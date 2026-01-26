ETV Bharat / opinion

'बोर्ड ऑफ पीस' स्थापन करून ट्रम्प यांचं विद्यमान संस्थात्मक व्यवस्थेला थेट आव्हान

शांतता मंडळाची स्थापना करून ट्रम्प यांनी विद्यमान संस्थात्मक व्यवस्थेला थेट आव्हान दिलंय. यातून व्यवस्थेच्या ऱ्हासाच्या सुरुवातीचं संकेत दिले आहेत. यासंदर्भात विवेक मिश्रा यांचा लेख.

डावोस येथील जागतिक आर्थिक मंचाच्या वार्षिक बैठकीदरम्यान 'बोर्ड ऑफ पीस' सनदेच्या घोषणेप्रसंगी भाषण करण्यास जाताना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प
डावोस येथील जागतिक आर्थिक मंचाच्या वार्षिक बैठकीदरम्यान 'बोर्ड ऑफ पीस' सनदेच्या घोषणेप्रसंगी भाषण करण्यास जाताना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (AP)
By Vivek Mishra

Published : January 26, 2026 at 6:58 PM IST

गेल्या काही वर्षांत आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि मुत्सद्देगिरीच्या कार्यपद्धतीत लक्षणीय बदल झाला आहे. जग पुन्हा एकदा मेलियन संवादाच्या अभिजात सिद्धांताकडे परत आलं आहे असं दिसतं, जो असं सांगतो, "सामर्थ्यवान जे करू शकतात ते करतात आणि दुर्बलांना जे भोगावं लागतं ते, ते भोगतात." जेव्हा असं वाटत होतं की, बहुचर्चित 'इतर राष्ट्रांचा उदय' आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेला अधिक बहुलवादी आणि संतुलित बनवत आहे, त्याचवेळी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाखाली जगातील सर्वात शक्तिशाली राष्ट्राने केलेल्या अनपेक्षित तीव्र बदलानं त्या गृहितकाला आव्हान दिलं आहे. ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदानं एका जुन्या पण चिरस्थायी सत्याला पुष्टी दिली आहे, ते म्हणजे, सत्तेला जे हवं तेच करुन तसेच परिणाम घडवून आणण्याशिवाय दुसरी कोणतीच गोष्ट सत्य नाही.

मात्र, हे पाहणं बाकी आहे की, सत्तेचा क्रूर वापर चिरस्थायी शांतता देण्यास सक्षम असलेल्या आंतरराष्ट्रीय संरचनांची निर्मिती करू शकतो का. किमान, दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील संस्थात्मक रचनेमागे हीच मूलभूत धारणा होती, ज्याला आता जवळपास आठ दशकं पूर्ण झाली आहेत.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात, अमेरिका पुन्हा एकदा जागतिक संस्थात्मक व्यवस्थेला नव्याने आकार देण्याच्या भूमिकेत आहे, जरी ती पारंपरिक अर्थाने उदारमतवादी व्यवस्था नसली तरी. जागतिक राजकारणातील व्यापक पुराणमतवादी आणि व्यवहारवादी बदलाच्या पार्श्वभूमीवर ही फेररचना घडत आहे. याच संदर्भात, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी डावोस येथील जागतिक आर्थिक मंचाच्या बैठकीच्या निमित्तानं 'बोर्ड ऑफ पीस' (BoP) च्या स्थापनेची घोषणा केली. हा उपक्रम गेल्यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये स्वीकारलेल्या संयुक्त राष्ट्र ठराव 2803 नुसार आहे. संरचनात्मकदृष्ट्या, BoP मध्ये एक अध्यक्ष आणि एक कार्यकारी समिती आहे, जी त्याला शांतता प्रस्थापित करणे आणि पुनर्रचना प्रयत्नांवर व्यापक अधिकार प्रदान करते.

डावोस येथील जागतिक आर्थिक मंचाच्या वार्षिक बैठकीदरम्यान 'बोर्ड ऑफ पीस' सनदेच्या घोषणेप्रसंगी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प भाषण करताना
डावोस येथील जागतिक आर्थिक मंचाच्या वार्षिक बैठकीदरम्यान 'बोर्ड ऑफ पीस' सनदेच्या घोषणेप्रसंगी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प भाषण करताना (AP)

BoP ची स्थापना करून, ट्रम्प यांनी विद्यमान संस्थात्मक व्यवस्थेला थेट आव्हान दिलं आहे, जरी तिचा अचानक अंत झाला नसला तरी, तिच्या ऱ्हासाची सुरुवात निश्चितपणे सूचित केली आहे. जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आणि सर्वात शक्तिशाली लष्करी शक्ती असलेल्या देशासाठी, शांतता लादून जागतिक प्रशासनाचे नियम पुन्हा लिहिण्याचा मोह, विशेषतः मध्य पूर्वेसारख्या सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या प्रदेशात, व्यवहार्य वाटू शकतो. मात्र, इतिहास यासंदर्भात फारसा दिलासा देत नाही. मध्य पूर्व दीर्घकाळापासून चक्रीय अस्थिरता, अत्यंत गुंतागुंतीच्या राजकीय तक्रारी आणि न सुटलेल्या अस्मितेच्या संघर्षांनी ग्रासलेला आहे. दोन वर्षांच्या कालावधीत (2027 पर्यंत BoP चा सध्याचा कार्यकाळ) गाझामध्ये कायमस्वरूपी तोडगा निघेल अशी अपेक्षा करणे हे अतिआशावादी वाटते. त्यामुळे, बोर्डाचा कार्यकाळ 2027 नंतर वाढवावा लागेल आणि त्यासाठी नवीन संयुक्त राष्ट्र ठरावाची आवश्यकता असेल, अशी शक्यता आहे.

भारतासाठी, 'बोर्ड ऑफ पीस'मध्ये सामील होण्याचं आमंत्रण दोन परस्परविरोधी प्रेरणा निर्माण करतं. एकीकडे, हा सहभाग योग्य वेळीचा ठरू शकतो, जो मध्य पूर्व आणि व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील भारताच्या वाढत्या भूमिकेचं प्रतिबिंब आहे. भारताचे प्रमुख प्रादेशिक घटकांशी, विशेषतः इस्रायल, यूएई आणि सौदी अरेबियाशी असलेले मजबूत द्विपक्षीय संबंध, कोणत्याही शांतता-निर्माण प्रयत्नांमध्ये भारताला विश्वासार्हता आणि हितसंबंध दोन्ही प्रदान करतात. दुसरीकडे, राजकीयदृष्ट्या व्यक्तिनिष्ठ आणि संभाव्यतः अल्पायुषी असलेल्या चौकटीशी संबंधित धोके दुर्लक्षित करणे कठीण आहे.

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (डावीकडे) हे संयुक्त अरब अमिरातीचे राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान यांच्यासोबत
संग्रहित - भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (डावीकडे) हे संयुक्त अरब अमिरातीचे राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान यांच्यासोबत (AP)

'बोर्ड ऑफ पीस' उपक्रमावर ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाची छाप स्पष्टपणे दिसून येते, जरी हा एक नाजूक किंवा अगदी हास्यास्पद ढाचा असू शकतो अशी व्यापक धारणा असली तरीही हे सत्य लपून राहात नाही. या मंडळाचं एक उल्लेखनीय वैशिष्ट्य हे असू शकतं की, अमेरिकेच्या सततच्या दबावाखाली, ते अशा असामान्य आणि वैचारिकदृष्ट्या विविध देशांच्या गटाला एकत्र आणू शकते, जे अन्यथा एकाचवेळी वाटाघाटीच्या टेबलावर बसण्यास तयार झाले नसते. गाझावरील राजकीय मतभेद, किमान तात्पुरते तरी, ट्रम्प यांच्या अध्यक्षतेखाली एक मुद्द्यावर आधारित युती तयार करण्यासाठी बाजूला ठेवण्यात आले आहेत. या अर्थानं, अनपेक्षित नेतृत्वशैलीखाली सत्ता एकत्रित करण्यानं हे दाखवून दिलं आहे की, सक्तीची मुत्सद्देगिरी सहकार्यासाठी कशी भाग पाडू शकते, जरी त्यामुळे सहमती निर्माण होईलच असं नाही.

ट्रम्प प्रशासनानं 'बोर्ड ऑफ पीस'मध्ये सहभागी होण्यासाठी ६० हून अधिक देशांना आमंत्रित केलं आहे. २० हून अधिक देश आधीच त्यात सामील झाले असले तरी, इतर अनेक देश विचारविनिमयाच्या विविध टप्प्यांवर आहेत. ही द्विधा मनःस्थिती या मूलभूत चिंतेतून निर्माण झाली आहे की, 'बोर्ड ऑफ पीस' ही एक आंतरराष्ट्रीय किंवा अर्ध-आंतरराष्ट्रीय संस्थेसारखी आहे, जी नेमकी याच कारणास्तव तयार केली गेली आहे की, संयुक्त राष्ट्रांसारख्या विद्यमान उदारमतवादी संस्था गाझामध्ये शांतता, स्थिरता आणि पुनर्निर्माण करण्यात अयशस्वी ठरल्या आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेचं आणि बहुपक्षीय नियमांचं कटाक्षानं पालन करणाऱ्या देशांसाठी, अशा संस्थेत सामील होणं हा एक कठीण प्रस्ताव आहे. तरीही, ट्रम्प प्रशासनानं वारंवार हे दाखवून दिलं आहे की, त्यांच्या जागतिक दृष्टिकोनात, परिणामकारकता प्रक्रियेपेक्षा श्रेष्ठ आहे आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कायदेशीरतेऐवजी सामर्थ्य हेच प्राथमिक चलन आहे.

भारतासाठी, ट्रम्प यांचं आमंत्रण एका परिचित धोरणात्मक पेचप्रसंगाच्या केंद्रस्थानी आहे. या गटात सहभागी झाल्यानं भारत अशा निवडक राष्ट्रांच्या गटामध्ये सामील होईल, ज्यांना प्रचंड धोरणात्मक महत्त्वाच्या प्रदेशात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पारंपरिक संस्थात्मक आदेशांना डावलण्याचा अधिकार असेल. त्याचवेळी, स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे, उत्तरदायित्व यंत्रणा किंवा सुस्पष्ट आदेशाच्या अभावामुळे 'बीओपी' (BoP) हा एक जोखमीचा उपक्रम ठरतो. गाझाला स्थिर करण्यासाठी, पुनर्बांधणीची गोष्ट तर दूरच, 2027 च्या अखेरपर्यंतची सुरुवातीची दोन वर्षांची मुदत अत्यंत अपुरी आहे. शिवाय, अस्थिर आणि व्यक्ति-केंद्रित मुत्सद्देगिरीच्या युगात अमेरिकेच्या सातत्यपूर्ण वचनबद्धतेची खात्री बाळगता येणार नाही.

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (उजवीकडे) आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू
संग्रहित छायाचित्र - भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (उजवीकडे) आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू (AFP)

दरम्यान, 'बीओपी'मध्ये सामील होऊनही इस्रायल सावध भूमिका घेत आहे. कतार, तुर्की आणि पाकिस्तानसारख्या सदस्यांच्या समावेशामुळे सहकार्य करण्याची इस्रायलची इच्छा आणखी ताणली जाऊ शकते, ज्यामुळे प्रगती ही हितसंबंधांच्या खऱ्या अभिसरणाऐवजी अमेरिकेच्या दबाव-मुत्सद्देगिरीवर अधिक अवलंबून राहील.

तरीही, भारतासाठी या गटात सामील होण्याची गरज अधिक महत्त्वाची ठरू शकते. मध्य पूर्वेत मोठे आर्थिक हितसंबंध, वाढता भू-राजकीय प्रभाव आणि अमेरिकेशी असलेल्या संबंधांमध्ये संतुलन राखण्याची सततची इच्छा यामुळे भारताला सहभागाचे धोके हे धोरणात्मक अनुपस्थितीच्या किंमतीपेक्षा जास्त आहेत की नाही, याचा काळजीपूर्वक विचार करावा लागेल. या गरजांमुळे भारत आपला निर्णय देण्यापूर्वी व्यापक चर्चा आणि यशाच्या गणिताची आवश्यकता असल्याचं सांगण्यास तयार असेल.

(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मते लेखकाची आहेत. येथे व्यक्त केलेली मते आणि दिलेली तथ्ये यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)

