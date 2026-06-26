भारत युरोपियन संघ ऊर्जा सहकार्याची पुनर्रचना : ऊर्जा सुरक्षा पुन्हा एकदा भू राजकीय केंद्रस्थानी
*Aparna Roy, Fellow and Lead, Climate Change and Energy, Observer Research Foundation
By Aparna Roy
Published : June 26, 2026 at 5:19 PM IST
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा युरोप दौरा अशावेळी होत आहे, जेव्हा ऊर्जा सुरक्षा हा भू-राजकीय दृष्ट्या पुन्हा एकदा अग्रस्थानी आला आहे. युक्रेनमधील युद्धामुळे युरोपचे आयात केलेल्या इंधनावरील अवलंबित्व उघड झाले आहे. पश्चिम आशियातील अलीकडील वाढत्या तणावाने जागतिक ऊर्जा प्रवाहांची नाजूकता पुन्हा एकदा अधोरेखित केली आहे. त्याचवेळी, बॅटरी, महत्त्वपूर्ण खनिजे आणि स्वच्छ-ऊर्जा पुरवठा साखळ्यांवरील स्पर्धा तीव्र होत आहे.
भारत आणि युरोप या दोघांसाठीही, ऊर्जा संक्रमण हा आता केवळ एक हवामान प्रकल्प राहिलेला नाही. तो आर्थिक सुरक्षा, औद्योगिक स्पर्धात्मकता आणि भू-राजकीय लवचिकतेचा प्रश्न बनला आहे. तरीही, भारत-युरोपियन युनियन स्वच्छ ऊर्जा आणि हवामान भागीदारीचा बराचसा भाग पूर्वीच्या काळातील प्राधान्यक्रमांभोवतीच केंद्रित आहे. त्यात नवीकरणीय ऊर्जेचा वापर, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि हवामानविषयक महत्त्वाकांक्षा यांचा समावेश होतो. ती उद्दिष्ट्ये आजही महत्त्वाची आहेत. परंतु आज दोन्ही बाजूंपुढील मुख्य आव्हान आणखी एक गिगावॅट नवीकरणीय ऊर्जा जोडणे हे नाही. खरं आव्हान त्यानंतर काय करायचं हे आहे.
भारत मोठ्या प्रमाणातील नवीकरणीय ऊर्जेचे विश्वसनीयपणे एकत्रीकरण करण्यास सक्षम अशी विद्युत प्रणाली तयार करू शकतो का? युरोप औद्योगिक स्पर्धात्मकतेला धक्का न लावता कार्बन उत्सर्जन कमी करू शकतो का? महत्त्वाची खनिजे, तंत्रज्ञान आणि भांडवल यांच्याभोवती नवीन धोरणात्मक अवलंबित्व निर्माण न करता, हे दोन्ही देश जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करू शकतात का? या प्रश्नांनी भारत-युरोपियन युनियन सहकार्याचा पुढील टप्पा निश्चित केला पाहिजे.
प्रणालीची लवचिकता हे पहिले प्राधान्य आहे. भारताचे ऊर्जा संक्रमण हे निर्मितीमुळे नव्हे, तर एकात्मतेमुळे अधिकाधिक मर्यादित होत आहे. सौर ऊर्जा दिवसा सर्वाधिक असते, तर सूर्यास्तानंतर मागणी वाढते. नवीकरणीय ऊर्जेने समृद्ध असलेले प्रदेश अनेकदा औद्योगिक केंद्रांपासून दूर वसलेले असतात. मे ते डिसेंबर 2025 दरम्यान, भारताने सुमारे 2.3 टेरावॉट-तास (TWh) नवीकरणीय विजेची निर्मिती कमी केली, ज्यामुळे संपूर्ण प्रणालीमध्ये स्वच्छ ऊर्जेचे वहन आणि संतुलन साधण्यातील वाढत्या अडथळ्यांवर प्रकाश टाकला गेला.
आता आव्हान नवीकरणीय विजेचे उत्पादन करणे हे राहिलेले नाही. तर, ग्राहकांना जेव्हा आणि जिथे विजेची गरज असेल, तिथे ती पोहोचेल याची खात्री करणे हे आहे. यासाठी प्रगत ग्रीड व्यवस्थापन, पूर्वानुमान प्रणाली, संतुलन बाजारपेठा, साठवणूक एकीकरण आणि मागणी-प्रतिसाद यंत्रणा यांसारख्या क्षमतांची आवश्यकता आहे.
युरोपने यापैकी अनेक संस्थात्मक क्षमता विकसित करण्यासाठी अनेक दशके घालवली आहेत. त्यामुळे सहकार्याचा पुढील टप्पा नवीकरणीय ऊर्जेच्या वापराच्या पलीकडे जाऊन ऊर्जा-प्रणाली परिवर्तनाकडे वळला पाहिजे. यामध्ये भारतीय ग्रीड ऑपरेटर्स आणि त्यांचे युरोपीय समकक्ष यांच्यात नवीकरणीय ऊर्जेचे पूर्वानुमान, पूरक सेवा आणि संतुलन बाजारपेठा यांवर भागीदारी; साठवणूक-संबंधित खरेदी आणि लवचिकता यंत्रणांवर नियामक सहकार्य; आणि राजस्थान व गुजरातसारख्या नवीकरणीय ऊर्जेने समृद्ध राज्यांमध्ये संयुक्त प्रात्यक्षिक प्रकल्पांचा समावेश असू शकतो. भारत उच्च-नवीकरणीय वीज प्रणालीकडे वाटचाल करत असताना, बदलत्या ऊर्जेचे एकत्रीकरण, गर्दीचे व्यवस्थापन आणि प्रणालीची पर्याप्तता राखणे यामधील युरोपच्या अनुभवातील धडे हे तंत्रज्ञान हस्तांतरणाइतकेच मौल्यवान ठरू शकतात.
दुसरे प्राधान्य औद्योगिक स्पर्धात्मकतेला आहे. ऊर्जा संक्रमणाला औद्योगिक धोरणाद्वारे अधिकाधिक आकार दिला जात आहे. युक्रेन प्रकरणानंतर युरोपचे ऊर्जा धोरण हे हवामानविषयक उद्दिष्टांइतकेच स्पर्धात्मकता आणि सामरिक स्वायत्ततेच्या चिंतेमुळेही प्रेरित झाले आहे. कार्बन सीमा समायोजन यंत्रणा (Carbon Border Adjustment Mechanism) हे वास्तव दर्शवते.
भारतासमोरही असेच आव्हान आहे. देशाकडे हरित हायड्रोजन, कमी-कार्बन उत्पादन आणि औद्योगिक डीकार्बनायझेशनसाठी महत्त्वाकांक्षी योजना आहेत. तरीही, स्वच्छ उत्पादन अनेकदा पारंपरिक पर्यायांपेक्षा अधिक महाग राहते. पोलाद, सिमेंट आणि खते यांसारख्या क्षेत्रांसाठी, आव्हान केवळ स्वच्छ तंत्रज्ञान स्वीकारणे हे नाही, तर असे करताना स्पर्धात्मक राहणे हे आहे.
खरा अडथळा तंत्रज्ञान नसून बाजारपेठा आहेत. कंपन्या कमी-कार्बन उत्पादनामध्ये तेव्हाच गुंतवणूक करतील, जेव्हा कमी-कार्बन उत्पादनांना मागणी असेल. येथेच भारत-युरोपियन युनियन सहकार्य परिवर्तनकारी ठरू शकते. केवळ कमी-कार्बन उत्पादनाला पाठिंबा देण्याऐवजी, त्यांच्यासाठी बाजारपेठा निर्माण करण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. भारत आणि युरोपियन युनियन हरित हायड्रोजन, कमी-कार्बन पोलाद आणि शाश्वत इंधनांसाठी आंतरकार्यक्षम प्रमाणीकरण प्रणालींवर काम करू शकतात; लवकर मागणी निर्माण करण्यासाठी सार्वजनिक खरेदी मानकांमध्ये सुसूत्रता आणू शकतात; आणि भारतीय उत्पादन क्लस्टर्सना युरोपियन खरेदीदारांशी जोडणारे औद्योगिक डीकार्बनायझेशन कॉरिडॉर स्थापित करणे. दीर्घकालीन खरेदी करार, विशेषतः ग्रीन हायड्रोजन आणि कमी-कार्बन स्टील यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये, गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी आवश्यक असलेली मागणीची निश्चितता प्रदान करू शकतात.
तिसरा प्राधान्यक्रम वित्तपुरवठा आहे. भारताच्या ऊर्जा संक्रमणासाठी येत्या दशकांमध्ये अब्जावधी डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची आवश्यकता असेल. तरीही, गुंतवणूक विषम प्रमाणात अक्षय ऊर्जा निर्मितीकडे वाहत आहे, तर दुसरीकडे, या संक्रमणास समर्थन देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अनेक प्रणालींना अपुरा निधी मिळत आहे. साठवणूक ही समस्या स्पष्ट करते. अक्षय ऊर्जेचा वापर जसजसा वाढतो, तसतशी विश्वसनीयतेसाठी साठवणूक आवश्यक बनते. तरीही, महसुलाचे स्रोत अनिश्चित राहिल्याने आणि वित्तपुरवठ्याचा खर्च जास्त असल्याने, साठवणूक भविष्यातील गरजांपेक्षा कमी आहे. अशाच प्रकारची आव्हाने पारेषण पायाभूत सुविधा, औद्योगिक रेट्रोफिट्स, ग्रीन हायड्रोजन सुविधांवर परिणाम करतात.
समस्या भांडवलाच्या कमतरतेची नाही, तर बँकांकडून कर्ज मिळण्यायोग्य प्रकल्पांच्या कमतरतेची आहे. अनेक संक्रमणकालीन गुंतवणुकींमध्ये परताव्यासाठी दीर्घ कालावधी, नियामक अनिश्चितता आणि बाजारातील जोखमींचा समावेश असतो. इथेच युरोप आपले सर्वात महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ शकते. युरोपीय संस्थांचे मूल्य केवळ त्यांनी पुरवलेल्या वित्तपुरवठ्याच्या प्रमाणात नाही, तर दीर्घ मुदतीचे कर्ज, मिश्र-वित्त संरचना, हमी आणि चलन-जोखीम कमी करण्याच्या यंत्रणांद्वारे जोखीम कमी करण्याच्या त्यांच्या क्षमतेत आहे.
वैयक्तिक प्रकल्पांभोवती सहकार्य करण्याऐवजी, भारत आणि युरोपने गुंतवणूक करण्यायोग्य संक्रमण मंच तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. यामध्ये ग्रिड-स्केल स्टोरेजसाठी मिश्र-वित्त सुविधा, नवीकरणीय ऊर्जा-समृद्ध राज्यांसाठी समर्पित पारेषण-वित्तपुरवठा खिडक्या, औद्योगिक डीकार्बनायझेशन प्रकल्पांसाठी जोखीम-वाटप यंत्रणा आणि कोळशावर अवलंबून असलेल्या प्रदेशांसाठी संक्रमण-वित्त सुविधा यांचा समावेश असू शकतो. युरोपीय विकास वित्त संस्था आणि युरोपीय गुंतवणूक बँक हमी, फर्स्ट-लॉस कॅपिटल आणि चलन-जोखीम कमी करण्याच्या साधनांद्वारे भांडवलाचा खर्च कमी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. अशा दृष्टिकोनामुळे पायाभूत सुविधा आणि उद्योगांमध्ये खाजगी गुंतवणूक आकर्षित होण्यास मदत होईल, जे अखेरीस भारताच्या संक्रमणाचे यश निश्चित करतील.
ऊर्जा संक्रमण एका मूलभूतपणे वेगळ्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे. पहिले दशक उपयोजनाने परिभाषित झाले. पुढील दशक लवचिकतेने परिभाषित होईल. भारतासाठी, युरोपसोबतच्या सहकार्याकडे यापुढे प्रामुख्याने हवामान राजनैतिकता म्हणून पाहिले जाऊ नये. त्याकडे ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक स्पर्धात्मकता आणि आर्थिक लवचिकता मजबूत करण्याचे एक साधन म्हणून पाहिले पाहिजे. युरोपसाठी, भारतासोबतचा सहभाग केवळ डीकार्बनायझेशनला पाठिंबा देण्यापुरता नाही. तर तो एका वैविध्यपूर्ण आणि लवचिक ऊर्जा व्यवस्थेला आकार देण्यास मदत करण्याबद्दल आहे, ज्यामध्ये संक्रमणामुळे धोरणात्मक अवलंबित्वाची नवीन पिढी निर्माण होणार नाही. ऊर्जा सुरक्षेचे भविष्य देश किती वेगाने संक्रमण करतात यावर अवलंबून राहणार नाही. ते किती सुरक्षितपणे संक्रमण करतात यावर अवलंबून असेल.
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