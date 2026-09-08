'नेतान्याहू, त्यांची पत्नी सारा आणि जनरल'! इस्रायली निवडणुकीपूर्वी आरोप-प्रत्यारोपांचे सत्र
नेतान्याहू यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की, निवडणुकांमुळे त्यांच्यावर खोटे आरोप केले जात आहेत.
Published : September 8, 2026 at 5:57 PM IST
7 ऑक्टोबर 2023 रोजी हमासने इस्रायलमधील एका संगीत महोत्सवावर हल्ला करून 1200 हून अधिक नागरिकांचा बळी घेतला आणि 200 हून अधिक जणांना ओलीस ठेवले, तेव्हा सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी त्यांना झोपेतून उठवले नाही, असा इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी दावा केला आहे. यापूर्वी नेतान्याहू यांनी आपल्याला याची सूचना मिळाली नव्हती, असे म्हटले होते; मात्र आता त्यांनी आरोप केला आहे की, सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी मुद्दामहून तसे करणे टाळले. "खरं तर त्यांना माहीत होते की, इस्रायलचा पंतप्रधान म्हणून मी संपूर्ण सैन्याला त्वरित सतर्कतेचा आदेश दिला असता." नेतान्याहू यांचा असा युक्तिवाद आहे की, सुरक्षा अधिकाऱ्यांना हमासच्या हल्ल्याची शक्यता वाटत होती, पण तो हल्ला होणार नाही, असे त्यांना वाटले. त्यांनी ही माहिती लपवून ठेवली, कारण त्यांना माहीत होते की नेतान्याहू त्वरित कारवाई करतील, ज्यामुळे हमासच्या हल्ल्याचा धोका वाढू शकला असता. नेतान्याहू यांच्या पत्नी, सारा, यांनीही या मताला दुजोरा दिला आहे.
त्यांनी सांगितले की, इस्रायल डिफेन्स फोर्सेसचे (IDF) माजी उपप्रमुख आणि सध्या 'डेमोक्रॅट्स' पक्षाचे नेते म्हणून निवडणूक लढवत असलेले यायर गोलान यांनी नेतान्याहू यांना फोन केला नाही; जरी इस्रायली गुप्तचर यंत्रणेला हमासच्या संभाव्य हल्ल्याची पुसटशी कल्पना होती. याकडे नेतान्याहू यांची राजकीय विश्वासार्हता कमी करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले जात आहे. गोलान यांनी सारा यांच्याविरोधात खटला भरण्याचा इशारा दिला आहे आणि त्या बदल्यात सारा यांनीही प्रति-खटला भरण्याची धमकी दिली आहे. पंतप्रधान आणि त्यांच्या पत्नीच्या या विधानांवरून मोठी खळबळ उडाली असल्याचे दिसून येते, विशेषतः जेव्हा इस्रायलमध्ये 27 ऑक्टोबर रोजी संसदीय निवडणुका होणार आहेत.
7 ऑक्टोबरच्या सुरक्षा त्रुटीबाबत नेतान्याहू यांना तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागत आहे, तरीही गाझा युद्धासाठी त्यांना बऱ्यापैकी पाठिंबा मिळाला आहे. या संघर्षात महिला आणि मुलांसह 70,000 हून अधिक नागरिक मारले गेले आहेत. ओलिसांची सुटका करण्यात अपयश आल्यामुळे इस्रायली जनताही नेतान्याहू यांच्यावर नाराज होती, ज्यामुळे देशभरात मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने झाली. अमेरिकन विद्यापीठांच्या आवारात विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनांसह आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नाराजी व्यक्त होऊनही नेतान्याहू यांनी गाझामध्ये तीव्र आणि निरंतर युद्ध सुरू ठेवले असतानाच हे सर्व घडले. नेतान्याहू यांच्या विधानांवरून IDF आणि सरकार यांच्यातील घनिष्ठ संबंधांमध्ये पडलेली फूट दिसून येते; सरकारचे नेतृत्व अनेकदा नेतान्याहू यांच्या 'लिकुड'सारख्या उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांनी केले आहे.
गाझा युद्धादरम्यानही मतभेद समोर आले होते. युद्ध सुरू झाल्यानंतर दोन वर्षांनी 10 ऑक्टोबर 2025 रोजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीने झालेल्या युद्धविरामासह या संघर्षाचा शेवट झाला. अनेक वरिष्ठ संरक्षण प्रमुखांचे असे मत होते की, स्पष्ट योजनेशिवाय गाझामध्ये युद्ध करणे हानिकारक ठरत आहे. तरीही संघर्ष सुरू ठेवण्याच्या नेतान्याहू सरकारच्या आदेशांचे त्यांनी उल्लंघन केले नाही. नेतान्याहू यांनी नमूद केले की, लष्करी अधिकारी त्यांना "वेडा" (यासाठी त्यांनी अरबी शब्द *मजनून* वापरला) समजत होते, ज्याचा अर्थ असा की, हमासवर हल्ला करण्यास ते मागेपुढे पाहणार नाहीत, तर संरक्षण दले शक्य असल्यास अशी कारवाई टाळणे पसंत करतील. नेतान्याहू यांनी स्पष्ट केले की, संरक्षण प्रमुखांनी त्यांची फसवणूक केली नव्हती, परंतु हे नक्कीच एक अपयश एक प्रचंड मोठे अपयश होते, हे त्यांनी मान्य केले.
त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, "हे सर्व हल्ल्याच्या आधीच्या रात्री आणि सकाळी घडले, जेव्हा सर्व संकेत (धोक्याची चिन्हे) स्पष्ट दिसत होते," आणि त्यांनी (सुरक्षा प्रमुखांनी) एक निर्णय भीतीपोटी घेतला. 7 ऑक्टोबर रोजी हमासने केलेल्या हल्ल्यात 1139 इस्रायली नागरिकांचा बळी गेला होता आणि ही घटना इस्रायलच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये एक मुख्य मुद्दा बनली आहे. टीकाकारांनी नेतान्याहू यांच्यावर 7 ऑक्टोबरपूर्वी हमासबाबतच्या इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला आहे. इस्रायलचे माजी 'चीफ ऑफ जनरल स्टाफ' गादी आयसेनकोट यांच्या निवडणूक प्रचाराचा एक मोठा भाग त्या तारखेपूर्वी झालेल्या सुरक्षा त्रुटींची स्वतंत्र चौकशी करण्याच्या मागणीवर केंद्रित आहे. विविध विधाने आणि स्पष्टीकरणांद्वारे नेतान्याहू स्वतःचा आणि आपल्या राजकीय प्रतिष्ठेचा बचाव करत आहेत. तसेच हमासचा सामना करण्याचा हाच एकमेव मार्ग आहे, असा युक्तिवाद करत ते गाझामधील आपल्या कृतींचे समर्थनही करत आहेत. युरोप आणि अमेरिकेतील इस्रायलच्या मित्रराष्ट्रांच्या पलीकडे जाऊन पाहता खुद्द इस्रायलमध्येही ज्यात लष्करी जनरल्सचाही समावेश आहे, 7 ऑक्टोबरनंतर सुरू केलेली लष्करी मोहीम चालूच ठेवली पाहिजे, यावर सर्वांचे एकमत नाही.
नेतान्याहू यांना एका कठीण निवडणुकीच्या लढाईला सामोरे जावे लागत आहे आणि त्यातच त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा खटलाही सुरू आहे. जर ते निवडणूक हरले, तर हा खटला एक मुख्य मुद्दा बनेल. एक खोलवर रुजलेला षड्यंत्राचा सिद्धांत जो अनेकदा उघडपणे मांडला जात नाही, असे सुचवतो की नेतान्याहू यांनीच हमासला बळकट केले आणि त्यांच्या अतिरेकी कारवायांचा स्वतःच्या फायद्यासाठी वापर केला. यामुळे त्यांना पॅलेस्टिनींशी शांतता प्रस्थापित करणे किंवा 'दोन राष्ट्र उपाययोजना' (two state solution) स्वीकारणे टाळण्यासाठी एक सोयीस्कर कारण मिळाले. हमासच्या अस्तित्वाचा हवाला देऊन नेतान्याहू असा युक्तिवाद करू शकले की, जोपर्यंत ही संघटना तिथे सक्रिय आहे, तोपर्यंत पॅलेस्टिनींशी शांतता प्रस्थापित करणे अशक्य आहे. यार अराफत आणि त्यांची संघटना 'फताह' यांनी 'ओस्लो शांतता करारा'ला संमती दिल्यानंतर त्यांची विश्वासार्हता कमी करण्यासाठी इस्रायलनेच हमासला बळ दिले, असाही एक दीर्घकाळापासून चालत आलेला सिद्धांत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे निवडणुकीपूर्वीच्या प्रसारमाध्यमांवरील मुलाखतींमध्ये बेंजामिन नेतान्याहू आणि त्यांच्या पत्नी सारा जो युक्तिवाद मांडत आहेत, तो असा की 7 ऑक्टोबरचा हल्ला हे नेतान्याहूंचे अपयश नसून ते सुरक्षा दलांचे अपयश होते. सुरक्षा दलांनी त्यांना वेळीच सावध केले नाही, असा दावा ते करतात. अन्यथा हमासचा हल्ला सुरू होताच त्याला मोडून काढण्यासाठी त्यांनी त्वरित पावले उचलली असती. हा एका अत्यंत चतुर राजकारण्याचा युक्तिवाद आहे यात शंका नाही, परंतु तो कदाचित विश्वासार्हतेच्या कसोटीवर टिकणार नाही, कारण नेतान्याहू त्यांच्याकडे एक असे राजकारणी म्हणून पाहिले जाते जे हमास असो वा इराण, आपल्या विरोधकांशी सतत संघर्ष करण्याच्या शोधात असतात.
सत्तेवर टिकून राहण्यासाठी त्यांना एका शत्रूची गरज असते; त्यामुळेच ते पॅलेस्टाईन किंवा इराणसोबतचा कोणताही शांतता करार टाळतात, कारण अशी पावले उचलणे त्यांच्या आक्रमक राजकारणाच्या शैलीशी सुसंगत नसते. त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे नेतान्याहू दाम्पत्याने मांडलेल्या मुद्द्यांमुळे संरक्षण दल आणि सत्तेतील राजकारणी यांच्यातील धोकादायक दरी उघड झाली आहे. आता प्रश्न असा उरतो की, परिस्थितीचा आपल्या फायद्यासाठी वापर करण्यात आणि पुन्हा जोरदार पुनरागमन करण्यात माहीर असलेले हे राजकारणी, आणखी एक अनपेक्षित विजय मिळवण्यात यशस्वी होतील का?