शाश्वत विकास आणि चक्रीय अर्थव्यवस्थेचा पाया म्हणून मानके महत्त्वाची
विकासाची चक्रीय पद्धत किती पर्यावरण स्नेही आणि मानवाला उपयुक्त आहे, यासंदर्भात प्रा. डॉ. मिलिंद कुमार शर्मा आणि प्रा. डॉ. प्रदीप कुमार यांचा विशेष लेख.
Published : October 14, 2026 at 6:42 AM IST
आज, विकासाचं मोजमाप केवळ वाढलेल्या उत्पादनाने नव्हे, तर शाश्वतपणे उत्पादने तयार करण्यासाठी संसाधनांच्या जबाबदार वापराने केलं जातं. जसजसे उद्योग झपाट्याने वाढतात, मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादन विस्तारतं आणि बनावट मालासारख्या समस्या वाढतात, तसतशी मानकांची भूमिका अधिक महत्त्वपूर्ण बनते. उत्पादनाची गुणवत्ता आणि सुरक्षिततेसाठी असलेल्या मूलभूत मानकांच्या पलीकडे जाऊन, त्यांना चक्रीय अर्थव्यवस्था आणि शाश्वत प्रगतीची गुरुकिल्ली म्हणून स्थापित करणे अत्यावश्यक आहे. यावर्षीच्या जागतिक मानक दिनाची संकल्पना, शाश्वत विकास ध्येय 7 (SDG 7) शी सुसंगत राहून, प्रत्येकाला परवडणारी, विश्वसनीय आणि स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करण्याच्या गरजेवर भर देते. परंपरेचा विचार केल्यास, मानकांचा उद्देश उत्पादनाची गुणवत्ता, सुरक्षितता, विश्वसनीयता आणि सातत्य सुनिश्चित करणे हा असतो.
भारताची राष्ट्रीय मानक संस्था, ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्सने (BIS), बावीस हजारांहून अधिक मानके स्थापित केली आहेत, जी उत्पादने आवश्यक गुणवत्ता मानकांची पूर्तता करतात हे प्रमाणित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. BIS अंतर्गत जारी केलेले ISI मार्क आणि हॉलमार्क यांसारखे निर्देशक, ग्राहकांचा विश्वास वाढवतात. आजच्या अर्थव्यवस्थेत, उत्पादनाचे मूल्य केवळ गुणवत्ता आणि किंमतीवरून मोजले जाऊ नये.
उत्पादन संसाधने, ऊर्जेचा वापर, आयुर्मान आणि दुरुस्ती तसंच पुनर्वापराच्या संधी यांचा विचार करणे देखील महत्त्वाचे आहे. जर मानकांनी उत्पादने टिकाऊ, दुरुस्त करण्यायोग्य, पुनर्वापर करण्यायोग्य आणि पुनर्प्रक्रिया करण्यायोग्य बनवण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित केले, तर ते संसाधनांचा अपव्यय लक्षणीयरीत्या कमी करू शकतात, नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन करू शकतात आणि चक्रीय अर्थव्यवस्था, शाश्वत विकासाला पाठिंबा देऊ शकतात. सर्क्युलॅरिटी गॅप रिपोर्ट 2023 नुसार, जागतिक अर्थव्यवस्थेत वापरल्या जाणाऱ्या एकूण सामग्रीपैकी केवळ 7.2% सामग्री पुनर्प्रक्रिया केलेली होती. यावरून असे दिसून येते की जागतिक अर्थव्यवस्था अजूनही मोठ्या प्रमाणावर नैसर्गिक संसाधनांवर अवलंबून आहे. या संदर्भात, उत्पादनाची रचना, उत्पादन, वापर आणि पुनर्प्रक्रिया यांचे नियमन करणारी प्रभावी मानके संसाधनांचा अपव्यय कमी करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात.
चक्रीय अर्थव्यवस्था कचरा कमी करताना उत्पादने, साहित्य आणि नैसर्गिक संसाधनांचा वापर जास्तीत जास्त करण्याचा प्रयत्न करते. उत्पादनाची रचना, उत्पादन, वापर, दुरुस्ती आणि पुनर्वापर यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे देऊन या प्रयत्नात मानके महत्त्वपूर्ण ठरतात. जरी आयएसओने (ISO) चक्रीय अर्थव्यवस्थेची तत्त्वे आणि चक्रीयता मोजण्याच्या पद्धतींवर लक्ष केंद्रित करणारी ISO 59004:2024 आणि ISO 59020:2024 सारखी मानके स्थापित केली असली तरी, केवळ हे उपक्रम पुरेसे नाहीत. भविष्यातील मानकांनी टिकाऊपणा, दुरुस्तीक्षमता, सुटे भाग सहज उपलब्ध होणे, पुनर्वापर आणि पुनर्चक्रीकरणक्षमतेला प्राधान्य देणाऱ्या रचनांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. असे दृष्टिकोन उत्पादनांचे आयुष्य वाढवू शकतात आणि त्यांच्या अंतिम टप्प्यात मौल्यवान सामग्रीच्या पुनर्प्राप्तीस मदत करू शकतात. याव्यतिरिक्त, डिजिटल प्रॉडक्ट पासपोर्ट (DPP), जो उत्पादनाच्या तपशीलवार माहितीसह एक डिजिटल रेकॉर्ड आहे, संसाधनांचा अधिक कार्यक्षम आणि प्रभावी वापर करण्यास लक्षणीय मदत करू शकतो.
धोरणकर्त्यांनी चक्रीय अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि नैसर्गिक संसाधनांचा वापर इष्टतम करण्यासाठी विविध उपक्रम सुरू केले आहेत. पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने प्लास्टिक कचरा, ई-कचरा, बॅटरी कचरा, वापरलेले तेल, कालबाह्य वाहने आणि अलौह धातूंच्या भंगाराच्या व्यवस्थापनासाठी नियम स्थापित केले आहेत. विस्तारित उत्पादक जबाबदारी (EPR) ही एक प्रमुख यंत्रणा आहे, जी उत्पादकांना विक्रीनंतरही त्यांच्या उत्पादनांसाठी जबाबदार धरते आणि कचऱ्याचे योग्य संकलन, पुनर्वापर आणि मौल्यवान सामग्रीची पुनर्प्राप्ती सुनिश्चित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. तरीही, या धोरणांची परिणामकारकता केवळ नियम निर्मितीवरच नव्हे, तर त्यांच्या योग्य अंमलबजावणीवर आणि मानकांच्या पालनावरही अवलंबून असते. उदाहरणार्थ, पुनर्वापर केलेल्या सामग्रीसाठी, त्यांच्या सुरक्षित वापरासाठी आणि उत्पादनांमध्ये समावेशासाठी स्पष्ट गुणवत्ता मानके निश्चित केल्याने उद्योगाचा आत्मविश्वास वाढू शकतो. याव्यतिरिक्त, क्यूआर कोड, डिजिटल प्रमाणपत्रे आणि उत्पादन ओळख प्रणाली यांसारखी तंत्रज्ञाने सत्यता पडताळणी सुलभ करतात. टिकाऊ उत्पादनांना प्रोत्साहन देणारी आणि दुरुस्तीस समर्थन देणारी मानके देखील वेळेपूर्वी होणारी विल्हेवाट कमी करण्यास मदत करू शकतात.
हे म्हणणे अतिशयोक्ती ठरणार नाही की चक्रीय अर्थव्यवस्था, शाश्वत विकास आणि मानकीकरण एकमेकांना पूरक आहेत. ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स, उद्योग, संशोधन संस्था आणि पुनर्वापर करणाऱ्यांच्या सामूहिक प्रयत्नांतून अशी मानके विकसित केली जाऊ शकतात, जी उत्पादनाला अधिक जबाबदार, संसाधनांच्या वापराला अधिक कार्यक्षम आणि औद्योगिक विकासाला अधिक शाश्वत बनवतील. मानकीकरणाला गुणवत्ता हमीच्या पलीकडे नेऊन, त्याला चक्रीय अर्थव्यवस्था आणि शाश्वत भविष्यासाठी एक मजबूत पाया म्हणून स्थापित करण्याचा हाच मार्ग आहे.
(लेखक परिचय - डॉ. मिलिंद कुमार शर्मा, प्राध्यापक, उत्पादन आणि औद्योगिक अभियांत्रिकी विभाग, एमबीएम विद्यापीठ, जोधपूर, राजस्थान आणि डॉ. प्रदीप कुमार, सहाय्यक प्राध्यापक, यांत्रिक अभियांत्रिकी विभाग, एमबीएम विद्यापीठ, जोधपूर, राजस्थान)
(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मते आणि दिलेली तथ्ये ही लेखकांची वैयक्तिक आहेत. त्यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)