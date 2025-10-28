ETV Bharat / opinion

४७ वी आसियान शिखर परिषद : जागतिक भू-राजकीय परिदृश्यात आशियाला प्रगतीच्या मार्गावर आणण्याचा प्रयत्न

शिखर परिषद मलेशियामध्ये आयोजित केली होती. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प उपस्थित होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ऑनलाईन उपस्थित होते. यासंदर्भात विवेक मिश्रा यांचा लेख.

मलेशियामध्ये आसियान शिखर परिषदेच्यावेळी झालेल्या बैठकीदरम्यान परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर, मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम यांच्यासोबत
मलेशियामध्ये आसियान शिखर परिषदेच्यावेळी झालेल्या बैठकीदरम्यान परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर, मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम यांच्यासोबत (PTI)
By Vivek Mishra

Published : October 28, 2025 at 7:10 PM IST

अनेक प्रकारे, मलेशियामध्ये आयोजित ४७ व्या आसियान शिखर परिषदेने आणि पूर्व आशिया शिखर परिषदेने (EAS) जागतिक भूराजकीय परिदृश्यात आशियाला प्रगतीच्या रस्त्यावर आणण्याच्या प्रयत्नांसाठी एक निर्णायक भूमिका घेतली. गेल्या काही वर्षांत, अमेरिकेतून उद्भवणाऱ्या घडामोडी, युक्रेनमधील युद्ध आणि मध्य पूर्वेतील वाढत चाललेल्या संघर्षाने जगाचं लक्ष वेधलं आहे. या पार्श्वभूमीवर, आसियान आणि ईएएस बैठका जागतिक विकासाचं इंजिन आणि धोरणात्मक स्पर्धेचं एक महत्त्वाचं व्यासपीठ म्हणून आशिया जागतिक प्रशासनाचं भविष्य घडवण्यासाठी अपरिहार्य आहे. या वर्षीच्या आसियान आणि ईएएस बैठकींमधून तीन व्यापक दृष्टिकोन उदयास आले.

अमेरिका इंडो-पॅसिफिकपासून दूर जात नाही. क्वालालंपूरमधील शिखर परिषदेत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या उपस्थितीनं अधोरेखित केलं की, अमेरिकेची इंडो-पॅसिफिक रणनीती त्याच्या जागतिक दृष्टिकोनात केंद्रस्थानी आहे. जरी अलिकडच्या वर्षांत त्याची तीव्रता कमी होत गेली असली तरी हे सत्य नाकारता येत नाही. ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील बहुतेक काळ हा देशांतर्गत प्राधान्यक्रमांवर आणि अमेरिकेतील मुद्द्यांवर नव्याने लक्ष केंद्रित करण्याने वैशिष्ट्यीकृत झाला असला तरी, मलेशियातील शिखर परिषदेत सहभागी होण्याचा त्यांचा निर्णय हे दर्शवतो की अमेरिका आशियातील धोरणात्मक महत्त्व ओळखत आहे.

ट्रम्प यांचा सहभाग हा त्यांच्या मलेशिया, जपान आणि दक्षिण कोरिया या तीन देशांच्या दौऱ्याचा एक भाग होता, ज्याचा शेवट सोलमध्ये चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी नियोजित भेटीत झाला. जागतिक बाजारपेठेत अशांतता निर्माण करणाऱ्या वाढत्या अमेरिका-चीन व्यापार युद्धाचा ज्वर कमी करणे हा यामागील उद्देश आहे. जरी अमेरिका अधिक व्यवहारात्मक परराष्ट्र धोरणाचा पाठपुरावा करत असली तरी भागीदारीचे दृष्टिकोन महत्त्वाचे आहेत. यातील गाभ्याचा संदेश असा निघतो की, अमेरिकेचे इंडो-पॅसिफिक सुरक्षा दृष्टिकोन जिवंत आहे.

२६ ऑक्टोबरला क्वालालंपूरमधील आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर आगमन होताना एअर फोर्स वनमधून उतरल्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम
२६ ऑक्टोबरला क्वालालंपूरमधील आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर आगमन होताना एअर फोर्स वनमधून उतरल्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम (AFP)

या शिखर परिषदेतून मिळालेला दुसरा महत्त्वाचा निष्कर्ष म्हणजे व्यापारातील व्यत्यय हा नव्या युगात सामान्य बनला आहे हे मान्य करणे, जो मुख्यत्वे अमेरिकेच्या संरक्षणवादी आर्थिक धोरणांमुळे चालतो. जागतिक संबंध पुन्हा जोडण्यासाठी व्यापाराचा वापर धोरणात्मक उत्प्रेरक म्हणून केला जाऊ शकतो ही कल्पना आता भू-राजकीय खेळाचा एक स्वीकारलेला भाग बनली आहे. मुक्त व्यापार आणि आर्थिक सहकार्याच्या तत्त्वांवर आधारित असलेल्या आसियान गटासाठी, ही प्रवृत्ती त्याच्या मूळ कारणाच्या केंद्रस्थानी आहे.

म्हणूनच आसियान शिखर परिषदेसोबत प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) बैठका आयोजित करण्याचे प्रतीकात्मकता जाणूनबुजून मांडण्यात आली होती. अनेक देश खुल्या बाजारपेठा, नियम-आधारित व्यापार आणि बहुपक्षीयतेसाठी वचनबद्ध आहेत, जरी महान शक्ती आर्थिक राष्ट्रवादाकडे वळत असल्या तरी त्यात बदल नाही. ट्रम्प यांचा दृष्टिकोन, अर्थातच, इतर राष्ट्रांनी अनुचित व्यापार पद्धतींद्वारे अमेरिकेचा फायदा घेतला आहे याच्या विरुद्ध आहे. त्यांच्या प्रशासनाच्या सुधारणांच्या प्रयत्नांमुळे जागतिक व्यापार व्यवस्थेवरील विश्वास कमी झाला आहे. कारण देशांना शुल्क, पुरवठा साखळीतील धक्के आणि बदलत्या युतींच्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. अशा अशांततेला तोंड देताना आशिया आपला आर्थिक एकात्मता प्रकल्प एकत्रितपणे राबवू शकेल का, यासाठी मलेशियातील ईएएस एक चाचणी भूमी म्हणून काम करत होता.

शिखर परिषदेतील तिसरी महत्त्वाची माहिती म्हणजे, बहुपक्षीयतेमुळे मरगळ असूनही, आशिया सहकारी चौकटीत गुंतलेला आहे याची पुष्टी करणे. विशेषतः भारताने या दृष्टिकोनाचा समर्थक म्हणून स्वतःला स्थान दिले आहे. भारताने शिखर परिषदेदरम्यान नमूद केल्याप्रमाणे : "शेवटी, तंत्रज्ञान, स्पर्धात्मकता, बाजारपेठेचा आकार, डिजिटायझेशन, कनेक्टिव्हिटी, प्रतिभा आणि गतिशीलता या वास्तविकतेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. बहुध्रुवीयता केवळ येथेच राहण्यासाठी नाही, तर ती येथे वाढण्यासाठी आहे." या विधानाने भारताच्या विकसित होत असलेल्या जागतिक दृष्टिकोनाचे आकलन केले जे विचारसरणीऐवजी आर्थिक व्यावहारिकतेमध्ये बहुध्रुवीयता मांडण्याचा प्रयत्न करते. हे आसियानमध्ये एक सामायिक भावना देखील प्रतिबिंबित करते की पाश्चिमात्य जगत अंतर्मुख होत असताना, आशियाई राष्ट्रांनी खुले आणि नियम-आधारित सहकार्य राखण्यासाठी मोठी जबाबदारी घेतली पाहिजे.

मलेशियामध्ये आसियान शिखर परिषदेच्यावेळी झालेल्या बैठकीदरम्यान परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर, मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम यांच्यासोबत
मलेशियामध्ये आसियान शिखर परिषदेच्यावेळी झालेल्या बैठकीदरम्यान परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर, मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम यांच्यासोबत (PTI)

भारताला कशाची संधी - ऐतिहासिक असले तरी, आसियानसोबत भारताचे संबंध समकालीन निकडीचे आहेत. सर्व प्रादेशिक गटांमध्ये, आसियान हा आशियातील सर्वात यशस्वी आर्थिक एकात्मता प्रकल्प गट आहे, जो दक्षिण आशियातील एकतेपेक्षा अगदी उलट आहे, जिथे दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकार्य संघटना (सार्क) अजूनही निष्क्रिय झाल्यासारखी आहे. तरीही, भारताच्या आकार आणि प्रभावामुळे त्याच्या शेजाऱ्यांमध्ये कधीकधी भीती निर्माण झाली असली तरी, अलिकडच्या वर्षांत भारताचा राजनैतिकता संयम आणि संतुलनाने चिन्हांकित झाली आहे. मालदीव, श्रीलंका किंवा नेपाळ असो, भारताच्या दृष्टिकोनामुळे विकासात्मक मदत आणि देशांतर्गत राजकारणाचा आदर एकत्रित झाला आहे आणि त्याच्या जवळच्या शेजारी देशांचा विश्वास पुन्हा निर्माण झाला आहे.

आज भारतालाही प्रचंड अनिश्चिततेचा सामना करावा लागत आहे. अमेरिका आणि चीन - दोन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्था - या दोन्हींशी भारताचे आर्थिक परस्परावलंबन एक अद्वितीय आव्हान निर्देशित करते. अमेरिकेच्या व्यापार सहकार्य आणि चीनच्या ठाम आर्थिक विस्तारासह, लवचिकता निश्चित करण्यासाठी भारताने त्याच्या मूल्य आणि पुरवठा साखळ्यांमध्ये काळजीपूर्वक विविधता आणली पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर, आसियान एक स्थिर भागीदारी प्रदान करते.

भारताचा या गटासोबतचा मुक्त व्यापार करार (FTA) आधीच कमी वापरला जात असला तरी त्याचे महत्त्वपूर्ण फायदे आहेत. सध्याच्या भू-राजकीय उलथापालथीमुळे या संबंधांना पुनरुज्जीवित करण्याची, कनेक्टिव्हिटी वाढवण्याची आणि महत्त्वाच्या आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि सागरी सुरक्षेमध्ये सहकार्य वाढवण्याची संधी मिळू शकते.

आसियान संयुक्त परराष्ट्र आणि आर्थिक मंत्र्यांच्या बैठकीत आसियान सदस्य देशांचे परराष्ट्र मंत्री
आसियान संयुक्त परराष्ट्र आणि आर्थिक मंत्र्यांच्या बैठकीत आसियान सदस्य देशांचे परराष्ट्र मंत्री (AP)

शिखर परिषदेत, भारताने आसियानसोबत सामायिक घोषणा केली - "२१ वे शतक हे आपले शतक आहे - भारत आणि आसियानचे शतक" - याला जोरदारपणे प्रतिसाद मिळाला. त्यातून इंडो-पॅसिफिकच्या आर्थिक आणि सुरक्षा व्यवस्थेला आकार देण्यासाठी महत्त्वाकांक्षा आणि सामायिक जबाबदारीची पावती दोन्ही दिसून आले.

(टीप : या लेखात व्यक्त केलेली मते लेखकाची आहेत. येथे व्यक्त केलेली तथ्ये आणि मते यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)

