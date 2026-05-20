पाकिस्तानचे कृत्रिम जागतिक महत्त्व आणि लष्कराची वाढती पकड!
पाकिस्तानचा तथाकथित जागतिक उदय हा आर्थिक गैरव्यवस्थापन लपवण्यासाठी आणि जनतेचा असंतोष दडपण्यासाठी रचलेला एक बनावट वृत्तांत आहे. डॉ. इम्रान खुर्शीद यांचा विश्लेषणात्मक लेख.
Published : May 20, 2026 at 5:13 PM IST
पाकिस्तानच्या जागतिक राजनैतिक उदयामागे एक गंभीर आर्थिक संकट आणि शासकीय संस्थांवरील वाढतं लष्करी नियंत्रण दडलेलं आहे. वाढत्या महत्त्वाच्या या कथानकामागे, लोकशाही अवकाश आणि नागरी स्वातंत्र्य झपाट्यानं क्षीण होत आहेत. पाकिस्तानमधील अंतर्गत परिस्थिती झपाट्यानं बिघडत आहे. तसंच देश आर्थिक संकटाच्या उंबरठ्यावर आहे. महागाई वाढत आहे, इंधनाच्या किमती गगनाला भिडत आहेत आणि सामान्य लोकांना आपला उदरनिर्वाह करणंही कठीण झालं आहे. या खऱ्या आव्हानांना सामोरं जाण्याऐवजी, सरकार परदेशात एक वेगळी प्रतिमा निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. ती म्हणजे, जागतिक राजनैतिक घडामोडींच्या केंद्रस्थानी असलेला पाकिस्तानचा एक प्रमुख देश म्हणून असलेली प्रतिमा. हा वृत्तांत, विशेषतः अमेरिका आणि इराण यांच्यातील मध्यस्थीच्या दाव्यांच्या माध्यमातून, जोरदारपणे पुढं रेटला जात आहे. पण हा वृत्तांत अत्यंत दिशाभूल करणारा आहे. त्यामुळं असा भ्रम निर्माण होतो की, केवळ उच्चस्तरीय राजनैतिक संबंध ठेवल्यामुळं पाकिस्तानच्या आर्थिक आणि राजकीय समस्या आपोआप नाहीशा होतील. सत्य हे आहे की, या तथाकथित जागतिक महत्त्वाचा वापर केवळ एक आवरण म्हणून केला जात आहे.
असिम मुनीर यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेचे केंद्रीकरण
या रणनीतीच्या केंद्रस्थानी आसिम मुनीर यांच्या नेतृत्वाखालील लष्करी नेतृत्व आहे, जे पाकिस्तानवरील आपली पकड आणखी मजबूत करण्यासाठी या योजनेचा वापर करत आहे. देशात जी काही थोडीफार लोकशाही उरली होती, ती आता पद्धतशीरपणे मोडीत काढण्यात आली आहे. न्यायपालिका, प्रसारमाध्यमे आणि राजकीय रचना यांसारख्या जवळपास सर्व प्रमुख संस्था आता प्रत्यक्षात लष्करी नियंत्रणाखाली आहेत. न्यायाधीशांची बदली केली जात आहे, आणि इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मोहसिन अख्तर कियानी, न्यायमूर्ती बाबर सत्तार आणि न्यायमूर्ती समन रफत इम्तियाज यांच्या बदल्यांसंदर्भात न्यायिक आयोगानं केलेल्या शिफारशींना एप्रिल 2026 मध्ये मंजुरी देण्यात आली, परंतु पारदर्शकतेच्या अभावामुळं त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली आहे. मोठ्या घटनात्मक बदलांमुळं न्यायपालिकेची रचनाच बदलली आहे. लष्करी न्यायालये नागरी प्रशासनावर आपले वर्चस्व मिळवत आहेत आणि 27 व्या घटनादुरुस्तीसारख्या घटनात्मक बदलांमुळं सत्तेचं केंद्रीकरण आणखी वाढलं आहे.
भारतासोबतचं संकट, विशेषतः मे 2025 मधील 'ऑपरेशन सिंदूर' दरम्यान, ही केवळ एक सुरक्षाविषयक घटना नव्हती. त्यामुळं मुनीर यांना आपली सत्ता मजबूत करण्याची, आपला दर्जा वाढवण्याची आणि आपल्या हुकूमशाही व्यवस्थेचं समर्थन करण्याची उत्तम संधी मिळाली. त्यांना फील्ड मार्शल पदावर मिळालेली बढती ही राष्ट्राच्या सामर्थ्याचं प्रतीक नसून, नागरी जीवनावरील लष्कराच्या वाढत्या प्रभावाचं प्रतीक होतं. शिवाय, पाकिस्तानला डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यापर्यंत मिळालेली पोहोच सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाची ठरली आहे. ट्रम्प यांची प्रशंसा करून आणि त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याची आपली तयारी दर्शवून, मुनीर यांनी लष्करी राजवट आपल्या मर्जीमध्ये राहील याची खात्री केली. त्या वेळी हे विशेष महत्त्वाचं होतं, कारण जेव्हा ट्रम्प दुसऱ्यांदा सत्तेवर परतले, तेव्हा विशेषतः इम्रान खान यांच्या समर्थकांमध्ये आणि परदेशातील पाकिस्तानी समुदायाच्या काही गटांमध्ये अशी अपेक्षा वाढत होती की, त्यांचं प्रशासन खान यांना सोडण्यासाठी पाकिस्तानी लष्करावर दबाव आणेल. लॉबिंगचे प्रयत्न आणि अमेरिकेच्या धोरण वर्तुळातील चर्चांमुळं या अपेक्षांना आणखी बळकटी मिळाली. मात्र, आणखी एका संभाव्य महत्त्वाच्या भू-राजकीय मंचावर, संघटनेच्या हितासाठी काम करण्यास इच्छुक असलेला एक सहकार्यशील आणि उपयुक्त भागीदार म्हणून स्वतःला सादर करून, मुनीर यांनी संभाव्य बाह्य दबावाला प्रभावीपणे निष्प्रभ केलं.
हा दृष्टिकोन हुकूमशाही राजवटींमध्ये अनेकदा दिसून येणाऱ्या एका व्यापक प्रवृत्तीशी जुळतो, जिथं शासक राजकीय सातत्याबद्दलच्या अंतर्गत असुरक्षिततेचा सामना करण्यासाठी बाह्य पुराव्यांचा शोध घेतात. विशेष म्हणजे, पाकिस्तानच्या लष्करावर अमेरिकेचा असलेला प्रचंड प्रभाव आणि वजन पाहता, वॉशिंग्टनची मर्जी टिकवून ठेवणं हा केवळ एक राजनैतिक पर्याय नसून एक सामरिक गरज आहे, विशेषतः जेव्हा त्यामुळं राजकीय आणि सामरिक गणितांना आकार मिळतो. पूर्वी, पाकिस्तानच्या लष्करी शासकांनी, अयुब खान, झिया-उल-हक आणि परवेझ मुशर्रफ यांच्या बाबतीत घडल्याप्रमाणे, आपलं राज्य मजबूत करण्यासाठी आणि ते दीर्घकाळ टिकवण्यासाठी नेहमीच बाह्य समर्थनावर, विशेषतः अमेरिकेवर, अवलंबून राहिले आहेत. त्यामुळे, जेव्हा फील्ड मार्शल असिम मुनीर यांनी आपले लष्करी नियंत्रण अधिक मजबूत करण्यासाठी 27 वी घटनादुरुस्ती सादर केली, तेव्हा अमेरिकेकडून त्यांना जवळजवळ कोणताही विरोध झाला नाही. हा काही योगायोग नव्हता—राजकीय हावभाव आणि वैयक्तिक संपर्काद्वारे हे काळजीपूर्वक घडवून आणलं गेलं होते.
28 व्या घटनादुरुस्तीसाठी पार्श्वभूमी तयार करणं
आता, तोच प्रकार पुन्हा घडत आहे. पाकिस्तान पुन्हा एकदा जागतिक संकटांमध्ये मध्यस्थ म्हणून स्वतःला सादर करत आहे; पण खरे संघर्ष सोडवण्यासाठी नव्हे, तर अंतर्गत अपयशांवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी आणि 28 व्या घटनादुरुस्तीसारख्या आणखी कठोर उपाययोजनांसाठी पार्श्वभूमी तयार करण्यासाठी. सरकारच्या निवेदनांनुसार, या दुरुस्तीद्वारे स्थानिक प्रशासन, महसूल वितरण आणि प्रशासकीय पुनर्रचना यांसारख्या मुद्द्यांवर तोडगा काढला जाण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, अहवालानुसार, ते केंद्र-प्रादेशिक सत्ता संतुलनाचा पुनर्विचार करेल आणि विशिष्ट क्षेत्रे केंद्राकडे हस्तांतरित करेल, ज्यामुळं त्याचं घटनात्मक अधिकारक्षेत्र आणखी कमकुवत होईल आणि त्याच्या फील्ड मार्शलचा प्रभाव वाढेल. यामुळं गंभीर चिंता निर्माण होते की, "सुधारणेच्या" नावाखाली सत्तेचं आणखी केंद्रीकरण होईल, ज्यामुळं पाकिस्तानमधील संस्थात्मक स्वायत्तता कमकुवत होण्याचा व्यापक प्रवाह सुरूच राहील. या कारस्थानात पाकिस्तानच्या मुख्य प्रवाहातील माध्यमांचा एक साधन म्हणून वापर केला जात आहे, जी आपल्याच लोकांच्या दुःखाकडे दुर्लक्ष करून पाकिस्तानच्या तथाकथित वाढत्या जागतिक स्थानाचं सतत कौतुक करत आहेत.
राजकीय-आर्थिक घडामोडी पाकिस्तानी लष्कराच्या देशांतर्गत राजकारणातील सहभागाला दिशा देतात. उदाहरणार्थ, आयेशा सिद्दिका म्हणतात की, "लष्कराची राजकीय शक्ती अर्थव्यवस्थेतील त्याचा सहभाग तीव्र करते आणि अर्थव्यवस्थेतील त्याचा सहभाग त्या बदल्यात त्याची राजकीय शक्ती वाढवतो... परिणामी, लष्कराला छावणीत परत जाण्यास फारसे प्रोत्साहन (Incentive) मिळत नाही." मात्र, क्रिस्टीन फेअर यांनी मांडल्याप्रमाणे, पाकिस्तानी लष्करानं "केवळ नागरी संस्थांच्या सक्रिय पाठिंब्यानेच हस्तक्षेप केला, ज्या प्रत्येक त्यानंतरच्या लष्करी उठावामुळं अधिकच कमकुवत होत आहेत." पाकिस्तानी लष्कर देशांतर्गत राजकारणावरील आपली पकड मजबूत करण्यासाठी प्रत्येक संधीचा फायदा घेते. 2014 च्या आंदोलनांचा संदर्भ देत मायकल कुगेलमन यांनी निरीक्षण नोंदवलं की, "या आंदोलनांचा निकाल अजूनही अनिश्चित आहे, पण हे स्पष्ट आहे की, पाकिस्तानी लष्करच यात सर्वात मोठे विजेते ठरले आहे. ही पाकिस्तानच्या नाजूक लोकशाहीसाठी एक वाईट बातमी आहे." सोप्या भाषेत सांगायचं तर, पाकिस्तानच्या लष्करानं राजकीय आणि आर्थिक संकटाच्या काळात आपला संस्थात्मक प्रभाव सातत्यानं वाढवला आहे, ज्यामुळं अस्थिरतेमुळं संस्थात्मक सुधारणांऐवजी सत्तेचे अधिक केंद्रीकरण होतं, हा वारंवार दिसून येणारा नमुना अधिक दृढ झाला आहे.
पाकिस्तानातील 'अभिजन-कब्जा' आणि संकट-व्यवस्थापनाचे राजकारण
आर्थिक वास्तव मात्र वेगळीच कहाणी सांगते. पाकिस्तानची परिस्थिती झपाट्यानं खालावत आहे. महागाई गगनाला भिडत आहे, पेट्रोलच्या किमती वाढत आहेत आणि सामान्य लोकांवरील दबाव वाढत आहे. अलीकडेच, पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी स्वतः कबूल केलं की पाकिस्तानचे तेल आयातीचे बिल प्रति आठवडा अंदाजे 800 मिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढले आहे, जे देशाच्या सामर्थ्याऐवजी त्याची गंभीर आर्थिक कमजोरी उघड करते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, भारताकडे असलेले सामरिक तेल साठे पाकिस्तानकडे नाहीत. पाकिस्तानचे पेट्रोलियम मंत्री, अली परवेझ मलिक यांनी उघडपणे कबूल केलं आहे की, देशाकडे जेमतेम 5-7 दिवसांचा तेलसाठा आहे. ही पाकिस्तानसाठी एक अत्यंत गंभीर परिस्थिती आहे. आणि त्याच निवेदनात, त्यांनी पाकिस्तान आणि भारत यांच्यात फरक स्पष्ट करत म्हटलं की, भारताकडे अधिक मजबूत सामरिक साठे आहेत आणि असे धक्के सहन करण्याची क्षमता आहे. यातून दोन्ही देशांमधील मोठी दरी आणि पाकिस्तानच्या ऊर्जा सुरक्षेची कमजोरी दिसून येते. तरीही, या संरचनात्मक कमतरता दूर करण्याऐवजी, सरकार महसूल वाढवण्यावर अवलंबून आहे. आयएमएफ-संबंधित सुधारणांनुसार एकेकाळी उपाय म्हणून प्रोत्साहन दिलेल्या सौर ऊर्जेवरही आता कर लावला जात आहे, आणि नवीन कर व सवलती काढून टाकण्याचे प्रस्ताव आहेत.
एकेकाळी एक पर्याय म्हणून ज्याला प्रोत्साहन दिलं जात होतं, ते हळूहळू आणखी एक ओझं बनत आहे. याव्यतिरिक्त, सरकारनं आपल्या आर्थिक गैरव्यवस्थापनावरून आणि संरचनात्मक सुधारणांच्या अभावावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी मध्य-पूर्वेतील संकटाचा एक सोयीस्कर ढाल म्हणून वापर केला आहे. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या तणावामुळं व्यवसाय, दुकाने आणि व्यापारी केंद्रे बंद करणाऱ्या लॉकडाऊनसारख्या कठोर उपाययोजनांचे समर्थन करण्याची संधी मिळाली. अधिकृतपणे बाह्य अस्थिरतेला प्रतिसाद म्हणून सादर केलं जात असले तरी, या उपाययोजनांनी तीव्र वित्तीय ताण आणि मर्यादित परकीय चलन साठ्याच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक घडामोडींनाही खीळ घातली, ज्यामुळं राजवटीचे अपयश लपवण्यासाठी संकट व्यवस्थापनाचा वापर केला जात आहे का, असा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो.
शिवाय, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात आणि चीनसारख्या देशांकडून किंवा आयएमएफसारख्या संस्थांकडून मिळणारी मोठं कर्ज प्रत्यक्षात कुठं जातं, याबद्दल जवळजवळ कोणतीही पारदर्शकता नाही. या कर्जाचा सर्वसामान्य लोकांना क्वचितच फायदा होतो. उलट, हे कर्ज लष्करी आणि नागरी अशा दोन्ही प्रकारच्या सत्ताधारी वर्गाकडून घेतली जातात, जे आपली संपत्ती परदेशात सुरक्षित करतात, तर दुसरीकडे जनतेला कर आणि काटकसरीच्या माध्यमातून त्याचा भार सहन करण्यास भाग पाडले जाते. पँडोरा पेपर्ससारख्या तपासातून हे उघड झाले आहे की, मंत्री, व्यावसायिक आणि वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांच्या नातेवाईकांसह 700 हून अधिक पाकिस्तानी व्यक्तींनी विदेशी कंपन्या आणि ट्रस्टच्या माध्यमातून मालमत्ता बाळगली होती, ज्यामध्ये अनेकदा लाखो डॉलर्सच्या परदेशी गुंतवणुकीचा आणि परदेशातील महागड्या मालमत्तांचा समावेश होता. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (IMF) 'शासन आणि भ्रष्टाचार निदान अहवाल' नावाच्या अलीकडील अहवालामुळं या निष्कर्षांना अधिक पुष्टी मिळते. हा अहवाल शासनातील गंभीर कमतरता, भ्रष्टाचाराचे धोके आणि श्रीमंतांकडून सत्ता बळकावण्याच्या पद्धतींवर प्रकाश टाकतो. या अहवालानुसार, या त्रुटी आणि भ्रष्टाचारामुळं पाकिस्तानला दरवर्षी आपल्या जीडीपीच्या अंदाजे 5 ते 6.5 टक्के नुकसान होते.
हायब्रिड सिस्टिमपासून ते वस्तुतः लष्करी राजवटीपर्यंत
लोकशाहीची दडपशाही ही तितकीच चिंताजनक आहे. इम्रान खान, हे बहुतेक पाकिस्तानचे सर्वात लोकप्रिय राजकीय नेते आहेत, तुरुंगात आहेत आणि मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. त्यांच्या खालावणाऱ्या प्रकृतीविषयीचे अहवाल, राजकीय विरोधाचे दडपण कोणत्या थरापर्यंत केलं जात आहे, हे अधोरेखित करतात. इतकंच नव्हे, तर नागरी स्वातंत्र्यासाठीची जागा आणखी संकुचित होत आहे. अलीकडील घडामोडींवरून असं दिसून येतं की, सरकारनं नागरिकांचे पासपोर्ट निष्क्रिय करण्याचे आणि प्रवासावर निर्बंध लादण्याचे अधिकार पुन्हा मिळवले आहेत. पासपोर्ट नियंत्रण यादीसारख्या उपाययोजनांद्वारे लोकांना प्रवास करण्यापासून रोखलं जाऊ शकतं किंवा नवीन पासपोर्ट देण्यासही नकार दिला जाऊ शकतो. अनेक प्रकरणांमध्ये, पासपोर्ट आधीच गोठवले किंवा रद्द करण्यात आले आहेत, विशेषतः परदेशातून हद्दपार केलेल्या व्यक्तींचे, ज्यांना आता प्रवासबंदी आणि कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावं लागत आहे. जरी या उपाययोजनांना प्रशासकीय आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव अधिकृतपणे समर्थन दिलं जात असलं तरी, वाढत्या केंद्रीकृत राजकीय वातावरणात, त्यांचा वापर नियंत्रण उपाय म्हणून होण्याचा धोका आहे. ज्यामुळं सरकारांना निवडकपणे व्यक्तींना लक्ष्य करणं, त्यांच्या हालचालींवर निर्बंध घालणं आणि संभाव्यतः असंतोष दडपून टाकणं शक्य होतं.
'हायब्रिड शासन' ही संज्ञा आता केवळ एक ढोंग आहे. आज पाकिस्तान मूलतः एक लष्करी राज्य आहे, जिथं नागरी नेते निर्णयकर्त्यांऐवजी केवळ साधनांप्रमाणे काम करतात. कोणताही राजकीय नेता लष्कराला उघडपणे आव्हान देऊ शकत नाही आणि असंतोष पद्धतशीरपणे दडपला जातो. यादरम्यान, प्रसारमाध्यमे ही व्यवस्था टिकवून ठेवतात. वाढती महागाई, बेरोजगारी आणि सरकारच्या अपयशांवर प्रश्न विचारण्याऐवजी, प्रसारमाध्यमांचा एक मोठा वर्ग सातत्यानं लष्करी नेतृत्वाची प्रशंसा करत असतो. हा प्रचार अपघाती नाही; जमिनीवरील परिस्थिती बिघडत असतानाही, पाकिस्तान प्रगती करत आहे, असं जनतेला पटवून देण्यासाठीच तो रचलेला आहे. प्रत्यक्षात, पाकिस्तानचा तथाकथित जागतिक उदय हेतुपुरस्सर घडवून आणला जात आहे. आर्थिक गैरव्यवस्थापन लपवण्यासाठी, हुकूमशाहीच्या विस्ताराचं समर्थन करण्यासाठी आणि जनतेचा विरोध दडपण्यासाठी हे एक रचलेले कथानक आहे. एकीकडे देशाला आपल्या "महानतेचा" उत्सव साजरा करण्यास सांगितलं जात आहे, तर दुसरीकडे तो देश एकाच वेळी आपल्या उरलेल्या लोकशाही संरचना आणि संस्थात्मक स्वातंत्र्ये गमावत आहे.
डॉ. इम्रान खुर्शीद हे ICPS मध्ये एसोसिएट रिसर्च फेलो, पेनिन्सुला फाउंडेशनमध्ये एडजंक्ट फेलो आणि बिहारमधील नालंदा विद्यापीठमधील अतिथी प्राध्यापक आहेत.
(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मते आणि दिलेली तथ्ये लेखकाची वैयक्तिक आहेत. येथे मांडलेली तथ्ये आणि मते यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)