वैज्ञानिकदृष्ट्या योग्य आहे का? असा महत्त्वाच्या संदिग्ध बाबींकडे न्यायालयानं लक्ष वेधलं.
दरम्यान, या नवीन मूल्यांकनाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत, अरवली पट्ट्यात खाणकामाचे कोणतेही नवीन पट्टे दिले जाणार नाहीत किंवा जुन्या पट्ट्यांचे नूतनीकरण केले जाणार नाही. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयानं नवीन खाणपट्ट्यांवर पूर्ण बंदी घालण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि ही बंदी संपूर्ण अरवली पर्वतरांगेत समानरीत्या लागू असणार आहे.
उच्च-स्तरीय समिती
स्वतंत्र आढावा घेण्यासाठी 'इंडियन कौन्सिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च अँड एज्युकेशन' (ICFRE) च्या महासंचालक कांचन देवी यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या सदस्यांमध्ये 'फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडिया'चे माजी महासंचालक डॉ. सुभाष आशुतोष, 'जिओलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया'चे माजी संचालक डॉ. राजेंद्र कुमार शर्मा, पर्यावरण मंत्रालयातील माजी सहसचिव ब्रिज मोहन सिंग राठोड आणि दिल्ली विद्यापीठाच्या वनस्पतिशास्त्र विभागाचे माजी प्रमुख प्रा. अशोक के. भटनागर यांचा समावेश आहे.
बंगळुरू येथील 'इंडियन इन्स्टिट्यूट फॉर ह्युमन सेटलमेंट्स'चे प्राध्यापक जगदीश कृष्णस्वामी आणि हरियाणाच्या 'सेंट्रल युनिव्हर्सिटी'चे प्राध्यापक लक्ष्मीकांत शर्मा यांची विशेष निमंत्रित म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. केवळ उंचीच्या एकाच निकषावर अवलंबून न राहता, भूगर्भीय, जलशास्त्रीय आणि पर्यावरणीय घटकांचा समावेश असलेले निकष निश्चित करण्याचे निर्देश समितीला देण्यात आले आहेत. समितीच्या कार्यकक्षेत पुढील बाबींचा समावेश आहे. एक म्हणजे उंचीचा 100 मीटरचा निकष वैज्ञानिकदृष्ट्या योग्य आहे का? हे तपासणे; दुसरे म्हणजे 500 मीटरपेक्षा जास्त अंतर असतानाही अरवली टेकड्या एक सलग पर्यावरणीय रचना मानल्या जाऊ शकतात का? हे पाहणे; आणि या टेकड्यांमधील मोकळ्या जागांमध्ये (अंतरामध्ये) खाणकामास परवानगी द्यावी की नाही? याचा निर्णय घेणे.
मुदत आणि अलीकडील घडामोडी
सर्वोच्च न्यायालयानं सुरुवातीला समितीला 31 ऑगस्ट 2026 पर्यंत आपला सर्वसमावेशक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. जेव्हा समितीनं 28 फेब्रुवारी 2027 पर्यंत सहा महिन्यांची मुदतवाढ मागितली, तेव्हा न्यायालयानं 7 सप्टेंबर 2026 रोजी ती विनंती फेटाळून लावली. यावेळी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी निरीक्षण नोंदवलं की, समिती "माझ्या निवृत्तीपर्यंतची स्थगिती" मागत असल्याचं दिसून येत आहे.
न्यायालयाच्या खंडपीठानं समितीला 30 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत अंतिम अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आणि तसे न केल्यास समितीची पुनर्रचना केली जाईल, असा इशाराही दिला. "अरावली मुद्द्यावर अहवाल सादर करण्यासाठी समितीनं रात्रंदिवस काम करावं," असं सरन्यायाधीशांनी नमूद केलं. न्यायालयानं समितीला सर्वसमावेशक चर्चा व सल्लामसलत करण्याचे (ज्यामध्ये राजस्थान आणि गुजरातमधील आदिवासी समुदायांचे म्हणणे ऐकून घेणे समाविष्ट आहे) निर्देश दिले, तसंच आवश्यकतेनुसार विशिष्ट मुद्द्यांवर आधारित अंतरिम अहवाल सादर करण्यासही परवानगी दिली.
अरावली पर्वतरांग ही थार वाळवंटाचा पूर्वेकडील दिशेनं होणारा विस्तार रोखणारा एक महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय अडथळा आहे. तसंच राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली आणि गुजरातमध्ये शेती व पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा टिकवून ठेवणाऱ्या भूजल साठ्यांचे (अॅक्विफर्स) पुनर्भरण ती करते आणि इथं वनस्पती व प्राण्यांची एक अद्वितीय विविधता आढळते. सर्वोच्च न्यायालयानं या पर्वतरांगेला वायव्य भारताचा "अपरिहार्य पर्यावरणीय आणि सामाजिक-आर्थिक कणा" म्हणून मान्यता दिली आहे.
या तज्ज्ञ समितीच्या पुनरावलोकनाचा निष्कर्ष हे ठरवेल की, अरवली पर्वतरांगांना एक अखंड आणि परस्पर-संबंधित परिसंस्था म्हणून संरक्षण मिळेल की, त्यांचे मोठे भाग खाणकाम आणि विकासकामांमुळे असुरक्षित राहतील. सर्वोच्च न्यायालयानं स्वतःचाच आदेश काही काळासाठी स्थगित करून नव्यानं वैज्ञानिक मूल्यांकन करून घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. यावरून या विषयाचे गांभीर्य आणि भारतातील अत्यंत प्राचीन व पर्यावरणीयदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण असलेल्या या भूभागाशी निगडित असलेले मोठे हितसंबंध अधोरेखित होतात.
अरवली पर्वतरांगांची वैज्ञानिक व्याख्या, सीमा निश्चिती आणि पर्यावरणीय संरक्षण यांसारखे मुद्दे अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. हे मुद्दे केवळ या प्रदेशाच्या पर्यावरणीय अखंडतेसाठीच नाही, तर या पर्वतरांगांमध्ये आणि त्यांच्या आसपास राहणाऱ्या लाखो लोकांचे आरोग्य, उपजीविका आणि घटनात्मक अधिकार यांच्या दृष्टीनेही तितकेच महत्त्वपूर्ण आहेत.
प्रस्तावित 100 मीटर उंचीची मर्यादा नाजूक उतारांना आणि बफर झोन्सना विनाशकारी व्यावसायिक खाणकाम आणि स्थावर मालमत्ता विकासासाठी असुरक्षित बनवू शकते. ही चिंता ग्रामीण समुदाय आणि पर्यावरण तज्ज्ञांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सामायिक आहे, ज्यांनी बऱ्याच काळापासून असा युक्तिवाद केला आहे की, अशा संकुचित व्याख्येमुळं पर्वतरांगेचा मोठा भाग चुनखडीचे खाणकाम आणि दगड फोडण्याच्या धोक्यात येतो.
याचे परिणाम आधीच दिसून येत आहेत. यामध्ये स्थानिक गावकऱ्यांमध्ये तीव्र श्वसन आणि इतर आरोग्य समस्या, भूजल पातळीत घट, जैवविविधतेचा ऱ्हास आणि एका प्राचीन भूदृश्यावर अपरिवर्तनीय ओरखडे असे परिणाम दिसून येत आहेत. केवळ उंचीवर आधारित व्याख्या अरवली पर्वतरांगेची पर्यावरणीय, जलशास्त्रीय आणि भूशास्त्रीय सातत्यता दर्शविण्यात अयशस्वी ठरते आणि एका जिवंत पर्वतरांगेला विलग टेकड्यांच्या मालिकेत रूपांतरित करण्याचा धोका निर्माण करते, ज्यांना एकेक करून तोडले जाऊ शकते.
अरवली पर्वतरांगेच्या अधिक व्यापक व्याख्येसाठी वापरल्या जाणाऱ्या भूशास्त्रीय निकषांमध्ये खडकांची सातत्यता, फॉल्ट लाईन्स आणि फोल्ड बेल्ट्ससारखी संरचनात्मक वैशिष्ट्ये, भूजल पुनर्भरण क्षेत्रे आणि वैशिष्ट्यपूर्ण खनिज संचांची उपस्थिती यांचा समावेश असावा, हे घटक एकत्रितपणे उंचीपेक्षा सीमांकनासाठी अधिक मजबूत आधार प्रदान करतात.
तुम्हाला कदाचित कल्पना असेलच की, परिसंस्था आणि जलविज्ञान या क्षेत्रांतील विविध प्रकारच्या तज्ज्ञतेचा अभाव असल्याचे कारण देत, माझ्यासह अनेक स्वतंत्र शास्त्रज्ञांनी पूर्वीच्या समितीच्या रचनेविरुद्ध याचिका दाखल केली आहे. अलीकडील वृत्तपत्रांतील वृत्तांनुसार, तांत्रिक समितीसोबतच्या मर्यादित संवादामुळे गावकरी असमाधानी आहेत. संपूर्ण पर्वतरांगेचं भवितव्य ठरवण्याचं काम करणाऱ्या समितीला अलिप्त, अपारदर्शक किंवा अप्रतिनिधिक म्हणून पाहिलं जाणं परवडणारं नाही. प्रभावी होण्यासाठी, या समितीनं जनतेचा विश्वास संपादन करण्यासाठी आणि या तक्रारींचं निवारण करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.
समितीनं संरचित सल्लामसलत, सर्वसमावेशक सार्वजनिक सुनावणी आणि व्यापक क्षेत्रीय भेटींच्या माध्यमातून स्थानिक रहिवाशांशी थेट संवाद साधला पाहिजे, कारण ठोस अभिप्राय मिळवण्यासाठी आणि महत्त्वाच्या वैज्ञानिक प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी आवश्यक माहिती गोळा करण्यासाठी हे अत्यावश्यक आहे. अरवली पर्वतरांगेवर अवलंबून असलेल्या लोकांच्या प्रत्यक्ष अनुभवावर आधारित नसलेली तिची व्याख्या वैज्ञानिकदृष्ट्या अपूर्ण आणि सामाजिकदृष्ट्या अन्यायकारक राहील.
सर्वसमावेशक आणि विज्ञान-आधारित दृष्टिकोन स्वीकारा
माधव गाडगीळ यांच्या नेतृत्वाखालील पश्चिम घाट पर्यावरण तज्ज्ञ समितीनं (WGEEP) संपूर्ण पर्वतरांगेला एकच, नाजूक परिसंस्था मानून संवर्धनासाठी एक आदर्श निर्माण केला. त्यांच्या शिफारसी विज्ञान-आधारित, तळागाळातील चौकटीवर आधारित होत्या, ज्यात कठोर पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय आणि समुदाय-नेतृत्वाखालील प्रशासनाला प्राधान्य देण्यात आले होते. या दृष्टिकोनाचं एक प्रमुख यश म्हणजे, वरून खाली येणाऱ्या नोकरशाही पद्धतीऐवजी विकेंद्रित, तळागाळातील पद्धतीकडे वळण्याची शिफारस करणं, ज्यामुळे ग्रामसभा आणि पंचायतींसारख्या स्थानिक संस्थांना स्थानिक संसाधनांचे व्यवस्थापन करण्याचे अधिकार मिळतील. WGEEP नं हे दाखवून दिलं की, संवर्धन आणि लोकशाही सहभाग ही परस्परविरोधी उद्दिष्ट्ये नसून ती एकमेकांना पूरक आहेत आणि एखाद्या संसाधनाच्या सर्वात जवळ राहणारे समुदायच अनेकदा त्याचे सर्वात प्रभावी संरक्षक असतात.
त्यामुळं, मी सध्याच्या उच्च-स्तरीय समितीला खालील सूचनांचा विचार करण्याची जोरदार शिफारस आणि आग्रह करतो :
- भूगर्भीय, जलविषयक, पर्यावरणीय आणि सांस्कृतिक निकषांचा समावेश करून, संपूर्ण पर्वतरांगेला एकच परिसंस्था मानणारी 'अरावली पर्वतरांगे'ची बहु-निकषीय वैज्ञानिक व्याख्या निश्चित करणे.
- महत्त्वाचे बफर झोन (संरक्षक पट्टे), जल-पुनर्भरण क्षेत्रे आणि वन्यजीव मार्ग (कॉरिडॉर्स) यांची ओळख पटवणे व त्यांचे संरक्षण करणे.
- स्थानिक समुदाय, स्वतंत्र शास्त्रज्ञ आणि संबंधित सरकारी संस्था यांचा सहभाग असलेली सहभागात्मक नकाशे तयार करण्याची प्रक्रिया राबवणे.
- पारदर्शक आणि कालमर्यादा निश्चित असलेली सार्वजनिक सल्लामसलत प्रक्रिया करणे.
- ग्रामसभा व स्थानिक संस्थांना अधिकारसंपन्न करणाऱ्या विकेंद्रित प्रशासन आराखड्याबाबतच्या शिफारसी करणे.
अरवली पर्वतरांगा पृथ्वीवरील सर्वात जुन्या पर्वतरांगांपैकी एक आहेत आणि त्या थार वाळवंटाच्या पूर्वेकडील विस्ताराला रोखण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय अडथळा म्हणून काम करतात. त्या राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली आणि गुजरातमध्ये शेती आणि पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा टिकवून ठेवणाऱ्या भूजल साठ्यांचे पुनर्भरण करतात आणि त्या वनस्पती व प्राणीजीवनाच्या एका अद्वितीय समूहाला आश्रय देतात. एका संकुचित, दूरदृष्टी नसलेल्या व्याख्येमुळं त्यांचा सतत होणारा ऱ्हास होऊ देणं, हे केवळ पर्यावरण धोरणाचेच नव्हे, तर आंतरपिढीय न्यायाचेही अपयश ठरेल.
ही उच्च-स्तरीय समिती या ऐतिहासिक जबाबदारीचं समर्थपणे पालन करेल, अशी मला मनापासून आशा आहे. या प्राचीन आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या परिसराचे दीर्घकालीन संरक्षण हे आता घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांवर आणि ते निर्णय विज्ञान, सर्वसमावेशकता व जनहिताप्रती असलेल्या निखळ निष्ठेवर आधारित आहेत की नाही, यावर अवलंबून आहे.
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