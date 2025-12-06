लोकांना केंद्रस्थानी ठेवून जीवाश्म इंधनाला रामराम करण्याची गरज : COP30 मधील विरोधाभास
COP30 - संयुक्त राष्ट्रांची 30 वी वार्षिक हवामान बैठक ब्राझीलमध्ये 10 ते 21 नोव्हेंबर दरम्यान आयोजित केली होती. हरीकृष्ण निबानूपुडी यांनी त्याचा घेतलेला आढावा.
Published : December 6, 2025 at 5:47 PM IST
बेलेममधील COP30 कडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. "फॉरेस्ट COP" म्हणून ओळखले जाणारे आणि स्थानिक लोक तसंच उष्णकटिबंधीय जंगलांना पाठिंबा देण्याच्या ब्राझीलच्या प्रतिज्ञामुळे, याकडे एक संभाव्य टर्निंग पॉईट म्हणून पाहिले गेले. यातून जागतिक हवामान कृतीला चांगली चालना मिळेल अशी आशा होती.
जागतिक हवामान बैठकीतून जगाला अशी अपेक्षा होती की देशांनी राष्ट्रीय हवामान योजना मजबूत कराव्यात, जागतिक वित्त सुधारावेत जेणेकरून पैसा हरित आणि लवचिक अर्थव्यवस्थांकडे जाईल आणि पर्यावरण अनुकूलन वाढ तसंच सुरक्षिततेमध्ये केंद्रीय गुंतवणूक म्हणून याकडे पाहिले जाईल. हवामान आणि निसर्ग संकटे बिकट परिस्थितीत आहेत हे ओळखून, निसर्गाचे संरक्षण करण्यासाठी, अन्न व्यवस्थांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि स्थानिक जमीन हक्क सुरक्षित करण्यासाठी धाडसी कृती करण्याची योजना होईल अशादेखील आशा ठेवल्या गेल्या.
COP30 मध्ये मजबूत प्रतीकात्मकता आणि महत्त्वाकांक्षी योजनांचा नुसताच गाजावाजा झाला. परंतु शब्द आणि कृतीमधील अंतर अधोरेखित करून हवामान विज्ञानाच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी निर्णायक योजना आखल्या गेल्याच नाहीत.
'ग्लोबल मुतिराओ'चे वचन - COP30 च्या केंद्रस्थानी "ग्लोबल मुतिराओ"चा आशय होता. त्यातून हवामान बदलाविरुद्ध सामूहिक एकत्रीकरणाचे आवाहन करणे हा उद्देश होता. तुपी शब्द 'मोतिराओ' ज्याचा अर्थ "एकत्र काम करणे" असा होतो, तो सरकार, व्यवसाय, नागरी समाज आणि समुदायांमध्ये सामायिक जबाबदारीकडे वळण्याचे संकेत देतो. यातून संदेश स्पष्ट होता : हवामान कृती आता केवळ वाटाघाटींपुरती मर्यादित राहू शकत नाही; ती जागतिक, समाजव्यापी प्रयत्न असली पाहिजे.
ब्राझीलने जंगले आणि आदिवासी हक्कांवरील नेतृत्वाद्वारे या भावनेला मूर्त रूप देण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी इतिहासातील सर्वात मोठी निसर्ग वित्त यंत्रणा बनण्याचे उद्दिष्ट ठेवून 25 अब्ज डॉलर उष्णकटिबंधीय वन निधी सुरू केला. जरी फक्त 6.6 अब्ज डॉलर याकरता सुरक्षित केले असले तरी, हा निधी वन संरक्षणासाठी दरवर्षी देशांना पैसे देण्याचे एक नवीन मॉडेल सादर करतो. दहा नवीन आदिवासी प्रदेशांचे सीमांकन - जवळजवळ 1,000 चौरस मैल - आणि निधीचा पाचवा भाग स्थानिक वन रक्षकांना वाटप करण्याच्या निर्णयाने ब्राझीलची कारभार आणि सांस्कृतिक संरक्षणासाठी वचनबद्धता अधोरेखित केली. यातून जंगले पर्यावरणीय स्थिरीकरण करणारे आणि सांस्कृतिक जीवनरेखा आहेत याची अर्थपूर्ण ओळख पटवली.
बेलेम अॅक्शन मेकॅनिझम (BAM) हा आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला. COP च्या इतिहासात पहिल्यांदाच, मानवी हक्क, कामगार हक्क, आदिवासींचे हक्क, लिंग समानता, महिला सक्षमीकरण आणि युवा सहभाग स्पष्ट करणारी भाषा स्वीकारण्यात आली. BAM ने पुष्टी केली की हवामान कृती लोक-केंद्रित असली पाहिजे आणि न्याय्य संक्रमण हे सन्मान, निष्पक्षता आणि सहभागावर अवलंबून असते. राष्ट्रीय हवामान योजनांमध्ये न्याय एकत्रित करण्याची आणि न्याय्य संक्रमणासाठी अनुदान-आधारित पैसा मिळवण्याची वचनबद्धता हवामान न्यायाकडे दीर्घकाळ प्रतीक्षित बदलाचे संकेत देते.
द गॅपिंग होल : नो फॉसिल फ्युएल रोडमॅप
COP30 मध्ये जीवाश्म इंधन टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यासाठी रोडमॅप तयार करण्यात अपयश येणे ही त्याची सर्वात महत्त्वाची कमतरता होती, ज्यामुळे भविष्यातील हवामान प्रयत्नांची प्रभावीता धोक्यात आली आणि जीवाश्म इंधन उद्योगाचा प्रभाव उघड झाला. रोडमॅपचा अभाव जागतिक महत्त्वाकांक्षा कमकुवत करतो आणि स्वच्छ विद्युतीकरण आधीच खर्च कमी करत आहे, स्पर्धात्मकता वाढवत आहे आणि लवचिकता मजबूत करत आहे या वाढत्या पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करतो. बंधनकारक योजनेशिवाय, संक्रमण हळूहळू, विखुरलेले आणि अत्यंत असमान होण्याचा धोका आहे - ज्यामुळे असुरक्षित समुदायांना हवामान अस्थिरतेचा फटका सहन करावा लागेल.
या परिषदेच्या अध्यक्षीय नेतृत्वाखालील रोडमॅप्सचा पाठपुरावा करण्याची ब्राझीलची ऑफर अगदीच धूसर आशा दाखवते. बॉनमध्ये वर्षाच्या मध्यात होणाऱ्या वाटाघाटींमध्ये हा मुद्दा पुन्हा उपस्थित होऊ शकतो. परंतु वस्तुस्थिती अशीच आहे : COP30 जीवाश्म इंधनांना संकटाचं मुख्य कारण मानण्यात अयशस्वी ठरले. उत्सर्जन कमी करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल देशांना जबाबदार धरले जाऊ शकते असं सुचवणारे अलीकडील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचं मत देखील बाजूला ठेवण्यात आलं. अंतिम निर्णयांमध्ये कोणतेही प्रतिबिंब न पडता केवळ साइड इव्हेंटमध्ये उल्लेख केला गेला.
ही तफावत एक गंभीर वास्तव अधोरेखित करते. जीवाश्म इंधन टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याबाबतचे नेतृत्व संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रणालीबाहेर वाढत आहे. कोलंबिया, पॅसिफिक बेटं आणि इतर सरकारे स्वतंत्रपणे पुढे जात आहेत, सहमतीच्या राजकारणाऐवजी विज्ञान आणि लोकन्यायाने त्यांचे प्रयत्न होत आहेत.
समाजानेच घेतला पुढाकार - वाटाघाटी थांबल्या असताना, नागरिकांनीच एक सामाजिक जबाबदारी म्हणून आता यामध्ये उडी घेतली आहे. १५ नोव्हेंबर रोजी जागतिक हवामान कृती दिनाचे हुंकार ६० शहरांमध्ये उमटले, बेलेममधील पीपल्स मार्चने समुदायांना - विशेषतः आदिवासी लोक आणि ज्येष्ठ नेत्यांना - हवामान कृतीच्या केंद्रस्थानी ठेवले. या मोर्चाने जीवाश्म इंधनांचा अंत, पद्धतशीर बदल आणि असमानतेवर अर्थपूर्ण कारवाईची मागणी केली. हे मागील COPs च्या अगदी उलट होते, जिथे यजमान राष्ट्रांनी नागरी जागेवर मर्यादा घातल्या.
जागतिक नागरी समाजाच्या एकत्रीकरणाने एक बदल दर्शवला, ज्यामुळे हे दिसून आलं की हवामान संकटाचे उपाय राजनैतिक जागांच्या पलीकडे वाढत आहेत आणि तळागाळातील प्रभावावर भर दिला जात आहे. तरीही राष्ट्रीय वचनबद्धता आणि १.५°C मर्यादेतील अंतर चिंताजनक आहे. सुमारे १२० देशांनी त्यांचे राष्ट्रीयरित्या निर्धारित योगदान (NDCs) सुधारित केले आहेत. परंतु सामूहिक महत्त्वाकांक्षा अजूनही कमी दिसून येत आहे. भारत, आपला सुधारित NDC आणि द्वैवार्षिक पारदर्शकता अहवाल सादर करण्याची तयारी करत आहे, यावर भर दिला की मोठ्या महत्त्वाकांक्षेची जुळवाजुळव वित्त आणि तंत्रज्ञानाशी केली पाहिजे - हे एक दीर्घकालीन सत्य अधोरेखित करते: उत्सर्जनासाठी ऐतिहासिकदृष्ट्या जबाबदार असलेल्यांच्या पाठिंब्याशिवाय विकसनशील राष्ट्रे पुढे जाऊ शकत नाहीत.
योजनांपासून वितरणापर्यंत - "अंमलबजावणी COP" असे लेबल असूनही, COP30 ला ठोस कृतीपेक्षा फक्त आश्वासनांचीच जंत्री दिसून आली. अनुकूलन महत्त्वाकांक्षा कमी करण्यात आली, वेळापत्रके मागे ढकलण्यात आली आणि असुरक्षित राष्ट्रांसाठी महत्त्वपूर्ण अनुदान-आधारित वित्तपुरवठा मागे घेण्यात आला. २०३५ पर्यंत तिप्पट अनुकूलन वित्तपुरवठा करण्याचं आवाहन देखील गरीब देशांनी मागणी केलेल्यापेक्षा कमी पडलं.
उपयुक्त हालचालींचा उदय - सीओपी मध्ये पहिल्यांदाच, तीन वर्षांच्या संवादातून व्यापाराचा हवामान चर्चेत प्रवेश होईल. ही बाब हे दर्शविते की, हवामान कृती आर्थिक प्रणालींपासून अविभाज्य आहे. तरीही, संरचनात्मक परिवर्तन - विशेषतः जागतिक वित्त क्षेत्रात - अजूनही दूर आहे. जगात अशा आर्थिक वास्तुकलेचा अभाव आहे जो सर्वात जास्त धोका असलेल्यांना संसाधने निर्देशित करण्यास सक्षम असेल.
COP30 ला जंगलांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी, स्थानिक नेतृत्वावर आणि समावेशक भाषेसाठी लक्षात ठेवले जाईल. त्याने काय शक्य आहे ते उघड केलं. हक्कांची नूतनीकरण ओळख, नाविन्यपूर्ण वन वित्त मॉडेल आणि हवामान प्रशासनासाठी लोक-केंद्रित दृष्टिकोन ठेवण्यात येणार आहे. परंतु जीवाश्म इंधनांवर निर्णायक कारवाई आणि अधिक महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय वचनबद्धतेशिवाय या गोष्टींना काही अर्थ राहणार नाही.
भविष्यातील कामाची दिशा - खरी परीक्षा आता सुरू होते. 'ग्लोबल मुतिराओ' केवळ घोषणांद्वारे यशस्वी होऊ शकत नाही. त्यासाठी सरकारांनी १.५°C तापमानाचे लक्ष्य पुन्हा निश्चित करावे आणि पुढील पाच वर्षांत प्रमुख क्षेत्रांमध्ये संक्रमण, कामगारांना पाठिंबा आणि अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी स्पष्ट धोरणे तयार करावीत. त्यासाठी आर्थिक सुधारणांची मागणी करण्यात येत आहे, ज्यामुळे संसाधने जिथे त्यांना सर्वात जास्त महत्त्व आहे तिथे वळवता येतील. तसंच नेत्यांना जबाबदार धरून जीवाश्म-मुक्त भविष्यासाठी अथक प्रयत्न करत राहिले पाहिजे.
COP30 आपल्याला आठवण करून देते की बहुपक्षीयता अजूनही महत्त्वाची आहे. परंतु जर ती विज्ञान आणि आघाडीवरील लोकांच्या वास्तवाशी सुसंगत राहिली तरच काम करते. COP30 चा वारसा त्याच्या आश्वासनांद्वारे नव्हे तर त्याच्या सामूहिक प्रयत्नांच्या भावनेने विस्तविक परिवर्तनाने, मोजता येण्याजोग्या बदलात रूपांतरित होते की नाही हे काळानुसार समोर येईल.
(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मते लेखकाची वैयक्तिक आहेत. येथे व्यक्त केलेली तथ्ये आणि मते यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)