लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांनी तयार केलेल्या काळ्या गर्तेत अडकला पाकिस्तान
पाकिस्तान आपल्या विचारसरणीबद्दल अनिश्चित आहे. भारतासाठी शांत राहण्याची आणि शांतपणे रणनिती तयार करण्याची वेळ आली आहे. यासंदर्भात राकेश भाटिया यांचा लेख.
Published : October 20, 2025 at 4:53 PM IST|
Updated : October 20, 2025 at 5:10 PM IST
फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांनी धर्म श्रद्धा आणि बळाच्या जोरावर राज्य करण्याचा प्रयत्न केल्याने पाकिस्तानला त्याच्याच विरोधाभासांमध्ये अडकवले आहे. पाकिस्तानमध्ये रस्त्यावरील शक्ती, अतिरेकीपणा आणि थकवा आता एकत्र आलाय. आपल्या विचारसरणीबद्दल अनिश्चित असलेला देश म्हणून पाकिस्तानची ओळख तयार होतेय. यामुळे भारतासाठी, शांत होण्याची आणि शांतपणे स्वतःचा मार्ग निवडण्याची वेळ आली आहे.
एक तणावग्रस्त देश - पाकिस्तान इतक्या दीर्घ काळापासून संकटात आहे की अराजकता तिथे सामान्य वाटते. तरीही, सध्याचा काळ वेगळा आहे. धक्के एकाच वेळी बसत आहेत. तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान, किंवा टीएलपी, धार्मिक मिरवणुका आयोजित करते आणि शहरे बंद करते. तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) खैबर पख्तूनख्वामध्ये जवळजवळ आठवड्यातून अनेकदा सैनिकांना मारते. बलुच बंडखोर काफिल्यांवर हल्ला करतात आणि पाईपलाईन तोडफोड करतात. अफगाणिस्तानची सीमा देखील तोफखान्यांच्या गोळीबाराने पेटली आहे.
या गोंधळाच्या काळात, पाकिस्तानी जनरल इस्लामिक स्टेटच्या खोरासान प्रांतात घुसखोरी करून पाश्चात्य सद्भावना मिळवत आहेत. त्यांच्या "अभूतपूर्व सहकार्यासाठी" वॉशिंग्टनमध्ये त्यांचे कौतुक केले जाते. परंतु अशा कौतुकामुळे ना तिजोरी भरत आहे आणि ना रस्त्यावर शांतता येते. हा फक्त वेळकाढूपणा आहे आणि पाकिस्तानमध्ये वेळ नेहमीच अपेक्षेपेक्षा लवकर जातो.
मुनीर यांचा दृष्टिकोन व्यवस्थेत सुधारणा करण्याचा नव्हता तर त्यावर प्रभुत्व मिळवण्याचा होता. त्यांनी धार्मिक प्रतीकांना लष्करी शक्तीशी जोडले, श्रद्धेला वैधतेची भाषा म्हणून आणि सैन्याला त्याचा प्राथमिक दुभाषी म्हणून वापरले. मे २०२५ पर्यंत, जेव्हा सरकारने त्यांना फील्ड मार्शल पदावर बढती दिली, तेव्हा पाकिस्तानला त्यांचा नवा अयुब खान सापडला : एक असा नेता ज्याने नियंत्रण राखण्यासाठी धार्मिकता, शक्ती आणि प्रचार यांचे मिश्रण केले.
श्रद्धा हे एक साधन आहे, आदर्श नाही - मुनीर यांच्या पाकिस्तानने धर्माला दीर्घकाळापासून धोरणात्मक साधन म्हणून मानले आहे. ते व्यवस्थापित करण्याचे साधन आहे, आचरणात आणण्याची श्रद्धा नाही. अजेंडा तयार केला जातो, मौलवींना प्रशिक्षित केले जाते आणि गर्दीला निष्ठा किंवा असहमती दर्शविण्याकरता तयार केले जाते. बरेल्वी रस्त्यावरील चळवळ, टीएलपी ही याची सर्वात स्पष्ट उदाहरण आहेत. ईशनिंदेच्या निषेधातून जन्मलेले, ते आता एक लोकप्रिय चळवळ आणि राजकीय सौदेबाजीचे साधन म्हणून काम करते. पॅलेस्टाईनशी एकतेच्या बॅनरखाली हजारो लोकांनी लाहोर ते इस्लामाबादपर्यंत मोर्चा काढला. सरकारने कंटेनरने महामार्ग रोखले. पोलीस आणि निदर्शकांमध्ये संघर्ष झाला, ज्यामध्ये अनेकांचा मृत्यू झाला. रस्त्यावरचा तमाशा संपला, पण धोका कायम होता.
मुनीर यांना टीएलपी पूर्णपणे चिरडण्याचा धोका समजतो. आंदोलकांपेक्षा शहीदांना सांभाळणे अधिक कठीण असते. त्यांना हे देखील माहीत आहे की त्यांना अनियंत्रितपणे वाढू देणे यामुळे देश कमकुवत करते. म्हणून ते यात चढ-उतार करतात. काही अटक, काही चर्चा आणि अशांततेचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी कट रचण्याच्या सिद्धांतांचा एक स्थिर प्रवाह कार्यरत आहे. येथे, धर्माचा अर्थ फक्त श्रद्धा नाही तर जमावावर नियंत्रण आहे.
देवबंदी आरसा - पंजाबच्या मैदानापासून दूर, धार्मिक कट्टरतेचा आणखी एक प्रकार युद्ध करत आहे. देवबंदी विचारसरणीवर आधारित टीटीपीने वायव्येकडील भागात पुन्हा एकदा दहशतवादी मोहीम सुरू केली आहे. हे दहशतवादी पाकिस्तानी सैन्याला एक कपटी राजवट मानतात, नावाने मुस्लिम, प्रत्यक्षात गैर-इस्लामी. अफगाणिस्तानमधील त्यांचे सुरक्षित आश्रयस्थान त्यांना श्वास घेण्यास जागा देतात, त्यांच्या प्रचारामुळे त्यांना उद्देश मिळतो. तालिबान काबूलमध्ये सत्तेवर परतल्यापासून, हल्ले वाढले आहेत. २०२५ च्या मध्यापर्यंत, पाकिस्तान जवळजवळ आठवड्यातून एकदा घातपाती हल्ल्यांमध्ये माणसे गमावत होते. एकेकाळी "सफाई ऑपरेशन्स" साजरे करणारी गावे आता काफिल्यांच्या आवाजाची भीती बाळगतात. देशाचे नियंत्रण छावण्यांमध्ये कमी केले जात आहे.
मुनीर अफगानिस्तानवर दहशतवाद्यांना आश्रय देत असल्याचा आरोप करतात. तर अफगानिस्तान, पाकिस्तानवर त्याच्या सीमावर्ती गावांवर बॉम्बस्फोट केल्याचा आरोप करतो. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये दोन्ही बाजूंनी तोफगोळ्यांचा मारा झाला. तोरखम आणि चमन येथील क्रॉसिंग अनेक दिवस बंद राहिले. एकेकाळी तालिबानच्या बॅनरखाली सहयोगी असलेल्या दोन्ही राजवटी आता बंदुका रोखून एकमेकांना पाहात आहेत.
बलुचिस्तान: अपूर्ण युद्ध: बलुचिस्तानमध्ये, बंडखोरी जुनी आणि अधिक धर्मनिरपेक्ष आहे, परंतु कमी चिवट नाही. त्याकडील दुर्लक्षामुळे बंडखोरीच्या पिढ्या निर्माण झाल्या आहेत. प्रत्येकवेळी इस्लामाबाद विकासाचे आश्वासन देतो तेव्हा चिनी प्रकल्पावर आणखी एक बॉम्ब स्फोट होतो. देश जोरदार आणि शांतपणे प्रतिसाद देतो. बेपत्ता कार्यकर्ते, बंद वर्तमानपत्रे आणि सेन्सॉर केलेल्या बातम्या सामान्य झाल्या आहेत. तरीही, राग अजूनही कमी झालेला नाही. एकेकाळी समृद्धीचे प्रतीक मानले जाणारे ग्वादर कॉरिडॉर शोषणाचे प्रतीक बनले आहे. एकेकाळी आज्ञाधारकतेचा उपदेश करणारे स्थानिक धर्मगुरू देखील आता अन्यायाबद्दल कुरकुर करतात. देशाचा आदेश मोठ्या प्रमाणात कागदावरच दिसत आहे.
थकव्याचा त्रिकोण - मुनीर अविश्वासाच्या त्रिकोणावर बसले आहेत : सैन्य, धर्मगुरू आणि जनता. कोणीही एक-दुसऱ्याशिवाय राहू शकत नाही. तरीही, कोणीही दुसऱ्यावर विश्वास ठेवू शकतो असे मानत नाही. सैन्याकडे बंदुका आहेत. धर्मगुरूंकडे रस्ते आहेत आणि जनतेचा राग आहे. त्यांची पद्धत अशी आहे की प्रत्येक गटाला दुसऱ्यापासून थोडेसे घाबरवले पाहिजे. हे एक संतुलन आहे जे फक्त तेव्हाच काम करते जेव्हा भीती आशेपेक्षा जास्त असते. परंतु पाकिस्तानची भीती कमी होत आहे. महागाई गगनाला भिडत आहे. रुपया घसरत आहे. शिवाय, एकेकाळी ईशनिंदा कायद्यासाठी मोर्चा काढणारे तरुण आता व्हिसासाठी रांगेत उभे आहेत. जेव्हा श्रद्धा ओझे बनते तेव्हा त्यावरुन दिल्या जाणाऱ्या प्रवचनांना अर्थ राहात नाही, त्यांना कुणीच भीक घालत नाही.
एक अर्थहीन उद्देश - पाकिस्तानचा जन्म उपखंडातील मुस्लिमांचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने झाला होता. कालांतराने, हा उद्देश विचारसरणीत आणि नंतर सवयीत रुपांतरित झाला. सत्तेचे समर्थन करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी इस्लामचा वापर केला. लष्कराने इस्लामची व्याख्या करण्यासाठी शक्तीचा वापर केला. आता दोन्ही साधने कुचकामी ठरली आहेत.
मुनीर प्रजासत्ताकाचे रक्षण करण्याचा दावा करतात. परंतु असंतुष्ट, पत्रकार आणि अल्पसंख्याकांविरुद्धची प्रत्येक कृती त्यांना कोसळण्याच्या जवळ ढकलते. कट्टरपंथी धर्मगुरूंसोबतची प्रत्येक युती तात्पुरती शांतता आणते. परंतु दीर्घकालीन अराजकता वाढवते. जेव्हा लष्कर मौलवी आणि तुरुंगाधिकारी बनते तेव्हा प्रशासन एक कर्मकांड बनते. पाकिस्तान आक्रमकतेमुळे नाही तर पुनरावृत्तीमुळे मरत आहे.
भारताच्या संयमाचा क्षण - भारतासाठी, हे संकट एक संधी आणि एक परीक्षा दोन्ही आहे. पाकिस्तानच्या पतनाचा आनंद साजरा करण्याच्या मोहाचा प्रतिकार केला पाहिजे. अपयशी शेजारी कधीही पूर्णपणे शांत राहत नाही. धोरणात्मक संयम बाळगण्यात, विरोधाभासांना चिथावणी न देता त्यांचा फायदा घेण्यात शहाणपण आहे. भारताचे सर्वोत्तम शस्त्र विरोधाभास आहे. देशात कार्यरत लोकशाही, स्थिर अर्थव्यवस्था आणि बहुलवादी समाज पाकिस्तानच्या कथनातील पोकळपणा बोलण्यापेक्षा कितीतरी अधिक प्रभावीपणे उघड करतो. विज्ञान, व्यापार किंवा संस्कृतीतील प्रत्येक भारतीय यश धर्म-आधारित राज्ये श्रेष्ठ आहेत या दाव्याला शांतपणे कमकुवत करते. प्रतीकात्मकतेच्या पलीकडे, दबावाचे असे मार्ग आहेत जे लाल रेषा ओलांडत नाहीत.
बरेलवी आणि सूफी परंपरांमधील मध्यमवर्गीय पाकिस्तानी आणि परदेशी विद्वानांशी संवाद साधा. अधिकृत भारतीय नसून, त्यांच्या आवाजांना अतिरेकीवादावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू द्या. दहशतवाद्यांना वित्तपुरवठा आणि मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचे दस्तऐवजीकरण करण्यासाठी अफगाणिस्तान, इराण आणि पाश्चात्य मित्र राष्ट्रांसोबत शांतपणे काम करा. अंतर्गत सुरक्षा, गुप्तचर माहिती सामायिकरण, सीमा व्यवस्थापन आणि सायबर दक्षता बळकट करा, जेणेकरून संयम दाखवला जाईल, संयम नाही, तर ताकद दाखवली जाईल. ध्येय पाकिस्तानला मर्यादेपर्यंत ढकलणे नाही. तर त्याला संतुलन राखण्यासाठी सर्व शक्ती खर्च करण्यास भाग पाडणे आहे.
मीडिया ट्रॅप - येथे शिस्त सर्वोपरी आहे. भारतातील माध्यमांनी फील्ड मार्शल मुनीर यांना त्यांचे आवडते शस्त्र देऊ नये: बाह्य शत्रू. पाकिस्तानच्या "पतन" बद्दलची प्रत्येक असत्यापित बातमी, प्रत्येक विजयी मथळा कट्टरपंथीयांसाठी भरती पोस्टर बनतो. कट्टरपंथी गट अपमानावर भरभराट करतात. ज्या तरुणांवर अवलंबून राहण्यासाठी दुसरे काहीही नाही अशा तरुणांना एकत्रित करण्यासाठी ते परदेशी अपमानाच्या भाषेचा वापर करतात. वॉशिंग्टन आणि ब्रुसेल्समधील मित्रपक्ष देखील भारताच्या निष्काळजी कव्हरेजचा अर्थ असा लावतील की भारताला शांतता नाही तर स्वतःची शक्ती दाखवायची आहे.
अचूकता ही शक्ती आहे, सावधगिरी नाही. शांत रिपोर्टिंग, सत्यापित डेटा आणि संतुलित स्वर भारताला आत्मविश्वासू बनवतात. मोठ्याने बढाई मारल्याने ते असुरक्षित दिसते. या स्पर्धेत, शांतता अनेकदा ओरडण्यावर विजय मिळवते. एक नाजूक शेवटचा टप्पा : मुनीर यांचा असा विश्वास आहे की तो जबरदस्ती आणि सांप्रदायिकतेच्या मिश्रणाद्वारे पाकिस्तानला एक ठेवू शकतो. हे भीतीवर अवलंबून राहणे आहे आणि भीती ही एक वाया जाणारी संपत्ती आहे. ते प्रत्येक निषेध दडपतात, प्रत्येक उपदेश विकृत करतात आणि प्रत्येक सैनिकाला अदृश्य शत्रूशी लढण्यासाठी पाठवतात, नियंत्रणाच्या मिथकाला चिरडून टाकतात.
खरा धोका म्हणजे अंतर्गत थकवा. जेव्हा नागरिक नैतिक मार्गदर्शक म्हणून धर्मावर, संरक्षक म्हणून सैन्यावर आणि शक्यतेनुसार लोकशाहीवर विश्वास गमावतात तेव्हा केंद्र टिकू शकत नाही. पाकिस्तान कदाचित एका रात्रीत कोसळणार नाही, परंतु तो आधीच आतून पोकळ होत आहे. पाकिस्तानच्या पतनामुळे अनेकांना जलद नफा मिळविण्याचा मोह होईल, परंतु रणनीती दीर्घायुष्यात आहे. भारताने देशांतर्गत स्थिरता आणि परदेशातील स्पष्टतेमध्ये गुंतवणूक केली पाहिजे. प्रत्येक शांत विधान, प्रत्येक मोजमाप केलेला प्रतिसाद, प्रत्येक सक्षम कृती नैतिक शक्ती निर्माण करते.
मुनीर काही रणनीतिक फेरी जिंकू शकतात, येथे दडपशाहीची कारवाई, तेथे युद्धबंदी, परंतु त्याची व्यवस्था टिकाऊ नाही. धर्म आणि भीतीच्या आधारे राज्य करू पाहणाऱ्या देशाला अखेर अशा लोकांचा सामना करावा लागेल जे दोन्हीपासून मुक्त असतील. जेव्हा ते घडते तेव्हा पाकिस्तानचे पतन नाट्यमय नसेल; ते शांत, प्रशासकीय आणि पूर्ण असेल. भारताने त्यात घाई करण्याची गरज नाही. त्याच्या शेजाऱ्याच्या विघटनाच्यावेळी त्याला फक्त स्थिर राहण्याची आवश्यकता आहे.
(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मते आणि तथ्ये ही लेखकाची वैयक्तिक आहेत. त्यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)