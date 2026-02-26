'मेरिट ऑर्डर डिस्पॅच'मुळे बसतोय भारताच्या हवामान उद्दिष्टांना फटका; कार्यक्षम सुपरक्रिटिकल प्लांट्स का पडत आहेत मागे?
भारत अक्षय ऊर्जा, साठवण प्रकल्प, हरित हायड्रोजन उपक्रमांमध्ये अब्जावधींची गुंतवणूक करत आहे. तरीही परिवर्तनीय खर्चाच्या गणनेवर आधारित पद्धती, नफा कमकुवत होण्याचा धोका पत्करत आहेत.
Published : February 26, 2026 at 8:00 PM IST
- जीएसआर भवानी प्रसाद
भारताने एक महत्त्वाकांक्षी ध्येय ठेवलं आहे की, २०७० पर्यंत निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जन साध्य करणे. देशानं अक्षय ऊर्जेमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे, विक्रमी वेगानं सौर क्षमता वाढवली आहे आणि स्वच्छ थर्मल तंत्रज्ञान अनिवार्य केलं आहे. तरीही, वीज क्षेत्राच्या दैनंदिन कामकाजात एक धोरणात्मक विरोधाभास लपलेला आहे जो शांतपणे या हवामान उद्दिष्टांच्या विरोधात काम करतो.
खरं तर हा मुद्दा तांत्रिक नाही. तो प्रक्रियात्मक आहे. अल्पकालीन वीज निर्मिती खर्च कमी करण्यासाठी डिझाइन केलेली सध्याची मेरिट ऑर्डर डिस्पॅच (MOD) सिस्टम ही अनवधानाने स्वच्छ, आधुनिक सुपरक्रिटिकल युनिट्सपेक्षा जुन्या, कमी कार्यक्षम कोळसा वीज प्रकल्पांना प्राधान्य देत आहे. या विरोधाभासाकडे त्वरित लक्ष दिलं पाहिजे.
स्वच्छ ऊर्जेमध्ये भारताची प्रगती
भारतानं ऊर्जा निर्मिती संक्रमणात उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. देशानं वेळापत्रकापूर्वीच 100 गिगावॅट सौर क्षमतेचा टप्पा ओलांडला आहे. केंद्र सरकारनं असेही आदेश दिले आहेत की नवीन कोळशावर आधारित प्रकल्पांनी सुपरक्रिटिकल किंवा अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. यामुळे नवीन सबक्रिटिकल युनिट्ससाठी मंजुरी प्रभावीपणे संपुष्टात येतील. याचं कारण स्पष्ट आहे, सुपरक्रिटिकल प्रकल्प 41-45% च्या कार्यक्षमतेनं कार्य करतात. तर जुन्या सबक्रिटिकल प्रकल्पांमध्ये हे प्रमाण 36-38% होतं. उच्च कार्यक्षमता म्हणजे प्रति युनिट वीज निर्मितीसाठी कमी कोळशाचा वापर आणि लक्षणीयपणे कमी CO₂ उत्सर्जन.
सरासरीचा विचार :
• सबक्रिटिकल प्रकल्प प्रति किलोवॅट ताशी सुमारे 766-789 ग्रॅम CO₂ उत्सर्जित करतात.
• सुपरक्रिटिकल प्रकल्प प्रति किलोवॅट ताशी सुमारे 722 ग्रॅम उत्सर्जित करतात.
• कागदावर हा फरक लहान वाटू शकतो. परंतु दररोज हजारो मेगावॅट-तासांमध्ये गुणाकार केल्यास उत्सर्जन बचत लक्षणीयरीत्या होते.
• परफॉर्म, अचीव्ह अँड ट्रेड (पीएटी) योजनेसारख्या उपक्रमांद्वारे, थर्मल स्टेशन्सनी अनेक चक्रांमध्ये आधीच 3-7% ने ऊर्जा कार्यक्षमता सुधारली आहे.
भारताने हेतू आणि क्षमता दोन्ही स्पष्टपणे दाखवून दिले आहेत. तर मग विरोधाभास कुठे आहे?
ग्रिड लवचिकता आव्हान
सौर ऊर्जेच्या जलद वाढीमुळे ऑपरेशनल गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. सौर ऊर्जा फक्त दिवसा उपलब्ध असते. सकाळी लवकर आणि संध्याकाळी ज्यावेळी मागणी खूपच वाढते त्यावेळी तिची उत्पादकता झपाट्याने कमी होते. चढउतार व्यवस्थापित करण्यासाठी, ग्रिड ऑपरेटर अनेकदा थर्मल युनिट्सची क्षमता 40% पर्यंत कमी करतात आणि कधीकधी त्यांना राखीव कारणासाठी बंद ठेवतात. हे निर्णय मेरिट ऑर्डर डिस्पॅच सिस्टमद्वारे नियंत्रित केले जातात. या सिस्टम अंतर्गत, पॉवर प्लांट्स त्यांच्या परिवर्तनीय उत्पादन खर्चाच्या आधारावर शेड्यूल केले जातात. प्रामुख्याने इंधन आणि वाहतूक खर्च त्यात येतो. सर्वात कमी किमतीचे युनिट्स प्रथम पुढे पाठवले जातात. अकाउंटिंगच्या दृष्टिकोनातून, हे तार्किक वाटते. परंतु पर्यावरणीय परिणाम या गणनेत समाविष्ट केले जात नाहीत.
'डिस्पॅच' विरोधाभास
परिवर्तनीय खर्च पर्यावरणीय कामगिरीशी जुळत नाही. कोळसा खाणींपासून दूर असलेल्या सुपरक्रिटिकल प्लांटला जास्त रेल्वे मालवाहतूक शुल्क लागू शकते. दरम्यान, कोळसा क्षेत्राजवळ असलेल्या जुन्या सबक्रिटिकल प्लांटला कमी वाहतूक खर्च येऊ शकतो. MOD तत्त्वांनुसार, स्वस्त प्लांटला कार्यक्षमता काहीही असली तरी प्राधान्य मिळते.
परिणाम :
• कार्यक्षम, स्वच्छ सुपरक्रिटिकल युनिट्स कधीकधी मागे राहतात.
• कमी कार्यक्षम, जास्त उत्सर्जन करणारे सबक्रिटिकल युनिट्स मात्र चालू राहतात.
ज्या-ज्या वेळी असं घडतं तेव्हा, देश किरकोळ इंधन वाहतूक खर्च वाचवण्यासाठी थोड्या जास्त कार्बन उत्सर्जनाला पसंती देतो. जेव्हा सुपरक्रिटिकल युनिटची जागा सबक्रिटिकल युनिट घेतात, तेव्हा उत्सर्जन प्रति मेगावॅट-तास अंदाजे 44-67 किलोग्रॅम CO₂ ने वाढते.
भारत दरवर्षी 1,000 TWh पेक्षा जास्त औष्णिक वीज निर्माण करतो. डिस्पॅच प्राधान्यात 10% बदल देखील दरवर्षी लाखो अतिरिक्त टन CO₂ मध्ये रूपांतरित होऊ शकतो. हे सुपरक्रिटिकल तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यामागील तर्काच्या अगदी विरुद्ध आहे.
आर्थिक तर्क विरुद्ध हवामान तर्क
वितरण कंपन्या (डिस्कॉम) आणि वीज व्यापारी बेजबाबदारपणे वागत नाहीत. खरं तर ते त्यांना नियंत्रित करणाऱ्या नियमांच्या अनुसरुन काम करत आहेत. त्यांचा अधिकार कमीत कमी परिवर्तनीय किमतीत वीज खरेदी करणे आहे. समस्या डिस्पॅच फ्रेमवर्कच्या डिझाइनमध्ये आहे, ऑपरेटरच्या हेतूमध्ये नाही.
सध्या, दैनंदिन डिस्पॅच निर्णयांमध्ये पर्यावरणीय कार्यक्षमतेचे कोणतेही आर्थिक मूल्य नाही. PAT अंतर्गत उष्णता दर सुधारण्यासाठी गुंतवणूक करणाऱ्या प्लांटला मान्यता मिळते. परंतु जर त्याचा मालवाहतूक खर्च जास्त असेल, तर त्यातही माघार घेतली जाऊ शकतो.
यामुळे विकृत गोष्टीला प्रोत्साह मिळते :
• स्वच्छ ऊर्जा प्रकल्पांना सातत्याने नावाजलं जात नाही.
• जुन्या प्रकल्पांना केवळ लॉजिस्टिक फायद्यामुळे कार्यरत राहण्याची मुभा मिळते.
यामुळे प्रत्यक्षात, खर्चातील बचत दीर्घकालीन हवामान उद्दिष्टांना मात्र हरताळ फासताना दिसते.
जागतिक कार्य पद्धतींमधून काय धडा घ्यावा
इतर देशांना हा संघर्ष माहीत नाही असं नाही. त्यामुळेत त्यांनी डिस्पॅच तत्त्वे नव्यानं निश्चित केली आहेत. एकेकाळी "निष्पक्ष डिस्पॅच" मॉडेलचं अनुसरण करणारा चीन, जिथे कार्यक्षमतेकडे दुर्लक्ष करून ऊर्जा प्रकल्पांना समान उत्पादन तास मिळत होते, हळूहळू "ऊर्जा-बचत डिस्पॅच" कडे वळला. या दृष्टिकोनानुसार, ग्रिड स्थिरतेच्या अधीन राहून स्वच्छ आणि अधिक कार्यक्षम युनिट्सना प्राधान्य दिलं जातं.
युरोप तर आणखी पुढे गेला आहे. युरोपियन युनियन उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (EU ETS) द्वारे, कार्बन उत्सर्जनाची किंमत असते. जेव्हा जास्तउत्सर्जन प्रकल्प वीज बाजारात बोली लावतो, तेव्हा त्याला कार्बन भत्त्यांच्या किंमतीचा हिशेब द्यावा लागतो. तो खर्चातील फरक आपोआप स्वच्छ ऊर्जा प्रकल्पांना अधिक स्पर्धात्मक बनवतो. पर्यावरणीय कार्यक्षमता आर्थिकदृष्ट्या दृश्यमान होते. भारतानं अद्याप अशा प्रकारे डिस्पॅच ऑर्डरमध्ये कार्बन खर्च समाकलित केलेला नाही.
यातून जाण्याचा व्यावहारिक मार्ग काय?
खरंतर या दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्याकरता उपाय म्हणून मेरिट ऑर्डर सिस्टम नष्ट करण्याची आवश्यकता नाही. त्यासाठी त्यात बदल करणे आवश्यक आहे. हवामान उद्दिष्टांशी डिस्पॅच जुळवून घेण्यासाठी तीन व्यावहारिक उपाय:
1. कार्यक्षमता-समायोजित मेरिट ऑर्डर
इंधन खर्चासह ऊर्जा प्रकल्पांचा उष्णता दर किंवा उत्सर्जन तीव्रतेचा विचार करणारा "कार्बन-समायोजित परिवर्तनशील खर्च" सूत्र सादर करा. एक माफक अंतर्निहित कार्बन मूल्य बाजारपेठांना अस्थिर न करता प्राधान्यक्रमांना लक्षणीयरीत्या पुनर्क्रमित करू शकते.
2. लक्ष्यित मालवाहतूक तर्कसंगतीकरण
खाणींपासून दूर असलेल्या कार्यक्षम सुपरक्रिटिकल प्लांट्सना तोंड द्यावे लागणारे मालवाहतूक तोटे धोरणात्मक हस्तक्षेपाद्वारे दुरुस्त केले जाऊ शकतात. यामुळे आर्थिक शिस्तीशी तडजोड न करता उद्दीष्ट साध्य करता येईल.
3. कार्बन-माहितीपूर्ण वीज व्यापार
उष्णता दर किंवा उत्सर्जन बेंचमार्क दिवसाच्या बाजारपेठेतील यंत्रणेत समाविष्ट केले जाऊ शकतात. अशा सुधारणा अचानक व्यत्यय न आणता हळूहळू सबक्रिटिकल वर्चस्व दूर करतील.
हे आता का महत्त्वाचे आहे -
भारत अक्षय ऊर्जा, साठवण प्रकल्प, ग्रीन हायड्रोजन उपक्रम आणि प्रगत थर्मल तंत्रज्ञानामध्ये अब्जावधींची गुंतवणूक करत आहे. तरीही पूर्णपणे परिवर्तनीय खर्च गणनेत रुजलेल्या डिस्पॅच पद्धती या नफ्यांना कमकुवत करण्याचा धोका पत्करतात. त्यासाठी धोरणात्मक सुसंगतता आवश्यक आहे. कार्यक्षम संयंत्रे बांधणे पुरेसे नाही. त्यांना चांगल्या प्रकारे चालवले पाहिजे. स्वच्छ तंत्रज्ञानाचा वापर करणे पुरेसे नाही. प्रणालीने त्याच्या वापराला प्रोत्साहनपर बक्षीस दिले पाहिजे. शेकडो जनरेटिंग युनिट्समध्ये पुनरावृत्ती होणारे दैनंदिन ऑपरेशनल निर्णय, प्रत्यक्ष उत्सर्जन मार्ग निश्चित करतात, त्यामुळे ही केवळ धोरणात्मक घोषणा होत नाहीत.
व्यापक चित्र काय दिसते -
भारताच्या वीज क्षेत्रातील परिवर्तनाचं जगभरात कौतुक केलं जातं. देशाने हे दाखवून दिलं आहे की वाढ आणि स्वच्छ ऊर्जा विस्तार एकाचवेळी पुढे जाऊ शकतात. परंतु संक्रमण जसजसे रुजत जाते तसतशी प्रशासनाची चौकट विकसित होणं आवश्यक आहे. मेरिट ऑर्डर डिस्पॅचची रचना अशा काळात करण्यात आली होती जेव्हा खर्च कमी करणे ही प्रमुख चिंता होती. आज, हवामान जबाबदारी तितकीच महत्त्वाची आहे. पर्यावरणीय उद्दिष्टांशी आर्थिक डिस्पॅचचा आराखडा अनुरूप करणे ही एक मूलगामी सुधारणा होईल. ती तार्किक प्रगती आहे. जर भारताने खात्री केली की सर्वात कार्यक्षम संयंत्रांना प्राधान्य दिले जाईल, तर एक अतिरिक्त मेगावॅट क्षमता निर्माण न करता उत्सर्जन कमी करणे वेगवान होऊ शकते. कधीकधी, सर्वात शक्तिशाली हवामान कृती नवीन पायाभूत सुविधा बांधण्याबद्दल नसते. परंतु आधीच अस्तित्वात असलेल्या गोष्टींचा सारासार विचार करुन वापर करण्याबद्दल असते.
निष्कर्ष
एकूणच ऊर्जा निर्मिती धोरणातील पर्यावरणीय संबंधाचा विरोधाभास स्पष्ट दिसत आहे. उत्सर्जन कमी करण्यासाठी भारत सुपरक्रिटिकल तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देतो. तरीही डिस्पॅच सिस्टम कधीकधी त्याकडे दुर्लक्ष करते. हे असंतुलन दुरुस्त केल्यानं ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होईल, त्याचवेळी उत्सर्जन कमी होईल आणि जागतिक हवामान क्षेत्रात भारताची विश्वासार्हता अधिक मजबूत होईल. प्रश्न हा नाही की आपण डिस्पॅच धोरणात सुधारणा करू शकतो का. प्रश्न हा आहे की आपण ते करू शकत नाही का.
या लेखाचे लेखक प्रमाणित ऊर्जा लेखापरीक्षक, प्रमाणित बॉयलर ऑपरेशन अभियंता आहेत. तसंच ते सहायक विभागीय अभियंता, टीजीजेनको आणि टीजीपीईएचे कार्यकारी सदस्य आहेत.
(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मतं लेखकाची वैयक्तिक आहेत. येथे व्यक्त केलेली मतं आणि तथ्यं यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असं नाही.)