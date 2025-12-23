अरावलीची पुनर्व्याख्या : वाचा काय होते जेव्हा निसर्गाला नमवून कायदा मोठा होतो?
अरावलीच्या नवीन व्याख्येबाबत, निसर्ग प्रेमी कार्यकर्त्यांनी इशारा दिला आहे की तांत्रिक नियामक सुधारणा दशकांपासून सुरू असलेल्या पर्यावरणीय संरक्षणाला छेद देऊ शकतात. अपर्णा रॉय यांचा लेख.
By Aparna Roy
Published : December 23, 2025 at 7:52 PM IST
अरावली पर्वतरांग ही भारताच्या सर्वात महत्त्वाच्या पर्यावरणीय संपत्तीपैकी एक आहे. ही पर्वत रांग चार राज्यांमधून पसरलेली आहे. या पर्वत रांगांनी व्यापलेला प्रदेश अर्ध-शुष्क असा आहे. या प्रदेशांमध्ये जलचक्र, जैवविविधता आणि हवामान लवचिकतेला ही पर्वत रांग आधार देते. अलीकडेच, ही प्राचीन पर्वतरांग एका तीव्र वादाचं केंद्र बनली आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयानं अरावलीच्या संदर्भात 'टेकडी' कशाला म्हणावे याची एक नवीन कायदेशीर व्याख्या स्वीकारली आहे. ही व्याख्या प्रामुख्याने स्थानिक भूभागाच्या तुलनात्मक उंचीवर आधारित आहे. या बदलामुळे गुरुग्राम, उदयपूर आणि इतर ठिकाणी निदर्शने सुरू झाली आहेत आणि कार्यकर्त्यांनी इशारा दिला आहे की एक तांत्रिक नियामक उपाय दशकांनुदशके सुरू असलेल्या पर्यावरणीय संरक्षणाला धोक्यात आणू शकतो.
नवीन व्याख्येनुसार, अरावलीच्या चौकटीत एखाद्या भूभागाला टेकडी म्हणून पात्र ठरण्यासाठी, तो सभोवतालच्या भूभागापेक्षा किमान १०० मीटर उंच असणे आवश्यक आहे, आणि ५०० मीटरच्या आत असलेल्या अशा दोन टेकड्या मिळून एक पर्वतरांग बनते. वरवर पाहता, याचा उद्देश अनेक अधिकारक्षेत्रांमध्ये वर्गीकरणात सुसंगतता आणणे आहे, जिथे अरावलीच्या विसंगत व्याख्यांमुळे यापूर्वी अनियंत्रित खाणकाम आणि कायदेशीर वाद निर्माण झाले होते. मात्र, यातून एक महत्त्वाचा प्रश्न समोर येतो. तो म्हणजे, जेव्हा कायदेशीर व्याख्या कार्यात्मक पर्यावरणापेक्षा भौमितिक मर्यादांना प्राधान्य देतात, तेव्हा आपल्याला काय मिळतं आणि आपण काय गमावण्याचा धोका पत्करतो?
याचं उत्तर देण्यासाठी प्रशासकीय स्पष्टता आणि पर्यावरणीय कार्य यांच्यातील तणाव समजून घेणं आवश्यक आहे. वैज्ञानिक नकाशे, जे भू-वापर नियमांचा आधार आहेत, ते मूळतः तांत्रिक असतात. ते भूभागाची वैशिष्ट्ये दर्शवण्यासाठी जीआयएस, डिजिटल उंची मॉडेल आणि समोच्च रेषा सर्वेक्षणाचा वापर करतात. धोरणकर्त्यांसाठी, अशा स्पष्टतेचा उद्देश संरक्षित क्षेत्रांभोवती स्पष्ट सीमा आखणे आणि अरावलीच्या काही भागांमध्ये खाणकामाचे परवाने वाढण्यास कारणीभूत ठरलेल्या संदिग्धतेला आळा घालणे हा आहे. परंतु केवळ एका विशिष्ट उंचीच्या मर्यादेवरील भूभागच पर्यावरणीयदृष्ट्या महत्त्वाचे असतात, ही धारणा परिसंस्था कशा कार्य करतात याच्याशी जुळत नाही. अरावलीच्या संदर्भात, अगदी लहान टेकड्या आणि कमी उंचीचे उतार, जे अनेकदा १००-मीटरच्या मर्यादेपेक्षा कमी असतात, तेही जलव्यवस्थापन नियंत्रित करण्यात, माती स्थिर ठेवण्यात आणि धूळ अडवणारी तसंच तीव्र तापमानापासून संरक्षण देणारी वनस्पती टिकवून ठेवण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. ही कार्ये नियामक मर्यादेच्या खाली आल्यावर अचानक नाहीशी होत नाहीत.
पारिस्थितिक वास्तव हे आहे की अरावली प्रणाली ही लाखो वर्षांच्या भूवैज्ञानिक प्रक्रियांनी तयार झालेली एक सलग रचना आहे, जी आता टेकड्या, डोंगरमाथे, खडकाळ भाग आणि पठारांच्या एका संमिश्र स्वरूपात रुपांतरित झाली आहे. या वैशिष्ट्यांमुळे एकत्रितपणे भेगाळलेल्या खडकांच्या जलस्तरांमध्ये पावसाच्या पाण्याचे झिरपणे नियंत्रित होते, ज्यामुळे राजस्थान आणि हरियाणातील ग्रामीण समुदायांसाठी विहिरी, झरे आणि पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह टिकून राहतो. हे समुदाय पिण्याच्या पाण्यासाठी, सिंचनासाठी आणि दुष्काळाच्या काळात पशुधनासाठी भूजलवर अवलंबून असतात. जेव्हा लहान भूरूपांना कायदेशीररित्या अमान्य केले जाते, तेव्हा त्यांचे जलशास्त्रीय योगदान नियोजन आणि संरक्षण आराखड्यांमध्ये दुर्लक्षित होण्याचा धोका असतो, जरी ती जमिनीवर भौतिकरित्या अस्तित्वात असली तरी.
याचे हवामान अनुकूलन आणि आपत्ती-जोखिम व्यवस्थापनावर तत्काळ परिणाम होतात. समकालीन हवामान जोखमीचे मॉडेल भूदृश्यांची जोडणी आणि पृष्ठभागावरील प्रक्रियांबाबत संवेदनशील असतात. एखादी टेकडी जी एका मनमानी उंचीचे निकष पूर्ण करत नाही, ती तरीही स्थानिक पुराचे मार्ग निश्चित करू शकते, पाण्याचा प्रवाह प्रभावित करू शकते आणि वाऱ्याच्या दिशेने थंड सूक्ष्म-हवामान निर्माण करण्यास किंवा धूळ कमी करण्यास हातभार लावू शकते. जर कायदेशीर वर्गीकरणामुळे नियोजक या भूरूपांना धोका नकाशांमधून किंवा पुनर्भरण क्षेत्रांच्या नियुक्त्यांमधून वगळत असतील, तर आपत्ती जोखमीचे मूल्यांकन चुकीचे ठरू शकते. यामुळे त्या क्षेत्रातील लोक वाढलेल्या पुराच्या धोक्याला किंवा पाण्याच्या असुरक्षिततेला सामोरे जातील, अशा वेळी जेव्हा हवामान बदलामुळे या दोन्ही समस्या वाढत आहेत.
हा तणाव जमिनीवरील धोरणांच्या अंमलबजावणीपर्यंत पसरलेला आहे. नवीन व्याख्येचे समर्थक नमूद करतात की मुख्य पर्यावरणीय क्षेत्रे आणि वनराई असलेल्या टेकड्या संरक्षित राहतील, आणि अरावली भूदृश्याचा जो भाग सैद्धांतिकदृष्ट्या नियंत्रित खाणकामासाठी पात्र असू शकतो, तो अत्यंत मर्यादित आहे. अनेकदा १.४ लाख चौरस किलोमीटरपेक्षा जास्त क्षेत्राच्या ०.२% पेक्षा कमी असल्याचे सांगितले जाते. ते यावरही जोर देतात की तपशीलवार वैज्ञानिक मूल्यांकनाशिवाय कोणत्याही नवीन खाणकामाला मंजुरी दिली जाणार नाही. तरीही, असे आश्वासन खोलवरच्या संरचनात्मक समस्येचे पूर्णपणे निराकरण करत नाही. कायदेशीर दृश्यमानता महत्त्वाची आहे. संरक्षित दर्जा पर्यावरण परिणाम मूल्यांकनापासून ते गुंतवणुकीचे निर्णय आणि अंमलबजावणीच्या प्राधान्यांपर्यंत सर्व गोष्टींवर परिणाम करतो. जेव्हा संरक्षण केवळ उंचीशी जोडले जाते, तेव्हा पर्यावरणीयदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण जमिनीचे मोठे पट्टे केवळ भूमितीय निकष पूर्ण न केल्यामुळे नियामक जाळ्यातून निसटण्याचा धोका असतो.
दिल्ली-एनसीआर प्रदेशापेक्षा हे धोके अधिक स्पष्टपणे कुठेही दिसत नाहीत, जिथे अरावली एक महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय बफर म्हणून कार्य करते. ही भूदृश्ये हवेची गुणवत्ता, वाऱ्याचे स्वरूप आणि भूजल पुनर्भरण यावर परिणाम करतात. या तीनही गोष्टी शहरी लवचिकतेसाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. कायदेशीर संरक्षणाचे विभाजन, जरी ते केवळ कागदावर असले तरी, खालच्या उतारांवर पायाभूत सुविधा आणि स्थावर मालमत्ता विकासासाठी दबाव वाढवू शकते, जे अजूनही कार्यात्मकदृष्ट्या अरावली प्रणालीचा भाग आहेत. वनस्पती असलेल्या डोंगररांगांमधील सातत्य कमी झाल्यामुळे नैसर्गिक धुळीचे अडथळे कमकुवत होऊ शकतात आणि वाढत्या पाण्याच्या उपशामुळे जलचरांना पाणी पुरवणाऱ्या पुनर्भरण क्षेत्रांमध्ये घट होऊ शकते.
भेगाळलेल्या खडकांमधून झिरपणाऱ्या पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या ग्रामीण लोकांसाठी, याचे परिणाम स्पष्ट आहेत. पाण्याची पातळी खोल जाणे, झऱ्यांचा प्रवाह कमी होणे आणि पाणी काढण्याचा खर्च वाढणे. हे केवळ काल्पनिक परिणाम नाहीत, तर ज्या प्रदेशांमध्ये मान्सूनमधील बदल आणि हवामानाचा ताण आधीच तीव्र आहे, तेथील ही प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती आहे. टेकड्या नैसर्गिक स्पंजप्रमाणे काम करतात. त्या हंगामी चक्रानुसार पाणी शोषून घेतात, साठवतात आणि सोडतात.
कायदेशीर व्याख्यांद्वारे त्यांचे वर्गीकरण केल्यास या स्पंज परिणामात व्यत्यय येण्याचा धोका आहे. ही चर्चा भारतीय पर्यावरण प्रशासनासाठी एका मोठ्या गरजेवर प्रकाश टाकते. कायदेशीर व्याख्या केवळ प्रशासकीय सुलभतेवर आधारित न राहता, त्या पर्यावरणीय कार्यावर आधारित असाव्यात याची खात्री करणे महत्त्वाचे आहे. केवळ उंचीलाच संरक्षणाचा दर्जा ठरवू देण्याऐवजी, धोरणात्मक आराखड्यांमध्ये जलशास्त्रीय महत्त्व, जैवविविधतेचे मूल्य, जोडणी आणि हवामान लवचिकतेचे प्रतिबिंब दाखवणाऱ्या निकषांचा समावेश केला पाहिजे. वैज्ञानिक नकाशामध्ये केवळ भूभागाचाच नव्हे, तर पर्यावरण प्रणालीच्या सेवा आणि नकाशावरील मनमानी रेषांच्या वर नसलेल्या भूभागांवरील सामाजिक अवलंबनाचाही समावेश असला पाहिजे.
अरावली पर्वतरांगेत, पुढील वाटचालीत टेकड्यांच्या उंचीच्या निकषांचे नियम स्वीकारणे टाळले पाहिजे आणि त्याऐवजी अशा भूभागाच्या दृष्टिकोनाचा स्वीकार केला पाहिजे, जो टेकड्या, दऱ्या आणि पायथ्याशी विणलेल्या पर्यावरणीय जाळ्याला पूरक ठरतो. सार्वजनिक निदर्शने, तज्ञांचे विश्लेषण आणि कायदेशीर वादविवाद सुरू असताना, व्यापक प्रश्न मात्र कायम आहे. आपण नियामक स्पष्टतेची गरज आणि पर्यावरणीय प्रणालींच्या जटिल, एकमेकांशी जोडलेल्या वास्तवामध्ये समेट घडवू शकतो का? याचं उत्तर केवळ अरावली पर्वतरांगेचंच नव्हे, तर विकास, कायदा आणि पर्यावरण यांच्यातील सततच्या तणावावर भारत कसा तोडगा काढतो, हे देखील निश्चित करेल.
(टीप - या लेखातील मते आणि तथ्ये लेखिकेची वैयक्तिक आहेत. त्यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)
