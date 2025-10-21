कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगात अध्यापन आणि शिक्षण
शिक्षकांच्या भूमिकेला धोका निर्माण करण्याऐवजी, एआय एक शिक्षण क्षेत्रातील शिकवण्यात शक्तिशाली सहयोगी म्हणून उदयास येत आहे. यासंदर्भात प्रा. शिवप्रसाद नागल्ला यांचा लेख.
Published : October 21, 2025 at 8:03 PM IST
शाळेतील वर्ग त्याच्या पारंपरिक सीमांच्या पलीकडे विकसित होत आहेत. जगभरातील शैक्षणिक क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) प्रवेश करत असताना, अध्यापन आणि शिक्षणात एक मूलभूत परिवर्तन घडत आहे. यातून ज्ञान कसे मिळवले जाते, त्यावर कशी प्रक्रिया केली जाते आणि ते कसे लागू केले जाते यात आमूलाग्र बदल घडवताना दिसत आहे. एआयमुळे शिक्षकांच्या भूमिकेला धोका निर्माण करण्याऐवजी, एआय एक शक्तिशाली सहयोगी म्हणून उदयास येत आहे. यातून वैयक्तिकृत शिक्षणासाठी नवीन कवाडे उघडताना दिसत आहे, जे पूर्वी मोठ्या प्रमाणात साध्य करणे अशक्य होते.
शैक्षणिक भागीदार म्हणून एआय, पर्याय म्हणून नाही
एआय शिक्षकांची जागा घेईल ही भीती म्हणजेच मुळात गैरसमज आहे. अध्यापन हे केवळ ज्ञानदानाच्या पलीकडे जाते; त्यात मार्गदर्शन, भावनिक आधार, चारित्र्य विकास आणि नैतिक मार्गदर्शन यांचा समावेश होतो. हे अशा प्रकारचे मानवी गुण आहेत याची कोणतेही अल्गोरिथम प्रतिकृती बनवू शकत नाहीत. शिक्षकाला विद्यार्थ्याच्यातील गोंधळाचं सूक्ष्म आकलन होतं. शैक्षणिक अडचणींदरम्यान तो प्रोत्साहन देतो आणि भावनिक आधार देतो. जे यांत्रिक प्रक्रियेतून शिक्षणाला शोधाच्या अर्थपूर्ण प्रवासात रूपांतरित करते.
एआय एक अत्याधुनिक शैक्षणिक भागीदार म्हणून सर्वोत्तम काम करते. मानवी शिक्षक गंभीर विचारांना मार्गदर्शन करतो, सर्जनशीलता वाढवतो आणि चारित्र्य घडवतो. तर एआय वैयक्तिक शिक्षण गरजांनुसार व्यापक पूरक गोष्टी प्रदान करू शकतो. संकल्पनांशी संघर्ष करणाऱ्या विद्यार्थ्याचा विचार करा एक एआय ट्यूटर वेगवेगळ्या शैक्षणिक दृष्टिकोनांचा वापर करून अनेक पर्यायी स्पष्टीकरण देऊ शकतो. दृश्यांच्या माध्यमातून, प्रत्येक स्तरावर सूचना देऊन, वास्तविक जगातील प्रयोग किंवा परस्परसंवादी सिम्युलेशनचा वापर करता येऊ शकतो. तर वर्ग शिक्षक अर्थपूर्ण विचारांची आवड निर्माण करू शकतो. या भागीदारी मॉडेलमुळे शिक्षकांना माहिती देण्यापासून ते उच्च दर्जाच्या सुविधांपर्यंत, सॉक्रेटिक प्रश्नांवर अधिक वेळ घालवणे, प्रकल्प मार्गदर्शन करणे आणि विद्यार्थ्यांच्या मेटाकॉग्निटिव्ह क्षमता विकसित करणे यासारख्या गोष्टींमध्ये सुधारणा करण्याची परवानगी मिळते.
आधुनिक शिक्षणात एआय साक्षरतेची अत्यावश्यकता
आजचे विद्यार्थी जेव्हा मोठे होऊन कामाच्या ठिकाणी जातील जिथे एआय सर्वव्यापी असणार आहे. व्यवसाय विश्लेषण आणि आर्थिक मॉडेलिंगपासून ते आरोग्यसेवा निदान आणि प्रगत उत्पादन प्रणालींपर्यंत सर्वत्र एआयचा वापर नजिकच्या भविष्यात होणार आहे. मूलभूत तांत्रिक कौशल्यांच्या पलीकडे जाणाऱ्या व्यापक एआय साक्षरता कार्यक्रमांद्वारे विद्यार्थ्यांना या वास्तवासाठी तयार करण्याची शैक्षणिक संस्थांवर मोठी जबाबदारी आहे.
या तयारीसाठी एआय परस्परसंवादासाठी नैतिक चौकट विकसित करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांनी एआयचा जबाबदारीने वापर करायला शिकले पाहिजे. शिक्षणाला कमकुवत करणारा बौद्धिक शॉर्टकट म्हणून त्याचा वापर होता कामा नये. तर सखोल समज, सहकार्य आणि गुंतागुंतीच्या समस्या सोडवण्यासाठी एक अत्याधुनिक साधन म्हणून एआयचा वापर झाला पाहिजो. जो मानवी क्षमतांना बदलण्याऐवजी वाढवतो.
वैयक्तिकृत शिक्षण क्रांती
पारंपरिक वर्गातील सूचना पद्धती या दीर्घकाळापासून एकसारख्या बुद्धीमत्तेला लागू करण्याच्या मॉडेलचं अनुसरण करत आहेत. जे अपरिहार्यपणे काही विद्यार्थ्यांना मागे ठेवते आणि इतरांना योग्यरित्या शिक्षण देण्यात अयशस्वी होते. एआय ट्यूटर्सचा विचार केला तर त्यामध्ये अभूतपूर्व वैयक्तिकरण क्षमता असतात. नुसत्याच सामग्री वितरणाचा त्यात विचार होत नाही तर संपूर्ण शिक्षण मार्ग वैयक्तिक विद्यार्थ्यांच्या कल आणि कुवतीनुसार, शिकण्याचं प्राधान्ये आणि विकासात्मक टप्प्यांशी जुळवून घेतात.
एआयच्या माध्यमातून व्हिज्युअल शिक्षण समजण्यासाठी विविध आकृत्या, परस्परसंवादी सिम्युलेशन आणि रंग-कोडेड प्रणालीतून समजेल असे शिक्षण देण्यास मदत होऊ शकते. त्याचवेळी शिक्षणात ज्यांना गती आहे, म्हणजेच जे विद्यार्थी जास्त हुशार आहेत त्यांना प्रत्यक्ष डिजिटल प्रयोग, आभासी हाताळणी आणि हालचाली-आधारित शिक्षण क्रियामध्ये व्यग्र राहता येईल. संभाषणात्मक स्पष्टीकरण, संगीत-आधारित स्मृतीशास्त्र आणि पॉडकास्ट-शैलीतील सामग्रीचा फायदा विद्यार्थी घेतात. प्रगत विद्यार्थी अधिक चांगल्या प्रकारे वेगाने प्रगती करू शकतात, तर ज्यांना कमी समज आहे, अशा विद्यार्थ्यांना संयमी, तसंच अनेकदा समजून घेण्याची सोय असल्यानं शिक्षणात प्रगती साधता येते.
एआय सिस्टीम संकल्पना पुनरावलोकन नेमकं कधी करायचं हे ओळखू शकतात, विद्यार्थी प्रगत विषयांसाठी कधी तयार आहेत हे ओळखू शकतात, संभाव्य शिक्षण अडथळे समस्याग्रस्त होण्यापूर्वीच अंदाज लावू शकतात आणि विद्यार्थ्यांना गुंतवून ठेवणारा आणि प्रेरित करणारा तत्काळ, रचनात्मक पर्याय देऊ शकतात. ३० किंवा त्याहून अधिक विद्यार्थ्यांचे वर्ग व्यवस्थापित करणाऱ्या शिक्षकांसाठी, वैयक्तिक लक्ष देण्याची ही पातळी पूर्वी मोजणे अशक्यच होते. तसे यामुळे होणार नाही.
एआयची शैक्षणिक ताकद आणि मर्यादा समजून घेणे
एआय विशिष्ट शैक्षणिक क्षेत्रात उल्लेखनीय क्षमता प्रदर्शित करते. यामध्ये समजण्याजोग्या सारांशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात माहितीचे संश्लेषण करणे, गुंतागुंतीच्या विषयांवर अनेक दृष्टिकोनातून स्पष्टीकरण देणे, अमर्यादित सराव तयार करणे, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकनांवर त्वरित अभिप्राय देणे आणि विद्यार्थ्यांना कितीही वेळा स्पष्टीकरणाची आवश्यकता असली तरीही संयमी, सुसंगत स्पष्टीकरण देणे या गोष्टी एआयमुळे शक्य होतात.
मात्र, एआयला खऱ्या मौलिकता, भावनिक बुद्धिमत्ता, सांस्कृतिक संवेदनशीलता आणि सूक्ष्म संदर्भात्मक निर्णय आवश्यक असलेल्या कार्यांमध्ये लक्षणीय संघर्ष करावा लागतो. जेव्हा शिक्षक अमूर्त वैज्ञानिक तत्त्वे विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक अनुभवांशी जोडतो तेव्हा ते प्रेरणादायी क्षणाची प्रतिकृती बनवू शकत नाही किंवा ते चारित्र्य विकासाला आकार देणारे नैतिक तर्क आणि नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करू शकत नाही. ज्या मूक विद्यार्थ्याला सहभागी होण्यासाठी, विद्यार्थ्याच्या प्रतिसादामागील सांस्कृतिक संदर्भाचा अर्थ लावण्यासाठी किंवा अर्थपूर्ण मार्गांनी भिन्न संकल्पनांना जोडण्यासाठी प्रोत्साहनाची आवश्यकता असते अशा मूक विद्यार्थ्याला एआय ओळखू शकत नाही.
मूल्यांकन आणि शैक्षणिक अखंडतेची पुनर्कल्पना
एआय साधनांच्या व्यापकतेमुळे शैक्षणिक मूल्यांकन धोरणांमध्ये मूलभूत बदल आवश्यक आहेत. पारंपारिक असाइनमेंट जे पूर्णपणे एआय द्वारे पूर्ण केले जाऊ शकतात - जसे की मानक निबंध स्वरूपे किंवा नियमित समस्या संच - प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे मोजमाप करण्यासाठी कालबाह्य होत आहेत.
भविष्यवादी विचार करणारे शिक्षक नाविन्यपूर्ण मूल्यांकन पद्धती विकसित करत आहेत जे एआयचा वापर करतात आणि खऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सहभागाची आवश्यकता असते. यामध्ये प्रक्रिया-केंद्रित मूल्यांकन समाविष्ट आहे जिथे विद्यार्थी शिक्षण पोर्टफोलिओद्वारे त्यांच्या विचारसरणीच्या प्रवासाचे दस्तऐवजीकरण करतात, समवयस्कांशी संवाद आणि वाटाघाटी आवश्यक असलेले सहयोगी प्रकल्प, खोल समज दर्शविणारे मौखिक सादरीकरणे, संदर्भात्मक निर्णयाची आवश्यकता असलेले वास्तविक-जगातील समस्या-निराकरण आणि चिंतनशील विश्लेषणे जिथे विद्यार्थी एआय सामग्रीचे गंभीरपणे मूल्यांकन करतात.
"तुम्ही एआय वापरला का?" हा प्रश्न विचारण्याऐवजी, प्रगतीशील शिक्षक आता विचारतात, "एआयने तुमच्या शिक्षण प्रक्रियेत कसे योगदान दिले, तुम्ही स्वतंत्रपणे कोणते दृष्टीकण विकसित केले आणि तुम्ही एआयवरुन मिळणाऱ्या सूचना कशा सत्यापित केल्या आणि तयार केल्या?" हा दृष्टिकोन एआयला संभाव्य फसवणूकीच्या साधनापासून पारदर्शक शिक्षण सहयोगी बनवतो, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना मानवी-एआय भागीदारीतील मौल्यवान कौशल्ये शिकवली जातात जी त्यांच्या संपूर्ण कारकिर्दीत त्यांना उपयोगी पडतील.
AI एक व्यापक शैक्षणिक आधार प्रणाली आहे
प्रत्यक्ष सूचनांव्यतिरिक्त, AI विद्यार्थी आणि शिक्षक दोघांसाठीही एक अत्याधुनिक समर्थन परिसंस्था म्हणून काम करते. प्रगत AI प्रणाली विद्यार्थ्यांना डेटा, कामगिरी ट्रेंड आणि मानवी निरीक्षणातून बाहेर पडू शकणाऱ्या वर्तणुकीशी संबंधित निर्देशकांमधील गुंतागुंतीच्या नमुन्यांचे विश्लेषण करून मागे पडण्याचा धोका ओळखू शकतात. या प्रणाली लक्ष्यित हस्तक्षेपांची शिफारस करू शकतात, योग्य संसाधने सुचवू शकतात आणि लहान शिक्षण अंतरांना अडथळे बनण्यापासून रोखणारे रिअल-टाइम अभिप्राय देऊ शकतात.
शिक्षकांसाठी, AI अभूतपूर्व डेटा-चालित माहिती प्रदान करते जे शिक्षण निर्णयांना माहिती देते. शिक्षक कोणत्या संकल्पनांना अतिरिक्त मजबुतीची आवश्यकता आहे हे ओळखू शकतात. पर्यायी स्पष्टीकरणांचा फायदा कोणत्या विद्यार्थ्यांना होईल हे ठरवू शकतात. वेगवेगळ्या शिक्षण शैलींसाठी कोणत्या शिक्षण धोरणे सर्वात प्रभावी ठरतील हे शोधू शकतात आणि रिअल-टाइम वर्ग डेटाच्या आधारे सूचनांमध्ये फरक करण्यासाठी सूचना प्राप्त करू शकतात.
ही व्यापक समर्थन प्रणाली शिक्षकांना अधिक प्रभावी सुविधा देणारे बनण्यास सक्षम करते. नियमित प्रशासकीय कामांवर कमी वेळ घालवते आणि संबंध निर्माण करणे, गंभीर विचारांना चालना देणे आणि आजीवन शिक्षणाला प्रेरणा देणे यासारख्या उच्च-प्रभावी क्रियांवर अधिक वेळ घालवते. जागतिक स्तरावर, AI-संचालित शैक्षणिक साधने विविध शैक्षणिक संदर्भांमध्ये वेगाने मुख्य प्रवाहात येत आहेत. खान अकादमीच्या खानमिगो सारखे प्लॅटफॉर्म वैयक्तिक शिक्षणाच्या गतीशी जुळवून घेणारे अनुकूली शिकवणी प्रदान करतात, तर चॅटजीपीटी सारखे वर्ग सहाय्यक धड्यांदरम्यान विद्यार्थी आणि शिक्षक दोघांनाही रिअल-टाइम समर्थन देतात.
व्यापक, सांस्कृतिकदृष्ट्या संवेदनशील उपक्रमांद्वारे भारत या शैक्षणिक परिवर्तनात एक नेता म्हणून स्वतःला स्थान देत आहे. केंद्रीय विद्यालये एआय-आधारित शिक्षण साधनांचे व्यापक पायलट चालवत आहेत जे शैक्षणिक कठोरता राखून वैयक्तिकृत सूचना प्रदान करतात. भारताचा महत्त्वाकांक्षी भाषिनी प्रकल्प सांस्कृतिकदृष्ट्या रुजलेल्या एआय शिक्षण साधनांचा विकास करण्याच्या क्षमतेचे उदाहरण देतो. अनेक प्रादेशिक भाषांना समर्थन देऊन आणि स्थानिक सांस्कृतिक संदर्भांचा समावेश करून, अशा उपक्रमांमुळे एआयचे शैक्षणिक फायदे शहरी, इंग्रजी भाषिक लोकसंख्येच्या पलीकडे जाऊन उपखंडातील विविध भाषिक समुदायांना समाविष्ट करण्याची खात्री होते.
आर्थिक विषमता आणि डिजिटल समानता दूर करणे
शिक्षणात एआयचे आर्थिक परिणाम प्रचंड संधी आणि महत्त्वपूर्ण आव्हाने दोन्ही सादर करतात ज्यासाठी काळजीपूर्वक नेव्हिगेशन आवश्यक आहे. महानगरीय भागातील उच्चभ्रू खासगी संस्था सामान्यतः प्रति विद्यार्थी काही हजार रुपयांपासून ते सामान्य वार्षिक सदस्यता शुल्कासाठी अत्याधुनिक एआय-संचालित प्लॅटफॉर्म सहजपणे स्वीकारू शकतात. तथापि, ग्रामीण भागातील सरकारी शाळांना मूलभूत पायाभूत सुविधांच्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागते, ज्यात विश्वासार्ह इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी, पुरेशी संगणकीय उपकरणे आणि स्थिर वीजपुरवठा यासारख्या मूलभूत गरजांचा सामना करावा लागतो.
या असमानतेमुळे एक समस्याप्रधान द्विस्तरीय शिक्षण प्रणाली निर्माण होण्याचा धोका आहे जिथे विशेषाधिकारप्राप्त विद्यार्थ्यांना एआय-वर्धित शिक्षणाचा अनुभव येतो तर त्यांच्या समवयस्कांना कमीत कमी तांत्रिक संपर्क मिळतो. अशा असमानतेचे दीर्घकालीन सामाजिक परिणाम खोलवर जाऊ शकतात, ज्यामुळे विद्यमान शैक्षणिक आणि आर्थिक दरी वाढू शकते. या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी नाविन्यपूर्ण, बहु-भागधारक दृष्टिकोनांची आवश्यकता आहे. हगिंग फेस मॉडेल्स आणि इंडियाज DIKSHA (डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेअरिंग) प्लॅटफॉर्म सारखे ओपन-सोर्स प्लॅटफॉर्म महागड्या मालकीच्या उपायांसाठी अधिक परवडणारे पर्याय देतात.
शिक्षक प्रशिक्षण हे आणखी एक महत्त्वाचे गुंतवणूक क्षेत्र आहे. व्यावसायिक विकास कार्यक्रमांना व्यापक निधी दिला पाहिजे जेणेकरून एआय तंत्रज्ञान केवळ खरेदी करून कमी वापरण्याऐवजी अध्यापनशास्त्रात प्रभावीपणे एकत्रित केले जाईल. योग्य प्रशिक्षणाशिवाय, सर्वात अत्याधुनिक एआय साधने देखील महागडे पेपरवेट बनतात. पद्धतशीर पातळीवर, एआय-चालित शिक्षणातील गुंतवणूक एक आकर्षक आर्थिक परिस्थिती सादर करते. संशोधनात सातत्याने असे दिसून आले आहे की वैयक्तिकृत शिक्षण पद्धती शैक्षणिक निकालांमध्ये ३०% पर्यंत सुधारणा करू शकतात, ज्यामुळे गळतीचे प्रमाण कमी होऊ शकते, रोजगारक्षमता वाढू शकते आणि व्यापक आर्थिक विकासात योगदान मिळू शकते.
पुढे जाण्याचा मार्ग आखणे
शिक्षणात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे एकत्रीकरण हे दीर्घकालीन शैक्षणिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांना वाढत्या एआय-एकात्म जगासाठी तयार करण्यासाठी एक ऐतिहासिक गरज आहे. शिक्षक या शैक्षणिक परिवर्तनाचे पूर्णपणे केंद्रस्थानी आहेत, त्यांची सर्जनशील स्वायत्तता आणि नैतिक तर्क राखून बुद्धिमान प्रणालींशी प्रभावीपणे सहयोग करू शकणारे गंभीर विचारवंत विकसित करत आहेत.
आपण या महत्त्वपूर्ण संक्रमणाकडे जात असताना, आपले मार्गदर्शक तत्व स्पष्ट असले पाहिजे. तंत्रज्ञान शिक्षणाची सेवा करते आणि शिक्षणाचे भविष्य पूर्णपणे मानवी किंवा पूर्णपणे कृत्रिम नाही हे एक विचारशील संश्लेषण आहे जे मानवी शिक्षक आणि एआय प्रणालींच्या पूरक शक्तींचा वापर करून शिक्षण वातावरण तयार करते. यामध्ये प्रत्येक विद्यार्थी त्यांची पार्श्वभूमी काहीही असो, भरभराट करू शकेल यात शंकाच नाही.
(टीप - या लेखातील मते आणि तथ्ये ही लेखकांची वैयक्तिक आहेत. त्यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)