अमेरिका-चीन आणि त्यानंतर चीन-रशिया शिखर परिषदांबाबत भारताने चिंतीत होण्याची आवश्यकता आहे का?

काही भाष्यकार या घडामोडींना अमेरिकेच्या विरोधात असलेल्या एका शक्तिशाली चीन-रशिया गटाच्या उदयाचा पुरावा मानतात.

By Brig Rakesh Bhatia

Published : June 2, 2026 at 5:17 PM IST

नवी दिल्ली: चीन, रशिया आणि अमेरिका यांच्यातील अलीकडील राजनैतिक घडामोडींमुळे जागतिक सत्ता संतुलनाच्या भविष्याबद्दल चर्चा सुरू झालीय. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात 14 ते 15 मे 2026 रोजी बीजिंग येथे झालेल्या शिखर परिषदेनंतर ही चर्चा अधिक तीव्र झाली. एका आठवड्यापेक्षा कमी कालावधीनंतर शी जिनपिंग आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांची भेट झाली. काही भाष्यकार या घडामोडींना अमेरिकेच्या विरोधात असलेल्या एका शक्तिशाली चीन-रशिया गटाच्या उदयाचा पुरावा मानतात. तर काहींच्या मते अमेरिकेची शक्ती आणि युती अतुलनीय आहेत. सत्य कदाचित या परस्परविरोधी दृष्टिकोनांच्या मध्ये कुठेतरी दडलेले आहे.

ट्रम्प-शी शिखर परिषदेतून कोणत्याही ऐतिहासिक यशाची अपेक्षा नव्हती. संबंध स्थिर करणे आणि त्यांना अनियंत्रित संघर्षात जाण्यापासून रोखणे हे त्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट होते. दोन्ही बाजूंनी माफक अपेक्षांसह चर्चेत प्रवेश केला होता. तैवान, व्यापार, तंत्रज्ञान निर्बंध आणि प्रादेशिक सुरक्षा यांसंबंधीचे प्रमुख मतभेद अनिर्णीत राहिले. शी-पुतिन भेटीचे स्वरूप वेगळे होते. त्यांची प्रस्थापित सामरिक भागीदारी अधिक दृढ करणे हा त्याचा मुख्य उद्देश होता. दोन्ही नेत्यांनी एक संयुक्त निवेदन जारी केले आणि अनेक सहकार्य करारांवर स्वाक्षरी केली. त्यांनी आर्थिक, तांत्रिक आणि राजनैतिक क्षेत्रांमध्ये समन्वय अधिक दृढ करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा जाहीरपणे पुनरुच्चार केला. या ठोस परिणामांच्या आधारे अनेक निरीक्षकांनी असा निष्कर्ष काढला की, ट्रम्प-शी शिखर परिषदेच्या मर्यादित यशाच्या तुलनेत चीन-रशिया संबंध अधिक मजबूत आणि ठोस दिसतात.

अनेक विश्लेषणे चीन आणि रशियाला एकसंध पाश्चिमात्य विरोधी गट म्हणून चित्रित करतात. तथापि, सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक अँड इंटरनॅशनल स्टडीज (CSIS) आणि चॅथम हाऊस यांसारख्या प्रमुख सामरिक विचारमंचांनी निदर्शनास आणले आहे की, चीन आणि रशिया हे भागीदार आहेत, करार-सहयोगी नाहीत. नाटो सदस्यांप्रमाणे संघर्षाच्या काळात एकमेकांना लष्करी मदत पुरवण्याचे कोणतेही बंधन दोन्ही देशांवर नाही. तैवान हे या फरकाचे एक समर्पक उदाहरण आहे; तैवानच्या सामुद्रधुनीमध्ये संकट उद्भवल्यास चीनच्या बाजूने लढण्याचे रशियावर कोणतेही औपचारिक बंधन नाही. त्याचप्रमाणे युक्रेन युद्धादरम्यान मॉस्कोला राजकीय आणि आर्थिक पाठिंबा देऊनही चीनने थेट लष्करी हस्तक्षेपापासून काळजीपूर्वक स्वतःला दूर ठेवले आहे. यावरून असे सूचित होते की, दोन्ही राष्ट्रे बंधनकारक युतीच्या वचनबद्धतेपेक्षा सामरिक लवचिकतेला प्राधान्य देतात.

औपचारिक युतीचा अभाव असूनही शीतयुद्धानंतरच्या कोणत्याही काळापेक्षा आज चीन-रशिया संबंध अधिक मजबूत आहेत. दोन्ही राष्ट्रे अमेरिकेच्या जागतिक प्रभावाबद्दल चिंतित आहेत. दोघेही आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेला विरोध करतात, ज्याला ते अमेरिका-प्रभुत्व असलेली व्यवस्था म्हणून संबोधतात. दोघेही अधिक बहुध्रुवीय जगाचे पुरस्कर्ते आहेत, असे जग ज्यात सत्ता वॉशिंग्टनमध्ये केंद्रित होण्याऐवजी अनेक प्रमुख राष्ट्रांमध्ये विभागलेली असेल. आर्थिक हितसंबंध देखील या संबंधांना बळकटी देतात. चीनला रशियाची ऊर्जा, कच्चा माल आणि सामरिक खोलीपर्यंत सुरक्षित प्रवेश हवा आहे. रशियाला चिनी बाजारपेठा, तंत्रज्ञान, वित्त आणि गुंतवणुकीपर्यंत प्रवेश हवा आहे. हे परस्पर हितसंबंध निरंतर सहकार्यासाठी एक मजबूत पाया प्रदान करतात.

तरीही ही भागीदारी असुरक्षिततेपासून मुक्त नाही. सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे वाढती विषमता. चीनची अर्थव्यवस्था आता रशियाच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा कित्येक पटींनी मोठी आहे. युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर लादलेल्या पाश्चात्य निर्बंधांमुळे मॉस्कोचे बीजिंगवरील अवलंबित्व वाढले आहे. चीन हा रशियाचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आणि तंत्रज्ञान व औद्योगिक संसाधनांचा एक महत्त्वाचा स्रोत आहे. या संदर्भात एकीकडे मॉस्कोला चिनी समर्थनाचा फायदा होत असला तरी दुसरीकडे त्याच्यावरील अत्याधिक अवलंबित्व हळूहळू रशियाची सामरिक स्वायत्तता कमी करू शकते. हे असंतुलन भविष्यात संघर्षाचे कारण बनू शकते. ऐतिहासिकदृष्ट्या चीन आणि रशिया यांच्यात सीमा विवाद, वैचारिक वैर आणि पूर्व व मध्य आशियातील प्रभावासाठीची स्पर्धा दिसून येते. सध्याच्या नेतृत्वांमधील संबंध उत्कृष्ट असले तरी ऐतिहासिक अविश्वास पूर्णपणे नाहीसा झालेला नाही; तो सुप्त अवस्थेत आहे.

द डिप्लोमॅटमध्ये 26 मे 2026 रोजी प्रकाशित झालेल्या लिंगोंग काँग यांच्या एका लेखात असा युक्तिवाद केला आहे की, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी लागू केलेल्या काही धोरणांमुळे नकळतपणे चीन आणि रशियाला फायदा झाला असावा. मित्र राष्ट्रांसोबतचे व्यापारी विवाद आणि युरोपीय भागीदारांसोबतच्या मतभेदांमुळे पाश्चात्य आघाडीमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. अमेरिकेच्या वाढत्या एकतर्फी भूमिकेमुळे अमेरिकन नेतृत्वाची प्रतिमा मलिन झाली आहे. लेखकाच्या मते, यामुळे बीजिंग आणि मॉस्कोला स्वतःला स्थिरता, बहुपक्षीयता आणि संतुलित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचे पुरस्कर्ते म्हणून सादर करण्याची संधी मिळाली आहे. परिणामी, जागतिक स्तरावर त्यांची राजनैतिक प्रतिष्ठा सुधारली आहे.

अलीकडील राजनैतिक घडामोडींचा अर्थ अमेरिकेच्या ऱ्हासाचा पुरावा म्हणून लावणे घाईचे ठरेल. अमेरिकेच्या प्रभावाच्या चिरस्थायी स्वरूपाचा सर्वात प्रबळ युक्तिवाद तिच्या युती आणि सामरिक भागीदारींच्या अद्वितीय जाळ्यामध्ये दडलेला आहे. आज इतर कोणत्याही महासत्तेकडे युरोप आणि इंडो-पॅसिफिक प्रदेश या दोन्ही ठिकाणी पसरलेली, करार-सहयोगी राष्ट्रांची अशी आघाडी नाही. जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आणि उत्तर अटलांटिक करार संघटनेच्या सदस्यांसोबतचे संबंध वॉशिंग्टनला राजकीय, लष्करी आणि आर्थिक पाठिंब्याची एक व्यापक व्याप्ती प्रदान करतात. सध्या चीन किंवा रशिया यांपैकी कोणालाही याची बरोबरी करणे शक्य नाही. या आघाडीची रचना ही अमेरिकेच्या सर्वात चिरस्थायी धोरणात्मक संपत्तींपैकी एक असून, ती अमेरिकेच्या जागतिक प्रभावाचा एक मुख्य आधारस्तंभ म्हणून कार्य करते.

शिवाय, चीनचे सर्वात महत्त्वपूर्ण व्यापारी संबंध हे अमेरिका, युरोपियन युनियन आणि आशियातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांशी जोडलेले आहेत. म्हणूनच बीजिंग मॉस्कोच्या विपरीत कोणत्याही एका अजेंड्याशी पूर्णपणे जुळवून घेणे टाळण्यामागे ठोस कारणे आहेत. आंतरराष्ट्रीय राजकारण अनेक प्रमुख शक्तींमधील तीव्र स्पर्धेच्या युगात प्रवेश करत आहे. चीन आणि रशिया आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी आणि विद्यमान व्यवस्थेच्या काही पैलूंना आव्हान देण्यासाठी एकत्र काम करत आहेत. अमेरिकेकडे आर्थिक, लष्करी आणि तांत्रिक क्षमतांच्या बाबतीत, तसेच तिच्या मित्र राष्ट्रांच्या जाळ्यामुळे प्रचंड फायदे आहेत. सध्या कोणत्याही एका पक्षाकडे आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेला स्वतःहून निर्णायकपणे आकार देण्याइतकी शक्ती नाही. परिणामी, सामरिक स्पर्धा अनेक वर्षे टिकून राहण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे एक असे जग उदयास येईल जे अधिकाधिक बहुध्रुवीय, स्पर्धात्मक आणि अनिश्चित बनत आहे.

भारतासाठी सर्वात महत्त्वपूर्ण घडामोड म्हणजे रशियाचे चीनवरील वाढते अवलंबित्व हा दीर्घकालीन कल आहे. जर मॉस्को व्यापार, तंत्रज्ञान आणि वित्तपुरवठ्यासाठी चीनवर अधिकाधिक अवलंबून राहू लागला, तर रशियाच्या स्वतंत्र सामरिक हालचालींची व्याप्ती हळूहळू कमी होऊ शकते. त्याच वेळी भारताने चीन-रशिया संबंधांना एक अतूट युती म्हणून पाहणे टाळले पाहिजे; पृष्ठभागाखाली लक्षणीय विषमता आणि अंतर्निहित तणाव अस्तित्वात आहेत. नवी दिल्लीसाठी सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे सामरिक स्वायत्तता टिकवून ठेवणे, रशियासोबतचे घनिष्ठ संबंध कायम राखणे, अमेरिका आणि तिच्या मित्र राष्ट्रांसोबत सहकार्य वाढवणे आणि स्वतःची आर्थिक आणि लष्करी क्षमता अधिक मजबूत करणे सुरू ठेवणे.

