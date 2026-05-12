बंगालला नवी ऊर्जा : 'वीज' कशा प्रकारे राज्याच्या आर्थिक पुनरुज्जीवनाचा मार्ग प्रशस्त करेल, जाणून घ्या
गेल्या दहा बारा वर्षात पश्चिम बंगालची आर्थिक वाढ अनेक प्रमुख औद्योगिक राज्यांच्या तुलनेत सातत्याने मागे राहिली. अपुरा वीजपुरवठा हे त्यामागील प्रमुख कारण राहिले आहे.
By Aparna Roy
Published : May 12, 2026 at 10:47 PM IST
पश्चिम बंगालमध्ये नवीन सरकार स्थापन झाल्यामुळे, त्यासमोर उभे राहणारे सर्वात महत्त्वपूर्ण आव्हानांपैकी एक म्हणजे राज्याच्या आर्थिक गतीला पुन्हा चालना देणे. अलीकडील निवडणुका केवळ राजकीय बदलाचेच प्रतिबिंब नाहीत, तर त्या रोजगार, औद्योगिक वाढ आणि विकासाचे सुधारित परिणाम यांबाबतच्या जनतेच्या मागणीलाही अधोरेखित करतात. एकेकाळी भारताच्या औद्योगिक अर्थव्यवस्थेचे केंद्रबिंदू असलेल्या या राज्यासाठी, हा क्षण आर्थिक पुनरुज्जीवनाची एक सुवर्णसंधी घेऊन आला आहे.
तरीही, पश्चिम बंगालच्या विकासाचा आलेख गेल्या अनेक दशकांपासून त्याच्या अंगभूत क्षमतेच्या तुलनेत मागेच राहिला आहे. राज्याचे मोक्याचे स्थान, प्रमुख बंदरे, मालवाहतूक मार्गिका (freight corridors) आणि पूर्व व ईशान्येकडील बाजारपेठांपर्यंतची सुलभ पोहोच असूनही गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक किंवा तामिळनाडू यांसारख्या राज्यांच्या विपरीत पश्चिम बंगालला उत्पादन आणि गुंतवणुकीचे एक प्रमुख केंद्र म्हणून उदयास येण्यासाठी संघर्ष करावा लागला आहे. 2011-12 ते 2023-24 या कालावधीत, पश्चिम बंगालची आर्थिक वाढ अनेक प्रमुख औद्योगिक राज्यांच्या तुलनेत सातत्याने मागे राहिली; तर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेतील उत्पादन क्षेत्राचा वाटा मात्र बऱ्याच अंशी स्थिर (stagnant) राहिला. यामागील एक प्रमुख कारण ऊर्जा क्षेत्रात दडलेले आहे.
विश्वसनीय आणि परवडणाऱ्या विजेविना कोणतीही मोठी औद्योगिक अर्थव्यवस्था भरभराटीस येऊ शकत नाही. पश्चिम बंगालने जवळपास प्रत्येक घरापर्यंत वीज पोहोचवण्यात आणि विजेची एकूण उपलब्धता सुधारण्यात यश मिळवले असले, तरीही विजेची विश्वसनीयता, उद्योगांसाठीचे दर (tariffs), जुने होत चाललेले औष्णिक वीज प्रकल्प आणि वीज वहनातील अडथळे (transmission bottlenecks) यांविषयीच्या चिंता राज्याच्या स्पर्धाक्षमतेवर परिणाम करतच आहेत. राज्याची अनेक औद्योगिक आणि लॉजिस्टिक्स केंद्रे आजही कोळशावर आधारित वीज प्रणालींवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत; आणि या प्रणालींना इंधनाचा तुटवडा तसंच वाढत्या परिचालन खर्चाच्या समस्यांना सामोरे जावे लागते.
आर्थिक वाढीचं स्वरूपच ज्या वेगाने बदलत आहे, त्यामुळे हे आव्हान भविष्यात आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. उत्पादन, लॉजिस्टिक्स, शहरी पायाभूत सुविधा, शीतसाखळी (cold chains), मेट्रो प्रणाली आणि डेटा सेंटर्स ही क्षेत्रे वेगाने 'अत्यंत अधिक विजेची गरज असलेली' (power-intensive) क्षेत्रे बनत आहेत. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाच्या (CEA) अंदाजानुसार, जसजसा औद्योगिकीकरणाचा वेग वाढेल, तसतशी पुढील दशकात पूर्व भारतात विजेच्या मागणीत प्रचंड वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. केवळ पश्चिम बंगालचाच विचार करता, 2025 मध्ये विजेची कमाल मागणी (peak demand) 12500 मेगावॅटपेक्षाही अधिक नोंदवली गेली, जी एका दशकापूर्वी नोंदवल्या गेलेल्या पातळीच्या जवळपास दुप्पट आहे. असे असूनही, राज्याच्या ऊर्जा मिश्रणात (energy mix) औष्णिक वीज निर्मितीचेच वर्चस्व कायम आहे; ज्यामध्ये एकूण स्थापित क्षमतेपैकी 75 टक्क्यांहून अधिक वाटा हा कोळशावर आधारित वीज निर्मितीचा आहे. नेमकी इथेच सौर, पवन आणि साठवणूक तंत्रज्ञानाचे एकत्रीकरण करणाऱ्या 'नूतनीकरणक्षम ऊर्जा चोवीस तास' (RE-RTC) प्रणालीला मोक्याचे महत्त्व प्राप्त होते.
खंडितपणे वीज निर्माण करणाऱ्या स्वतंत्र नूतनीकरणक्षम ऊर्जा प्रकल्पांच्या विपरीत, RE-RTC प्रणालीची रचना दिवसभर अगदी मागणीच्या उच्च वेळेतही विश्वसनीय, स्वच्छ वीज पुरवण्यासाठी केली आहे. पश्चिम बंगालसारख्या राज्यासाठी जिथे परवडणाऱ्या वीज दरांइतकीच औद्योगिक विश्वसनीयताही महत्त्वाची आहे RE-RTC केवळ डीकार्बनायझेशनसाठी एक चौकटच देत नाही, तर आर्थिक पुनरुज्जीवनाचा मार्गही मोकळा करते. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, ही प्रणाली पश्चिम बंगालला तीन परस्परसंबंधित आर्थिक आणि विकासात्मक लाभ मिळवण्याची संधी देते. पहिला लाभ म्हणजे औद्योगिक आणि गुंतवणुकीवर आधारित विकास.
पश्चिम बंगालमधील औद्योगिक पुनरुज्जीवनाच्या मार्गातील सर्वात मोठ्या अडथळ्यांपैकी एक म्हणजे तेथील उत्पादन आणि लॉजिस्टिक्स परिसंस्थांसाठी विश्वसनीय विजेची उपलब्धता. हल्दिया, दुर्गापूर, आसनसोल आणि कोलकाता महानगर प्रदेशातील औद्योगिक क्लस्टर्सना पोलाद, रसायने, मालवाहतूक, गोदामे, मेट्रो प्रणाली, रेल्वे-आधारित उत्पादन आणि शहरी पायाभूत सुविधा यांसारख्या क्षेत्रांना आधार देण्यासाठी अखंड वीजपुरवठ्याची आवश्यकता आहे. तरीही, स्वतंत्र सौर आणि पवन ऊर्जा प्रणाली अशा विश्वासार्हतेची हमी देऊ शकत नाहीत, कारण नवीकरणीय ऊर्जा निर्मिती दिवसभरात नैसर्गिकरित्या कमी-जास्त होत असते. RE-RTC साठवणूक आणि संतुलन प्रणालींना एकत्रित करून हे समीकरण पूर्णपणे बदलून टाकते, ज्यामुळे नवीकरणीय ऊर्जा 'फर्म पॉवर' म्हणून कार्य करू शकते. हे अधिकाधिक महत्त्वाचे होत आहे, कारण उद्योग आता निर्यातीशी संबंधित कार्बन मानके आणि गुंतवणूकदारांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी विश्वसनीय 'हरित विजे'ला प्राधान्य देत आहेत.
पश्चिम बंगालची औद्योगिक भौगोलिक रचना या स्थित्यंतराचा फायदा घेण्यासाठी त्याला एक अद्वितीय स्थान देते. एकट्या हल्दिया बंदरातून दरवर्षी 45 दशलक्ष टनांपेक्षा जास्त मालाची हाताळणी होते आणि ते पूर्व भारताच्या पेट्रोकेमिकल आणि लॉजिस्टिक्स अर्थव्यवस्थेचा आधारस्तंभ आहे. कोलकाता-हल्दिया औद्योगिक पट्टा, दुर्गापूर पोलाद परिसंस्था आणि आगामी मालवाहतूक कॉरिडॉर हे एकत्रितपणे पूर्व भारतातील सर्वात मोठ्या औद्योगिक मागणी केंद्रांपैकी एक आहेत. परिणामी, विश्वसनीय नवीकरणीय वीज राज्यासाठी गुंतवणुकीचा एक प्रमुख चालक म्हणून उदयास येऊ शकते.
यासाठीची आर्थिक बाजूदेखील वेगाने अधिक अनुकूल होत आहे. गेल्या दशकात, 'बॅटरी ऊर्जा साठवण प्रणाली' (BESS) चा जागतिक खर्च 80 टक्क्यांहून जास्त प्रमाणात कमी झाला आहे. भारतातील अलीकडील स्पर्धात्मक निविदांमध्ये, ऊर्जा साठवणुकीच्या (storage) सुविधेसह जोडलेल्या नवीकरणीय विजेचे दर ₹2.1 ते ₹2.8 प्रति युनिट या दरम्यान राहिले आहेत. यामुळे, प्रकल्पाच्या संपूर्ण जीवनचक्राचा विचार करता, 'RE-RTC' (नवीकरणीय ऊर्जा - 24 तास उपलब्ध) ही संकल्पना नवीन कोळसा-आधारित वीज निर्मितीपेक्षा कितीतरी अधिक स्पर्धात्मक ठरली आहे.
साठवणूक-आधारित नवीकरणीय प्रकल्प साधारणपणे दोन ते तीन वर्षांच्या आत कार्यान्वित (commission) केले जाऊ शकतात; याउलट, नवीन औष्णिक वीज प्रकल्पांना सहा ते सात वर्षांचा कालावधी लागतो. ही गती पश्चिम बंगालसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. औद्योगिक पुनरुज्जीवन जी अनेक दशकांपासूनची एक पारंपरिक पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या दीर्घकालीन चक्रांची वाट पाहणे आता शक्य नाही. विश्वासार्ह आणि नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालींमुळे राज्यांना वाढती औद्योगिक मागणी, लॉजिस्टिक्सचा विस्तार आणि शहरी विकास यांसारख्या बाबींना अत्यंत तत्परतेने प्रतिसाद देणे शक्य होते. दुसरा फायदा हा आर्थिक आणि ऊर्जा सुरक्षेच्या बळकटीमध्ये (किंवा लवचिकतेमध्ये) दडलेला आहे.
पश्चिम बंगालची वीज प्रणाली कोळशाशी संबंधित विविध धोक्यांमुळे अत्यंत असुरक्षित स्थितीत असते. यात इंधनाच्या पुरवठ्यातील व्यत्यय, रेल्वे वाहतुकीतील अडथळे, आयात केलेल्या कोळशाच्या किमतींमधील चढ-उतार आणि पाण्याची टंचाई यांचा समावेश होतो. औष्णिक वीज निर्मितीमुळे (कोळशापासून होणारी वीज निर्मिती) वीज वितरण कंपन्यांवर (DISCOMs) दीर्घकालीन आर्थिक बोजाही पडतो; याचे मुख्य कारण म्हणजे निश्चित-खर्चाचे 'वीज खरेदी करार' (PPAs) आणि सातत्याने वाढत जाणारे परिचालन खर्च.
वीजेची मागणी जसजशी वाढत जाईल, तसतसा हा आर्थिक धोका अधिकच तीव्र होण्याची शक्यता आहे. दीर्घकाळापर्यंत कोळशाच्या खरेदीवर अवलंबून राहिल्यामुळे भविष्यात राज्यावर मोठा आर्थिक भार पडू शकतो आणि 'निष्प्रभ मालमत्तेचा' (stranded assets)—म्हणजेच कालबाह्य किंवा निरुपयोगी ठरणाऱ्या मालमत्तेचा धोकाही वाढू शकतो. 'RE-RTC' (नवीकरणीय ऊर्जा – 24 तास उपलब्ध) ही संकल्पना ग्रीडची लवचिकता वाढवण्यासाठी आणि 'पीक-लोड'चे (वीजेच्या सर्वाधिक मागणीच्या वेळेचे) व्यवस्थापन करण्यासाठी एक पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून देते; त्याचवेळी, कोळशाच्या पुरवठ्यातील अस्थिर साखळीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासही ती मदत करते.
ही बाब विशेषतः महत्त्वाची आहे, कारण पश्चिम बंगाल हे पूर्व भारतातील वीज वितरण जाळ्यामध्ये (नेटवर्कमध्ये) एक मोक्याचे स्थान व्यापून आहे. हे राज्य पूर्व आणि ईशान्य भारतातील वीजेच्या मागणीची केंद्रे जोडणारं एक 'प्रवेशद्वार' (Gateway) म्हणून कार्य करते. राष्ट्रीय स्तरावर नवीकरणीय ऊर्जेचा वापर आणि प्रसार जसजसा वाढत जाईल, तसतसे ऊर्जेचे साठवणूक, पारेषण संतुलन आणि ग्रीडची लवचिकता या बाबी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी अत्यंत निर्णायक ठरतील.
परिणामी, पश्चिम बंगालला स्वतःची ओळख केवळ विजेचा एक 'ग्राहक' म्हणून न ठेवता, तर पूर्व भारतातील भविष्यातील वीज प्रणालीसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचे 'संतुलन आणि वितरण केंद्र' म्हणून प्रस्थापित करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. तिसरा फायदा हा शहरी स्पर्धात्मकता, सार्वजनिक आरोग्य आणि जीवनमानाचा दर्जा या क्षेत्रांशी संबंधित आहे.
कोलकाता आणि पश्चिम बंगालमधील अनेक औद्योगिक पट्टे हे कोळशावर चालणारी वीज केंद्रे, औद्योगिक उत्सर्जित वायू आणि वाहतुकीची कोंडी यांमुळे निर्माण झालेल्या गंभीर पर्यावरणीय तणावाचा सामना आधीच करत आहेत. 'द लॅन्सेट काउंटडाऊन' (The Lancet Countdown) आणि 'भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने' (ICMR) केलेल्या अनेक अभ्यासांनुसार, पूर्व भारतात दरवर्षी वायू प्रदूषणामुळे हजारो लोकांचा अकाली मृत्यू होतो. शिवाय, यामुळे कामगारांच्या उत्पादकतेत होणारी घट, श्वसनाचे विकार आणि आरोग्यसेवेवरील वाढता खर्च या माध्यमातून राज्यावर मोठा आर्थिक बोजाही पडतो. हिवाळ्याच्या महिन्यांत, कोलकातामधील 'PM2.5' कणांची पातळी अनेकदा 'जागतिक आरोग्य संघटनेने' (WHO) निश्चित केलेल्या सुरक्षा मानकांपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त असल्याचे आढळून येते. या केवळ पर्यावरणीय चिंता नाहीत; त्यांच्यामुळे एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक बोजाही निर्माण होतो.
जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार, वायू प्रदूषणामुळे भारताला दरवर्षी आपल्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) सुमारे 8 टक्के इतक्या आर्थिक नुकसानीचा सामना करावा लागतो. हे नुकसान उत्पादकतेतील घट, आरोग्यसेवेवरील खर्च आणि मानवी भांडवलाची हानी यांमुळे उद्भवते. गुंतवणूक, कुशल मनुष्यबळ आणि आधुनिक उद्योग आकर्षित करण्यासाठी स्पर्धा करणाऱ्या राज्यांसाठी, त्यांच्या शहरातील 'जीवनमानाचा दर्जा' (Quality of Life) हे एक प्रमुख आर्थिक निकष म्हणून वेगाने समोर येत आहे. स्वच्छ हवा, भक्कम पायाभूत सुविधा आणि उच्च दर्जाचे जीवनमान प्रदान करणारी शहरे; कुशल कामगार, विस्तारणारा सेवा क्षेत्र आणि ज्ञान-आधारित उद्योगांसाठी अधिकाधिक आकर्षक ठरत आहेत.
RE-RTC प्रणाली एक महत्त्वपूर्ण लाभ प्रदान करतात; त्याद्वारे अक्षय ऊर्जेला (Renewable Energy) कोळशावर आधारित वीज निर्मितीची जागा केवळ अधूनमधून नव्हे, तर दिवसभर सातत्याने घेता येते. यामुळे प्रदूषण आणि उत्सर्जनामध्ये केवळ तात्पुरती सुधारणा होण्याऐवजी, त्यात सातत्यपूर्ण आणि दीर्घकालीन घट साध्य होते. कालांतराने, यामुळे कार्यबळाची उत्पादकता वाढू शकते, आरोग्यसेवा प्रणालींवरील ताण कमी होऊ शकतो आणि कोलकाता, दुर्गापूर व हल्दिया यांसारख्या शहरांची स्पर्धात्मकता अधिक बळकट होऊ शकते.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, भारतातील विश्वसनीय स्वच्छ ऊर्जेचे भविष्य हे केवळ अक्षय ऊर्जेच्या संसाधनांनी समृद्ध असलेल्या राज्यांवरच अवलंबून न राहता, त्या कोळशावर अवलंबून असलेल्या औद्योगिक राज्यांवर अधिक अवलंबून असेल—जी राज्ये 'पुढच्या पिढीतील' (Next-generation) ऊर्जा प्रणालींचा स्वीकार करतील. या परिवर्तनाचे नेतृत्व करण्याची संधी पश्चिम बंगालकडे उपलब्ध आहे.
(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मतं आणि दिलेली तथ्यं लेखकाची वैयक्तिक आहेत. इथं मांडलेली तथ्यं आणि मतं यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असं नाही.)