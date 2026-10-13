मुंबईतील आंदोलन स्थळांचा संकोच सुरूच, जंतरमंतरच्या पार्श्वभूमिवर मुंबईच्या आंदोलन स्थळांचा आढावा
मुंबईत आता फक्त दक्षिण मुंबईतील आझाद मैदानावर आणि तेही केवळ सायंकाळी 6 वाजेपर्यंतच आंदोलनांना परवानगी देण्यात येते, नीता कोल्हटकर यांचा विशेष वृत्तांत.
Published : October 13, 2026 at 5:26 PM IST
मुंबई -दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तांनी जंतर मंतरला आंदोलन करण्याच्या ठिकाणांच्या यादीतून वगळलं आहे. त्यामुळे आंदोलन करण्याचा हक्क, जो एक मूलभूत हक्क आहे, तो हळूहळू कसा अधिक निर्बंधात्मक होत चालला आहे यावर एक नजर टाकूया.
मुंबईत, जिथे एकेकाळी नागरिकांना आंदोलन करण्यासाठी शहरभर अनेक जागा होत्या, तिथे आता बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) मुख्यालयासमोर असलेलं आझाद मैदान हे एकमेव निश्चित ठिकाण आहे. विविध जनहित याचिकांमुळे (पीआयएल) आणि मुंबई पोलिसांनी महाराष्ट्र सरकारला 'कायदा आणि सुव्यवस्था' या कारणास्तव आंदोलनाचा हक्क नाकारण्याची मागणी केल्यामुळे हे निर्बंध आलेत.
हे विडंबनात्मक वाटू शकतं की काँग्रेस आणि अविभाजित राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (एनसीपी) लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळात, पोलिसांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेचा मुद्दा उपस्थित करून अखेरीस मुंबईत आंदोलन आणि निदर्शने करण्यासाठी आझाद मैदान हे एकमेव निश्चित ठिकाण म्हणून मंजूर करून घेतलं होतं. शिवाय, कार्यकर्त्या मेधा पाटकर आणि अण्णा हजारे यांना सम्राट रेस्टॉरंट चौक आणि आझाद मैदानावर रात्रभर उपोषण करण्याची परवानगी देण्यात आली होती, तर आता दररोज सायंकाळी 6:00 वाजेपर्यंत सर्व आंदोलनं संपवावी लागतात. विशेष म्हणजे, पूर्वी ज्या ठिकाणी निदर्शने आणि आंदोलनांना परवानगी होती, त्यापैकी बहुतेक ठिकाणांचा या शहराशी ऐतिहासिक संबंध आहे.
आज, मुंबई शहरापुढील सर्वात मोठं आव्हान म्हणजे मर्यादित जागेत लोकांना सामावून घेणं हे आहे. दक्षिण मुंबईतील एका रहिवाशाने काळा घोडा आणि सम्राट हॉटेलसारख्या वेगवेगळ्या ठिकाणी अनेकदा रात्रभर चालणाऱ्या विविध आंदोलने आणि धरणांमुळे होणारे वाढते ध्वनी प्रदूषण आणि वाहतूक कोंडीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात विशिष्ट शांतता क्षेत्रे (Silent Zones) घोषित केली आणि लोकांना निदर्शने, आंदोलने करण्यासाठी केवळ प्रसिद्ध आझाद मैदानातील एका जागेलाच परवानगी दिली जाईल असं सांगितलं. अलीकडेच, शिवाजी पार्कमधील काही रहिवाशांनीही मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून ते सार्वजनिक खेळाचे मैदान आंदोलने आणि निदर्शनांचे ठिकाण म्हणून अधिसूचित करण्याच्या यादीतून वगळण्याची मागणी केली आहे.
मुंबईच्या रस्त्यांवरील स्वातंत्र्य मोर्चे आणि निदर्शनांमागील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे इतर नागरिकांचा आंदोलकांशी होणारा मुक्त संवाद आणि चर्चा. अनेक मोर्चांमधील सहभागी पत्रके, माहितीपत्रके आणि त्यांच्या लेखी मागण्या वाटताना आपण अनेकदा पाहिले आहे. आंदोलनासाठीची ठिकाणे मर्यादित केल्यानंतर, काही भाग आंदोलनांसाठी अधिसूचित क्षेत्राबाहेर टाकण्यात आल्याने लोकांशी होणारा हा मुक्त संवादही कमी झाला आहे. मुंबईत, स्थलांतरित कापड कामगारांनी मुंबईला महाराष्ट्राचा अविभाज्य भाग म्हणून कायम ठेवण्यासाठी सुरू केलेल्या संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनाच्या आधीही, लोक आपला निषेध करण्याचा हक्क सांगण्यासाठी मुंबईच्या रस्त्यावर उतरत असत. जेव्हा संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनात नर्दूला टँक मैदान आणि शिवाजी पार्क महत्त्वपूर्ण होते, तेव्हा लांबलचक मोर्चे हे या शहराचे प्रतीक होते.
हळूहळू, कालांतराने, मुंबई शहरात जिथे आंदोलने होत असत, अशी अनेक ठिकाणे कमी झाली आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे, नागरिक आता सहजपणे फलक घेऊन स्टेशनबाहेर उभे राहून निषेध करू शकत नाहीत. तुम्हाला पोलिसांना कळवून परवानगी घ्यावी लागते आणि आंदोलनाचा विशिष्ट उद्देश, विषय आणि पद्धत सांगावी लागते. विशेष म्हणजे, हे बदल गेल्या 15 वर्षांत करण्यात आले नाहीत.
फ्लोरा फाउंटन किंवा हुतात्मा चौक - 1960 च्या दशकापर्यंत, नागरिक आपला निषेध व्यक्त करण्यासाठी शहराच्या एका टोकापासून फ्लोरा फाउंटनपर्यंत लांब मोर्चे काढत असत. याची सुरुवात स्वातंत्र्य चळवळीदरम्यान झाली आणि त्यानंतर ते अहिंसक किंवा शांतता मोर्चे म्हणून सुरू राहिले. आज यांना परवानगी नाही. आयोजकांनी स्थानिक पोलीस अधिकाऱ्यांना उद्देश, विषय आणि ते शांतता मोर्चे असल्याची खात्री देणे अपेक्षित असले तरी, ते रस्त्यांच्या लांब पट्ट्यांवर आयोजित केले जाऊ शकत नाहीत.
स्वातंत्र्यसैनिकांव्यतिरिक्त, यापूर्वी शांततापूर्ण मोर्चांमध्ये सहभागी झालेल्या प्रमुख बॉलिवूड कलाकारांमध्ये सुनील दत्त आणि अमिताभ बच्चन यांचा समावेश आहे. त्यामुळे, शिवसेनेचे कट्टर टायगर विरोधी पक्ष उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी आयोजित केलेल्या शांतता आंदोलनाचे ठिकाण बदलावे लागले, यात आश्चर्य वाटायला नको. जे.जे. फ्लायओव्हर ते बीएमसी मुख्यालय असा पायी प्रवास करण्याची मूळ योजना बदलून 11 ऑक्टोबर रोजी मेट्रो सिनेमा ते बीएमसी मुख्यालय अशी करण्यात आली. पोलीस आणि सरकारने सांगितलेला एक उद्देश म्हणजे रोज प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना गैरसोय होऊ नये आणि वाहतुकीवर गंभीर परिणाम होऊ नये, हे सुनिश्चित करणे आहे.
संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनादरम्यान, कामगार दररोज लालबाग ते फ्लोरा फाउंटनपर्यंत पायी प्रवास करत असत. मात्र, 1956 मध्ये एका शांततापूर्ण आंदोलनादरम्यान, कामगारांनी निर्माण केलेले शहर महाराष्ट्राचा अविभाज्य भाग म्हणून कायम ठेवण्यासाठी लढत असताना, त्यांचे नेते त्यांना संबोधित करत असताना 107 लोकांचा मृत्यू झाला. महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर 1961 मध्ये त्याचे नाव बदलून हुतात्मा चौक असे ठेवण्यात आले.
खरं तर, अनेक वर्षे प्रजासत्ताक दिनाची परेड मरीन ड्राइव्ह ते फ्लोरा फाउंटनपर्यंत आयोजित केली जायची, जी 'सुरक्षेच्या कारणास्तव' रद्द करण्यात आली. तेव्हापासून, या परिसरात निदर्शने करण्यास परवानगी नाही. काही घोषणा देण्यासाठी किंवा आंदोलन करण्यासाठी लोकांच्या एकत्र येण्यावर बंदी आहे. पोलीस येऊन आंदोलकांना घेरण्यापूर्वी काही मिनिटांसाठी फलक घेऊन फिरण्याची परवानगी दिली जाते. फ्लोरा फाउंटन हा एक वर्दळीचा आणि वाहतूक सुरळीत असलेला परिसर असल्याने, तेथील कोणत्याही प्रकारच्या गर्दीला नागरिक आणि पोलीस अडथळा मानतात.
काळा घोडा - फ्लोरा फाउंटन आणि हुतात्मा चौक हा परिसर आंदोलकांसाठी प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित केल्यानंतर, अनेक वर्षे काळा घोडा परिसर आंदोलनांसाठी निवडलेला होता. सत्तेचं केंद्र असलेल्या मंत्रालयाच्या जवळ असल्यामुळे त्याचं स्थान आदर्श होतं; प्रतिनिधी मंडळांचे प्रतिनिधी मंत्री आणि अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी तिथे जाऊ शकत होते. त्याच्या स्थानामुळे आंदोलन करणाऱ्या वकिलांना मदत झाली, कारण काळा घोडा परिसर सत्र न्यायालयाच्या अगदी समोर आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या जवळ आहे; आयोजक आणि नेते मदतीसाठी अक्षरशः न्यायालयात धाव घेऊ शकत होते. मात्र, दक्षिण मुंबईतील एका रहिवाशाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि निदर्शने करण्याच्या या अधिकाराला आव्हान दिलं. त्यांच्या मते यामुळे ध्वनी प्रदूषण होते आणि त्यांना वाहतुकीच्या समस्येचा सामना करावा लागतो. आंदोलनाचे ठिकाण चर्चगेट येथील प्रसिद्ध सम्राट रेस्टॉरंटबाहेरील चौकात हलवण्यात आले.
गेटवे ऑफ इंडिया - 26 नोव्हेंबर 2008 पर्यंत, जेव्हा हॉटेल ताजवर गोळीबार आणि दहशतवादी हल्ले झाले, तोपर्यंत गेटवे ऑफ इंडिया हे मुंबईतील आंदोलनांसाठी परवानगी असलेले ठिकाण होते. आज, हे केवळ पर्यटकांसाठी बॅरिकेड्स लावलेले ठिकाण आहे. हॉटेलच्या संरक्षणासाठी 'सुरक्षेच्या' कारणास्तव ताज हॉटेलच्या बाहेरील पदपथाची एक बाजू पूर्णपणे बंद केल्यामुळे बाहेरील रस्ता अरुंद झाला आहे. मात्र, येथे आंदोलनांना प्रोत्साहन दिले जात नाही.
मुखवटाधारी जमावाने हल्ला केलेल्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांशी एकजूट दाखवण्यासाठी मुंबईतील गेटवे ऑफ इंडिया येथे जमलेल्या आंदोलकांना अखेरीस आझाद मैदानावर हलवण्यात आले. मुंबई पोलिसांनी सांगितलं की, आंदोलनासाठी कोणतीही परवानगी न दिल्याने कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत होता, त्यामुळे हे पाऊल उचलण्यात आलं.
सम्राट रेस्टॉरंट चौक - 2000 सालच्या सुरुवातीपर्यंत, सम्राट रेस्टॉरंट बाहेरील चौक आंदोलनांचे केंद्र होते. हे एक मोक्याचे ठिकाण होते, कारण मंत्रालय दोन गल्ल्या सोडून आणि राज्य विधानसभा चालत जाण्याच्या अंतरावर होती. आंदोलनानंतर सहभागींना सार्वजनिक वाहतूक पकडता यावी यासाठी रेल्वे स्टेशन आणि बस थांबेही जवळच होते. मात्र, चर्चगेट या प्रमुख लोकल ट्रेन स्टेशनच्या मार्गावर हा चौक येत असल्याने, कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांना आंदोलनांमधून वाट काढत जाणे अवघड जात होते. तसंच, राजकारणी, शैक्षणिक संस्था आणि प्रसिद्ध रेस्टॉरंट्ससह त्या परिसरात राहणाऱ्या अनेक प्रतिष्ठित रहिवाशांनी मोठ्या गर्दीची आणि गोंगाटाची तक्रार केली होती. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या समस्यांमुळे आंदोलनाचे ठिकाण आझाद मैदानातील एका बंदिस्त जागेत हलवण्याची गरज असल्याचे मुंबई पोलिसांनी सरकारला पत्र लिहून कळवले होते.
ऑगस्ट क्रांती मैदान : याचे मूळ नाव गोवालिया टँक मैदान होते, आणि त्याचे अधिकृतपणे ऑगस्ट क्रांती मैदान असे नामकरण करण्यात आले असून ते ग्रँट रोड वेस्ट येथे आहे. येथेच महात्मा गांधींनी 8 ऑगस्ट 1942 रोजी 'भारत छोडो'चे भाषण दिले होते. गांधीजींनी पुकारलेल्या व्यापक सविनय कायदेभंग आणि स्वातंत्र्य लढ्याच्या स्मरणार्थ, ही घटना ऑगस्ट क्रांती म्हणून ओळखली जाते.
हे एक उद्यान असल्यामुळे, मुंबईत आंदोलने करण्यासाठी हे नेहमीच एक ठिकाण राहिले आहे. इतर बहुतेक ठिकाणी सीएए-विरोधी निदर्शनांना परवानगी नव्हती, तरीही सरकार आणि पोलिसांनी तेव्हा आणि 10 ऑक्टोबर रोजीही सीजेपीच्या आंदोलनांना परवानगी दिली होती. तथापि, आयोजकांनी पूर्वपरवानगी घेतली असूनही, जी अनिवार्य आहे, मुंबई पोलिसांनी उद्यानातील परिसराला बॅरिकेड्स लावून अनेक आंदोलकांना ताब्यात घेतले.
कार्टर रोड : वांद्रे पश्चिममधील समुद्रकिनाऱ्यालगत असलेला कार्टर रोड ही एक मोकळी जागा आहे, जी शबाना आझमी यांनी राज्यसभेत खासदार असताना विकसित केली होती. येथे एक चालण्याचा मार्ग आणि एक बाग आहे. येथे कोणतेही निर्बंध नसल्यामुळे, पोलीस आजही नागरिकांना निदर्शने, संगीत कार्यक्रम आणि शो आयोजित करण्यासाठी परवानगी देतात. हे अजूनही या शहरातील नव्याने विकसित होत असलेल्या मोकळ्या जागांपैकी एक मैदान आहे.
आंबेडकर गार्डन चेंबूर - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावावर असलेले हे उद्यान, मुंबईच्या उत्तर उपनगरातील आंदोलनांसाठी ऐतिहासिक आहे. शहराच्या या भागात अजूनही भरपूर हिरवळ आहे आणि पुन्हा, हे एक उद्यान असल्याने, पोलिसांकडून पूर्वपरवानगी घेऊन येथे आंदोलनांना परवानगी दिली जाते. जुलैमध्ये नीट पेपरफुटीनंतर आणि सध्या सुरू असलेल्या सीजेपीच्या आंदोलनांनंतर, नागरिक या बागेत छोटी निदर्शने करत आहेत.
शिवाजी पार्क - मुंबईच्या मध्यवर्ती भागात असलेले हे क्रीडांगण, 1925 मध्ये तयार केले गेले तेव्हा त्याला माहीम पार्क म्हटले जात असे. विनोद कांबळी आणि सचिन तेंडुलकर यांसारख्या आघाडीच्या क्रिकेटपटूंचे घर असलेले शिवाजी पार्क, या शहराचे दुसरे क्रिकेट केंद्र आहे. हे एक असे क्रीडांगण आहे जिथे पारंपरिक शरीरसौष्ठव आणि मल्लखांबचा सराव, एक खासगी क्लब आणि दुर्गापूजा इतर धार्मिक उत्सवांसाठी विभाग राखून ठेवलेले आहेत.
या मैदानावर वेगवेगळ्या काळात अनेक राजकीय सभा झाल्या आहेत. महात्मा गांधींच्या पत्नी कस्तुरबा गांधी यांची ही ऐतिहासिक सभा 9 ऑगस्ट 1942 रोजी, महात्मा गांधींनी गोवालिया टँक येथे 'भारत छोडो'ची हाक दिल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी ती झाली. गांधीजींना अटक करण्यात आली, परंतु त्यांनी मोठ्या जनसमुदायाला आश्वस्त केले. त्यानंतर येथे सरदार पटेल आणि जवाहरलाल नेहरू यांच्या सभा झाल्या आहेत.
शिवाजी पार्क हे राजकीय सभांसाठी आजही एक आवडते ठिकाण आहे आणि शिवसेना संस्थापक दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांची प्रसिद्ध 'दसरा रॅली' येथेच होत असे. ही परंपरा आजही सुरू आहे. मात्र, आंदोलनांसाठी येथे होणाऱ्या गोंगाट आणि गर्दीला कंटाळलेल्या काही रहिवाशांनी येथे कायदेशीर लढा सुरू केला आहे. काही रहिवाशांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे, तर नागरिकांनी दावा केला आहे की, खेळाचे मैदान ही सार्वजनिक मालमत्ता असल्याने त्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे.
आझाद मैदान - वसाहतकाळात या त्रिकोणी आकाराच्या खेळाच्या मैदानास 'एस्प्लेनेड' म्हटले जात असे, जे क्रॉस, ओव्हल, कूपरेज आणि आझाद मैदान अशा चार स्वतंत्र मैदानांमध्ये विभागलेले होते. भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्याशी असलेल्या प्रतीकात्मक संबंधामुळे 1960 मध्ये या मैदानाचे नाव बदलून 'आझाद मैदान' ठेवण्यात आले. 1857 मध्ये, भारताच्या पहिल्या स्वातंत्र्ययुद्धादरम्यान, येथेच ब्रिटिश पोलीस प्रमुख चार्ल्स फोरजेट यांनी 1857 च्या उठावात दोन भारतीय सैनिकांना फाशी दिली होती आणि नंतर स्वातंत्र्य चळवळीदरम्यान राष्ट्रवादी आंदोलनांसाठी हे एक प्रमुख ठिकाण बनले. 1931 मध्ये महात्मा गांधींनी येथे एक भव्य सभा घेतली होती. 1930 मध्ये ध्वज सत्याग्रहादरम्यान, जेव्हा तिरंगा फडकवण्यावर बंदी घालण्यात आली होती, तेव्हा आझाद मैदानावर एक मोठा सत्याग्रहही झाला होता. त्यानंतर, 28 डिसेंबर 1931 रोजी मुंबईने पाहिलेली आतापर्यंतची सर्वात मोठी राजकीय सभा येथे झाली, जेव्हा गांधीजींनी सविनय अवज्ञा आंदोलनादरम्यान प्रचंड जनसमुदायाला संबोधित केले.
याचे स्थान पुन्हा महत्त्वाचे आहे, कारण ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, बीएमसी मुख्यालयाच्या अगदी बाहेर आहे आणि मंत्रालय व विधान भवन यांसारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी सहज पोहोचता येते, ज्यामुळे ते आंदोलकांमध्ये लोकप्रिय आहे. मात्र, येथील जागा मर्यादित आहे, कारण हे मैदान विविध क्रिकेट क्लब, बॉम्बे जिमखाना या एका खासगी उच्चभ्रू क्लबद्वारे सामायिक केले जाते आणि अनेकदा सर्व धार्मिक समुदायांना उत्सवांसाठी दिले जाते.
अलीकडच्या काळात, 5 डिसेंबर 2024 रोजी देवेंद्र फडणवीस यांनी येथेच तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली होती. मात्र, तेव्हापासून, स्वातंत्र्यापूर्वीपासून आतापर्यंत, इतर ठिकाणांप्रमाणे न वागता, आझाद मैदानाने आपले राजकीय स्वरूप टिकवून ठेवले आहे.
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