ऑपरेशन सिंदूरच्या एका वर्षानंतर : भारताच्या लष्करी विचारसरणीत कसा होत आहे बदल
ऑपरेशन सिंदूरने भारताला भविष्यातील युद्धे कशी लढली जातील, नियंत्रित केली जातील आणि टिकवली जातील यावर पुनर्विचार करण्यास भाग पाडले.
Published : May 9, 2026 at 8:10 PM IST
ऑपरेशन सिंदूरच्या एका वर्षानंतर, भारताच्या सुरक्षाविषयक विचारसरणीत एक मोठा बदल होत असल्याचं दिसत आहे. आता केवळ प्रतिहल्ल्याद्वारे पाकिस्तान-पुरस्कृत दहशतवादाला रोखण्यावर लक्ष केंद्रित केलेलं नाही. पाकिस्तानच्या लष्करी यंत्रणेवर इतका मोठा लष्करी, राजकीय आणि मानसिक भार टाकण्यावर भर दिला जात आहे की, छद्मयुद्ध (प्रॉक्सी वॉरफेअर) टिकवणे त्यांना अधिकाधिक कठीण होईल. भारताच्या विरोधात दहशतवादी गटांचा वापर करण्याची जुनी रणनीती अजूनही व्यवहार्य आहे की नाही, यावर रावळपिंडीमध्ये पुनर्विचार करण्यास भाग पाडणे, हा यामागील उद्देश आहे.
ऑपरेशन सिंदूरच्या एका वर्षानंतर, सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा दृष्टिकोनातील परिवर्तन. या ऑपरेशनने भारताला भविष्यातील युद्धे कशी लढली जातील, नियंत्रित केली जातील आणि टिकवली जातील यावर पुनर्विचार करण्यास भाग पाडले. या ऑपरेशनने भारताची लष्करी सज्जता, तांत्रिक क्षमता, गुप्तचर यंत्रणांचे एकत्रीकरण आणि राजकीय निर्धार यामध्ये नवीन मापदंड स्थापित केले आहेत.
पारंपरिक युद्धतंत्रापासून नेटवर्क-केंद्रित संघर्षापर्यंत - जुने लष्करी मॉडेल प्रादेशिक संरक्षण, मोठ्या सैन्याची जमवाजमव आणि टप्प्याटप्प्याने होणाऱ्या संघर्षवाढीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून होते. प्रत्येक सेवा आपापल्या कार्यक्षेत्रात कार्यरत होती. गुप्त माहितीचा प्रवाह विखुरलेला होता. माहिती युद्ध दुय्यम राहिलं. ऑपरेशन सिंदूरनं दाखवून दिलं की आजच्या लष्करी कारवाया जमीन, हवा, सायबर, अवकाश आणि माहिती या सर्व क्षेत्रांमध्ये एकाच वेळी घडतात. रणांगण आता केवळ सीमांपुरतं मर्यादित राहिलेलं नाही. आधुनिक संघर्ष संकुचित, तंत्रज्ञान-चालित आणि नेटवर्क-केंद्रित होत आहे. ड्रोन, सायबर घुसखोरी, उपग्रह पाळत आणि डिजिटल प्रचार आघाडीच्या पलीकडच्या घटनांवरही प्रभाव टाकू शकतात.
एकात्मिक युद्धतंत्राकडे बदल - भारतीय सशस्त्र दलांमध्ये एक मोठा बदल होत आहे. स्वतंत्र सेवांच्या कारवायांकडून एकात्मिक युद्धतंत्राकडे जाण्यावर भर दिला जात आहे. तिन्ही सेवा अधिकाधिक “समन्वय”कडून “एकीकरणा”कडे वाटचाल करत आहेत. समन्वय म्हणजे आवश्यकतेनुसार वेगवेगळ्या संघटनांनी एकत्र काम करणे. एकीकरण म्हणजे एका सामायिक परिसंस्थेद्वारे निर्माण झालेल्या एकत्रित माहितीच्या आधारे कार्यान्वयनविषयक निर्णय घेणे. निर्णयाचा वेग हे एक शस्त्र बनले आहे.
जी बाजू प्रथम निरीक्षण करते, प्रथम समजून घेते आणि प्रथम प्रतिक्रिया देते, तीच भविष्यातील संघर्षांवर अधिकाधिक वर्चस्व गाजवेल. ऑपरेशन सिंदूरने कमी कालावधीच्या कार्यान्वयन वेळापत्रकाचे महत्त्व अधोरेखित केलं. लक्ष्ये क्षणार्धात दिसतात. ड्रोनचे थवे वेगाने विकसित होतात. काही मिनिटांत अशा माहिती जगभर पसरतात. सायबर हल्ले तत्काळ होतात.
भारत एकात्मिक गुप्तचर माहितीचं एकत्रीकरण आणि नेटवर्क-केंद्रित युद्धाच्या दिशेनं वाटचाल करत आहे. संयुक्त कार्यान्वयन संरचना, रिअल-टाइम डेटा शेअरिंग, स्वदेशी एकत्रीकरण प्रणाली, एआय-सहाय्यित विश्लेषण आणि वेगवान सेन्सर-टू-शूटर लूप्स यांवर अधिक भर दिला जात आहे. भविष्यातील सेनापती हळूहळू येणाऱ्या विखंडित अहवालांऐवजी एकत्रित रिअल-टाइम कार्यान्वयन चित्रांवर अधिकाधिक अवलंबून राहील.
ड्रोन रणांगणाला नव्याने आकार देत आहेत - कदाचित ड्रोनपेक्षा अधिक नाट्यमयरीत्या लष्करी विचारसरणी बदलणारे दुसरे कोणतेही तंत्रज्ञान नसेल. स्वस्त ड्रोन आता निगराणी, अचूक हल्ले, तोफखान्याच्या हल्ल्यांमध्ये सुधारणा, इलेक्ट्रॉनिक युद्धतंत्राला साहाय्य आणि मानसिक कारवाया करू शकतात. एक कमी किमतीचा ड्रोन संरक्षण करणाऱ्याला प्रमाणाबाहेर महागड्या अडवणूक प्रणाली वापरण्यास भाग पाडू शकतो. यामुळे मोठे बदल घडत आहेत. ड्रोनची क्षमता हळूहळू सामरिक रचनांपर्यंत पोहोचत आहे. यामध्ये निगराणी ड्रोन, सशस्त्र ड्रोन, हवेत घिरट्या घालणारा दारुगोळा, समूह प्रणाली आणि ड्रोनविरोधी पथकांचा समावेश आहे.
हवाई संरक्षण आणि रणांगणाची पारदर्शकता - ड्रोन युग हवाई संरक्षणालाही नव्याने आकार देत आहे. कमी उंचीवर उडणाऱ्या लहान ड्रोनने, प्रामुख्याने विमाने आणि क्षेपणास्त्रांविरुद्ध तयार केलेल्या पारंपरिक प्रणालींच्या मर्यादा उघड केल्या आहेत. त्यामुळे भारत स्तरित संरक्षणावर अधिक भर देत आहे, ज्यामध्ये कमी उंचीवरील रडार, एआय-सहाय्यित ट्रॅकिंग, इलेक्ट्रॉनिक जॅमर आणि मोबाईल ड्रोनविरोधी प्रणाली यांचा समावेश आहे. रणांगणही अधिकाधिक पारदर्शक होत आहे. उपग्रह आणि ड्रोनद्वारे होणारी सततची पाळत स्थिर तैनाती आणि अपेक्षित लष्करी डावपेचांची परिणामकारकता कमी करत आहे. छद्मवेष, फसवणूक, गतिशीलता आणि विद्युतचुंबकीय शिस्त पूर्वीपेक्षा खूपच अधिक महत्त्वाची बनत आहेत.
पारंपरिक युद्धाकडून सततच्या संघर्षाकडे होणारा बदल - ऑपरेशन सिंदूरनंतरचा सर्वात महत्त्वाचा बदल कदाचित तांत्रिक नसून मानसिक असेल. भारताला आता अधिकाधिक जाणवत आहे की पाकिस्तान आणि चीनसारखे शत्रू शांततेच्या काळातही सततच्या दबावाद्वारेच काम करतात. प्रत्यक्ष युद्ध, सायबर घुसखोरी, दिशाभूल मोहीम, राजनैतिक संकेत, आर्थिक प्रभाव आणि लष्करी डावपेच आता एका मोठ्या रणनीतीचा भाग म्हणून एकत्रितपणे काम करत आहेत, जी पूर्ण-प्रमाणात युद्ध न पेटवता वर्तनाला आकार देण्यासाठी तयार केली आहे. यामुळे भारतीय सशस्त्र दलांमधील मानसिकता हळूहळू बदलत आहे. आता लक्ष सततची दक्षता, जलद प्रतिसाद चक्र, माहितीवर प्रभुत्व आणि एकाचवेळी अनेक क्षेत्रांमधील वाढता संघर्ष व्यवस्थापित करण्याच्या क्षमतेवर केंद्रित होत आहे.
माहिती युद्ध संस्थात्मक होत आहे - ऑपरेशन सिंदूरने हे अधोरेखित केलं की केवळ रणांगणावरील यश पुरेसं नाही, खोटी माहिती देऊन पाकिस्तानने फेरफार केलेल्या दृश्यांचा, समन्वित प्रचाराचा आणि एआय-निर्मित सामग्रीचा वापर करून डिजिटल माध्यमांद्वारे निवडक दावे वेगाने पुढे रेटले. यामुळे पारंपरिक कारवायांसोबतच माहिती युद्धाचे वाढते महत्त्व अधोरेखित झाले. त्यामुळे भारत सामरिक संवाद, जलद पुरावे सादरीकरण, डिजिटल देखरेख आणि एआय-सहाय्यित चुकीच्या माहितीचा मागोवा घेण्यावर अधिक भर देत आहे.
चीनची विस्तारणारी सावली - चीनच्या घटकाने भारताचे सुरक्षा वातावरण आणखी गुंतागुंतीचे केले आहे. चिनी बनावटीचे ड्रोन, लढाऊ विमाने, रडार, दळणवळण प्रणाली आणि हवाई संरक्षण प्रणाली पाकिस्तानच्या लष्करी रचनेत खोलवर रुजलेली आहेत. प्रत्येक भारत-पाकिस्तान संघर्ष हा चिनी लष्करी तंत्रज्ञानासाठी एक चाचणीचे मैदान बनत आहे.
आत्मनिर्भर भारत - यामुळे संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर भारतामागील सामरिक तर्क अधिक मजबूत झाला आहे. आता मुद्दा केवळ देशांतर्गत शस्त्रे बनवण्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. आधुनिक युद्ध सेमीकंडक्टर, सेन्सर, कम्युनिकेशन चिप्स, सॉफ्टवेअर सिस्टीम, बॅटरी आणि दुर्मिळ खनिजांच्या पुरवठा साखळीवर अवलंबून असते. भारताचे लष्करी नेतृत्वाला हे आता प्रकर्षानं कळत आहे की, परदेशी तांत्रिक परिसंस्थांवरील अवलंबित्व संकटकाळात सामरिक असुरक्षितता निर्माण करते.
भारताने काय करावे
- सामरिक स्तरावर, भारताने केवळ लष्करी प्रतिहल्ल्यावर अवलंबून राहण्याऐवजी सर्वसमावेशक राष्ट्रीय शक्ती निर्माण केली पाहिजे.
- सेमीकंडक्टर, एआय प्रणाली, सेन्सर्स, दळणवळण रचना आणि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध यांसारख्या महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रित करून संरक्षणाचे स्वदेशीकरण करणे.
- संकटकाळात चुकीच्या माहितीचा सामना करण्यासाठी भारताने सामरिक दळणवळण क्षमता संस्थात्मक केली पाहिजे.
- सशस्त्र दलांनी एकात्मिक थिएटर संरचना, गुप्तचर माहिती संलयन प्रणाली आणि रिअल-टाइम निर्णय-सहाय्य रचना यांना गती दिली पाहिजे.
- सायबर, अवकाश, ड्रोन, अचूक मारा आणि हवाई संरक्षण यांचा समावेश असलेल्या संयुक्त कारवाया अपवादात्मक न राहता नित्याच्या झाल्या पाहिजेत.
- लॉजिस्टिक्सची लवचिकता आणि महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांच्या संरक्षणावरही अधिक भर दिला पाहिजे.
- ड्रोन-केंद्रित युद्ध, सतत पाळत ठेवणे आणि इलेक्ट्रॉनिक युद्धाच्या वातावरणाशी जुळवून घेणे.
निष्कर्ष - ऑपरेशन सिंदूरला एक वर्ष पूर्ण झाल्यावर, त्यातून मिळणारा मोठा धडा स्पष्ट होत आहे. भविष्यातील युद्धांचा निकाल केवळ सैन्याच्या संख्येवर किंवा मिळवलेल्या प्रदेशावर लागणार नाही. तो गुप्तचर माहिती, तांत्रिक लवचिकता, निर्णय घेण्याचा वेग, माहितीवरील प्रभुत्व आणि एकात्मिक परिचालन क्षमतेवर अवलंबून असेल. ऑपरेशन सिंदूर कदाचित त्याने उद्ध्वस्त केलेल्या लक्ष्यांपेक्षा, भारताच्या लष्करी विचारांमध्ये घडवून आणलेल्या परिवर्तनासाठी अधिक ओळखले जाईल.
(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मतं आणि दिलेली तथ्यं लेखकाची वैयक्तिक आहेत. इथं मांडलेली तथ्यं आणि मतं यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असं नाही.)
