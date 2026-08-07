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आखाती प्रदेशात भारतीय कामगारांसाठी नोकरीच्या प्रचंड संधी : सरकारची मिळू शकते मदत

युद्धानंतर आखाती देशांमध्ये पडझड झालीय. त्यामुळे दुरुस्तीच्या गरजा वाढल्यात. यामुळे या प्रदेशातील रोजगाराच्या प्रमाणात ऐतिहासिक वाढ झालीय. परिताला पुरुषोत्तम यांचा यासंदर्भातील माहितीपूर्ण लेख.

बुर्ज खलीफावरुन दिसणारी दुबई
बुर्ज खलीफावरुन दिसणारी दुबई (File/IANS)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 7, 2026 at 4:06 PM IST

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अलिकडेच झालेल्या 2026 च्या संघर्षानंतर गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल (GCC) मध्ये बदलत असलेल्या परिस्थितीमुळे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक पुनर्रचना आणि रोजगारात मोठी वाढ होत आहे. सुरक्षेचं रक्षण करण्यासाठी आणि आपल्या पायाभूत सुविधा भविष्यासाठी सज्ज ठेवण्यासाठी, आखाती देश प्रादेशिक पुनर्बांधणी, विकेंद्रित ऊर्जा आणि व्यापक युद्धोत्तर आर्थिक स्थिरीकरणाकडे मोठ्या प्रमाणावर भांडवल वळवत आहेत.

रोजगार संधीचे स्वरूप - या प्रदेशातील रोजगार आणि गुंतवणुकीचं प्रमाण ऐतिहासिक आहे, जे थेट दुरुस्तीच्या गरजा आणि अत्यंत केंद्रीकृत, असुरक्षित केंद्रांपासून दूर वेगाने होणाऱ्या आर्थिक विविधीकरणामुळे निर्माण झालं आहे.

एकूण लवचिकता आणि पुनर्बांधणीसाठीचे अंदाजपत्रक

प्रादेशिक संघर्षानंतर स्थिरीकरण आणि पुनर्बांधणीसाठी शेकडो अब्ज डॉलर्स खर्च होत आहेत. उदाहरणार्थ, जवळच्या प्रादेशिक पुनर्बांधणी योजनांचं, जसं की आखाती सार्वभौम निधीद्वारे मोठ्या प्रमाणावर समर्थित असलेल्या संघर्षानंतरची सीरियाची पुनर्बांधणी, मूल्य 216 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे.

युद्धग्रस्त आखाती आणि व्यापक मध्य पूर्व प्रदेशाच्या युद्धोत्तर पुनर्बांधणी आणि संरचनात्मक पुनर्प्राप्तीमधून पुढील तीन ते पाच वर्षांत एकूण 25 लाख ते 35 लाख नोकऱ्या निर्माण होण्याचा अंदाज आहे. या प्रचंड मनुष्यबळाच्या मागणीचा उद्देश प्रादेशिक स्तरावरील तीव्र रोजगार कपातीतून सावरणे आणि नुकसान झालेल्या औद्योगिक क्षेत्रांमधील संरचनात्मक नुकसानीची भरपाई करणे हा आहे.

मनुष्यबळाच्या पुनरुत्थानाची व्याप्ती

गमावलेली जमीन परत मिळवणे : अलीकडील प्रादेशिक संघर्षांमुळे विस्कळीत झालेली दळणवळण व्यवस्था, पायाभूत सुविधांचे लक्ष्यित नुकसान आणि पुरवठा साखळीतील खंड यामुळे अरब देशांमध्ये अंदाजे 36 लाख ते 37 लाख नोकऱ्या अक्षरशः नाहीशा झाल्या.

पुनर्बांधणीसाठी मनुष्यबळाचा ओघ : हे नुकसान भरून काढण्यासाठी, आखाती सार्वभौम संपत्ती निधी आणि खासगी कंत्राटदार मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मोहिमांची तयारी करत आहेत. एका अंदाजानुसार, प्रकल्पांना होणारा दीर्घकाळचा विलंब टाळण्यासाठी, या प्रदेशातील एकूण परदेशी मनुष्यबळाची क्षमता जी अंदाजे 3.5 कोटी परदेशी नागरिकांची आहे, नवीन मनुष्यबळाला सामावून घेण्यासाठी वाढवली जाईल.

अर्थात, सध्या 92 लाखांहून अधिक भारतीय लोक आखाती देशांमध्ये राहतात आणि काम करतात. मोठ्या प्रकल्पांसाठी मनुष्यबळाचा कोटा पूर्ण करण्याकरता, संयुक्त अरब अमिरात (UAE), सौदी अरेबिया, कतार आणि ओमानमधील भरती मोहिमा मंदावण्याऐवजी 2026 पर्यंत विस्तारत आहेत.

विमानतळावरील कर्मचारी
प्रातिनिधिक चित्र (IANS)

"प्रीमियम शिफ्ट":

अकुशल कामगारांची भरती कमी होत आहे, तर कुशल कारागीर आणि व्हाईट-कॉलर व्यावसायिकांचा आता एकूण नियुक्तीमध्ये 60 टक्क्यांहून अधिक वाटा आहे. जीसीसी (GCC) कार्यबलामध्ये उच्चशिक्षित भारतीय व्यावसायिकांचा वाटा 2026 पर्यंत वेगाने वाढून 31% झाला आहे.

मागणी असलेल्या नोकऱ्यांचे प्रकार

युद्धानंतरच्या पुनर्बांधणी आणि त्यानंतर "ग्रीड आणि डिजिटल लवचिकते"साठी होत असलेल्या प्रचंड प्रयत्नांमुळे भरतीचे स्पष्ट प्राधान्यक्रम तयार झाले आहेत त्यामध्ये :

ब्लू-कॉलर आणि हेवी इंजिनिअरिंग ट्रेड्स (पुनर्बांधणी)

  • संरचनात्मक पुनर्बांधणी : गवंडी (ब्लू-कॉलर कामगारांच्या संख्येत 14.2% वाटा), स्टील-फिक्सर्स (वार्षिक +31% वाढ), स्कॅफोल्डर्स, आणि पायाभूत नागरी दुरुस्तीसाठी शटरिंग सुतार.
  • सिस्टम्स रिस्टोरेशन : औद्योगिक इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, आणि 6जी-प्रमाणित वेल्डर.
  • क्लायमेट कंट्रोल आणि लॉजिस्टिक्स : एचव्हीएसी (एसी) तंत्रज्ञ ज्यांना तत्काळ हवामानाच्या मागणीमुळे सर्वाधिक वेतन मिळते, यांच्यासोबत अवजड उपकरणे चालवणारे आणि व्यावसायिक वाहतूक चालक.

व्हाईट-कॉलर आणि विशेषीकृत क्षेत्रे

  • वितरित आणि नवीकरणीय ऊर्जा : सौर प्रकल्प व्यवस्थापक, मायक्रोग्रिड अभियंते आणि विकेंद्रित ऊर्जा विशेषज्ञ यांचा यात समावेश होतो. आखाती देश भविष्यातील केंद्रीकृत ऊर्जा प्रकल्पांमधील असुरक्षिततेविरुद्ध सौर पायाभूत सुविधांना 'विमा' मानत असल्यामुळे ही गरज निर्माण झाली आहे.
  • डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि सायबर सुरक्षा : असुरक्षित कॉर्पोरेट आणि डिजिटल मालमत्तांची पुनर्बांधणी आणि संरक्षण करण्यासाठी क्लाउड आर्किटेक्ट आणि सायबर सुरक्षा व्यावसायिकांची आवश्यकता आहे.
  • अत्यावश्यक आरोग्यसेवा : प्रादेशिक वैद्यकीय नेटवर्कमधील मोठी संरचनात्मक कमतरता भरून काढण्यासाठी रुग्णालय कर्मचारी, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ आणि विशेषीकृत परिचारिकांची आवश्यकता आहे.

संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आणि सौदी अरेबियामध्ये, कष्टकरी आणि उच्च-शिक्षित व्यावसायिक वर्गांमधील सरासरी मासिक पगारात लक्षणीय तफावत आहे. (सिव्हिल मेसन/स्टील फिक्सर रु. 45,000) हेवी ट्रक ड्रायव्हर्स (रु. 80,000) इलेक्शन/प्लंबर (रु. 65,000) 6जी प्रमाणित वेल्डर (रु. 110,000)

संयुक्त अरब अमिराती (UAE) मधील स्पर्धात्मक बाजारपेठेच्या रचनेमुळे, कुशल तांत्रिक आणि अभियांत्रिकी पदांसाठी सौदी अरेबियाच्या तुलनेत साधारणपणे 15 ते 30 टक्के अधिक वेतन दिले जाते. याउलट, सौदी अरेबियाच्या विस्तृत 'व्हिजन 2030' पायाभूत सुविधांच्या आराखड्यामुळे स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंग आणि सिव्हिल रिपेअर यांसारख्या विशेषज्ञांना मोठी मागणी कायम आहे. वर नमूद केलेले भारतीय रुपयांमधील सरासरी मासिक वेतनाचे टप्पे, भारतीय कामगारांच्या आर्थिक कमाईच्या क्षमतेचे स्पष्ट चित्र दर्शवतात.

ब्लू-कॉलर नोकऱ्यांसाठी, दोन्ही देशांमधील बहुतेक नामांकित कॉर्पोरेट कंपन्या भरगच्च पॅकेजेस देतात. यामध्ये रोख मूळ वेतनाव्यतिरिक्त, बॅचलर व्यक्तींसाठी मोफत निवास, औद्योगिक साइटवर वाहतूक, वैद्यकीय विमा आणि वार्षिक सुट्टीतील विमान प्रवासाचा समावेश असतो.

नोकरी शोधणाऱ्यांचे संरक्षण करण्याची गरज : भारत सरकारच्या संरचित हस्तक्षेपाशिवाय, नोकरी शोधणाऱ्यांना आर्थिक शोषण करणाऱ्या भरती सिंडिकेट्सचे बळी ठरण्याचा धोका असतो. ही नेटवर्क्स देखरेखीच्या अभावाचा फायदा घेतात. कामगारांना कर्जाच्या चक्रात अडकवण्यासारख्या गोष्टी यातून घडू शकतात. नेमकं काय होऊ शकतं याचा विचार करता....

1. आर्थिक खंडणी आणि आयुष्यभराचे कर्जाचे सापळे

  • अवाजवी आगाऊ शुल्क : शोषण करणारे मध्यस्थ व्हिसासाठी नियमितपणे 1,50,000 ते 3,00,000 रुपयांपर्यंतचे बेकायदेशीर "सेवा शुल्क" आकारतात, ज्यासाठी कायदेशीररित्या या रकमेच्या काही अंशातच शुल्क आकारले जाणे अपेक्षित असते.
  • शोषक देशांतर्गत कर्जे : हे शुल्क भरण्यासाठी, गरीब कुटुंबं अनेकदा वडिलोपार्जित जमीन गहाण ठेवतात किंवा स्थानिक सावकारांकडून जास्त व्याजदराचं कर्ज (अनेकदा वार्षिक 36 ते 60 टक्के) घेतात, ज्यामुळे कामगार विमानात बसण्यापूर्वीच कर्जाचा सापळा तयार होतो.

2. करारातील फेरफार आणि वेतनाची चोरी

  • "आमिष दाखवून फसवणूक" करार : कामगार भारतात एका फायदेशीर करारावर सही करतात, परंतु आखाती देशात पोहोचल्यावर, मध्यस्थ त्यांना अरबी भाषेत दुसऱ्या करारावर सही करण्यास भाग पाडतात, ज्यात 50% कमी वेतन आणि कमी केलेल्या सुविधा असतात.
  • सतत वेतन कपात : अनियंत्रित उप कंत्राटदार कामगारांना पळून जाण्यापासून रोखण्यासाठी अनेकदा एकावेळी 3 ते 6 महिने पगार रोखून ठेवतात, ज्यामुळे कामगारांना त्यांची देणी फेडण्यासाठी घरी पैसे पाठवणे शक्य होत नाही.

3. व्हिसा फसवणूक आणि कायदेशीर असुरक्षितता (कैद)

  • आझाद (मोफत) व्हिसा घोटाळा : मध्यस्थ आकर्षक "मोफत व्हिसा" विकतात, जे आखाती कामगार कायद्यांनुसार बेकायदेशीर आहेत. कामगार तिथे पोहोचल्यावर त्यांना कळतं की तिथे कोणताही खरा नियोक्ता (एम्प्लॉयर) नाही, ज्यामुळे त्यांना फ्रीलान्स मजूर म्हणून बेकायदेशीरपणे काम करण्यास भाग पाडले जाते.
  • गुन्हेगारीकरण आणि अटक : एकदा स्थानिक अधिकाऱ्यांनी कामगाराला त्याच्या अधिकृत प्रायोजकाच्या (कफील) बाहेर काम करताना पकडल्यावर, मध्यस्थाला नव्हे, तर कामगारालाच मोठा दंड, तत्काळ तुरुंगवास आणि कायमस्वरूपी हद्दपारीला सामोरे जावे लागते.

4. कागदपत्रे आणि प्रवासावरील कठोर निर्बंध

  • पासपोर्ट जप्ती : संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आणि सौदी अरेबियामध्ये या प्रथेवर बंदी घालणारे कठोर कायदे असूनही, बदमाश नियोक्ता आणि मध्यस्थ कामगारांच्या आगमनानंतर त्यांचे पासपोर्ट नियमितपणे जप्त करतात.
  • गतिशीलतेचा संपूर्ण अभाव : पासपोर्ट किंवा वैध डिजिटल रहिवासी कार्ड (इकामा/एमिरेट्स आयडी) शिवाय, कामगार कायदेशीररित्या छळवणूक करणाऱ्या कामाच्या ठिकाणाहून बाहेर पडू शकत नाहीत, नोकरी बदलू शकत नाहीत किंवा घरी परत जाऊ शकत नाहीत, ज्यामुळे ते प्रभावीपणे अडकून पडतात.

5. धोकादायक कामाची आणि राहण्याची परिस्थिती

  • निकृष्ट औद्योगिक निवास : शोषित कामगारांना अनेकदा हवाबंद कामगार छावण्यांमध्ये कोंबलं जातं. कधीकधी एकाच लहान खोलीत 12 ते 15 लोक ठेवले जातात. यातून आरोग्य, सुरक्षा आणि स्वच्छतेच्या मानकांचं उल्लंघन होतं.
  • धोकादायक कामाचे वातावरण : मध्यस्थ प्रमाणित कॉर्पोरेट सुरक्षा प्रणालींना बगल देऊन, कामगारांना प्रमाणित वैयक्तिक संरक्षक उपकरणे (PPE) किंवा अनिवार्य अपघात विम्याशिवाय धोकादायक बांधकाम स्थळांवर किंवा रासायनिक प्रक्रिया क्षेत्रांमध्ये कामाला लावतात.

कामगारांना मदत करण्यासाठी भारत सरकारने काय करावे

या संधींचा पुरेपूर फायदा घेण्यासाठी आणि कामगारांना पद्धतशीर शोषण किंवा भू-राजकीय उलथापालथींपासून वाचवण्यासाठी, भारत सरकारने आक्रमक संरचनात्मक धोरणात्मक आराखडे लागू करणे आवश्यक आहे :

  • लक्ष्यित कौशल्य वाढ आणि प्रमाणीकरण : कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाने विशेषतः जास्त नफा देणाऱ्या व्यवसायांसाठी, जसे की प्रमाणित 6G वेल्डिंग, ऑटोमेशन आणि वितरित सौर तंत्रज्ञान स्थापना तयार केलेले प्रशिक्षण कार्यक्रम वेगाने वाढवावेत. यामुळे भारतीय कामगार वर्ग "सर्वसाधारण मदतनीसां"मधून उच्च दर्जाचे, अपरिहार्य तंत्रज्ञान सहाय्यक बनेल.
  • उत्पन्न संरक्षण आराखड्यांना संस्थात्मक स्वरूप देणे : बाह्य अडथळे उपजीविकेचे स्रोत किती सहजपणे खंडित करू शकतात, हे या संघर्षाने अधोरेखित केले. परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) आखाती देशांतील प्रमुख कंत्राटदार कंपन्यांसोबत थेट "उत्पन्न संरक्षण आणि कंत्राट-सातत्य हमी" यावर वाटाघाटी कराव्यात, जेणेकरून प्रकल्प तात्पुरते थांबल्यास कामगारांना आर्थिक संरक्षण मिळेल.
  • ई-मायग्रेट आणि स्वदेश परिसंस्था अधिक कार्यक्षम करणे : शोषक मध्यस्थांकडून आकारले जाणारे अवाजवी भरती शुल्क रोखण्यासाठी भारताने ई-मायग्रेट पोर्टलद्वारे संपूर्ण पारदर्शकता अनिवार्य केली पाहिजे. परत येणाऱ्या किंवा विस्थापित कामगारांसाठी, स्वदेश रोजगार सहाय्यासाठी कुशल कामगार आगमन डेटाबेस उपक्रमाचा विस्तार करून, परत येणाऱ्या कामगारांची कौशल्ये भारताच्या देशांतर्गत औद्योगिक विस्ताराशी सहजपणे जोडली जावीत.
  • कामगार संरक्षणाची द्विपक्षीय हमी : सरकारी स्तरावरील G2G (सरकार-ते-सरकार) राजनैतिक संबंधांनी समान कामगार हक्क सुरक्षित करणे, सीमापार आरोग्य विम्याचे मानकीकरण करणे आणि विविध प्रादेशिक प्रकल्पांची मागणी शिगेला पोहोचल्यावर भारतीय कामगार GCC सीमांदरम्यान सहजपणे स्थलांतर करू शकतील हे सुनिश्चित करण्यावर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे.

शोषण रोखणे

नोकरीच्या शोधात असलेल्या स्थलांतरित कामगारांचे शोषण, कायदेशीर सरकारी मार्गांचे काटेकोरपणे पालन करून, भरती करणाऱ्यांची पडताळणी करून आणि अधिकृत सुरक्षा जाळ्यांचा वापर करून रोखता येते. जेव्हा नोकरी शोधणारे अधिकृत यंत्रणा टाळून अनधिकृत स्थानिक 'उप-एजंट्स'वर अवलंबून राहतात किंवा योग्य रोजगार व्हिसाऐवजी सामान्य पर्यटक/भेट व्हिसावर आखाती देशांमध्ये प्रवास करतात, तेव्हा मोठ्या प्रमाणावर अनेकदा शोषण घडते.

सुरक्षित आणि कायदेशीर स्थलांतर प्रक्रिया सुनिश्चित करण्यासाठी, हे शोषण रोखण्याकरिता भारत सरकार काय करत आहे, याची माहिती कामगारांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना दिली पाहिजे. या उपायांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:

  • भरती एजंट्सची पडताळणी : पडताळणी न झालेल्या एजंटवर कधीही विश्वास ठेवू नका. नेहमी ऑनलाइन 'ई मायग्रेट एजंट डिरेक्टरी'द्वारे परराष्ट्र मंत्रालयाकडे (MEA) नोंदणीकृत असलेल्या भरती एजन्सींमार्फतच पडताळणी करून नियुक्ती करुन घ्या.
  • परदेशी नियोक्त्यांची तपासणी : हे पोर्टल आखाती देशांमधील नियोक्त्यांचा मागोवा घेते आणि त्यांची पडताळणी करते. जर एखाद्या मालकाचा वेतन चोरी किंवा गैरवर्तनाचा इतिहास असेल, तर ही प्रणाली त्यांना भारतीय नागरिकांना कामावर ठेवण्यापासून प्रतिबंधित करते.
  • इमिग्रेशन क्लिअरन्स (EC) : ज्या कामगारांकडे 'इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड' (ECR) पासपोर्ट आहेत (विशेषतः ज्यांनी इयत्ता 10वी उत्तीर्ण केलेली नाही), त्यांच्यासाठी मानवी तस्करी रोखण्याकरता विमानप्रवासाला निघण्यापूर्वी पोर्टलद्वारे अधिकृत इमिग्रेशन क्लिअरन्स मिळवणे कायदेशीररित्या अनिवार्य आहे. नोकरी शोधणाऱ्या कामगारांना टूरिस्ट किंवा व्हिजिट व्हिसावर कधीही प्रवास न करण्याचा मजबूत सल्ला दिला पाहिजे.
  • "टूरिस्ट व्हिसा"चा सापळा : बदमाश एजंट अनेकदा कामगारांना टूरिस्ट किंवा व्हिजिट व्हिसावर आखाती देशांमध्ये पाठवतात आणि वचन देतात की, तिथे पोहोचल्यावर मालक त्याचे वर्क परमिटमध्ये रूपांतर करेल. आखाती देशांच्या कामगार कायद्यांनुसार हे बेकायदेशीर आहे. टूरिस्ट व्हिसावर प्रवेश करणारे कामगार कायदेशीररित्या किमान वेतनाची मागणी करू शकत नाहीत, त्यांना वैद्यकीय विमा संरक्षण मिळत नाही आणि त्यांचे पासपोर्ट जप्त झाल्यास किंवा वेतन रोखल्यास ते स्थानिक कामगार न्यायालयात खटला दाखल करू शकत नाहीत. त्यांनी भारत सोडण्यापूर्वी नेहमी आपल्या पासपोर्टवर एम्प्लॉयमेंट व्हिसाचा शिक्का मारून घेण्याचा आग्रह धरावा, याची जाणीव ठेवली पाहिजे.

कामगारांना सरकारी सुरक्षा जाळ्यांचा उपयोग कसा करावा याबद्दल जागरूक केले पाहिजे. कामगारांना प्रस्थानपूर्व मार्गदर्शन प्रशिक्षणात (PDOT) सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित केलं पाहिजे. विमानात चढण्यापूर्वी, कामगारांनी भारतातील नियुक्त सरकारी केंद्रांवर मोफत PDOT कार्यक्रमात सहभागी झालं पाहिजे.

या संक्षिप्त प्रशिक्षण सत्रांमध्ये कामगारांना आखाती देशांतील स्थानिक कामगार कायदे, त्यांचे कायदेशीर हक्क, चालीरीती, मूलभूत शब्दप्रयोग आणि आपत्कालीन परिस्थितीत कोणाला फोन करायचा किंवा कुठे धाव घ्यायची याबद्दल शिकवले जाते.

जर एखाद्या कामगाराला परदेशात आपत्कालीन परिस्थिती किंवा शोषणाचा सामना करावा लागला, तर त्याला हे माहीत असलं पाहिजे की भारत सरकार अनेक एकात्मिक संकट-व्यवस्थापन मंच (प्लॅटफॉर्म) उपलब्ध करून देते. त्यांना 'मदाद पोर्टल' (MADAD Portal) वापरण्यासाठी शिक्षित केले पाहिजे. हे परराष्ट्र मंत्रालयाचे (MEA) अधिकृत 'मदाद' तक्रार निवारण पोर्टल आहे, जिथे कामगार किंवा त्यांचे मायदेशातील नातेवाईक ऑनलाइन तक्रारी नोंदवू शकतात.

कामगारांना प्रवासी भारतीय विमा योजनेबद्दल (PBBY) देखील जागरूक केले पाहिजे. ही एक अनिवार्य, कमी खर्चाची विमा योजना असून, 2-3 वर्षांसाठी अंदाजे 275 ते 375 रुपये खर्च येतो. पीबीबीवाय (PBBY) विमा योजनेअंतर्गत अपघाती मृत्यू/अपंगत्वासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंतचे संरक्षण दिले जाते आणि जर एखाद्या कामगाराला परदेशात छळ करणाऱ्या मालकावर खटला दाखल करण्याची गरज पडली, तर कायदेशीर खटल्याचा खर्च (45,000 रुपयांपर्यंत) स्पष्टपणे समाविष्ट केला जातो.

स्थलांतरित कामगारांसाठी फायदेशीर असलेली दुसरी सुविधा म्हणजे प्रवासी भारतीय सहायता केंद्रे (PBSK). ही केंद्रे दुबई, रियाध आणि जेद्दाह यांसारख्या प्रमुख आखाती शहरांमध्ये भारतीय दूतावासांनी स्थापन केलेली 24x7 थेट भेट देता येणारी संसाधन आणि समुपदेशन केंद्रं आहेत. येथे गरजू कामगारांना मोफत कायदेशीर सल्ला, स्थानिक भाषेतील भाषांतर आणि तात्पुरती निवारागृहे दिली जातात.

(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली तथ्ये आणि मते लेखकाची वैयक्तिक आहेत. ईटीव्ही भारत त्यांच्या मतांशी सहमत असेलच असे नाही.)

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