बिहार निवडणूक २०२५ : नालंदामध्ये एकच नाव 'नितीश कुमार', बिहारमधील जेडीयूचा बालेकिल्ला

बिहारमधील नालंदा जिल्ह्यातील हरनौत मतदारसंघातील कल्याण बिघा आणि त्याच्या आसपासची गावं मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखली जातात. प्रणव चौधरी यांचा यासंदर्भात लेख.
- प्रणव चौधरी
कल्याण बिघा (नालंदा) : बिहारमधील कल्याणबिघा गावातील ८० वर्षीय शेतकरी राम स्वार्थ सिंह यांना हरनौत विधानसभा मतदारसंघाच्या राजकीय निकालाबद्दल कोणतीही शंका नाही. डोळे मिचकावून न सांगता सिंह म्हणाले, "येथे लोक फक्त नितीश कुमार यांना मतदान करतात. इतर कोणीही नाही. येथे जो कोणी जिंकतो तो केवळ नितीशमुळे जिंकतो."
बिहार विधानसभा निवडणुकीत नालंदा मतदारसंघाचे भविष्य स्पष्ट आहे आणि ते अधिक स्पष्ट होते, जेव्हा अनेक ग्रामस्थांनी ईटीव्ही भारतला सांगितलं की, ८० वर्षांहून अधिक वयाचे आणि सलग नवव्यांदा निवडणूक लढवत असलेले विद्यमान जेडीयू आमदार हरी नारायण सिंह त्यांच्या मतदारसंघात क्वचितच येतात. स्थानिक रहिवासी चंद्रदेव राम आणि संजीत कुमार म्हणाले, "तो (हरी नारायण सिंह) केवळ नितीश यांनी निवडल्यामुळे जिंकतो आणि यावेळीही तो जिंकेल कारण नितीश यांनी त्यांना निवडणूक लढवण्यासाठी निवडले. येथे कोणीही पर्यायांची पर्वा करत नाही." संजीत जवळच्या एक्स-रे क्लिनिकमध्ये काम करतो.
कल्याण बिघा आणि त्याच्या आसपासची गावं, जी हरनौत विधानसभा मतदारसंघात येतात, ती बिहारचे विद्यमान मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखली जातात. नितीश कुमार यांनी पहिल्यांदा १९८५ मध्ये ही जागा जिंकली आणि १९९५ मध्ये ती पुन्हा जिंकली. नितीश कुमार यांनी गेल्या काही वर्षात अनेक वेळा युती बदलल्या असूनही, हरनौतच्या लोकांची त्यांच्यावरील निष्ठा काळाच्या कसोटीवर उतरली आहे.
प्रगती आणि राजकारण - सरकारने अलिकडेच घेतलेले दोन मोठे निर्णय - सध्याच्या वीज दरात कपात आणि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) द्वारे ७५ लाख महिलांच्या खात्यात १०,००० रुपये हस्तांतरित करणे, हे निर्णय येत्या विधानसभा निवडणुकीत नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील NDA युतीच्या बाजूने निर्णायक ठरू शकतात.
कल्याण बिघा येथील गृहिणी डेझी देवी यांना गेल्या महिन्यात त्यांच्या बँक खात्यात जमा झालेल्या १०,००० रुपयांचा "अभिमान" आहे, हे मान्य करण्यास अजिबात संकोच वाटत नाही. कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय पैसे हस्तांतरित करण्याच्या नितीश सरकारच्या निर्णयाचे कौतुक करताना डेझी देवी म्हणाल्या, "मी माझ्या बचतीतून आणखी काही पैसे जोडले आहेत आणि घरी एक लहान किराणा दुकान उघडले आहे. आता मला आशा आहे की माझी आणि माझ्या कुटुंबाची परिस्थिती सुधारेल." कल्याण बिघामध्ये अशा गोष्टी सांगणारी डेझी एकटी नाहीये. गेल्या महिन्यातच शेळीपालनापासून ते टेलर दुकानांपर्यंत, नवीन दुकाने आणि छोटे व्यवसाय उदयास आले आहेत, त्यापैकी बहुतेक थेट पैसे हस्तांतरण योजनांद्वारे शक्य झाले आहेत.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे, एकट्या नालंदा जिल्ह्यात अंदाजे ३.६ लाख 'जीविका' गट आहेत. कल्याण बिघामधील मंजू, सुनीता आणि इतरांप्रमाणेच, उपक्रम सुरू झाल्यापासून कामगार कार्ड योजनांमध्ये नोंदणीसाठी अर्ज केले आहेत. बिहार सरकारने सप्टेंबर २०२५ मध्ये 'बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' अंतर्गत ७.५ दशलक्ष महिलांना थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे १०,००० रुपये हस्तांतरित केले, ज्याचा उद्देश उपजीविकेच्या उपक्रमांसाठी आर्थिक मदत देऊन स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन देणे आहे. पाटणाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, सरकार टप्प्याटप्प्याने २ लाख रुपयांपर्यंत अतिरिक्त मदत देण्यापूर्वी स्वयंरोजगार उपक्रमांचा आढावा आणि मूल्यांकन करेल. नितीश मंत्रिमंडळात अर्थखाते देखील सांभाळणाऱ्या बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी म्हणाले की, या योजनेअंतर्गत एकूण ७,५०० कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे महिलांच्या स्वप्नांना नवीन धुमारे फुटतील.
टीकाकार आणि विरोधी पक्ष या निर्णयाला लाचखोरी म्हणत आहेत. राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेतृत्वाखालील महाआघाडीतील विरोधी नेते या योजनेची सुरुवात आत्ताच का यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. कारण ही योजना विशेषतः मते मिळवण्याच्या उद्देशाने आहे आणि बिहारमधील महिलांचे राहणीमान सुधारण्याशी त्याचा काहीही संबंध नाही, असा त्यांचा आरोप आहे.
मोफत 'वीज' - नीतीश सरकारने घेतलेला आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय ज्याचा मतदारांवर, विशेषतः ग्रामीण बिहारमधील मतदारांवर मोठा परिणाम झाला आहे, तो म्हणजे वीज दरात कपात. कल्याण बिघाच नव्हे तर इतरत्रही शेकडो ग्रामस्थांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना मान्य केलं की मोफत वीज मिळणे हा एक मोठा दिलासा होता. 'मोफत वीज'मुळे खरेदी वाढली आणि अनेकांनी रेफ्रिजरेटर तसंच एलईडी टीव्ही खरेदी करण्यासाठी स्थानिक दुकानांमध्ये धाव घेतली!
बिहार सरकारने १ ऑगस्ट २०२५ पासून सर्व घरगुती ग्राहकांना १२५ युनिटपर्यंत मोफत वीज देऊन वीज दर कमी केले आहेत, ज्यामुळे राज्यातील सुमारे १.६७ कोटी कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे. १२५ युनिटपेक्षा जास्त वीज वापरणाऱ्यांसाठी, सध्याचे सवलतीचे दर लागू राहतील. या निर्णयामुळे, मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी राजद, काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांसह विरोधी पक्षांच्या तीव्र आंदोलनांना काही प्रमाणात शांत केलं आहे. विरोधक सध्या मोठ्या वीज बिलांविरुद्ध आणि घरगुती ग्राहकांच्या घरातून प्रीपेड वीज मीटर काढून टाकण्याची मागणी करत आहेत. कल्याण बिघा येथील एका किराणा दुकानदाराने सांगितलं की, "सुरुवातीला नितीश कुमार वीज दरात कोणत्याही सवलतीच्या विरोधात होते. परंतु मला वाटते की आता त्यांना आमची दुर्दशा समजली आहे. काळजी करण्याची काहीच गरज नाही."
विकास कार्य - २००६ मध्ये नितीश कुमार यांनी कल्याण बिघा हे एक आदर्श गाव म्हणून विकसित केलं. गेल्या दशकात आणि त्याहून अधिक काळात, गावात २४ तास वीजपुरवठा, पक्के रस्ते, तलाव, एक पार्क, एक नवीन ड्रेनेज सिस्टम, बँकिंग सुविधा, एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI), एक शूटिंग रेंज, नवीन शाळा आणि इतर सुविधांसह व्यापक पायाभूत सुविधांचा विकास झाला आहे.
एप्रिल २०२४ मध्ये, टाटा टेकच्या सहकार्याने कल्याण बिघा येथे एक केंद्र स्थापन करण्यात आले. केंद्रातील प्रशिक्षक राकेश कुमार यांनी सांगितलं की, आतापर्यंत चार बॅचने हा अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे. कुमार म्हणाले की, सध्या २० मुलींसह ८० विद्यार्थी नोंदणीकृत आहेत. त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, राज्य सरकारच्या 'सात निश्चय' कार्यक्रमांतर्गत बिहारमधील ६० महाविद्यालयांमध्ये सध्या हा अभ्यासक्रम सुरू आहे.
विकासात्मक उपक्रमांसह नवीन महिला रोजगार योजना हरनौत विधानसभा मतदारसंघात नितीश कुमार यांना दिलासा देऊ शकते. मात्र, नालंदाच्या पलीकडे निवडणुकीच्या तोंडावर असलेल्या बिहारमधील परिस्थिती अस्थिर आहे, हे मात्र नक्की.
(टीप - या लेखातील मते आणि तथ्ये ही लेखकाची वैयक्तिक आहेत. त्यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)
