लहान अणुभट्ट्या, मोठी स्वप्ने : 100 गिगावॅट अणुऊर्जा क्षमतेच्या दिशेने भारताची वाटचाल
'शांती विधेयक 2025' नुसार 'स्मॉल मॉड्युलर रिॲक्टर्स'च्या (SMR) विकासाला गती देऊन भारताच्या अणुऊर्जा क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणायचा आहे. यासंदर्भात वाय. श्रीनिवास यांचा लेख.
Published : June 5, 2026 at 4:44 PM IST
अलीकडेच मंजूर झालेलं 'शांती विधेयक 2025' (Shanti Bill 2025) हे भारताच्या अणुऊर्जा क्षेत्रातील एक महत्त्वपूर्ण वळण ठरलं आहे. 'स्मॉल मॉड्युलर रिॲक्टर्स' (SMRs) हे देशाच्या भविष्यातील ऊर्जा क्षेत्रासाठी एक आधारभूत तंत्रज्ञान बनण्याच्या मार्गावर आहेत. डिसेंबर 2025 मध्ये राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळालेल्या या कायद्यामुळे 'अणुऊर्जा कायदा 0962' आणि 'नागरी अणुहानी दायित्व कायदा 2010' रद्द करण्यात आले आहेत; तसंच, स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच या क्षेत्रात खासगी सहभागाची दारे खुली करून भारताच्या अणुऊर्जा विकासाचे स्वरूप आमूलाग्र बदलले गेले आहे.
'स्मॉल मॉड्युलर रिॲक्टर्स' (SMRs) हे अणुऊर्जा तंत्रज्ञानातील प्रगतीचे प्रतीक असून, ते अणु-अभियांत्रिकी क्षेत्रातील अनेक दशकांच्या अनुभवातून विकसित झाले आहेत. जरी ही संकल्पना 2000च्या दशकाच्या सुरुवातीला मोठ्या प्रमाणावर लोकप्रिय झाली असली, तरी तिची मुळे 1950 आणि 1960 च्या दशकात विकसित करण्यात आलेल्या नौदलाच्या अणु-प्रणोदन प्रणालींमध्ये (naval nuclear propulsion systems) आढळतात. 'आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सी'ने (IAEA) 2000 मध्ये SMR च्या विकासाचा अधिकृतपणे मागोवा घेण्यास सुरुवात केली आणि 2010 पर्यंत अनेक देशांनी हवामान बदल व ऊर्जा सुरक्षेच्या समस्यांवरील उपाय म्हणून SMR च्या आराखड्यांवर सक्रियपणे काम करण्यास सुरुवात केली होती.
'स्मॉल मॉड्युलर रिॲक्टर' (SMR) ही संज्ञा सामान्यतः 300 मेगावॅटपर्यंत ऊर्जा उत्पादन क्षमता असलेल्या प्रगत अणुभट्ट्यांसाठी वापरली जाते, जी पारंपारिक अणुऊर्जा प्रकल्पांच्या क्षमतेच्या अंदाजे एक-तृतीयांश आहे. 2011 च्या फुकुशिमा आपत्तीनंतर SMRs च्या निर्मितीला गती मिळाली, ज्यामध्ये डिझाइनर्सनी मानवी हस्तक्षेपाशिवाय चालण्यास सक्षम असलेल्या सक्रिय यांत्रिक प्रणाली किंवा वर्धित निष्क्रिय सुरक्षा मानकांसह वैशिष्ट्ये समाविष्ट केली.
तांत्रिक दृष्टिकोनातून, SMRs त्यांच्या डिझाइन तत्त्वज्ञान आणि बांधकाम पद्धतीमध्ये पारंपारिक अणुभट्ट्यांपेक्षा लक्षणीयरीत्या भिन्न आहेत. बहुतेक SMR डिझाइनमध्ये 50 ते 300 मेगावॅट इलेक्ट्रिकल (MWe) पर्यंतची विद्युत ऊर्जा उत्पादन क्षमता असते. पारंपरिक अणुऊर्जेच्या तुलनेत SMRs च्या खर्चाच्या रचनेत फायदे आणि आव्हाने दोन्ही आहेत.
एका SMR मॉड्यूलसाठी प्रारंभिक भांडवली खर्च सामान्यत: तीन ते सहा अब्ज डॉलर्सच्या घरात असतो, ज्यामध्ये प्रति-मेगावॅटचा खर्च अनेकदा मोठ्या अणुभट्ट्यांपेक्षा जास्त असतो. SMRs साठी लेव्हलाइज्ड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी (LCOE) ही तैनाती रचना आणि स्केलवर अवलंबून, 60 डॉलर आणि 100 डॉलर प्रति मेगावाट-तास दरम्यान असण्याचा अंदाज आहे, जरी मर्यादित व्यावसायिक तैनातीमुळे हे आकडे अनिश्चित राहिले. अधिक युनिट्स तयार केल्यामुळे लर्निंग कर्व्हद्वारे खर्चात कपात अपेक्षित आहे, काही विश्लेषणे सूचित करतात की पहिल्या अनेक युनिट्सनंतर खर्च 20-30% कमी होऊ शकतो.
भारताच्या धोरणात्मक दृष्टिकोनातून, एसएमआर (SMRs) हे देशाच्या ऊर्जा सुरक्षा आणि विकासाच्या गरजांशी सुसंगत आहेत. भारताचे 2047 पर्यंत 100 गिगावॅट अणुऊर्जा क्षमता गाठण्याचे उद्दिष्ट आहे, ज्यासाठी एसएमआरची रचना तीन विशिष्ट उपयोगांसाठी केली जाईल: बंद पडलेल्या कोळसा प्रकल्पांचा पुनर्वापर करणे, पोलाद आणि सिमेंटसारख्या ऊर्जा-केंद्रित उद्योगांना स्व-निर्मित वीज पुरवणे, आणि ग्रीड जोडणी नसलेल्या दुर्गम भागांना वीजपुरवठा करणे. भारताच्या वैविध्यपूर्ण भौगोलिक रचनेमुळे अशा परिस्थिती निर्माण होतात, जिथे पारंपरिक मोठे अणुभट्टी प्रकल्प अव्यवहार्य ठरतात, परंतु ऊर्जेची मागणी अत्यंत महत्त्वाची असते.
55-200 मेगावॅट क्षमतेचे एसएमआर (SMRs) विशिष्ट बाजारपेठांना सेवा देऊ शकतात, तसंच डीकार्बनायझेशनच्या (कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या) उद्दिष्टांमध्ये आणि 2070 च्या निव्वळ-शून्य (नेट-झिरो) वचनबद्धतेमध्ये योगदान देऊ शकतात. शांती विधेयक अनेक यंत्रणांद्वारे एसएमआरच्या उभारणीला थेट चालना देते. हे विधेयक खासगी कंपन्यांना संयंत्र संचालन, वीज निर्मिती, उपकरण निर्मिती आणि अणुइंधन निर्मितीमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी देते, त्याचवेळी संवर्धन (एनरिचमेंट), पुनर्प्रक्रिया (रिप्रोसेसिंग) आणि जड पाण्याच्या (हेवी वॉटर) उत्पादनासारख्या संवेदनशील इंधन चक्र कार्यांवर सरकारी नियंत्रण कायम ठेवते. हे कायदे 100 कोटी रुपयांपासून ते 3,000 कोटी रुपयांपर्यंतच्या क्षमता-आधारित मर्यादांसह एक श्रेणीबद्ध दायित्व चौकट स्थापित करतात, जे पूर्वीच्या एकसमान कमाल मर्यादेची जागा घेते आणि गुंतवणूकदारांसाठी आर्थिक अनिश्चितता कमी करते.
हे विधेयक अणुऊर्जा नियामक मंडळाला वैधानिक मान्यता देते, ज्यामुळे ते एका प्रशासकीय संस्थेतून स्पष्ट कायदेशीर अधिकार आणि संसदीय उत्तरदायित्व असलेल्या एका स्वतंत्र नियामकात रूपांतरित होते. जे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. विशेषतः, एसएमआरच्या उभारणीसाठी, या बदलांचा अर्थ असा आहे की खासगी कंपन्या आता स्पष्ट नियामक मार्ग आणि व्यवस्थापनीय दायित्व जोखमींसह लहान अणु सुविधांना वित्तपुरवठा करू शकतात, त्या उभारू शकतात आणि प्रभावीपणे चालवू शकतात.
भारताचे भाभा अणुसंशोधन केंद्र तीन प्रकारचे एसएमआर (SMR) विकसित करत आहे : हायड्रोजन उत्पादनासाठी 200 मेगावॅटचा भारत एसएमआर, एक 55 मेगावॅटचा एसएमआर आणि एक 5 मेगावॅटचा थर्मल हाय-टेम्परेचर गॅस-कूल्ड रिऍक्टर. बीएसएमआर-200 मध्ये किंचित समृद्ध युरेनियम आणि वर्धित निष्क्रिय सुरक्षा वैशिष्ट्यांसह दाबयुक्त जल अणुभट्टी तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. सरकारने एसएमआर विकासासाठी अंदाजे 2.5 अब्ज डॉलर्सची तरतूद केली असून, 2023 पर्यंत पाच युनिट्स कार्यान्वित करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. महाराष्ट्रातील तारापूर येथे प्रमुख युनिट्स प्रस्तावित आहेत.
एसएमआरच्या खर्च-स्पर्धात्मकतेबद्दल जागतिक स्तरावर साशंकता असूनही, भारताची उत्पादन क्षमता आणि कमी मजुरीचा खर्च स्पर्धात्मक फायदे देऊ शकतात. हा मॉड्यूलर दृष्टिकोन 'मेक इन इंडिया'शी सुसंगत आहे आणि भारताला एसएमआर तंत्रज्ञान निर्यातदार म्हणून स्थापित करू शकतो. टाटा पॉवर, रिलायन्स, अदानी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी आणि नवीन जिंदाल ग्रुप यांसारख्या प्रमुख खासगी समूहांनी यात रस दाखवला असून, अदानी समूहाने एकूण 1.6 गिगावॅट क्षमतेच्या आठ 200 मेगावॅट युनिट्सची योजना दर्शवली आहे. ऊर्जा-केंद्रित उद्योगांसाठी, स्वदेशी एसएमआर उत्पादन शून्य उत्सर्जन आणि अंदाजे खर्चासह स्थिर बेसलोड वीज पुरवते.
या विधेयकातील पुरवठादारांची जबाबदारी सुरुवातीला काढून टाकल्यामुळे वाद निर्माण झाला, परंतु यामुळे असे आंतरराष्ट्रीय तंत्रज्ञान भागीदार आकर्षित होऊ शकतात, ज्यांनी यापूर्वी भारताच्या अणुऊर्जा क्षेत्राशी संलग्न होण्यास नकार दिला होता. यामुळे प्रगत अणुभट्टी रचना आणि उत्पादन पद्धती मिळवणे सुलभ होते, ज्यामुळे एसएमआर (SMR) उभारणीसाठी भारताच्या शिकण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळते.
एसएमआर (SMR) वीज निर्मितीपलीकडेही अनेक उपयोग देऊ शकतात : भारताच्या 'ग्रीन हायड्रोजन मिशन'ला पाठिंबा देणाऱ्या 5 मेगावॅट क्षमतेच्या औष्णिक अणुभट्टीद्वारे हायड्रोजन उत्पादन, किनारपट्टीच्या भागांमध्ये क्षारमुक्तीकरण, उद्योगांसाठी प्रक्रिया उष्णता आणि डेटा सेंटर्ससाठी वीज. रेल्वेने विद्युतीकरणाच्या गरजांसाठी स्वारस्य दर्शवले आहे. स्वदेशी एसएमआर (SMR) क्षमतेमुळे जीवाश्म इंधनाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि ऊर्जा सुरक्षा वाढेल. आशा आहे की, ही यशस्वी उभारणी भारताला विकसनशील राष्ट्रांना उपाययोजना देणारी एक तांत्रिक शक्ती म्हणून स्थापित करेल.
(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मते लेखकाची वैयक्तिक आहेत. येथे मांडलेली तथ्ये आणि व्यक्त केलेली मते यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)