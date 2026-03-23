समुद्रपातळी पूर्वीच्या समजुतीपेक्षा कितीतरी अधिक : संशोधनातून अनेक बाबी उघड

अलीकडील अभ्यासातून सूचित होतंय की, समुद्राची पातळी पूर्वीच्या समजुतीपेक्षा कितीतरी अधिक आहे; जागतिक तापमानवाढीच्या भविष्यातील परिणामांचे मूल्यांकन करण्याच्या दृष्टीने या निष्कर्षाचे अत्यंत सखोल परिणाम संभवतात.

मुंबईमध्ये अरबी समुद्राच्या कडेने वळसा घालणाऱ्या कोस्टल रोडचे हवाई दृश्य (File photo (ANI))
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 23, 2026 at 4:12 PM IST

'नेचर' नियतकालिकात प्रकाशित झालेल्या एका ताज्या अभ्यासानुसार, जगभरातील समुद्राची पातळी पूर्वीच्या अंदाजापेक्षा खूपच जास्त आहे. नेदरलँड्समधील वागेनिंगेन विद्यापीठाचे लेखक कॅथरिना सीगर आणि फिलिप माइंडरहाऊड यांनी समुद्राच्या पातळीचा कमी अंदाज येण्याचे कारण चुकीचे मॉडेलिंग असल्याचे म्हटले आहे.

या अभ्यासात किनारपट्टीची उंची मोजण्याच्या पद्धतीमधील एक पद्धतशीर त्रुटी उघड झाली आहे. त्यांना असे आढळले की 90% पेक्षा जास्त अभ्यासांमध्ये समुद्राच्या पातळीचे स्थानिक, थेट मोजमाप वापरले गेले नाही. त्याऐवजी, त्यांनी जागतिक जिओइड मॉडेल्सच्या संदर्भात जमिनीच्या उंचीच्या मोजमापांवर अवलंबून राहिले - हे मॉडेल्स म्हणजे पृथ्वीचे गुरुत्वाकर्षण आणि परिभ्रमण यावर आधारित जागतिक समुद्राच्या पातळीचे अंदाज आहेत. त्यांच्या अभ्यासात असे आढळले आहे की अवकाशातून घेतलेल्या उंचीच्या मॉडेल्सचा वापर करून घेतलेली उभी मोजमापे अनेक मीटरने चुकीची असू शकतात.

मरिन ड्राइव्हच्या समुद्रकिनाऱ्यावर टेट्रापॉड्स बसवले जात आहेत. (File photo (ANI))

"अलीकडील समुद्र पातळी वाढीचे परिणाम आणि किनारी धोक्यांच्या मूल्यांकनाच्या अभ्यासांचे मूल्यांकन करणाऱ्या एका पद्धतशीर पुनरावलोकनातून आम्हाला असे आढळले की, या महत्त्वपूर्ण टप्प्यांचा अनेकदा विचार केला गेला नाही किंवा ते चुकीच्या पद्धतीने पार पाडले गेले. प्रत्यक्ष, स्थानिक समुद्र पातळीची उंची विचारात घेण्याऐवजी, किनारी समुद्र पातळी बहुतेकदा (अनेकदा कालबाह्य झालेल्या) जागतिक जिओइड (किंवा काही प्रकरणांमध्ये तर इलिप्सॉइड) च्या समान मानली जाते, आणि जेव्हा खुले-प्रवेशाचे जागतिक डीईएम (डिजिटल एलिव्हेशन मॉडेल्स) उपलब्ध करून दिले जातात, तेव्हा त्यांचा संदर्भ सामान्यतः याच जिओइडशी जोडला जातो," असे संशोधकांनी म्हटले आहे.

या अभ्यासानुसार, समुद्राची पातळी पूर्वीच्या समजुतीपेक्षा खूपच जास्त आहे—हा एक असा निष्कर्ष आहे ज्याचे जागतिक तापमानवाढीच्या भविष्यातील परिणामांचे आणि जगभरातील किनारी भागातील शहरांच्या असुरक्षिततेचे मूल्यांकन करण्यासाठी दूरगामी परिणामकार आहेत.

आपत्ती मूल्यांकनांमध्ये सामान्यतः गृहीत धरलेली किनारपट्टीवरील समुद्रपातळीची उंची आणि प्रत्यक्ष मोजलेली स्थानिक समुद्रपातळीची उंची यांमधील तफावत (Nature.com)

जागतिक स्तरावर, संशोधनात असे आढळून आले की समुद्राची पातळी पूर्वीच्या अंदाजापेक्षा सरासरी 30 सेंटिमीटरने जास्त आहे. आग्नेय आशिया आणि इंडो-पॅसिफिक प्रदेशासह, जागतिक दक्षिणेकडील काही भागांमध्ये ही तफावत आणखी तीव्र आहे. समुद्राची वास्तविक पातळी पूर्वीच्या अंदाजापेक्षा 100-150 सेंटिमीटरने जास्त असू शकते.

या पद्धतशीर सोप्या मार्गामुळे एक मोठी त्रुटी निर्माण झाली. माईंडरहाऊड स्पष्ट करतात, "वास्तविकतेत, समुद्राची पातळी वारे, सागरी प्रवाह, समुद्राच्या पाण्याची तापमान आणि क्षारता यांसारख्या अतिरिक्त घटकांद्वारे प्रभावित होते". या स्थानिक आणि प्रादेशिक गतिशीलतेचा विचार न केल्यामुळे, पूर्वीच्या संशोधनाने समुद्राच्या वास्तविक पातळीचे पद्धतशीरपणे कमी मूल्यांकन केले.

मुंबईतील दादर समुद्रकिनाऱ्यावर, भरतीच्या वेळी मासे पकडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या मच्छिमारांचे दृश्य (File photo (ANI))

या अभ्यासात 2009 ते 2025 दरम्यान प्रकाशित झालेल्या 385 समसमीक्षित वैज्ञानिक साहित्याच्या विश्लेषणाला, सामान्यतः गृहीत धरलेल्या आणि प्रत्यक्षात मोजलेल्या किनारी समुद्राच्या पातळीतील फरकाच्या गणनेसोबत जोडण्यात आले. या सर्वसमावेशक पुनरावलोकनातून पूर्वीच्या मॉडेल्समध्ये पद्धतशीरपणे कमी अंदाज लावल्याचे उघड झाले.

किनारी समुद्रपातळीची उंची आणि जगभरात सर्वाधिक वापरले जाणारे जिऑइड्स यांच्यातील फरक (Nature.com)

वाढती समुद्र पातळी जगभरातील किनारपट्टीवरील समुदायांसाठी आधीच एक मोठा धोका आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदलावरील आंतरशासकीय पॅनेलच्या (IPCC) सध्याच्या अंदाजानुसार, 2100 पर्यंत जागतिक सरासरी समुद्र पातळी 28-100 सेंटिमीटरने वाढू शकते. नवीन संशोधनानुसार, हा अंदाज—जो आधीच चिंताजनक आहे—अशा मूळ पातळीवरून सुरू होतो, जी स्वतःच पूर्वी ओळखल्या गेलेल्या पातळीपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे.

जर सध्याची समुद्र पातळी मॉडेल्सनी गृहीत धरलेल्या पातळीपेक्षा आधीच 30-150 सेंटिमीटरने जास्त असेल, तर भविष्यातील समुद्र पातळी वाढीचे परिणाम त्याच प्रमाणात अधिक गंभीर असतील. किनारपट्टीवर पाणी शिरणे, खाऱ्या पाण्याची घुसखोरी, धूप आणि किनारी लोकांचे विस्थापन हे सध्याच्या अंदाजापेक्षा लवकर आणि अधिक तीव्रतेने घडून येईल. सखल भागातील देश आणि दाट लोकवस्तीच्या किनारपट्टी प्रदेशांसाठी, परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची संधी आता खूपच कमी झाली आहे.

या सुधारणांमुळे धोक्याविषयीची आपली समजच मुळात बदलून जाते. नवीन गणनांमधून असे दिसून येते की, समुद्राच्या पातळीत (सापेक्ष) केवळ 1 मीटरची वाढ झाल्यास, आणखी 37% अतिरिक्त किनारी भाग समुद्राच्या पातळीखाली जातील; ज्याचा परिणाम 13 कोटी 20 लाखांपर्यंतच्या अतिरिक्त लोकांवर होईल.

पूर्व मेदिनीपूरमधील दीघा येथे, पावसादरम्यान छत्री घेतलेला एक माणूस समुद्रकिनाऱ्याकडे पाहत आहे (File photo (ANI))

या अभ्यासामध्ये जगभरातील किनारी भागांच्या उंचीची (elevation) 'वापरण्यास-सज्ज' अशी माहिती समाविष्ट आहे, जी समुद्राच्या पातळीच्या अद्ययावत मोजमापांशी एकत्रित करण्यात आली आहे. हवामान बदलाशी संबंधित धोरणे या धोक्याच्या खऱ्या व्याप्तीवर आधारित आणि अचूक असावीत, हे सुनिश्चित करण्यासाठी; विद्यमान किनारी धोक्यांविषयीचे अभ्यास आणि कार्यपद्धतींचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची गरज हा अभ्यास अधोरेखित करतो.

लेखक त्यांच्या लेखाचा समारोप करताना म्हणतात की, “आमच्या निष्कर्षांचे सध्याच्या किनारी अनुकूलन, संरक्षण आणि शमन धोरणांवर दूरगामी परिणाम होऊ शकतात, विशेषतः ज्या धोरणांमध्ये माहितीचा आधार म्हणून उपग्रहाद्वारे मिळवलेल्या उंचीच्या डेटाचा वापर केला जातो.” या कामामुळे, उभ्या संदर्भातील आणि समुद्र-पातळीच्या आधारबिंदूतील समस्या ओळखण्यासाठी व त्या दुरुस्त करण्यासाठी, सध्याच्या किनारी धोक्यांच्या मूल्यांकनांचे तातडीने पुनर्मूल्यांकन करण्याची गरज आहे. जर त्या सदोष मूल्यांकनांनी सध्याच्या निर्णयप्रक्रियेला दिशा दिली असेल—आणि ती दिली आहेच—तर किनारी अनुकूलन धोरणे अद्ययावत केली पाहिजेत आणि त्यांच्या अंमलबजावणीची कालमर्यादा जलद केली पाहिजे.

संततधार पावसामुळे अरबी समुद्राची पाण्याची पातळी 4.71 मीटरपर्यंत वाढल्याने, किनारपट्टीवर प्रचंड लाटा आदळल्या (ANI)

भारतासारख्या दाट लोकवस्तीचे किनारपट्टीचे प्रदेश आणि लक्षद्वीप व अंदमान-निकोबारसारखी समुद्राच्या अतिक्रमणास बळी पडण्याची शक्यता असलेली सखल बेटे असलेल्या देशांसाठी, समुद्राच्या पातळीची सुधारित आकडेवारी समोर आल्यामुळे, परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची उपलब्ध असलेली संधी आता लक्षणीयरीत्या संकुचित झाली आहे. आता प्रश्न हा आहे की, समुद्राचे पाणी (संकट) प्रत्यक्ष दाराशी येऊन ठेपेपर्यंत, आपली धोरणे वास्तवाशी सुसंगत होतील का?

(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मते आणि दिलेली तथ्ये लेखकाची वैयक्तिक आहेत. येथे मांडलेली तथ्ये आणि मते यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)

