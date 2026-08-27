नेपाळ आणि तिबेटमधील पूर : अचानक ओढवलेल्या आपत्तीमागे नेमकं काय कारण?
नेपाळमध्ये आलेल्या अचानक पुरामुळं अनेक वस्त्या, पूल आणि रस्ते वाहून गेले; या आपत्तीचं कारण हिमनदी कोसळणे किंवा हिमनदीच्या सरोवराचा बांध फुटणे या शक्यता तपासल्या जातायत.
Published : August 27, 2026 at 10:55 PM IST
नेपाळमध्ये 26 ऑगस्ट 2026 च्या सकाळी, लेंधे खोला-त्रिशूली-नारायणी नदीच्या पट्ट्यातून एक विनाशकारी पूर आला आणि वेगाने त्यात सर्वकाही वाहून गेलं. या आपत्तीची सुरुवात रसुवागढी सीमा ओलांडण्याच्या ठिकाणापासून ईशान्येला सुमारे 20 किलोमीटर अंतरावर, तिबेट (चीन) बाजूकडील भागात हिमनदी किंवा बर्फ-खडक कोसळल्यामुळे आणि कदाचित हिमनदीच्या सरोवराचा बांध फुटल्यामुळे (GLOF) झाली असावी, असा अंदाज आहे.
पुराच्या लाटेची उंची काही ठिकाणी 8 ते 10 मीटरपर्यंत नोंदवली गेली, ज्यामध्ये त्रिशूली नदीवरील गल्छी येथे 30 मिनिटांत 9 मीटर आणि मलेखु येथे 7 मीटरची वाढ झाली आणि या पुरामुळे तिमुरे, रसुवागढी सीमा शुल्क क्षेत्र, स्याफ्रुबेसीचा (स्याब्रुबेसी) काही भाग, मैलुंग, शांतिबाजार आणि बेत्रावती यांसारख्या संपूर्ण बाजारपेठा व वस्त्या वाहून गेल्या. या पुरामुळे 12 जलविद्युत प्रकल्प (ज्यांची 431.1 मेगावॅट क्षमता ग्रीडपासून खंडित झाली), किमान 19 वाहनांसाठीचे पूल आणि सुमारे 40 किलोमीटर लांबीचे रस्ते नष्ट झाले.
नेपाळमधील पुराचं नेमकं कारण अद्याप पूर्णपणे स्पष्ट झालेलं नाही. एखाद्या हिमनदीतून अचानक पाणी बाहेर पडलं (drainage) होतं का, हे निश्चित करण्यासाठी उपग्रहाद्वारे घेतलेली छायाचित्रे आणि या भागातील अलीकडील पावसाची आकडेवारी यांची सविस्तर तपासणी करणं आवश्यक आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार, या भागात झालेला 4.4 तीव्रतेचा भूकंप हे याचं मूळ कारण असू शकतं, ज्यामुळे हिमनदीच्या तळाला तडा गेला असावा.
मात्र, युनायटेड स्टेट्स जिओलॉजिकल सर्व्हे (USGS) च्या नवीन अभ्यासांनी हा गृहीतक फेटाळून लावलं आहे आणि त्याऐवजी पर्वतांवरील हिमस्खलन (avalanches) तसंच दरडी कोसळणे (rock falls) या घटनांना यासाठी कारणीभूत मानलं आहे. पाऊस किंवा वितळणाऱ्या बर्फाच्या पाण्यामुळे माती आणि बर्फाचा थर अस्थिर झाल्यानं या आपत्तीची सुरुवात झाली असावी.
नेपाळच्या राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (NDMA) दिलेल्या माहितीनुसार, रसुवागढी येथील नेपाळ-चीन सीमेपासून ईशान्येला सुमारे 20 किमी अंतरावर 'लेंडे' नदीत मलबा (debris) कोसळल्यामुळे ही दरड कोसळण्याची घटना घडली. हिमालयाचा खडतर भूप्रदेश अशा घटनांचा धोका नैसर्गिकरित्या वाढवतो.
नॅशनल रिमोट सेन्सिंग सेंटर (NRSC) च्या मते, या आपत्तीची सुरुवात तिबेटमधील पर्वतांमध्ये झाली. इंडियन अर्थक्वेक नेटवर्क्स सेंटरने सकाळी 8:22 वाजता (IST) रसुवा क्षेत्राजवळ (अक्षांश 28.076° उत्तर, रेखांश 86.494° पूर्व) 10 किमी खोलीवर 4.9 तीव्रतेचा भूकंप नोंदवला. या भूकंपाच्या धक्क्यामुळे 'झिर्क' (Zirk) हिमनदीचा (glacier) काही भाग कोसळला असावा. त्यानंतर बर्फ आणि खडकांचा प्रचंड साठा तीव्र उताराच्या पर्वतीय दरीत वेगाने खाली आला, ज्यामुळे नदीचा नैसर्गिक प्रवाह काही काळासाठी अडवला गेला.
त्यानंतर, पाणी, चिखल, खडक आणि मलबा वाहून नेणारा एक विनाशकारी पूर त्रिशूळ नदीच्या खोऱ्यातून वेगाने पुढे गेला आणि त्याने मोठ्या प्रमाणावर विध्वंस केला. शास्त्रज्ञांनी केलेल्या उपग्रह प्रतिमांच्या (satellite images) विश्लेषणातून हे स्पष्ट झाले आहे की, हा पूर हिमनदी कोसळल्यामुळे आणि त्यानंतर झालेल्या बर्फ व खडकांच्या प्रवाहामुळे (ice-rock avalanche) आला होता. अशा घटनांचे वर्गीकरण अनेकदा 'ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स' (GLOFs) - म्हणजेच दरडी कोसळल्यामुळे निर्माण झालेले तलाव फुटून येणारे पूर - असे केले जाते; नेपाळमध्ये 2024 मध्ये अशीच एक घटना यापूर्वी घडली होती.
हवामान बदल हे एक संकट: धोक्यात असलेला 'तिसरा ध्रुव' (Third Pole)
हवामान बदलामुळे हिंदू कुश हिमालयीन प्रदेशात हिमनद्या वितळण्याचा वेग वाढला आहे. आर्क्टिक आणि अंटार्क्टिक प्रदेशाबाहेर बर्फाचा सर्वात मोठा साठा असलेल्या हिमालयाला जगाचा "तिसरा ध्रुव" (Third Pole) म्हणून ओळखले जाते. तापमान वाढल्यामुळे, तीव्र उतारांवर असलेला शतकानुशतके गोठलेला 'परमाफ्रॉस्ट' (खडक, माती आणि बर्फाचे गोठलेले थर) वितळू लागतो, ज्यामुळे अचानक ढिगाऱ्याचा प्रवाह (debris flows) निर्माण होतो. ही काही केवळ एकच घटना नाही. भारतातील उत्तराखंडमधील 2021 ची चमोली आपत्ती, स्वित्झर्लंडमध्ये हिमनदी कोसळल्यामुळे 'ब्लॅटेन' (Blatten) गावाचा झालेला विनाश आणि 2023 मध्ये जॉर्जियातील एका पर्वतीय रिसॉर्टवर दरड कोसळून 33 जणांचा झालेला मृत्यू या सर्व घटना जागतिक स्तरावर हिमनद्या वेगाने मागे हटत असल्याचा पुरावा देतात.
अशा आपत्ती रोखण्याचा काही मार्ग आहे का?
स्वित्झर्लंडमध्ये हिमनदी कोसळली तेव्हाही, अचूक पूर्वसूचना प्रणालींमुळे लोकांना वेळेत सुरक्षित स्थळी हलवणे शक्य झाले आणि जीवितहानी टळली. आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे आता नद्यांमधील पाणी पातळी, मुसळधार पाऊस आणि भूगर्भीय हालचालींवर (भूकंपीय हालचालींवर) रिअल-टाइममध्ये (तत्काळ) लक्ष ठेवणे आणि महत्त्वपूर्ण पूर्वसूचना देणे शक्य झाले आहे.
तरीही, उच्च खर्चामुळे विकसनशील देशांसाठी अशा प्रणाली बसवणे हे एक मोठे आव्हान आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे, नेपाळमधील देखरेख यंत्रणा अद्ययावत करण्यासाठी 'ग्रीन क्लायमेट फंड'ने (Green Climate Fund) गेल्या वर्षी निधी जाहीर केला आहे.
आपत्तीच्या तत्काळ धोक्याव्यतिरिक्त, आणखी एक गंभीर चिंता : पाण्याची उपलब्धता आता कमी होईल. या हिमनद्या प्रामुख्यानं नेपाळ, भारत, पाकिस्तान आणि चीनमधील अब्जावधी लोकांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणाऱ्या नद्या आहेत. हिमनदी वितळल्यामुळे सुरुवातीला नदीचा प्रवाह वाढू शकतो, परंतु जसजसे हिमनद्या आकुंचन पावतील, तसतसा कोरड्या हंगामातील पाण्याचा साठा मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतो.
हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन वेगाने कमी करणे, पूर्वसूचना प्रणालीमध्ये गुंतवणूक करणे आणि संवेदनशील पर्वतीय प्रदेशांमध्ये कडक देखरेख लागू करणे, हेच एकमेव शाश्वत उपाय यावर आहेत. जरी अशा उपायांमुळे आपत्ती पूर्णपणे टाळता येत नसल्या तरी, ते हजारो जीव वाचवू शकतात.
(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मते लेखकाची वैयक्तिक आहेत. येथे व्यक्त केलेली मते आणि दिलेली तथ्ये यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)