गेले द्यायचे राहून तुझे नक्षत्रांचे देणे, आठवणीतल्या आशा भोसले

चित्रपटसंगीतातल्या आख्यायिका आशा भोसले पार्श्वगायिका तसंच माणूस म्हणून महान होत्या. असामान्य आशा भोसले यांच्या माणूसपणाचा ईटीव्ही भारत-महाराष्ट्रचे संपादक सचिन परब यांनी घेतलेला वेध.

ज्येष्ठ पार्श्वगायिका आशा भोसले
By Sachin Parab

Published : April 13, 2026 at 1:00 AM IST

मायेचा ओलावा

xxxxxxxx77 मी नंबर डायल करतो. वेस्टर्न म्युझिक असलेली कॉलर ट्यून ऐकू येते. कारण ठाऊक असल्यामुळे आश्चर्य वाटत नाही. पहिल्यांदा कॉल अटेंड होत नाही. तासाभरात पुन्हा केल्यावर मात्र अटेंड होतो. "आता जेवतेय. तुम्ही थोड्या वेळाने पुन्हा कॉल करा. नाहीतर मीच करते." मला ओशाळल्यासारखं होतं. मला 'तुम्ही' संबोधणं 'लहरी' असल्याचं लक्षण. कधी आईच्या मायेने अरे, तुरे आणि मध्येच कधीतरी अहो, जाहो. एरवी आदरार्थी उल्लेख ऐकून लांब लोटल्यासारखं वाटलं असतं. पण पुन्हा तेच. कारण ठाऊक असल्यामुळे वाईट वाटत नाही. थोड्या वेळानंतर तिथून कॉल.

त्याः काय रे, करणार होतास ना कॉल?

मी: मला वाटलं बिझी असाल. उद्या वगैरे करेन.

त्या: बिझी असले तर थेट सांगेन.(त्या तसं सांगतातही. अनुभव घेतलाय अनेकदा.) तुझा काय मुहूर्त लागत नाही. या महिन्यात नक्की. आजारी नाही पडले तर. माझं सगळंच बेभरवशाचं. माझ्यासारखंच(मस्त हसतात.) आजारी नाही पडले तर...

मीः आजारी नाही पडणार तुम्ही. शतायुष्य लाभणार आहे तुम्हाला.

त्या: अरे, आजारी म्हटलं मी. मरणार नाहीय एवढ्यात.

(मी भयंकरच ओशाळतो. माझा बावळटपणा, नाही तर काय!)

मी: (सावरत) ते बरोबरच आहे. (आता मात्र विषयाचा गियर बदलतो.) कधी शक्य होईल? लेकीचं कॉलेज तुमच्या घरापासून जवळ आहे. लेकाला पण घेऊन येईन.

त्या: ये रे. पण तो मला कसला ओळखतोय?

मी: (आत्मविश्वासाने) भेटाच. बघा, ओळखतो की नाही. माझं अख्खं कुटुंब 'आशा'वादी आहे.

त्या: तू सोडून...

(मी चपापतो. पुन्हा विषय बदलतो.) संभाषणाची गाडी थोड्या वेळाने थांबते. कानात अमृत ओतल्यासारखं कसं वाटत असेल बरं? अगदी तस्संच वाटतं. जराही अतिशयोक्ती नाही. संगीताची 'स्वराशा' आशा भोसले यांच्याशी बोलल्यानंतर तुमची अशी अवस्था होत नसेल तर तुम्ही संगीतातले औरंगजेब आहात.

ज्येष्ठ पार्श्वगायिका आशा भोसले यांची मुलाखत घेताना संपादक सचिन परब

गेले द्यायचे राहून... : वर उल्लेखलेला प्रसंग काल्पनिक नाही. अगदी जसाच्या तसा घडलेला! गाण्यांची प्ले लिस्ट ठरवण्याच्या बाबतीत माझं अख्खं कुटुंब 'आशा' (भोसले) वादी. माझा कल कायम थोरल्या मंगेशकर म्हणजे लता मंगेशकर यांच्याकडे. म्हणजे उन्नीस-बीसचा फरक. ''तू सोडून'' असं त्या म्हणण्याचं कारण हेच. काय करणार ऐकून घेतो. आपण शिरीष कणेकर नाही. पटकन उत्तर द्यायला. तेवढी कुठे आमच्यात पात्रता! त्याचं झालं असं. माझ्या लेकीला लता आणि आशा या स्वरांच्या दोन्ही देैवतांना भेटायचं होतं. दोघींच्या पायावर डोकं टेकायचं होतं. ती नववी-दहावीत असल्यापासून! लतादीदींशी तिची भेट घडवून आणू शकलो नाही, याचं शल्य आहे. आशाआईंना मात्र भेटवायचंच, हे ठरलं होतं. प्रत्येक वेळी काही न काही बिनसायचं. कधी आशा भोसले यांची तब्येत बरी नाही. कधी त्या दुबई किंवा लंडनला. कोव्हिड काळात आणि नंतर सुद्धा त्या लोणावळ्यातल्या त्यांच्या घरी रमल्या होत्या. दुबई, लंडन नाही... पण लोणावळ्यात मात्र मी जावू शकत होतो. पण जुळून येत नव्हतं. शेवटी योग आलाच. निमित्त झालं 27 फेब्रुवारी 2025 रोजी 'मराठी भाषा गौरव दिना'च्या निमित्ताने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आयोजित केलेल्या विशेष कार्यक्रमाचं. कला, साहित्य, पत्रकारिता आदी क्षेत्रातल्या दिग्गजांना एका मंचावर आणून त्यांच्याकडून एकेक मराठी कविता म्हणून किंवा वाचून घ्यायची. आशा भोसलेसुद्धा होत्या. कार्यक्रम संपल्यानंतर विशेष परवानगी घेऊन लेकीला थेट आशा भोसले यांच्यासमोर उभं केलं. म्हटलं," आणखी सहा वर्ष वाट पहावी लागली असती तर तपश्चर्या पूर्ण झाली असती." त्यांनी मला इग्नोर केलं. माझ्या लेकीचा हात हातात घेतला. तिच्याशी आपुलकीनं बोलत राहिल्या. मी फोटो काढण्यासाठी फोन पोजिशनमध्ये आणला. दोघींच्या मागे सोनाली बेंद्रे आली. तीसुद्धा फोटोत आली. आशाई मला म्हणाल्या,"आज तू आमचा फोटोग्राफर." संधी मिळतेय म्हणून मी अधाशासारखे एकामागोमाग फोटोग्राफ्स क्लिक केले. आधी फोन उभा, मग आडवा. सिक्युरिटी ऑफिसर आला, फोनसमोर हात ठेवायला लागला. आशाईंनी असा कटाक्ष टाकला की त्याच्या तोंडातून शब्दच फुटेना. नंतर मीसुद्धा आवरतं घेतलं. जाता-जाता त्यांना सांगितलं की, लेकीनं त्यांचं स्केच करून ठेवलंय. ते गिफ्ट द्यायचं आहे. चिरंजीवालासुद्धा तुमच्या आशीर्वादासाठी आणायचं आहे. त्यासाठीच नंतरची फोनाफोनी सुरू होती. शनिवारी 11 एप्रिलला मुंबईत येणार होतो आणि चारेक दिवसांत भेटणार होतो. जमून येईल असं वाटलं पण नाही जमलं. दैवदुर्विलास पाहा. 11 एप्रिललाच त्या रुग्णालयात दाखल झाल्या आणि दुसऱ्याच दिवशी त्यांच्या निधनाची अभद्र बातमी आली.

आशा ताई ते आशाई : पत्रकारितेमुळे थोडी-फार ओळख झाल्यानंतर सुरुवातीची दहा-बारा वर्ष इतरांप्रमाणे मीही आशा भोसले यांना आशा ताई म्हणत असे. 2008 साली माझा कॅमेरामन सहकारी ऋषीराजबरोबर त्यांची वेळ घेऊन एक्स्लुसिव्ह मुलाखतीसाठी तेव्हा त्या राहत असलेल्या पेडर रोडच्या त्यांच्या घरी गेलो. मुलाखत झाली. नेहमीप्रमाणे आशा ताई मस्त बोलल्या. अनौपचारिक गप्पांमध्ये तर हातचं न राखता बोलत राहिल्या. तेव्हा त्यांच्या घरातली प्रत्येक व्यक्ती त्यांना 'आई' संबोधते, हे लक्षात आलं. मी विचारलंही... त्या म्हणाल्या,"तू ही बोल." त्या दिवसापासून कायम जितक्यांदा भेटलो, बोललो तितक्यांदा त्यांना 'आशाई' असंच संबोधत आलो. त्यांच्या संगीतप्रतिभेविषयी, गळ्यातल्या फिरकविषयी, मुरक्यांविषयी, रागदारीच्या जबरदस्त ज्ञानाविषयी, एकूणच अष्टपैलूत्वाविषयी बोलण्याचा मला अधिकार नाही, पात्रता तर त्याहून नाही. त्यामुळे मी पाहिलेल्या कुटुंबवत्सल आशा भोसलेंविषयी व्यक्त होणं जास्त जिव्हाळ्याचं आहे.

बेधडक पण हळव्या आशा भोसले : माझ्या मनाला वाटेल तसं मी वागणार, हा त्यांचा स्वभाव. बंडखोर वृत्तीविषयी वेगळं सांगायला नको. त्या विषयी अधिक बोलायचं झालं तर चर्चा खाजगी आयुष्याकडे वळेल. ते टाळायचं आहे. तसं त्यांचं आयुष्य खुली किताब आहे. काहीही लपून राहिलेलं नाही, किंबहुना त्यांनी लपवून ठेवलेलं नाही. सारं काही खुल्लम खुल्ला. पण या माऊलीच्या आयुष्याचा हळवा कोपराही पाहायला मिळाला. काही वर्षांपूर्वी त्यांची मुलगी वर्षा यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. आईच ती! दुःखाच्या असह्य डागण्या दिल्यागत अवस्था झाली असेल. अगदी कल्पनेपलीडकची! पण या दुर्दैवी घटनेनंतर लोकांना दिसली ती प्रचंड खंबीर महिला. माझी स्मृती दगा देत नसेल तर 2012 साली वर्षा भोसले यांचं निधन झालं तेव्हा आशा भोसले स्टेज शोसाठी परदेशात बहुतेक लंडनला होत्या. ही बातमी कळल्यानंतर त्यांना साहजिकच भारतात परतणं गरजेचं होतं. पण आयत्या वेळी तिकीट होणं अवघड झालं. शेवटी कशीबशी तातडीनं एका तिकिटाची व्यवस्था झाली. डोक्यावर आभाळ कोसळलेल्या अवस्थेत आशा भोसले एकट्या लंडनहून मुंबईला आल्या. प्रवासात एअर होस्टेसने त्यांची खूप काळजी घेतली. सेलिब्रिटी म्हणून किंवा दया भावनेने नाही तर आपुलकीने. या माऊलीला हे कळत होतं. त्या तेव्हा काही बोलल्या नाहीत. पण नंतर मात्र त्यांनी या प्रसंगाचा कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख केलेला आठवतो. त्यांचे थोरले पुत्र हेमंत यांच्या डोळ्याला गंभीर दुखापत झाली होती. तेव्हासुद्धा आशा नावाची हिरकणी मुलावर योग्य उपचार सुरू होईपर्यंत त्याच्या रक्तबंबाळ डोळ्यामुळे त्याला भविष्यात गंभीर त्रास होवू नये, यासाठी तडफ दाखवत राहिली. दुर्दैवाने कन्या वर्षाच्या मृत्यूनंतर तीन वर्षांनी 2015 साली हेमंत यांचं निधन झालं. आईने मुलासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले. पण कर्करोगाने त्यांच्या थोरल्या मुलाचा, हेमंतचा बळी घेतला. आशा भोसले यांचे धाकटे चिरंजीव आनंद भोसले यांनी आईच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत मातृसेवा केली.

पंचम आणि स्वराशा : कुटुंबीयांच्या विरोधाला न जुमानता आशा यांनी अगदी नकळत्या वयात गणपतराव भोसले यांच्याबरोबर संसार थाटला. त्यासाठी कुटुंबाशी संघर्ष केला. पदरात दोन आणि पोटात एक अपत्य अशा अवस्थेत त्यांचा संसार मोडला. त्या संकटांशी लढल्या, थकल्या पण हार पत्करली नाही. साठच्या दशकात पहिल्या नवऱ्याशी काडीमोड घेतल्यानंतरही पूर्वाश्रमीच्या नवऱ्याच्या आईचा सांभाळही त्यांनी निगुतीने केला. अगदी कुठलाही गाजावाजा न करता. अनेक वर्षांनी त्यांनी राहुल देव (आर डी) बर्मन म्हणजे संगीतरसिकांच्या लाडक्या 'पंचम'शी विवाह केला. तेव्हाही त्रास झालाच. आशा आणि पंचम यांच्या वयात बरंच अंतर होतं. पंचमदांचे वडील ख्यातनाम संगीत दिग्दर्शक सचिन देव (एस डी) बर्मन यांच्यासाठी आशा भोसले एकाहून एक सरस गाण्यांचा सपाटा लावत होत्या. पंचम तेव्हा वडिलांचे सहाय्यक होते. एस डी बर्मन यांनी पंचम आणि आशा यांची ओळख करून दिली तेव्हा ज्येष्ठत्वाचा मान राखत नवख्या पंचमने आशा भोसले यांना वाकून नमस्कार केला होता. नंतर आशा भोसले यांनी आपल्या कारकिर्दीतली सर्वात संस्मरणीय गाणी याच पंचमसाठी गायली. वास्तव जीवनातही दोघांचे सूर जुळले. आशा भोसले या आर डी बर्मन यांच्या जीवनसंगिनी बनल्या. भारतीय रागदारीचा वेस्टर्न म्युझिकशी सांगीतिक मिलाफ करण्याचं श्रेय आर डी बर्मन यांच्याकडे जातं. त्यांच्या आधी सी रामचंद्र यांनीसुद्धा असे प्रयोग केले होते. मात्र रामचंद्र अण्णांनी रचलेल्या प्रायोगिक पायाला आर डीने व्यावसायिक यशाचा कळस रचला. या यशात आशा भोसले यांचं निःसंशय मोठं योगदान आहे. आर डी बर्मन यांच्या पडत्या काळातही त्यांची अर्धांगिनी आशा ठामपणे पतीच्या पाठीशी उभी राहिली. आर डी बर्मनचं संगीत असलेली '1942 - अ लव्हस्टोरी' चित्रपटातली सर्व गाणी संगीतविश्वात यशाचा नवा मापदंड तयार करतील, असं भाकीत आशा भोसले यांनी केलं होतं. तसंच घडलं. पण दुर्दैवाने हे यश पाहण्यापूर्वी

आर डी बर्मन यांनी जगाचा निरोप घेतला होता. मघापासून खंबीर असा ज्यांचा उल्लेख होत आहे त्या आशा भोसले आपल्या 'पंचम'च्या विरहाने खचल्या. "मी खचले होते." हे मान्य करताना त्या संकोचल्या नाहीत. पण त्या पुन्हा उठल्या, पुन्हा लढल्या आणि पुन्हा जिंकल्या, जिंकत राहिल्या. आपलं आर डी बर्मनबरोबर खरंच लग्न झालं होतं, हे मॅरेज सर्टिफिकेट दाखवून सिद्ध करण्याची वेळ आपल्यावर आली होती, हे सांगत असताना त्यांच्या डोळ्यात अश्रू नाही दिसले, दिसला तो जगाशी लढून विजय मिळवल्याचं समाधान. कणखरपणा मंगेशकरांच्या रक्तातच आहे, हेच खरं.

आजीचं प्रेम म्हणजे दुधावरची साय : नात जनाई हिच्या रुपात आजी आशा भोसले या जणू पुन्हा युवा झाल्या. नातीचा कलाप्रवास सुरू होत असताना प्रत्येक पावलावर आजीने साथ दिली, प्रोत्साहन दिलं. अगदी सुरुवातीला उल्लेख केला ती आशा भोसले यांच्या फोनची कॉलर ट्यून म्हणजे जनाई भोसले हिने गायलेल्या गाण्याची धून.

लता आणि आशा : लता आणि आशा या मंगेशकर भगिनींनी हिंदीच नाही तर भारतीय चित्रपटसंगीतावर अधिराज्य गाजवलं. दोघी सर्वोत्तम! पण सर्वोत्तमातलं सर्वोत्तम कोण? हा प्रश्नावर दोघींचे समर्थक बाह्या वर करून भांडतात. लता मंगेशकर नावाचा एव्हरेस्ट घरातच असताना आशा भोसले ना एव्हरेस्टवरची टेकडी झाल्या, ना एव्हरेस्टची सावली. आशा भोसले यांनीदेखील आकाशाला गवसणी घालणारं यश मिळवलं. दोघी एकमेकींच्या सर्वात मोठ्या स्पर्धक होत्या आणि एकमेकांच्या सर्वात मोठ्या प्रशंसकही! पुढचा जन्म लता म्हणून नको, या दिवंगत लता मंगेशकर यांच्या एका मुलाखतीतल्या वाक्यावर "पुढचा जन्म लतादीदीची बहीण म्हणून नको" अशी प्रतिक्रिया आशा भोसलेच देवू शकत होत्या. एकाच कुटुंबातल्या दोन सदस्यांना चित्रपटसृष्टीतला सर्वात मोठा सन्मान 'दादासाहेब फाळके पुरस्कार' (कपूर कुटुंबात वडील पृथ्वीराज आणि पुत्र राज, शशी यांनी तसंच बी आर आणि यश या चोप्रा बंधूंनी या पुरस्कारावर नाव कोरलं.), 'पद्मविभूषण' (लतादीदींना त्यानंतर 'भारतरत्न' हा देशातला सर्वोच्च नागरी सन्मानही लाभला,) हे अनोखं आहे. लता मंगेशकर यांनी आखलेली रेष लहान करणं, पुसट करणं अशक्य आहे, हे वास्तव आशा भोसले यांना मान्य नसण्याचा प्रश्नच नाही. मात्र आपण आखलेली रेषही पुसट होवू शकत नाही, पुसली जावू शकत नाही याचा त्यांना सार्थ अभिमान होता. मंगेशकर भगिनींमध्ये भांडणं लावण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या चित्रपटसृष्टीतल्या तत्कालीन नामवंतांची नावंही त्यांना ठाऊक होती. ती यादी सर्वसामान्यांसाठी 'शॉकिंग' ठरावी. आता लता आणि आशा ही मंगेशकर कुटुंबातलीच नाहीत तर संगीत नभातील दोन तेजोवलयं अस्तंगत झाली आहेत. त्यामुळे या चर्चांना अर्थ नाही. 'स्लमडॉग मिलेनियर' चित्रपटातल्या गाण्यांसाठी ए आर रहमान आणि रसुल पुकुट्टी यांनी 'ऑस्कर' वर 'जय हो' केलं तेव्हा आशाई यांच्याशी अनौपचारिक गप्पा रंगल्या होत्या. तेव्हा त्यांनी सांगितलेलं चित्रपटसृष्टीतलं कठोर सत्य मला आयुष्यात विसरता येणार नाही.

पैकीच्या पैकी गुण : आशा भोसले नावाच्या अद्वितीय प्रतिभेच्या पार्श्वगायिकेच्या निधनाने 'युगांत' झाला आहे, कलाविश्व समृद्ध करणारा एकेक बुरुज ढासळत असताना पुढे काय? हा प्रश्न आशा भोसले यांना त्यांच्या हयातीत कधी पडला नाही. त्यांच्या मते, कलावंत म्हणून लक्षात राहण्यापेक्षा माणूस म्हणून आपण किती लक्षात राहतो, हे महत्त्वाचं. आशा भोसले यांना कलावंत म्हणून हजारपैकी हजार आणि माणूस म्हणूनही पैकीच्या पैकी गुण द्यावेच लागतील. किती नामवंत तुम्हाला नव्वदीनंतरही माणसांमध्ये माणूस म्हणून मिसळताना, अगदी मध्यमवर्गीय घरातल्या आजीप्रमाणे नातीचं कौतुक करताना, हिरीरीने मतदान करताना, अगदी कापडी पिशवी घेऊन बाजारात मासळी आणण्यासाठी जाताना दिसतील? अगदी नगण्य प्रमाणात. जगण्यातला आशावाद जोपासणाऱ्या आशा भोसले या म्हणूनच विरळ्या... नव्हे 'एकमेव'!

'स्वराशा' आशा भोसले यांना श्रद्धांजली.

