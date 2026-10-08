पंतप्रधान मोदींची 25 वर्षांची लोकसेवा : सेवा आणि कृतीचा थोडक्यात आढावा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या लोकसेवेच्या केंद्रस्थानी कर्मयोगीचे प्राचीन तत्त्वज्ञान आहे. मोदींच्या 25 वर्षांच्या कारकीर्दीचा दाजी कमलेश पटेल यांनी घेतलेला आढावा.
Published : October 8, 2026 at 7:13 PM IST
लोकशाहीमध्ये, जेव्हा एखादी व्यक्ती सलग 25 वर्षे सरकारची प्रमुख म्हणून काम पूर्ण करते, तेव्हा ती खरोखरच एक विशेष गोष्ट असते. सरकारची प्रमुख म्हणून 25 गौरवशाली वर्षांच्या सेवेबद्दल मी नरेंद्र मोदींचे मनःपूर्वक अभिनंदन करतो. ते माझे खूप आवडते व्यक्तिमत्व आहेत आणि गेल्या अनेक वर्षांपासून मी त्यांच्याशी जवळून संवाद साधला आहे.
त्यांच्या यशामागे काय कारण आहे? त्यांना कशामुळे प्रेरणा मिळते? हे खूप सामान्य प्रश्न आहेत आणि त्यावर यनिमित्तानं विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. माझ्यासाठी, पंतप्रधान मोदी हे नेतृत्व आणि अध्यात्म या दोन्हींचे मिश्रण आहेत.
जेव्हा मी नरेंद्रभाईंच्या जीवनावर चिंतन करतो, तेव्हा एक गुण माझे लक्ष वेधून घेतो, तो म्हणजे त्यांच्या आयुष्याच्या विविध टप्प्यांमधून जाणवणारा एक अंतर्निहित उद्देश. मी अनेकदा विभाजित हृदयाबद्दल बोललो आहे, एक असे हृदय जे परस्परविरोधी इच्छांमुळे अनेक दिशांना ओढले जाते. स्वातंत्र्य आणि इच्छा, सुखद आणि चांगले यांच्यात एक आंतरिक तणाव असतो. आध्यात्मिक मार्गावरील साधकांना या तणावाचा सामना करावा लागतो आणि खरी प्रगती शक्य होण्यापूर्वी त्यांना तो सोडवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात.
नरेंद्रभाईंच्या जीवनात, आपण पाहू शकतो की हे कार्य अगदी सुरुवातीच्या काळातच सुरू झाले होते. मला अलीकडेच कळले की वयाच्या सतराव्या वर्षी त्यांनी घर सोडले, भारतभर प्रवास केला आणि हिमालयात काही काळ घालवला; स्वामी विवेकानंदांच्या प्रभावामुळे आणि विविध समुदाय, परंपरांशी झालेल्या त्यांच्या भेटीगाठींमुळे, त्यांचे जीवन सेवेकडे वळू लागले. त्यानंतर, बाह्य स्वरूप बदलत राहिले. प्रचारकापासून संघटकापर्यंत, मुख्यमंत्र्यांपासून पंतप्रधानांपर्यंत, पण सेवेची कल्पना हा एक सातत्यपूर्ण धागा राहिला. जेव्हा हृदयाचा उद्देश कायम एकच असतो, तेव्हा पदे ही स्वतःच अंतिम ध्येये राहत नाहीत. ती त्या उद्देशाला अभिव्यक्त करणारी विविध साधने बनतात.
1979 मध्ये मच्छू धरण फुटल्यानंतर मोरबी येथे आलेल्या विनाशकारी पुरामुळे या वचनबद्धतेला एक आव्हानात्मक कार्यक्षेत्र मिळाले. या आपत्तीनंतर नरेंद्रभाईंनी तेथे स्वयंसेवक म्हणून काम केले. अनेक वर्षांनंतर, 2024 मध्ये भूस्खलनग्रस्त वायनाडला भेट देताना, त्यांनी तो अनुभव सांगितला, ज्यामुळे त्यांना खूप काही गमावलेल्या कुटुंबांचं दुःख समजण्यास मदत झाली. जेव्हा आपण लोकांच्या संकटाच्या वेळी त्यांची सेवा करतो, तेव्हा त्यांच्या अडचणी दूरच्या चिंता राहत नाहीत. त्या आपल्या अंतर्मनातील जबाबदाऱ्या बनतात.
आपल्या समोरच्या व्यक्तीला आपण ज्या प्रकारे प्रतिसाद देतो, त्यातून आपल्या उद्देशाची भावना व्यक्त होते. जेव्हा सेवा हृदयात रुजते, तेव्हा एक सामान्य भेटदेखील आपुलकीची संधी बनते. नरेंद्रभाईंच्या पूर्वीच्या आयुष्यातील एका घटनेतून त्यांचा हा गुण अधोरेखित होतो.
2014 मध्ये 'द हिंदू'मध्ये प्रकाशित झालेल्या त्यांच्या 'ए ट्रेन जर्नी अँड टू नेम्स टू रिमेंबर' या वृत्तांतात, लीना शर्मा यांनी 1990 मध्ये उत्पलपर्णा हजारिका यांच्यासोबत केलेल्या दिल्ली ते अहमदाबाद प्रवासाच्या आठवणी सांगितल्या आहेत. त्या दोन्ही महिला भारतीय रेल्वे वाहतूक सेवेतील प्रशिक्षणार्थी होत्या आणि त्यांच्या प्रशिक्षणाच्या पुढील टप्प्यासाठी निश्चित जागांशिवाय प्रवास करत होत्या. प्रवास तिकीट परीक्षक म्हणजेच टीसानं त्यांना नरेंद्र मोदी आणि शंकरसिंह वाघेला यांच्या ताब्यातील प्रथम श्रेणीच्या डब्यात तात्पुरती जागा मिळवून दिली. त्या संध्याकाळी, नरेंद्रभाईंनी चारही शाकाहारी जेवणाचे पैसे दिले. नंतर, जेव्हा तिकीट परीक्षकाने सांगितले की त्या महिलांसाठी जागा उपलब्ध होऊ शकत नाही, तेव्हा त्या दोन्ही पुरुषांनी सहजपणे आपल्या जागा सोडून दिल्या, डब्याच्या जमिनीवर एक चादर पसरवली आणि तिथेच झोपले आणि त्या जागा त्या दोन प्रशिक्षणार्थींसाठी मोकळ्या केल्या.
त्यांनी ज्या सहजतेने आपल्या सुखसोयींचा त्याग केला, ती गोष्ट मला स्पर्शून जाते. शर्मांच्या आठवणीनुसार, हा दयाळूपणा कोणत्याही औपचारिकतेशिवाय होता. ही घटना नरेंद्रभाई मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधान होण्याच्या खूप आधीची आहे आणि त्यांच्यासमोरील गरज साधी आणि तत्काळ होती. असे क्षण आपल्याला नेतृत्वाचे उदाहरण म्हणून, जेव्हा कोणी पाहत नसते तेव्हा आपण कसे वागतो यावर विचार करण्यास प्रवृत्त करतात. आपण दुसऱ्या व्यक्तीची अडचण ओळखून, कशाचीही अपेक्षा न करता प्रतिसाद देऊ शकतो का? माझ्या मते, हीच मनाची उदारता आहे. ती उद्देशाला मानवी आपुलकी देते आणि सेवेला दैनंदिन जीवनाचा भाग बनू देते.
ज्याप्रमाणे मोठी जबाबदारी स्वीकारणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीसोबत अनिश्चितता असते, त्याचप्रमाणे प्रत्येक प्रामाणिक साधकाच्या मनात शंका येतेच. जर कोणी तिच्या कुजबुजीकडे लक्ष दिले, तर श्रद्धा हळूहळू भंग पावते; इच्छाशक्ती कृतीला चालना देण्याची क्षमता गमावते आणि खरी आध्यात्मिक प्रगती कठीण होते. प्रश्न हा नाही की शंका येते की नाही, तर आपण तिला आपल्या जीवनाचा चालक बनू देतो की नाही. इथेच श्रद्धा इतकी महत्त्वाची ठरते.
श्रद्धा ही विश्वासापेक्षाही मोठी आहे; तिच्यात विश्वास, आत्मविश्वास, प्रामाणिकपणा, दृढनिश्चय आणि आंतरिक दृढनिश्चय यांचा समावेश असतो. मला इथे 2001 मध्ये नरेंद्रभाई गुजरातचे मुख्यमंत्री झाल्याची आठवण येते. वयाच्या एकावन्नव्या वर्षी त्यांनी कधीही निवडणूक लढवली नव्हती आणि कोणतेही प्रशासकीय पद भूषवले नव्हते. त्यांना अशा राज्याचा कारभार सांभाळायला सांगितला गेला, जे अजूनही सावरत होते.
एका विनाशकारी भूकंपानंतर, एक अनुभवी संघटक प्रभावी प्रशासक बनू शकेल की नाही, याबद्दल स्वाभाविकच प्रश्न उपस्थित झाले होते. तरीही त्यांनी जबाबदारी स्वीकारली आणि ती पार पाडताना ते शिकत गेले. मुख्यमंत्री म्हणून त्यांचा सुरुवातीचा कार्यकाळ अनेक आव्हानांनी भरलेला होता, ज्यावर त्यांना मात करावी लागली; अशी आव्हाने ज्यांनी अनेकांच्या विश्वासाची कसोटी घेतली असती.
दृढ विश्वासाचा अर्थ असा नाही की, आपल्याला आधीच माहीत असते की आपण यशस्वी होणारच. याचा अर्थ असा आहे की, अनिश्चितता आपल्याला पुढचे पाऊल उचलण्यापासून रोखत नाही. आपल्याला शंकेचा आवाज ऐकू येऊ शकतो; आपण त्यातून शिकू शकतो, पण आपण आपल्या जीवनाची दिशा त्याच्या हाती सोपवण्याची गरज नाही. नरेंद्रभाईंचे जीवन असे आहे, जिथे शंकेला कधीही चालकाच्या आसनावर बसू दिले नाही; उलट, ते स्थान धैर्य आणि दृढ विश्वासाला देण्यात आले आहे.
भीतीचा प्रश्न असतो, "जर असे झाले तर?" तर श्रद्धा उत्तर देते, "जरी असे झाले तरी." निर्भयतेचा अर्थ असा नाही की माणसाला कधीच भीती वाटत नाही. महत्त्वाचे हे आहे की, भीतीला आपली दिशा ठरवू देण्याची परवानगी दिली जाते की नाही. नरेंद्रभाईंचे जीवन अनिश्चिततेच्या अगदी वेगवेगळ्या परिस्थितीत जबाबदारी स्वीकारण्याची उदाहरणे देते. वयाच्या साठीच्या मध्यात, जेव्हा नरेंद्रभाईंनी भारताच्या पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारली, तेव्हा अनिश्चिततेचे प्रमाण प्रचंड होते: एका राष्ट्राचे नेतृत्व करण्यापासून ते भारताची राष्ट्रीय सुरक्षा, राजनैतिक संबंध आणि जगासोबतच्या संबंधांची जबाबदारी स्वीकारण्यापर्यंतचा हा प्रवास होता, आणि तोही अशावेळी, जेव्हा एखादा राष्ट्रप्रमुख हा स्थित्यंतर कसा पार पाडेल याबद्दल प्रश्न विचारले जात होते.
त्यानंतर आव्हानांचा एक असा काळ आला, जो अलीकडच्या इतिहासातील सर्वात अशांत कालखंडांपैकी एक मानला जाऊ शकतो. कोविड-19 महामारी, व्यापार युद्धे, युक्रेनमधील युद्धानंतरची भू-राजकीय उलथापालथ आणि अगदी अलीकडील मध्य-पूर्वेतील संकट, यासोबतच अनेक देशांतर्गत आव्हाने, यासारख्या अनेक परिस्थितींनी कोणत्याही नेत्याच्या धैर्याची कसोटी घेतली असती, मग 1.4 अब्ज लोकांच्या आशा आणि स्वप्नांचे प्रतीक असलेल्या नेत्याबद्दल तर बोलायलाच नको. यातून शांतपणे मार्ग काढणे हे अनुकरणीय आहे. कदाचित धैर्याला आध्यात्मिकरित्या समजून घेण्याचा हा एक मार्ग आहे. धैर्य म्हणजे, "माझे काहीही होऊ शकत नाही," असे म्हणणे नव्हे. तर ते म्हणजे, "काहीही होवो, मी काय केले पाहिजे हे ठरवण्यासाठी मी केवळ भीतीला परवानगी देणार नाही."
म्हणूनच, नेतृत्वाचा अभ्यास करणाऱ्या कोणत्याही विद्यार्थ्यासाठी त्यांच्या जीवनातून एक स्पष्ट धडा मिळतो. विभाजनरहित हृदय जोपासणे, आपल्या दैनंदिन कृतींना उदारतेने मार्गदर्शन करू देणे, मनाला दृढ विश्वासात स्थिर करणे आणि भीतीपोटी कृती न करणारी वृत्ती विकसित करणे, ही अशी आध्यात्मिक तत्त्वे आहेत ज्यांनी नरेंद्रभाईंचा कर्मयोगी म्हणून मार्ग घडवण्यात मदत केली आहे. ही तत्त्वे वैश्विक आहेत आणि जेव्हा आपण ती कोणाच्यातरी जीवनात प्रकट झालेली पाहतो, तेव्हा आपण त्यातून प्रेरणा घेऊ शकतो.
या प्रसंगी मी नरेंद्रभाईंना मनःपूर्वक शुभेच्छा देतो; परमेश्वर त्यांना दीर्घायुष्य देवो, जेणेकरून ते आपल्या नेतृत्वाने आणि मार्गदर्शनाने हे युग पुढे नेऊ शकतील आणि ते भारताला अधिकाधिक उंचीवर नेत राहोत.
(लेखक परिचय - दाजी कमलेश पटेल, हे आध्यात्मिक नेते आणि 'श्री राम चंद्र मिशन'चे अध्यक्ष, 'हार्टफुलनेस मेडिटेशन'चे जागतिक मार्गदर्शक आहेत.)
(टीप : या लेखात व्यक्त केलेली मते आणि दिलेली तथ्ये लेखकाची वैयक्तिक आहेत. येथे व्यक्त केलेली मते आणि तथ्ये यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)