युग संगणकीय तांत्रिक सिद्धतेचे : सॉफ्टवेअरच ठरवतील आगामी युद्धाचा निकाल
आगामी युद्धांचा विचार केल्यास पुढील युद्धही सैनिकांकडूनच लढले जाईल. मात्र ते सैनिक सॉफ्टवेअरच्या स्वरूपातील रणांगणावर लढतील, हेच आता तरी स्पष्ट होतंय.
Published : June 19, 2026 at 4:13 PM IST
युक्रेनने अत्यंत स्पष्टपणे दाखवून दिलं आहे की ड्रोन हे आधुनिक युद्धाचे सर्वात दृश्यमान प्रतीक कसे बनले आहेत. स्वस्त ड्रोनने महागड्या तोफा, रणगाडे, रडार, युद्धनौका, विमाने आणि रसद पुरवठा ताफ्यांचे नुकसान केले आहे. ड्रोनच्यामुळे हालचाल धोकादायक ठरत आहे तर दीर्घकाळ लपून बसणं हे जवळ-जवळ अशक्य झालं आहे.
याचा अर्थ असा नाही की रणगाडे, तोफा, विमाने किंवा जहाजे कालबाह्य झाली आहेत. खरा धडा हा आहे की, जी कोणतीही गोष्ट दिसू शकते, ती युद्धजन्य परिस्थितीत असुरक्षित ठरते. आता टिकून राहणे हे लपण्याची क्रिया, विखुरणे, इलेक्ट्रॉनिक संरक्षण, फसवणूक आणि जलद हालचालींवर अवलंबून आहे. रणांगण अधिक दृश्यमान झालं आहे. पण केवळ दृश्यमानतेने युद्ध जिंकता येणार नाही.
खरे आव्हान आहे ते म्हणजे त्यातून अर्थ काढणे - प्रत्येक ड्रोन माहिती (डेटा) निर्माण करतो. तसंच उपग्रह, रडार, गस्त पथके, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध युनिट्स, मानवी स्रोत, संवाद अडवणे आणि ओपन-सोर्स फीड्स हे देखील माहिती निर्माण करतात. आधुनिक सैन्याकडे माहितीची कमतरता नाही. उलट, अनेकदा त्यांच्यावर माहितीचा अतिरिक्त भार असतो. एखादा ड्रोन रस्त्याजवळून जाणारी वाहने दाखवू शकतो. गस्त पथक ताज्या पावलांच्या खुणांची माहिती देऊ शकते. एखादे रडार उत्सर्जन शोधू शकते. उपग्रहाची प्रतिमा नवीन बांधकाम दाखवू शकते. एखादा मानवी स्रोत परिसरात अतिरिक्त सैन्य आल्याची माहिती देऊ शकतो.
स्वतंत्रपणे पाहिल्यास, ही माहिती तुकड्या-तुकड्यांमध्ये मिळत आहेत. मात्र, त्याचं खरं मूल्य तेव्हाच समोर येतं, जेव्हा त्यांना स्थान, वेळ आणि संदर्भानुसार एकत्र पाहिलं जातं. यालाच गुप्त माहितीचे एकत्रीकरण (इंटेलिजन्स फ्युजन) म्हणतात. सोप्या भाषेत सांगायचं झाल्यास, याचा अर्थ म्हणजे काय घडत आहे, ते का घडत असावे आणि पुढे काय घडू शकते याचे अधिक स्पष्ट चित्र तयार करण्यासाठी वेगवेगळ्या स्रोतांकडून मिळालेल्या माहितीला एकत्र करणे.
ड्रोनसारख्या सेन्सरमधून मिळणारं फीड हा केवळ एक व्हिडिओ असतो, जोपर्यंत तो भूभाग, मागील हालचाली, शत्रूची युद्धरचना, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आणि जमिनीवरील माहितीशी जोडला जात नाही. गस्तीची माहिती हासुद्धा केवळ एक मजकूर असतो, जोपर्यंत त्याला भौगोलिक संदर्भ दिला जात नाही. रडारमधून उत्सर्जित होणारा सिग्नल हा केवळ एक संकेत असतो, जोपर्यंत तो एखादे युनिट, स्थान, वेळ आणि हालचालींच्या पद्धतीशी जोडला जात नाही. हे एकत्रीकरणच विखुरलेल्या माहितीचे लष्करी अर्थामध्ये रूपांतर करते.
सॉफ्टवेअर का महत्त्वाचे आहे?
एक ड्रोन टेहळणी करू शकतो, संकेत प्रसारित करू शकतो, संवादात अडथळा आणू शकतो किंवा लक्ष्यावर हल्ला करू शकतो. निर्णायक फायदा त्या सॉफ्टवेअरमध्ये असतो, जे सेन्सर्स, कमांडर्स आणि शस्त्रे यांना एका वेगवान प्रणालीमध्ये जोडते. हे सॉफ्टवेअर तीन गोष्टी करते.
१) ते माहिती एकत्रित करते, ड्रोन फीड्स, सॅटेलाइट प्रतिमा, रडार इनपुट्स, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, गस्तीचे अहवाल आणि मागील नोंदी एकत्र आणते.
२) ते अर्थ ओळखते. ते नेहमीच्या हालचाली आणि धोक्याच्या हालचालींमधील फरक ओळखण्यास मदत करते. एखादा नवीन रस्ता, ताफा, परिसरातील तंबू किंवा संवादाचा संकेत मोठ्या रचनेत बसतो की नाही हे ते दाखवते.
३) ते कारवाईला गती देते. एकदा लक्ष्याची पडताळणी झाली की, ही प्रणाली पर्याय सुचवू शकते, नेमबाजाला माहिती देऊ शकते आणि हल्ल्यानंतरच्या मूल्यांकनास मदत करू शकते.
ड्रोन हे एक दृश्यमान यंत्र आहे. सॉफ्टवेअर ही एक प्रणाली आहे जी ड्रोन जे पाहतो त्याचे निर्णयात रूपांतर करते. युक्रेनची डेल्टा प्रणाली ही एक रणांगण-व्यवस्थापन प्रणाली आहे जी माहिती एकत्रित करते, नियोजनास मदत करते, संदेशवहनास सक्षम करते आणि एक समान कार्यप्रणालीचे चित्र तयार करण्यास मदत करते.
माहितीपासून निर्णयापर्यंत
- गुप्तचर माहितीच्या एकत्रीकरणाचे (इंटेलिजन्स फ्युजनचे) फायदे, जे रणांगणावरील परिणामांवर परिणाम करतात, ते खालीलप्रमाणे आहेत:
- सेनापतीला स्वतंत्र अहवालांची स्वतः तुलना होण्याची वाट पाहावी लागत नाही. यामुळे आत्मविश्वास वाढतो.
- एक स्रोत चुकीचा असू शकतो. एकाच हालचालीकडे निर्देश करणारे तीन स्वतंत्र स्रोत अधिक मजबूत पुरावा तयार करतात.
- यामुळे त्रुटी कमी होतात. मागील हालचाली, भूभाग आणि संवाद यांच्या एकत्रीकरणामुळे चुकीचे निष्कर्ष टाळता येतात.
- यामुळे लक्ष्यीकरण सुधारते. एकत्रीकरणामुळे लक्ष्याची ओळख, हालचाल, वेळ, मूल्य आणि धोका निश्चित करण्यास मदत होते.
- एक चांगली एकत्रीकरण प्रणाली पुराव्यांचा मागोवा जपून ठेवते. काय पाहिले गेले, त्याचा अर्थ कसा लावला गेला आणि निर्णय का घेण्यात आला, हे ती दर्शवते.
- एकत्रीकरणामुळे सेनापतींना संदर्भासहित गती मिळते.
स्वायत्ततेला नियंत्रणाची गरज असते
एक स्वायत्त शस्त्र प्रणाली अशी असते की, जी एकदा कार्यान्वित झाल्यावर, पुढील मानवी हस्तक्षेपाशिवाय लक्ष्य निवडू शकते आणि त्यावर हल्ला करू शकते. सॉफ्टवेअर या स्वायत्त शस्त्रांना लक्ष्य शोधण्यात, त्यांचे वर्गीकरण करण्यात, त्यांना प्राधान्य देण्यात आणि नियुक्त करण्यात मदत करू शकते. ते लक्ष्य पाहण्यापासून ते हल्ला करण्यापर्यंतचा वेळ कमी करू शकते.
मात्र, खालील कारणांमुळे मानवी हस्तक्षेपाची गरज भासते:
- एखादे यंत्र एखादे वाहन शोधू शकते. जवळपास नागरिक आहेत की नाही हे त्याला कदाचित समजणार नाही.
- सॉफ्टवेअरला कदाचित शरणागती, फसवणूक, वैद्यकीय स्थलांतर किंवा संरक्षित दर्जा समजणार नाही.
- भारताला फ्यूजन-केंद्रित दृष्टिकोनाची गरज आहे
प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या निगराणीसाठी भारताला ड्रोनची गरज आहे. सामरिक लक्ष्यांसाठी त्याला घिरट्या घालणाऱ्या दारुगोळ्याची गरज आहे. हिंद महासागरासाठी भारताला नौदल ड्रोनची गरज आहे. दुर्गम भूभागासाठी भारताला लॉजिस्टिक्स ड्रोनची गरज आहे. तसंच तळ, रडार, दारुगोळ्याची क्षेत्रे, काफिले आणि आघाडीच्या सैनिकांचे संरक्षण करण्यासाठी ड्रोनविरोधी प्रणालींचीही गरज आहे.
परंतु ड्रोन खरेदी हा केवळ पहिला टप्पा आहे. भारताला अशा प्रणालींची आवश्यकता आहे, ज्या ड्रोन, उपग्रह, रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सेन्सर्स, गस्तीचे अहवाल, गुप्तचर माहितीचा सारांश आणि भूभागाच्या डेटाबेसमधून मिळणारी माहिती एकत्रित करू शकतील.
या प्रणालींनी भारतीय लष्करी परिभाषा, ग्रिड संदर्भ, अहवाल देण्याचे स्वरूप, लढाईचे नियम आणि कार्यप्रणालीतील तर्क समजून घेतला पाहिजे. एक सामान्य व्यावसायिक एआय मॉडेल हे आपोआप समजून घेणार नाही. पर्वतीय युद्ध, वाळवंटी कारवाया, सागरी निगराणी आणि बंडखोरीविरोधी कारवाया या सर्वांमधून वेगवेगळे नमुने समोर येतात. चीन आघाडीमुळे हे अधिक तातडीचे झाले आहे
एकत्रीकरणाचे आव्हान सर्वात तातडीचे आहे. हिमालयातील रणांगण हा काही सपाट डिजिटल नकाशा नाही. तिथे भूभागच हालचाली ठरवतो. दऱ्यांमुळे इच्छित ठिकाणी पोहोचण्याचे मार्ग मर्यादित होतात. हवामानामुळे सेन्सर्समध्ये व्यत्यय येतो. जास्त उंचीचा परिणाम ड्रोन, हेलिकॉप्टर, वाहने आणि सैनिकांवर होतो. भूभागामुळे होणारे अडथळे आणि इलेक्ट्रॉनिक युद्धामुळे दळणवळण असुरक्षित होते.
चीनविरुद्ध भारताला एका तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम प्रतिस्पर्ध्याचा सामना करावा लागेल. पीपल्स लिबरेशन आर्मीने उपग्रह, ड्रोन, क्षेपणास्त्रे, सायबर, इलेक्ट्रॉनिक युद्धतंत्र आणि माहिती कार्यप्रणाली यांना जोडले आहे. कोण आधी शोध लावतो, आधी समजून घेतो, आधी व्यत्यय आणतो आणि आधी हल्ला करतो, हीच खरी स्पर्धा असेल.
इथेच गुप्त माहितीचे एकत्रीकरण ही एक लढाऊ क्षमता बनते. यामुळे कमांडरांना बदल लवकर ओळखण्यास मदत होते. यामुळे कालांतराने नमुने उघड होतात. यामुळे अनिश्चितता कमी होते. जेव्हा दळणवळण विस्कळीत होते, तेव्हा हे विकेंद्रित आदेशाला आधार देते. कनिष्ठ कमांडरांनी कमांडरच्या हेतूच्या चौकटीत राहून कार्य करण्यास सक्षम असले पाहिजे. जेव्हा लक्ष्य हलण्याची शक्यता असते, सिग्नल नाहीसा होऊ शकतो किंवा शत्रू आधी हल्ला करू शकतो, तेव्हा ते धीम्या मंजुरीची वाट पाहू शकत नाहीत.
भारताच्या सुरक्षेवरील परिणाम - भारताची सुरक्षेची गरज आता स्पष्ट झाली आहे. ड्रोनची संख्या महत्त्वाची आहे. पण गुप्त माहितीचे एकत्रीकरण आणि सॉफ्टवेअर सार्वभौमत्व अधिक महत्त्वाचे आहे. आयात केलेले फ्लाइट कंट्रोलर्स, परदेशी मिशन सॉफ्टवेअर, बंदिस्त एआय मॉडेल्स, बाह्य क्लाउड सेवा किंवा असुरक्षित नेव्हिगेशन सपोर्टवरील अवलंबित्व हे युद्धाच्या काळात एक कमजोरी ठरू शकते. प्रवेश नाकारला जाऊ शकतो. अपडेट्स थांबू शकतात. डेटा लीक होऊ शकतो. लपलेल्या अवलंबित्वाचा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो.
भारताने लष्करी सॉफ्टवेअर आणि गुप्त माहितीच्या एकत्रीकरणाला सामरिक क्षमता म्हणून मानले पाहिजे.एक सुरक्षित संरक्षण डेटा बॅकबोन तयार केला पाहिजे. भारताने लष्करासाठी विशिष्ट एआय मॉडेल्स विकसित केले पाहिजेत. दळणवळणाची क्षमता कमी असलेल्या क्षेत्रांसाठी एज-कंप्युटिंग क्षमता निर्माण केली पाहिजे. तसंच जीपीएस-विहीन आणि NavIC-समर्थित नेव्हिगेशन अधिक मजबूत केले पाहिजे. एआय प्रणालीची चाचणीही लवकरात लवकर केली पाहिजे.
भारतीय प्रत्यक्ष रणांगणाच्या परिस्थितीनुसार विचार करायचा झाल्यास, पुढील युद्ध सैनिकांकडूनच लढले जाईल. शौर्य, नेतृत्व, रसद आणि मनोधैर्य हेच निर्णायक ठरतील. पण सैनिक सॉफ्टवेअरने आकार दिलेल्या रणांगणात लढतील. ड्रोन नजर आणि पोहोच पुरवतील. गुप्त माहितीच्या एकत्रीकरणामुळे आकलन होईल. त्या आकलनाचे कृतीत किती लवकर रूपांतर होते, हे सॉफ्टवेअर ठरवेल.
(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मते आणि दिलेली तथ्ये लेखकाची वैयक्तिक आहेत. येथे मांडलेली तथ्ये आणि मते यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)