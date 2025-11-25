ETV Bharat / opinion

मध्यपूर्वेतील संघर्षानंतरच्या परिस्थितीवर प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान आणि ट्रम्प यांच्यात महत्त्वपूर्ण राजकीय भेट

डोनाल्ड ट्रम्प पुनरागमन झाल्यामुळे सौदीला अमेरिकेशी असलेले संबंध पुन्हा निर्माण करण्यासाठी, आणि द्विपक्षीय पुनर्बांधणी करण्यासाठी एक संधी मिळाली आहे. यासंदर्भात विवेक मिश्रा यांचा लेख.

author img

By Vivek Mishra

Published : November 25, 2025 at 5:15 PM IST

4 Min Read
सौदीचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान (एमबीएस) यांचा वॉशिंग्टन दौरा हा सौदी आणि अमेरिका या दोन्हींसाठी एका महत्त्वाच्या क्षणी झाला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून, तेल, सुरक्षा आणि परस्पर सोयीसुविधांवर ऐतिहासिकदृष्ट्या रुजलेली अमेरिका-सौदी भागीदारी अस्वस्थ करणारी दिसत आहे.

राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी मानवाधिकारांच्या चिंतांवरून सौदी अरेबियाला "अतिक्रमणमुक्त" करण्याचे पूर्वीच वचन दिले होते. त्यानंतर जेद्दाहला दिलेली भेट ही दशकांमधील द्विपक्षीय संबंधांमधील सर्वात खालच्या टप्प्याचे प्रतीक होती. मानवी हक्कांवर लोकशाही प्रशासनाने भर दिल्याने संबंध मूल्यांवर आधारित चौकटीत बदलले होते जे रियाधने स्वीकारले नाही किंवा टिकाऊ मानले नाही.

वॉशिंग्टनमध्ये बुधवार, १९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी केनेडी सेंटर येथे सौदी अरेबियाचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांच्यासोबत सौदी गुंतवणूक मंचादरम्यान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, सौदी अरेबियाचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांच्यासोबत इतर (AP)

तरीही, प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांचा जागतिक दृष्टिकोन नेहमीच अधिक व्यवहारात्मक, व्यावहारिक आणि भविष्याभिमुख राहिला आहे. व्हिजन २०३० साठीच्या त्यांच्या महत्त्वाकांक्षा, NEOM सारखे मेगाप्रोजेक्ट आणि भूराजकारणात सौदी अरेबियाचे वाढते प्रस्थ यासाठी अंदाजे भागीदारी आणि मजबूत आर्थिक सहकार्याची आवश्यकता आहे. या परिस्थितीत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दृष्टिकोनाशी या गोष्टी अधिक आरामात जुळतात. ट्रम्प यांच्या व्हाईट हाऊसमध्ये परतण्यामुळे रियाधला दोन्ही बाजूंना अनुकूल असलेल्या अटींवर वॉशिंग्टनशी संबंध पुन्हा प्रस्थापित करण्याची आणि पुनर्बांधणी करण्याची संधी मिळाली आहे.

ट्रम्प यांचा मध्य पूर्व अजेंडा - या भेटीची पार्श्वभूमी म्हणजे ट्रम्प यांनी या प्रदेशातील दोन समांतर गोष्टींद्वारे मध्य पूर्वेला आकार देण्यावर पुन्हा लक्ष केंद्रित केले आहे. पहिले, गाझा नंतरची प्रादेशिक व्यवस्था संघर्ष व्यवस्थापन आणि पुनर्बांधणीमध्ये रुजलेली आहे; आणि दुसरे, त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळातील अब्राहम करारांवर आधारित, एक पुनरुज्जीवित कनेक्टिव्हिटी आणि सामान्यीकरण अजेंडा हे आहे.

प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांची ही भेट ट्रम्प यांच्या प्रादेशिक तापलेली परिस्थिती नियंत्रणाच्या व्यापक महत्त्वाकांक्षेशी जुळते आणि त्याचवेळी युद्धरत पक्षांना मागच्या दाराच्या वाटाघाटींमध्ये ढकलते. स्टीव्ह विटकॉफ आणि जारेड कुशनर सारख्या त्यांच्या राजदूतांची आखाती राजधान्यांमध्ये वारंवार उपस्थिती राजनैतिक अतिक्रियाशीलता आणि वॉशिंग्टनचा गमावलेला प्रभाव परत मिळवण्याची इच्छा दर्शवते.

१९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी वॉशिंग्टनमध्ये केनेडी सेंटर येथे सौदी अरेबियाचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांच्यासोबत सौदी गुंतवणूक मंचादरम्यान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, सौदी अरेबियाचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान, एलोन मस्क, एनव्हीडियाचे सीईओ जेन्सेन हुआंग आणि इतरांशी संवाद साधत आहेत (AP)


पण या प्रयत्नांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांचा अर्थपूर्ण पॅलेस्टिनी देशाला असलेला विरोध, जो युद्धोत्तर गाझा चौकट तयार करण्याच्या व्हाईट हाऊसच्या प्रयत्नांना अजूनही अडथळा आणत आहे. गाझा पुनर्बांधणी योजनेची ट्रम्प यांची आकांक्षा, जिथे अमेरिका आघाडीवर आणि केंद्रस्थानी राहण्याची आशा करते, ती इस्रायलच्या अंतर्गत राजकारणाच्या ओलिस राहिली आहे आणि ७ ऑक्टोबरच्या हल्ल्यांनंतर सहमतीही तुटली आहे. तरीही, ट्रम्प प्रशासनाने अलीकडेच संयुक्त राष्ट्रांमध्ये एक राजनैतिक यश मिळवले आहे, जिथे ट्रम्प यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रतीकात्मकपणे शांतता मंडळाला मान्यता देणारा ठराव जागतिक नेतृत्वासाठी वॉशिंग्टनची भूक दर्शवतो. अमेरिका या प्रतीकात्मक फायदाला जमिनीवर प्रत्यक्ष हालचालीत रुपांतरित करू शकते की नाही यावर आता बरेच काही अवलंबून आहे.

ट्रम्प यांच्या मध्यवर्ती धोरणात्मक गणनेपैकी एक म्हणजे सौदी-इस्रायल सामान्यीकरणापासून अमेरिका-सौदी सामान्यीकरण वेगळे करणे. गेल्या दशकातील बहुतेक काळ, अमेरिकेने या दोन्ही मार्गांना अविभाज्य मानले. रियाधशी चांगले अमेरिकन संबंध तेव्हाच येतील जेव्हा सौदी अरेबिया इस्रायलशी संबंध सामान्य करेल. पण रियाधचं गणित बदललं आहे. प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमानच्या वॉशिंग्टन भेटीने हे स्पष्ट केलं की इस्रायलशी सामान्यीकरण करणे खूप दूर आहे. सौदी नेतृत्व खासगीरित्या इस्रायलशी सामान्यीकरणाचे धोरणात्मक फायदे ओळखत असले तरी, सार्वजनिक मताचा प्रचंड विरोध आहे, विशेषतः गाझा नंतर ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्याऐवजी, इस्रायली देशांतर्गत संबंधांचा राजकीय भार न घेता, प्रथम अमेरिकेशी थेट जुळवून घेण्यास प्राधान्य देत आहे.

ट्रम्प यांनी हे वास्तव स्वीकारले आहे आणि इस्रायलच्या मार्गावर प्रगती झाली तरी रियाधशी संबंध अधिक दृढ करण्यास तयार असल्याचे दिसून येते. वॉशिंग्टनमध्ये प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांचे झालेले भव्य, जवळजवळ अभूतपूर्व स्वागत हे या बदलाचे स्पष्ट संकेत देते. यातून अमेरिका मूल्ये किंवा अटींमध्ये नाही तर प्रभाव, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि चीनशी धोरणात्मक स्पर्धेत आधारित एक नवीन मध्य पूर्व धोरण दर्शवत आहे.

सौदी अरेबियाचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान बुधवार, १९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी वॉशिंग्टनमध्ये केनेडी सेंटर येथे बोलताना (AP)

अमेरिका-सौदी संबंधांचे नवीन आधार - अमेरिका-सौदी भागीदारीची आता तीन प्रमुख स्तंभांवर पुनर्बांधणी केली जात आहे. आर्थिक फायदा, संरक्षण सहकार्य आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान भागीदारी या तीन गोष्टी आहेत. सार्वजनिक गुंतवणूक निधी (पीआयएफ) सारख्या सार्वभौम निधीच्या आधारावर, सौदी अरेबियाकडे अतुलनीय खर्च करण्याची शक्ती आहे. ट्रम्प, ज्यांचे परराष्ट्र धोरण आर्थिक मुत्सद्देगिरीने मोठ्या प्रमाणात मार्गदर्शन केले जाते, ते अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत परकीय भांडवल आकर्षित करण्याच्या त्यांच्या योजनेत रियाधला एक मध्यवर्ती केंद्र म्हणून पाहतात. त्याउलट, प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान सौदी अरेबियाच्या आर्थिक पायाला वैविध्यपूर्ण करण्यासाठी अमेरिकन तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा, ऊर्जा आणि संरक्षण क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहेत. पुढील काही दशकांमध्ये सौदी गुंतवणूक 'ट्रिलियन डॉलर्स' पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आता वॉशिंग्टनच्या धोरणात्मक कल्पनेचा भाग आहे.

प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांच्या भेटीदरम्यान एक प्रमुख अजेंडा म्हणजे सौदी अरेबियाला एफ-३५ लढाऊ विमानांची प्रस्तावित विक्री, मात्र इस्रायलने पारंपरिक धोरणानुसार या विषयाला विरोध केला आहे. कारण त्यांची दर्जेदार लष्करी ताकद टिकवून ठेवण्याच्या चिंतेमुळे हे करत आहे. मात्र, रियाधला त्याच्या दीर्घकालीन सुरक्षा गरजांसाठी प्रगत अमेरिकन लष्करी तंत्रज्ञान आवश्यक वाटते, विशेषतः दोहावरील इस्रायलच्या वादग्रस्त हल्ल्यानंतर आणि इराण-समर्थित बंडखोरांनी संपूर्ण प्रदेशात सौदी प्रतिबंधकतेची चाचणी घेतल्यानंतर ही गरज आणखी वाढलेली दिसते. कोणताही एफ-३५ करार मूलभूतपणे प्रादेशिक शक्ती संतुलनाचे आकार बदलेल हे मात्र निश्चित.

मध्य पूर्व वेगाने एआय, क्लाउड कॉम्प्युटिंग, चिप उत्पादन आणि डेटा पायाभूत सुविधांसाठी जागतिक केंद्र बनत आहे. सौदी अरेबिया आणि युएई आक्रमकपणे स्वतःला पुढील जागतिक तंत्रज्ञान केंद्र म्हणून स्थान निर्माण करत आहेत आणि अमेरिका हे निश्चित करण्यास उत्सुक आहे की हे परिवर्तन चिनी नव्हे तर अमेरिकन तंत्रज्ञानाने होईल. अमेरिकेसाठी, चिनी एआय इकोसिस्टमना आखातापासून दूर ठेवणे ही एक धोरणात्मक प्राथमिकता बनली आहे. अमेरिकेच्या उच्च-स्तरीय चिप्स, क्लाउड आर्किटेक्चर आणि एआय संशोधन भागीदारींमध्ये प्रवेश आखाताला जगातील पुढील प्रमुख नवोन्मेष कॉरिडॉरमध्ये बदलू शकतो.

या सगळ्याचा सखोल पातळीवर, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि देखरेख तंत्रज्ञानापासून ते बेल्ट अँड रोड कनेक्टिव्हिटीपर्यंत, या प्रदेशात चीनच्या वाढत्या उपस्थितीला तोंड देण्यासाठी अमेरिकेच्या व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग म्हणजे संबंध चांगले करणे. ओबामा आणि बायडेन यांच्या काळात, जेव्हा अमेरिकेने माघार घेण्याचे संकेत दिले होते, त्यापेक्षा वेगळे, ट्रम्प यांचे पुनरागमन मध्य पूर्व भूराजकारणात पुन्हा प्रवेश करताना दिसते. एका दशकाहून अधिक काळानंतर प्रथमच, अमेरिका मध्य पूर्वेला केवळ ऊर्जा किंवा दहशतवादविरोधी रंगमंच म्हणून नव्हे तर तंत्रज्ञान, भांडवल आणि भूराजकारणाचं रणांगण म्हणून पाहत आहे. या प्रादेशिक रणनीतीच्या केंद्रस्थानी सौदी अरेबिया आहे.

(टीप : या लेखात व्यक्त केलेली मते लेखकाची वैयक्तिक आहेत. येथे व्यक्त केलेली तथ्ये आणि मते यांचाशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही)

