इस्रायली नागरिकांना बाहेर काढणाऱ्या विमानाला परवानगी नाकारण्याच्या सौदी अरेबियाचा निर्णय; प्रादेशिक भू-राजकीय दरी अधोरेखित
पॅलेस्टिनी राष्ट्रनिर्मितीशिवाय सौदी अरेबियाचे इस्रायलसोबतचे संबंध सामान्य होऊ शकत नाहीत, ही सौदी अरेबियाची दीर्घकाळापासूनची भूमिका राहिली आहे. त्याचाच प्रत्यय 'फ्लायदुबई'च्या निमित्तानं आला.
Published : October 5, 2026 at 6:33 PM IST
नवी दिल्ली - वायव्य सौदी अरेबियातील एका विमानतळावर वळवण्यात आलेल्या 'फ्लायदुबई' (Flydubai) विमानातून इस्रायली प्रवाशांना बाहेर काढण्यासाठी इस्रायलला परवानगी देण्यास सौदी अरेबियाने नकार दिला. या घटनेमुळे दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंधांमध्ये तणाव असल्याचं अधोरेखित झालय. कारण 'पॅलेस्टिनी राष्ट्र' अस्तित्वात आल्याशिवाय दोन्ही देशांचे संबंध सामान्य होऊ शकत नाहीत, ही सौदी अरेबियाची दीर्घकालीन भूमिका आहे.
'फ्लायदुबई'चं विमान FZ1073 हे सौदी अरेबियातील तबुक विमानतळावर आपत्कालीन स्थितीत उतरवावं लागलं होतं, कारण सह-वैमानिकाने (co-pilot) मुख्य वैमानिकावर (captain) हल्ला केला होता. या घटनेची चौकशी 'दहशतवादी हल्ला' या दृष्टीकोनातून केली जात आहे. या विमानातून आपल्या प्रवाशांना परत आणण्यासाठी इस्रायलने विमान पाठवण्याची तयारी दर्शवली होती.
वृत्तसंस्थांच्या माहितीनुसार, इस्रायलने सुरुवातीला प्रवाशांना आणण्यासाठी 'सुपर हर्क्युलिस' (Super Hercules) हे लष्करी मालवाहू विमान पाठवण्याची परवानगी मागितली होती आणि दुसऱ्या विनंतीमध्ये त्यांनी व्यावसायिक विमान पाठवण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र, सौदी अरेबियाने इस्रायलच्या दोन्ही विनंत्या फेटाळल्याचं दिसून आलं. अखेरीस, 'फ्लायदुबई'ने पाठवलेल्या पर्यायी विमानाद्वारे 166 इस्रायली प्रवाशांना मायदेशी नेण्यात आलं.
इस्रायलला आपली विमाने पाठवण्याची परवानगी न देण्याच्या सौदी अरेबियाच्या निर्णयामुळे या क्षेत्रातील तणाव आणि मतभेद अधोरेखित झालेत. यावरून हे स्पष्ट झालं की, भूतकाळात काही टप्प्याटप्प्याने पावले उचलली गेली असली तरी, इस्रायल आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील संबंध सामान्य होणं ही अजूनही दूरची गोष्ट आहे. तसंच, दोन्ही बाजूंमध्ये काही प्रमाणात गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण होत असली, तरीही त्यांच्या संबंधांना काही मर्यादा आहेत, हे देखील यातून दिसून आलं.
"सर्वात पहिली गोष्ट म्हणजे, सौदी अरेबियाचे इस्रायलशी कोणतेही राजकीय किंवा इतर संबंध नाहीत. दोन्ही बाजूंमध्ये कधीही भेटीगाठी होत नाहीत. सर्व देशांमध्ये असते तसे काही प्रमाणात गुप्तचर सहकार्य वगळता, इतर कोणत्याही व्यासपीठावर त्यांच्यात संबंध नाहीत," असं अरब विषयातील तज्ज्ञ आणि पॅलेस्टाईनमधील भारताचे माजी राजदूत झिक्रूर रहमान यांनी सांगितलं. "त्यांनी नकार देण्याचं कारण म्हणजे द्विपक्षीय मैत्रिपूर्ण संबंधांचा अभाव हे होतं. ते इस्रायलींना त्यांच्या भूमीवर उतरण्याची परवानगी देणार नाहीत. परिस्थिती स्वतः हाताळण्यास ते सक्षम आहेत; अन्यथा, त्यांनी अमेरिका किंवा इतर कोणत्याही देशाची मदत मागितली असती."
केवळ 2020 मध्ये सौदी अरेबियाने इस्रायली व्यावसायिक विमानाला आपल्या हवाई हद्दीतून जाण्याची परवानगी दिली होती आणि त्यानंतर दोन वर्षांनी त्यांनी इस्रायली विमान कंपन्यांच्या नियमित उड्डाणांसाठी आपली हवाई हद्द पूर्णपणे खुली केली होती. पॅलेस्टाईनबाबतची आपली जाहीर भूमिका असूनही, अमेरिकेशी जवळचे संबंध असलेल्या या सौदी अरेबियावर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून 'अब्राहम करारां'मध्ये (Abraham Accords) सामील होऊन इस्रायलशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी दबाव टाकला जात आहे. हे करार 2020 मध्ये अमेरिकेच्या मध्यस्थीने झाले होते आणि त्यांचा उद्देश इस्रायल व अरब राष्ट्रांमधील संबंध सामान्य करणे हा होता.
संयुक्त अरब अमिराती आणि बहरीन यांसारखे अनेक अरब देश या करारात सामील झाले आहेत; वॉशिंग्टन याकडे अरब जग आणि इस्रायल यांच्यात संबंध निर्माण करण्याचे एक साधन म्हणून पाहते. मात्र, गाझामधील इस्रायलची कारवाई आणि वेस्ट बँकमधील इस्रायली वसाहतवाद्यांची हिंसाचारामुळे रियाधच्या (सौदी अरेबियाच्या) संदर्भात अब्राहम करारांच्या दिशेने होणारी प्रगती गुंतागुंतीची बनली आहे.
सौदी अरेबियाची भूमिका अशी आहे की, इस्रायलशी संबंध सामान्य करण्यासाठी पॅलेस्टाईनचे स्वतंत्र राष्ट्र असणे ही एक पूर्वअट आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या नुकत्याच झालेल्या आमसभेतही पॅलेस्टाईनबाबतची सौदी अरेबियानं आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडली. तिथे सौदी अरेबियाचे परराष्ट्र मंत्री प्रिन्स फैसल बिन फरहान अल सौद यांनी इस्रायलवर टीका करताना पॅलेस्टिनी प्रदेशांमधून लोकांना बळजबरीने विस्थापित करण्याचे कोणतेही प्रयत्न आपल्याला पटत नसल्याचं ठासून सांगितलं.
"गाझा पट्टी आणि वेस्ट बँकमधील पॅलेस्टिनी जनतेचे सततचे हाल, इस्रायली कब्जाधारकांकडून नागरिकांना लक्ष्य करणे, मानवतावादी मदतीत अडथळा आणणे, बळजबरीने विस्थापित करण्याचे प्रयत्न आणि बेकायदेशीर वसाहतींचा सतत होणारा विस्तार, या सर्व गोष्टी आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याचे गंभीर उल्लंघन आहेत," असं सौदी परराष्ट्र मंत्र्यांनी सांगितलं. "पॅलेस्टिनी प्रदेशांमधून बळजबरीने विस्थापन करण्याच्या किंवा तिथली सद्यस्थिती (status quo) बदलण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नांना सौदी अरेबियाचा विरोध आहे."
ट्रम्प यांनी सौदी अरेबियासोबतच्या शांततापूर्ण अणु-सहकार्य कराराची अंमलबजावणी ही त्या देशाच्या अब्राहम करारात सामील होण्यावर अवलंबून ठेवली होती. ऊर्जेचे स्रोत वैविध्यपूर्ण करणे आणि निर्यात वाढवणे या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून सौदी अरेबियाला नागरी अणु-कार्यक्रम विकसित करण्यात रस आहे. तसंच, इराणला शह देण्यासाठी अणु-क्षमता मिळवण्यातही त्यांना रस आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी म्हटलं होतं की, हा करार तेव्हाच अमलात येईल जर सौदी अरेबिया अमेरिकेच्या मध्यस्थीने झालेल्या अब्राहम करारात सामील होईल. अमेरिकेचा दबाव असूनही, विश्लेषकांच्या मते सौदी अरेबिया सध्या तरी या करारात सामील होण्याची शक्यता कमी आहे. "त्यांची भूमिका स्पष्ट आहे की, जोपर्यंत पॅलेस्टाईनसाठी 'दोन-राष्ट्र उपाययोजना' (two-state solution) निश्चित होत नाही, तोपर्यंत ते इस्रायलशी कोणत्याही प्रकारचे संबंध ठेवणार नाहीत," असं रहमान यांनी नमूद केलं. "आपण इस्रायलींना पाठिंबा देत आहोत, असं चित्र त्यांना निर्माण करायचं नाही." इस्रायली नागरिकांना बाहेर काढण्यास सौदीने दिलेल्या नकारामुळे या सगळ्या गोष्टींकडे लक्ष वेधलं गेलं असलं तरी, फ्लायदुबई विमानाला सौदी विमानतळावर सुरक्षितपणे उतरण्यास मदत केल्याबद्दल इस्रायलने सौदी अरेबियाचे आभार मानले.
सौदी अरेबियाने फ्लायदुबईची घटना "अत्यंत व्यावसायिकपणे" हाताळली, असं इस्रायलच्या पंतप्रधानांच्या कार्यालयाचे प्रवक्ते डोरॉन स्पीलमन यांनी सौदी अरेबियातील प्रमुख न्यूज चॅनेल अल अरबियाला सांगितलं. ते पुढे म्हणाले की, "प्रत्येक इस्रायली नागरिक" सौदी अरेबियाचा आभारी आहे. इस्रायल आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील राजनैतिक संबंधांच्या अभावाचा थेट परिणाम भारतावरही होतो. कारण भारताचे इस्रायल आणि सौदी अरेबिया या दोन्ही देशांशी चांगले संबंध आहेत.
भारत-मध्य पूर्व-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर, एक प्रमुख आंतरराष्ट्रीय व्यापार पायाभूत सुविधा प्रकल्प, पश्चिम आशियाई संघर्षाच्या केंद्रस्थानी सापडला आहे आणि सौदी अरेबिया तसंच इस्रायल यांच्यातील राजनैतिक संबंधांच्या अभावामुळे तो अधिक गुंतागुंतीचा झाला आहे. इराणमधील संघर्षामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये निर्माण झालेल्या अडथळ्यांनंतर आणि सौदी अरेबियावरील हुथी हल्ल्यांनंतर, भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमिराती, युरोपियन युनियन, फ्रान्स, जर्मनी आणि इटली यांचा समावेश असलेल्या या कॉरिडॉरला अतिरिक्त महत्त्व प्राप्त झालं आहे. आयएमईसीच्या प्रस्तावामध्ये भारताला अरबी आखाताशी जोडण्यासाठी एक पूर्व कॉरिडॉर आणि अरबी आखाताला युरोपशी जोडण्यासाठी एक उत्तर कॉरिडॉर समाविष्ट आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही या कॉरिडॉरला पाठिंबा दिला असून, "मध्य पूर्वेतील ऊर्जा पायाभूत सुविधा इराणच्या तपासणी नाक्यांपासून दूर हलवण्याची" गरज असल्याचं नमूद केलं आहे.
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