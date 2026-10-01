शहरासाठी आर्थिक तरतूद : हैदराबादच्या आर्थिक स्थितीवरील उपाय
गेल्या सहा वर्षातील हैदराबादच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेता, सरकारी अनुदानं हा महानगरपालिकेच्या महसुलाचा प्रमुख स्रोत राहिलेला नाही. वासू साहा यांचा माहितीपूर्ण लेख.
Published : October 1, 2026 at 9:44 PM IST
हैदराबादमधील मालमत्ताधारकांच्या मनात 'CURE' विधेयकाच्या मसुद्यामुळे एक स्वाभाविक प्रश्न निर्माण झालाय. तो म्हणजे, आम्हाला कर स्वरुपात अधिक पैसे का द्यावे लागतील? खरं तर हा एक रास्त प्रश्न आहे. प्रस्तावित 'कोर अर्बन रिजन (इंटिग्रेटेड गव्हर्नन्स) बिल, 2026' (CURE विधेयक) मुळे हैदराबादमधील मालमत्ता कर आकारणीचा आधार बदलणार आहे; सध्याची 'अंदाजित भाडेमूल्यावर' (rental value) आधारित पद्धत बदलून ती 'शासनाने निश्चित केलेल्या भांडवली मूल्याशी' (capital value) जोडली जाणार आहे. यामुळे अनेक मालमत्ताधारकांवरील कराचा बोजा वाढू शकतो.
आणखी एक प्रश्न आहे ज्याकडे तितकंच लक्ष देणं गरजेचं आहे. मुळात हैदराबादला आपल्या महानगरपालिकेचा महसूल आधार (revenue base) बळकट करण्याची गरज का आहे? याचं उत्तर केवळ प्रस्तावित कर वाढीमध्ये नाही, तर हैदराबाद आपल्या वाढत्या पायाभूत सुविधा आणि सेवांच्या गरजांसाठी निधी कसा उभारत आलं आहे आणि तो आर्थिक आराखडा (मॉडेल) यापुढेही चालू ठेवता येईल का, यात दडलेलं आहे.
हैदराबाद आपल्या शहरासाठी आधीच निधी खर्च करते - पण तो पुरेसा नाही
गेल्या सहा वर्षातील हैदराबादच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेतल्यास असं दिसून येतं की, सरकारी अनुदानं हा महानगरपालिकेच्या महसुलाचा मुख्य स्रोत राहिलेला नाही. अर्थसंकल्पीय आकडेवारीनुसार, 2018-19 ते 2023-24 या काळात 'ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन'च्या (GHMC) एकूण महसुलात अनुदानांचा वाटा केवळ 3 ते 18 टक्के इतका होता. 2023-2024 मध्ये, GHMC चा एकूण महसूल 7,105 कोटी रुपये होता, त्यापैकी अनुदानाची रक्कम सुमारे 1,184 कोटी रुपये, म्हणजेच एकूण महसुलाच्या सुमारे 17 टक्के इतकी होती.
महसूल आणि खर्चाची तुलना केल्यास ही आर्थिक कोंडी अधिक स्पष्टपणे दिसून येते. 2019-20 ते 2023-24 या काळात GHMC च्या महसुलात 61 टक्क्यांची लक्षणीय वाढ झाली. मात्र, याच कालावधीत भांडवली खर्चात 234 टक्क्यांनी वाढ झाली. याचं मुख्य कारण म्हणजे 'स्ट्रॅटेजिक रोड डेव्हलपमेंट प्रोग्राम', 'स्ट्रॅटेजिक नाला डेव्हलपमेंट प्रोग्राम' आणि 'कॉम्प्रिहेन्सिव्ह रोड मेंटेनन्स प्रोग्राम' यासारखे प्रकल्प; ज्यांची एकूण किंमत सुमारे 10,249 कोटी रुपये होती आणि त्यापैकी 6,390 कोटी रुपयांचा निधी कर्जाद्वारे उभारण्यात आला होता.
कर्ज घेतल्यामुळे महसूल आणि खर्चातील तफावत भरून काढण्यास मदत झाली, परंतु त्यामुळे कर्जाची परतफेड आणि व्याजाचा बोजाही वाढत गेला. 2023-24 मध्ये GHMC वरील थकीत कर्जाचा आकडा सुमारे 6,749 कोटी रुपये होता, तर कर्जाची परतफेड आणि व्याजापोटी होणारा खर्च दरमहा 100 कोटी रुपयांच्या वर गेला होता. यावर्षी मार्चमध्ये, GHMC अधिकाऱ्यांनी थकीत देणी भागवण्यासाठी किंवा पायाभूत सुविधांसाठी घेतलेल्या कर्जांची परतफेड करण्याची जबाबदारी राज्याने स्वीकारण्यासाठी मदत मागितली. तसंच, यात होणाऱ्या विलंबामुळे महापालिकेच्या विकासकामांसाठी निधी उभारण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला. त्यानंतर राज्याने या दायित्वांची जबाबदारी स्वीकारण्याची पावले उचलली आहेत. यामुळे महापालिकेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. परंतु, कर्जाचा बोजा कमी झाल्याने केवळ आर्थिक ताळेबंद सुधारू शकतो. हैदराबादच्या विकासाच्या पुढील टप्प्यासाठी आवश्यक असलेला नियमित महसूल त्यातून निर्माण होऊ शकत नाही.
मालमत्ता कराचा नवीन आधार का आणि आताच का?
हैदराबादसमोर एक पर्याय आहे, एकतर राज्याच्या अधूनमधून मिळणाऱ्या मदतीवर अवलंबून राहणं किंवा स्वतःचा असा महसूल स्रोत निर्माण करणं, जो शहराच्या गरजांशी खऱ्या अर्थाने सुसंगत असेल. अनुदानं ही GHMC च्या अर्थसंकल्पाच्या जास्तीत जास्त एक-पंचमांश इतकीच राहिली आहेत. त्यामुळे स्वतःच्या स्रोतांतून मिळणारा महसूल अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो आणि त्यातही मालमत्ता कर हा सर्वात मोठा घटक आहे. सरासरी पाहता, GHMC च्या स्वतःच्या महसुलापैकी निम्म्याहून अधिक वाटा मालमत्ता कराचा असतो.
GHMC ने कराचे दर न वाढवता मालमत्ता कर वसुली सुधारण्यासाठी आधीच काही पावले उचलली आहेत. यामध्ये नवीन मालमत्तांचा कर कक्षेत समावेश करणे, व्याप्ती वाढवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आणि मालमत्ता कराच्या नोंदी इतर सरकारी डेटाबेसशी जोडणे यासारख्या उपाययोजनांचा समावेश आहे.
हे उपाय महत्त्वाचे असले तरी, ते मूळ समस्येचं निराकरण करू शकत नाहीत. ती समस्या म्हणजे कर-आधार (tax base) स्थिर राहणे. हैदराबादमधील मालमत्तेचे मूल्य आणि अर्थव्यवस्था यात लक्षणीय वाढ झाली असूनही, निवासी मालमत्ता करासाठीच्या भाड्याच्या मूल्यांची (rental values) शेवटची सुधारणा 2003 मध्ये झाली होती, तर व्यावसायिक मालमत्तांच्या मूल्यांची सुधारणा 2008 मध्ये झाली होती.
इतर प्रमुख शहरांशी तुलना केल्यास ही तफावत स्पष्टपणे दिसून येते. CityFinance.in च्या आकडेवारीनुसार, 2024-25 या आर्थिक वर्षात GHMC ची प्रति-व्यक्ती मालमत्ता कराची मागणी (demand) सुमारे 3,010 रुपये होती; 10 लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या प्रमुख शहरांच्या यादीत हे प्रमाण नवव्या क्रमांकावर होते. हे प्रमाण पुणे (6,345 रुपये), कोईम्बतूर (5,919 रुपये) आणि मुंबई (5,381 रुपये) येथील प्रति-व्यक्ती कराच्या मागणीच्या निम्म्याहूनही कमी होते. याठिकाणीच मालमत्ता कर आकारणीचा आधार बदलणे महत्त्वाचे ठरते. नोंदणी विभागाद्वारे (Registration Department) राखल्या जाणाऱ्या आणि वेळोवेळी अद्ययावत केल्या जाणाऱ्या 'मार्गदर्शक मूल्यांशी' (guidance values) मालमत्ता कर आकारणी जोडून, ही प्रणाली सध्याच्या 'अंदाजित भाड्याच्या मूल्यांवर' आधारित प्रणालीपेक्षा अधिक गतिमान कर-आधार प्रदान करते. यामुळे मालमत्तेचं मूल्य निश्चित करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (ULGs) वेळोवेळी बाजारातील भाड्याचं सर्वेक्षण करण्याची गरज उरत नाही; परिणामी, कर आकारणीचा आधार अधिक पारदर्शक, अंदाज घेण्याजोगा आणि प्रशासकीयदृष्ट्या सुलभ होतो.
तेलंगाणाने 'तेलंगाणा नगरपालिका (मालमत्ता कर आकारणी) नियम, 2020' द्वारे 'भांडवली मूल्यावर' (capital value) आधारित पद्धत स्वीकारली आहे आणि राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आधीच या पद्धतीचा अवलंब केला आहे. यात GHMC हा एक उल्लेखनीय अपवाद आहे. आंध्र प्रदेश, झारखंड आणि कर्नाटक यांनीही अशाच प्रकारच्या मॉडेल्सचा अवलंब केला आहे. CURE आता ही पद्धत 'ग्रेटर हैदराबाद', 'सायबराबाद' आणि 'मलकाजगिरी' यांचा समावेश असलेल्या एकात्मिक शहरी क्षेत्रापर्यंत विस्तारित करण्याचा प्रस्ताव मांडत आहे.
अधिक करांच्या बदल्यात चांगल्या सुविधांची अपेक्षा करताना दोन गोष्टींमुळे जनतेकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे. मालमत्ता कराच्या बिलांमध्ये होणारी अचानक वाढ आणि एक मूलभूत प्रश्न जर रहिवासी अधिक कर भरत असतील पण त्यांना त्यांच्या परिसरात कोणतीही दृश्य सुधारणा दिसत नसेल, तर त्यांनी अधिक कर का भरावा?
पहिली गोष्ट म्हणजे, ही वाढ एका रात्रीत होणार नाही अशा प्रकारे नियोजित केली गेली आहे. प्रस्तावित प्रणालीनुसार, नवीन पद्धतीद्वारे निश्चित होणाऱ्या कर-रक्कमेपर्यंत पोहोचण्यापूर्वी, विद्यमान मालमत्तांवरील वार्षिक कर-वाढीची मर्यादा मागील वर्षाच्या कर-रक्कमेच्या 20 टक्क्यांपर्यंतच मर्यादित ठेवण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ, जुबली हिल्स येथील 1,000 चौरस फुटांच्या, मालकाच्या स्वतःच्या वापरात असलेल्या एका सदनिकेचा (फ्लॅट) विचार करूया. सध्या या मालमत्तेचा वार्षिक कर अंदाजे 5,540 रुपये आहे; मात्र प्रस्तावित पद्धतीनुसार, नव्याने निश्चित केलेला कर अंदाजे 12,333 रुपये इतका होतो म्हणजेच यात 123 टक्क्यांची वाढ होते. तरीही, 20 टक्क्यांच्या मर्यादेमुळे मालकाला पहिल्या वर्षापासूनच सुधारित कर भरावा लागत नाही; या उदाहरणात, कर-रक्कम पाच वर्षांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने वाढते.
दुसरी गोष्ट म्हणजे महापालिकेच्या वाढीव महसुलासोबतच पूर्ण पारदर्शकता असणं आवश्यक आहे. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये याचं एक उदाहरण आधीच उपलब्ध आहे. 'ई-ग्रामस्वराज्य' (eGramSwaraj) हे पंचायत स्तरावर नियोजन, भौतिक, आर्थिक प्रगती, लेखांकन आणि मालमत्तेचा मागोवा घेण्यासाठी एकच व्यासपीठ उपलब्ध करून देते; यामुळे सार्वजनिक खर्चावर मंजुरीपासून ते अंमलबजावणीपर्यंत लक्ष ठेवणे शक्य होते. GHMC ने केवळ वार्षिक अर्थसंकल्प प्रकाशित करण्यापलीकडे जाऊन तीन स्तरांवरील माहिती उघड केली पाहिजे. आर्थिक पारदर्शकता; प्रकल्प पारदर्शकता (प्रत्येक नागरी कामाचे ठिकाण, खर्च, कंत्राटदार, कालमर्यादा, झालेला खर्च आणि प्रगती); आणि सेवा पारदर्शकता (त्या गुंतवणुकीतून प्रत्यक्षात काय साध्य झाले. उदा. रस्ते पूर्ण झाले का, सांडपाणी व्यवस्था सुधारली का, उद्यानांची देखभाल केली जाते का आणि सेवांची गुणवत्ता राखली जाते का).
केवळ पारदर्शकता असून चालणार नाही. आपल्या परिसरातून गोळा केलेला महसूल कसा खर्च केला जावा, याबाबत करदात्यांचा अर्थपूर्ण सहभाग किंवा मत असणे गरजेचे आहे. CURE च्या सध्याच्या आराखड्यात याची तरतूद नाही, पण ती असायला हवी. CURE ने प्रभाग समित्यांना (Ward Committees) ही भूमिका बजावण्यासाठी आवश्यक अधिकार आणि संसाधने दिली पाहिजेत. या विधेयकात सुधारणा करून प्रभाग समित्यांना हे अधिकार दिले जावेत आणि प्रत्येक प्रभागात गोळा होणाऱ्या मालमत्ता करापैकी 20 टक्के रक्कम त्या समितीने निश्चित केलेल्या परिसराच्या प्राधान्यक्रमाच्या कामांसाठी उपलब्ध करून दिली जावी. प्रत्येक प्रभाग समितीने परिसराच्या गरजा ओळखून त्यांना प्राधान्य दिले पाहिजे, प्रस्तावित नागरी कामांचा आढावा घेतला पाहिजे आणि मंजूर कामे प्रत्यक्षात पूर्ण झाली आहेत की नाही यावर देखरेख ठेवली पाहिजे. यासाठी नियमित बैठका, सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध निर्णय आणि 'केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल' (Action Taken Reports) यांसारख्या गोष्टी असाव्यात, ज्यामुळे नागरिकांना काय प्रस्तावित होते, काय मंजूर झाले आणि प्रत्यक्षात काय काम झाले, हे पाहता येईल.
CURE हैदराबादच्या कर प्रणालीचे आधुनिकीकरण करण्यास मदत करू शकते. परंतु त्याची स्वीकारार्हता त्यासोबतच्या अटींवर अवलंबून असेल: टप्प्याटप्प्याने होणारे संक्रमण, स्थानिक पातळीवर प्रभावी आवाज आणि शहराने गोळा केलेल्या व खर्च केलेल्या प्रत्येक रुपयाबाबतची स्पष्ट उत्तरदायित्व व्यवस्था.
(लेखक परिचय - वासू साहा हे 'जनग्रह' (Janaagraha) संस्थेत 'पब्लिक फायनान्स मॅनेजमेंट' विभागाचे वरिष्ठ सहयोगी आहेत. )
(टीप - या लेखातील मांडलेली तथ्ये आणि मते लेखकाची स्वतःची आहेत ETV भारत त्यांच्याशी सहमत असेलच असे नाही.)