एआयच्या युगात शिकवणे आणि शिकणे : शिक्षकाची भविष्यातील भूमिका काय?
जेव्हा एआय (AI) एखादे काम कार्यक्षमतेने करू शकते, तेव्हा शिक्षकाची भूमिका केवळ ज्ञान प्रसारित करण्याऐवजी, रचनात्मक संवादाला चालना देण्याकडे वळली पाहिजे.
Published : October 26, 2026 at 7:41 PM IST
लहानपणी मी एक सर्वसाधारण वकुबाचा सामान्य विद्यार्थी होतो. पाठांतर करुन अभ्यास करावा लागणाऱ्या परीक्षांमध्ये मला खूप संघर्ष करावा लागला. कॉलेज पूर्ण केल्यावर, सुदैवानं माझी ओळख जे. कृष्णमूर्तींची शिकवण आणि विचारांशी झाली. एक विद्यार्थी आणि एक शिक्षक म्हणून, त्यांच्या विचारांचा माझ्यावर खूप मोठा प्रभाव पडला. खरंतर अनेक वर्षे, आपण माहितीचं भंडार म्हणजेच बुद्धिमत्ता असं मानत आलो आहोत. परंतु, कृष्णमूर्तींनी बुद्धिमत्ता म्हणजे निरीक्षण करण्याची, प्रश्न विचारण्याची आणि स्वतःहून गोष्टी शोधून काढण्याची क्षमता होय, असा विचार मांडला.
माझा विश्वास आहे की कृष्णमूर्तीचे विचार कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) युगात विशेषतः समर्पक आहेत. कारण AI आता त्वरित माहिती पुरवते, त्यामुळे स्वतःहून विचार करण्याची आणि गोष्टी शोधून काढण्याची क्षमता जोपासण्यावर कृष्णमूर्तींनी दिलेला भर ही एक आजच्या काळातील शैक्षणिक वास्तविकता आहे. मी यावर अधिक स्पष्टीकरण देतो.
आताच्या काळात AI त्वरित माहिती पुरवण्यात खूप कार्यक्षम झालं आहे. परिणामी, ज्ञान प्रसाराची शिक्षकाची भूमिका थोडीशी गोंधळलेल्या अवस्थेत आहे. पारंपरिकरित्या, शिक्षक ज्ञान प्रसारावर लक्ष केंद्रित करत असत. जेव्हा एआय (AI) एखादे काम कार्यक्षमतेने करू शकते, तेव्हा शिक्षकाची भूमिका केवळ ज्ञान प्रसारित करण्याऐवजी, रचनात्मक संवादाला चालना देण्याकडे वळली पाहिजे. एआय विचार करण्याच्या पद्धतीची जागा घेत आहे, याबद्दलची चिंता वाढत असल्यामुळे, शिक्षकांवर केवळ ज्ञान प्रसारित करण्यापेक्षा, संशोधनाला चालना देऊन वैचारिक मथन घडवून आणण्याची मोठी संधी आणि जबाबदारी आहे.
एआयच्या युगात प्रभावी अध्यापनासाठी काय करावे :
शिकण्याच्या क्षमतेवर लक्ष केंद्रित करणे - एआयच्या युगात, प्रभावी अध्यापनाचे ध्येय विद्यार्थ्यांची “शिकण्याची क्षमता” वाढवणे हे असले पाहिजे. शिकण्याची क्षमता म्हणजे संपूर्ण आयुष्यात स्वतःहून ज्ञान मिळवण्याचा प्रयत्न करत राहणे. आज अनेकवेळा नोकरीच्या मुलाखतींमध्ये आस्थापनांचे व्यवस्थापक आणि एच आर विभाग उमेदवाराच्या दीर्घकाळ शिकण्याची आणि प्रगती करण्याची इच्छा आहे का, याचा विचार करतात. गुगलचे माजी सीईओ एरिक श्मिट याबाबतीत म्हणाले आहेती, “शिकण्याची क्षमता हे मुख्य कौशल्य आहे. आम्ही शिकणाऱ्यांच्या शोधात असतो.” म्हणून, एआयच्या युगातील शिक्षकांनी केवळ आवश्यक संकल्पनात्मक किंवा तांत्रिक कौशल्ये प्रदान करण्यावरच लक्ष केंद्रित करू नये, तर स्वयं-प्रेरित शिक्षणाचे, म्हणजेच शिकण्याच्या क्षमतेचे कौशल्य देखील जोपासले पाहिजे. हे करण्यासाठी, शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांमध्ये विचारप्रवणता कशी वाढेल काळजीपूर्वक तयारी करुन घेतली पाहिजे. जेव्हा विद्यार्थ्यांना अशा समस्येचा सामना करावा लागतो, जी विचार करायला लावणारी आव्हानात्मक, पण तरीही सोडवता येण्यासारखी असते, तेव्हा ते खूप काही शिकतात.
शिकण्याची क्षमता जोपासण्यासाठी, शिक्षकांनी आपल्या विद्यार्थ्यांबद्दल चांगलीच समज विकसित केली पाहिजे, ज्यासाठी सहानुभूती आणि आत्म-जागरूकता आवश्यक आहे. जेव्हा आपण इतरांना काहीतरी समजून घेण्यास मदत करण्यासाठी जबाबदार असतो, तेव्हा आपण सतत स्वतःला प्रश्न विचारण्याच्या आणि समजून घेण्याच्या प्रक्रियेत गुंतलेले असतो. ते सतत शिकणे ही स्वतःच एकप्रकारे शिस्त बनते.
रचनात्मक संवाद - AI च्या युगात विचार करण्याची क्षमता टिकवून ठेवण्यासाठी संरचित संवाद एक व्यावहारिक मार्ग उपलब्ध करून देतो. मी 4 ते 40 विद्यार्थ्यांच्या वर्गांमध्ये रचनात्मक संवादाचा प्रयोग करत आहे. संवादाची सुरुवात व्याख्यानाऐवजी एका मनोरंजक प्रश्नाने होऊ शकते. उदाहरणार्थ, माझ्या B2B मार्केटिंगच्या वर्गात, मी या प्रश्नाने सुरुवात करतो की,“P&G चा सर्वात मोठा ग्राहक कोण आहे?” P&G ही एक B2C कंपनी आहे हे लक्षात घेता, बहुतेक विद्यार्थ्यांना वाटतं की उत्तर एक व्यक्ती आहे. पण अपेक्षेच्या विरुद्ध, P&G चा सर्वात मोठा ग्राहक वॉलमार्ट आहे, सांगितल्यावर वेगळाच प्रभाव निर्माण होतो.
वॉलमार्टचा P&G च्या महसुलात सुमारे 15% वाटा आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना समजते की, एकूण विपणन कार्यात B2B चा मोठा वाटा असतो आणि वरवर पाहता दिसते त्यापेक्षा अधिक लोकांच्या जीवनावर त्याचा प्रभाव पडतो. त्यानंतर आपण B2B बाजारपेठांमधील संबंधांचे महत्त्व आणि P&G सारख्या कंपन्या ते कसे जोपासतात यावर चर्चा करतो. वर्गाच्या शेवटी, विद्यार्थी त्यांच्या शिकण्यावर एक चिंतनपर लेख लिहितील. एक सुसंघटित संवाद साधण्याची गुरुकिल्ली म्हणजे विद्यार्थ्यांना कोणत्याही श्रेणीरचनेशिवाय समान पातळीवर भेटणे.
यासंदर्भात जे. कृष्णमूर्तींनी असा युक्तिवाद केला की, जेव्हा शिक्षक आणि विद्यार्थी खऱ्या अर्थाने एकत्र शोध घेतात, तेव्हाच शिक्षण घडते. त्यामुळे, शिक्षण म्हणजे केवळ शिकलेल्याकडून शिकणाऱ्याकडे माहितीचे हस्तांतरण नव्हे, तर शोध घेणे, प्रश्न विचारणे आणि नवीन गोष्टी शोधणे ही एक सामायिक प्रक्रिया आहे.
जिज्ञासा आणि सर्वांगीण व्यक्तिमत्त्वाचा विकास - जे. कृष्णमूर्तींनी असा युक्तिवाद केला की, जर शिक्षण केवळ अशा हुशार लोकांना तयार करत असेल जे आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या साच्यात बसतात, तर ते अयशस्वी ठरते. शिक्षणाचे ध्येय सर्वांगीण मानवाचा विकास करणे हे आहे.
मूलतः, एआयच्या युगातील शिक्षकांनी लक्ष देण्याची गरज आहे ती गुणवत्ता सुधारण्यावर, विचार करण्याची क्षमता वाढवण्यावर आणि जिज्ञासेचे संगोपन करण्यावर. टेक्सास टेक येथे माझ्या पीएचडीच्या काळात, माझे प्राध्यापक, दिवंगत शेल्बी हंट आम्हाला विचारायचे, “तुम्हाला कशात रस आहे?” जेव्हा आम्ही त्यांच्या कार्यालयात एक प्रश्न घेऊन जायचो, तेव्हा आम्ही आणखी दहा प्रश्न घेऊन बाहेर पडायचो. शिक्षकांनी उत्तरे देण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांना अधिक चांगले प्रश्न विचारण्यास मदत करण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. एआय-चालित जगात हा एक मोठा वेगळेपणा ठरू शकतो.
विद्यार्थ्यांना उद्योगासाठी तयार करण्यापासून ते आव्हानांसाठी तयार करण्यापर्यंत ऐतिहासिकदृष्ट्या, शिक्षण हे विद्यार्थ्यांना संकल्पना शिकण्यास, परीक्षा उत्तीर्ण होण्यास, चांगले गुण मिळवण्यास आणि चांगल्या कंपन्यांमध्ये नोकरी मिळवण्यास मदत करण्यावर केंद्रित होते. मूलतः, संस्था विद्यार्थ्यांना योग्य कौशल्ये आणि ज्ञानाने उद्योगासाठी तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आल्या आहेत. परंतु सतत बदलणाऱ्या जगात, विद्यार्थ्यांना त्यांच्या नोकरीच्यापलीकडील कोणत्याही आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी तयार करणे हे अधिक महत्त्वाचे आहे. शिक्षकांनी एआयच्या युगामध्ये आपल्या विद्यार्थ्यांना नव्या आव्हानांसाठी तयार करण्याची आणि परिस्थिती कशीही असली तरी जुळवून घेण्याची आणि लवचिक राहण्याची क्षमता जोपासण्याची प्रचंड जबाबदारी आहे.
सर्जनशीलतेसाठी एआयचा वापर - एआय हा शिक्षणासाठी धोका नाही. उलट, आपण एआयचा एक शैक्षणिक भागीदार म्हणून उपयोग करू शकतो. आम्ही नुकताच हार्वर्ड बिझनेस इम्पॅक्टमध्ये 'कार्टून्सच्या माध्यमातून अभ्यासक्रमातील संकल्पनांना जिवंत करा' (https://hbsp.harvard.edu/inspiring-minds/bring-course-concepts-to-life-with-cartoons) नावाचा एक लेख प्रकाशित केला आहे. एआय-निर्मित कार्टून्स वर्गातील चर्चेचे एक साधन म्हणून काम करू शकतात, जे विद्यार्थ्यांना चिकित्सकपणे विचार करण्यास आणि अभ्यासक्रमातील संकल्पनांना व्यापक सरावाशी जोडण्यास प्रवृत्त करतात. संशोधनातून असे दिसून येते की, जेव्हा माहिती सकारात्मक भावनांशी जोडली जाते, तेव्हा विद्यार्थी ती अधिक चांगल्या प्रकारे शिकतात आणि लक्षात ठेवतात. योग्यवेळी दाखवलेल्या कार्टूनमुळे निर्माण होणारे सामूहिक हास्य एक मानसिक सुरक्षितता निर्माण करते, जे सहभाग आणि धाडसी चर्चांना प्रोत्साहन देते. आमच्या अनुभवानुसार, कार्टून्समुळे विद्यार्थ्यांचा सहभाग, स्मृती आणि सौहार्द वाढले.
निष्कर्ष - एआयचा विचार करता एकत्रितपणे पाहिल्यास, या कल्पना एकाच बदलाकडे निर्देश करतात. शिक्षकाची भूमिका आता केवळ ज्ञान प्रसारित करणे नाही, तर विचार करण्याच्या संघर्षाचेच रक्षण करणे आहे. शिकण्याची क्षमता सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करणे, संरचित संवादांची रचना करणे, शिकवण्यासाठी आणि शिकण्यासाठी एआय (AI) चा वापर वाढवणे आणि विद्यार्थ्यांना आव्हानांसाठी तयार करणे, हे खरे वेगळेपण ठरणार आहे. पुढे जाऊन, हे मार्ग विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारण्यात, चिंतन करण्यात आणि स्वतःहून गोष्टी शोधण्यात अधिक चांगले बनण्यास मदत करू शकतात.
(टीप : येथे व्यक्त केलेली मते आणि दिलेली तथ्ये केवळ लेखकाची आहेत. त्यांच्याशी ती ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)
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