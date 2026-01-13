ETV Bharat / opinion

माधव गाडगीळ आधुनिक पर्यावरणीय अभ्यासांना आकार देणारे व्यक्तिमत्व

भारतात खोलवर रुजलेल्या विज्ञानाच्या संपूर्ण तत्त्वज्ञानाचे जाणकार माधव गाडगीळ यांची भारतातील आधुनिक पर्यावरणीय अभ्यासांना आकार देणारी व्यक्तिमत्त्वं म्हणून जगभरात ओळख आहे.

Madhav Gadgil is a personality who has shaped modern environmental studies
माधव गाडगीळ आधुनिक पर्यावरणीय अभ्यासांना आकार देणारे व्यक्तिमत्व (Source- ETV Bharat)
author img

By C P Rajendran

Published : January 13, 2026 at 3:21 PM IST

|

Updated : January 13, 2026 at 3:33 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: प्राध्यापक माधव गाडगीळ यांचे स्मरण करणे म्हणजे केवळ एखाद्या व्यक्तीचे स्मरण करणे नव्हे, तर लोकशाही, भारतात खोलवर रुजलेल्या विज्ञानाच्या संपूर्ण तत्त्वज्ञानाचा उत्सव साजरा करणे होय. 7 जानेवारीला त्यांचे निधन झाले. भारतातील आधुनिक पर्यावरणीय अभ्यासांना आकार देणारी व्यक्तिमत्त्वं म्हणून त्यांची जगभरात ओळख आहे. हार्वर्ड विद्यापीठातून गणितीय पर्यावरणशास्त्रात डॉक्टरेट पूर्ण केल्यानंतर ते 1980 च्या दशकाच्या सुरुवातीला भारतीय विज्ञान संस्थे (IISc)त प्राध्यापक म्हणून रुजू झाले. त्यानंतर 1983 मध्ये त्यांनी पर्यावरणीय संशोधनासाठी एक प्रमुख संस्था सेंटर फॉर इकॉलॉजिकल सायन्सेसची स्थापना केली. IISc मध्ये असताना माझ्या जुन्या संशोधन कार्यालयाजवळील एका पर्यावरणीय उद्यानात मी एक प्रचंड वृक्षासारखी वेल पाहिली, तेव्हा मला माधव गाडगीळ यांची आठवण झाली. ती माधव गाडगीळ यांनी लावली होती.

Madhav Gadgil is a personality who has shaped modern environmental studies
माधव गाडगीळ आधुनिक पर्यावरणीय अभ्यासांना आकार देणारे व्यक्तिमत्व (Source- ETV Bharat)

खरं तर हे एक मोठे झाड आहे आणि दाट सावली देते. माधव गाडगीळ यांचे व्यक्तिमत्त्व असेच होते. त्यांनी भारतीय पर्यावरण क्षेत्रातील प्रत्येकाला सावली आणि रचना प्रदान केली. गाडगीळ यांचे 2023 चे आत्मचरित्र, *अ वॉक अप द हिल: लिव्हिंग विथ पीपल अँड नेचर*, त्यांच्या सुरुवातीच्या जीवनाने त्यांच्या अद्वितीय तत्त्वज्ञानाला कसा आकार दिला हे दाखवते. ते केवळ एका संस्मरणापेक्षा जास्त आहे. ते नीतिमत्ता, विज्ञान आणि व्यावहारिक जीवन एकत्र आणण्याचे स्वप्न दाखवते. त्यांचे पर्यावरणशास्त्र केवळ प्रयोगशाळेतच नाही तर नम्रता, न्याय आणि निसर्ग आणि लोक दोघांची काळजी यात रुजलेली आहे, यावर ते भर देतात. त्यांचा विश्वदृष्टी निसर्गाशी असलेल्या खोल संबंधाने, वेगवेगळ्या सामाजिक-आर्थिक वास्तवातील लोकांशी अर्थपूर्ण संबंधांनी आणि त्यांनी सहन केलेल्या अन्यायांबद्दलच्या तीव्र जाणिवेने आकारला होता. बालपणीच्या भटकंती - पक्षीनिरीक्षण, ट्रेकिंग आणि जंगलांचे निरीक्षण यांनी त्यांना निसर्गाला एक जिवंत, अवकाशीय एकात्मिक अस्तित्व म्हणून पाहण्यास शिकवले.

Madhav Gadgil is a personality who has shaped modern environmental studies
माधव गाडगीळ आधुनिक पर्यावरणीय अभ्यासांना आकार देणारे व्यक्तिमत्व (Source- ETV Bharat)

सलीम अली यांसारख्या निसर्गवादी आणि सुंदरलाल बहुगुणा यांसारख्या पर्यावरणवाद्यांसोबत तो अधिक मजबूत झाला. पर्यावरणीय विज्ञानाला सामाजिक समानतेशी जोडण्याचा त्यांचा संकल्प बळकट झाला. 12 वर्षांच्या आसपासच्या त्यांचा तरुणपणातील अनुभव या विचारसरणीचा एक महत्त्वाचा पाया असू शकतो. तो 1954 मध्ये सातारा शहरापासून सुमारे चार किलोमीटर पश्चिमेला डोंगरात वसलेल्या यवतेश्वर या छोट्या, रमणीय गावाला भेट देण्याचा अनुभव सांगतो. हे गाव पश्चिम घाटाच्या जवळ आहे. तो लिहितो की, "मी माझ्या माळीच्या धाकट्या मुलासोबत ट्रेकला गेलो होतो. आमच्यासोबत पाणी नसल्याने कडक उन्हात तीन तास चालल्यानंतर आम्हाला तहान लागली. शेवटी आम्ही डोंगरमाथ्यावर एका मंदिरात पोहोचलो. तिथे एक मोठे वडाचे झाड होते आणि त्याच्या सावलीत एक विहीर होती. त्याच्या शेजारीच पुजाऱ्याचे घर होते. आम्ही त्याच्याकडे पाणी मागितले तेव्हा त्याने सरळ विचारले, "तू ब्राह्मण आहेस का? माझ्याकडे फक्त इतर ब्राह्मणांसाठी पाणी आहे." तेव्हा मला स्पष्टपणे कळले की बाबा आणि माझी आई प्रमिला दोघेही जात ही वाईट गोष्ट का म्हणत होते. मी उत्तर दिले की आम्ही ब्राह्मण नाही आणि आम्ही पुढे निघालो."

त्याचे वडील धनंजय रामचंद्र गाडगीळ हे एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ होते. त्यांनी त्याला धार्मिक नसलेल्या वातावरणात वाढवले. माधव स्वतः पवित्र धागा घालत नव्हते. जाती-आधारित भेदभावाचा हा सुरुवातीचा, तरीही गहन अनुभव त्यांच्यासाठी एक निर्णायक क्षण बनला. यामुळे त्यांच्यात सामाजिक अन्यायाची खोल जाणीव निर्माण झाली. नंतर त्यांच्या पर्यावरणीय तत्त्वज्ञानाला आकार मिळाला. एक तत्त्वज्ञान जे मूळतः लोकांचे कल्याण भूमीच्या कल्याणाशी जोडते. त्यांच्या विद्वत्तेने पाश्चात्य वैज्ञानिक प्रशिक्षणाला भारतीय पारंपरिक ज्ञानाबद्दल खोल आदरासह अद्वितीयपणे एकत्र केले, ज्यामुळे जागतिक स्तरावर माहितीपूर्ण आणि स्थानिक पातळीवर रुजलेली एक विशिष्ट भारतीय पर्यावरणीय विचारसरणी विकसित झाली. त्यांनी भारतातील बहुतेक आघाडीच्या पर्यावरणशास्त्रज्ञांना प्रेरणा आणि प्रशिक्षण दिले. ज्या वैज्ञानिक विचारसरणीचा पाया त्यांनी घातला तो एक "कुटुंब वृक्ष" बनला आणि तो वाढतच आहे. त्यांच्या स्वतःच्या संशोधनात सैद्धांतिक पर्यावरणशास्त्र आणि उत्क्रांतीवादी जीवशास्त्रापासून नदी परिसंस्थांच्या उपयोजित अभ्यासांपर्यंत वन व्यवस्थापन आणि मानव-वन्यजीव संघर्षापर्यंत एक श्रेणी समाविष्ट होती. प्रजाती विविधता आणि संसाधन विभाजनाचे नमुने समजून घेण्यासाठी त्यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. गाडगीळ यांची प्रचंड विद्वत्ता त्यांच्या सार्वजनिक सहभागाने जुळली.

त्यांनी महत्त्वाचे संशोधन प्रकाशित केले आणि पर्यावरण आणि समाज यांच्यातील महत्त्वपूर्ण परस्परसंबंधांवर विस्तृतपणे लिहिले आणि एक कार्यकर्ता म्हणून त्यांच्या कल्पनांना प्रोत्साहन मिळाले. अलिकडच्या काळात त्यांनी त्यांच्या पत्नी, प्रसिद्ध हवामानशास्त्रज्ञ सुलोचना गाडगीळ यांच्यासोबत महत्त्वपूर्ण संशोधन आणि प्रचार कार्य करण्यासाठी सहकार्य केले. त्यांनी अनेक उत्कृष्ट संशोधन पत्रे प्रकाशित केली. त्यांना केवळ पर्यावरणशास्त्राचे विस्तृत ज्ञान नाही तर पर्यावरण आणि समाज यांच्यातील परस्परसंबंधांबद्दल देखील त्यांनी लिहिले. आणि एक कार्यकर्ते म्हणून त्यांच्या कल्पनांना प्रोत्साहन दिले. त्यांचा बौद्धिक वारसा राष्ट्रीय धोरणात अंतर्भूत आहे. 2002 च्या जैविक विविधता कायदा आणि 2006 च्या वन हक्क कायद्यावर त्यांचा महत्त्वपूर्ण प्रभाव आहे, जे दोन्ही कायदे भारत सरकारने मंजूर केले. त्यांच्या वारशात महान दूरदर्शी लोकांमध्ये सामान्य विरोधाभास आहे. पश्चिम घाटावरील 2011 चा गाडगीळ समिती अहवाल जे त्यांचे सर्वात प्रसिद्ध आणि सर्वात वादग्रस्त काम आहे.

भारताच्या पर्यावरण चळवळीसाठी हा एक महत्त्वाचा दस्तऐवज असला तरी त्यांच्या शिफारशींना राजकीय विरोधाचा सामना करावा लागला. हा अहवाल जगातील सर्वात महत्त्वाच्या जैवविविधतेच्या आकर्षण केंद्रांपैकी एक वाचवण्यासाठी एक उत्कृष्ट, दूरदर्शी ब्लूप्रिंट आहे. दीर्घकालीन पर्यावरणीय सुरक्षा आणि अल्पकालीन आर्थिक हितसंबंधांमधील वेदनादायक पण आवश्यक संघर्ष त्यांनी उघड केला. पश्चिम घाटातील चालू पर्यावरणीय संकट हे त्यांच्या इशाऱ्यांना स्पष्टपणे समोर आले.शास्त्रज्ञांना सामान्यतः बाह्य जगाशी कोणताही संबंध नसलेले व्यक्ती मानले जाते. माधव गाडगीळ हे एक महान शास्त्रज्ञ होते, ज्यांनी समाजात सक्रियपणे विचारांची देवाणघेवाण केली. गाडगीळ यांच्यासाठी पर्यावरणशास्त्र ही दूरची गोष्ट नव्हती. ती सामाजिक न्याय, समानता आणि त्यांच्या नैसर्गिक संसाधनांच्या व्यवस्थापनात स्थानिक समुदायांच्या लोकशाही सहभागाशी खोलवर गुंफलेली होती. प्रत्यक्षात माधव गाडगीळ यांनी भारताला त्याच्या पर्यावरणाकडे केवळ संसाधनांचे भांडार म्हणून नव्हे तर संस्कृती आणि अस्तित्वाशी जोडलेली एक जटिल, जिवंत प्रणाली म्हणून पाहण्यास शिकवले.

त्यांनी भारतीय पर्यावरणशास्त्राला त्याचा आवाज, त्याचा वैज्ञानिक पाया आणि त्याचा नैतिक कंपास दिला. त्यांची आठवण काढणे म्हणजे त्यांच्या मूलभूत तत्त्वाची पुनरावृत्ती करण्याचे आवाहन आहे. खरा विकास पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील आणि समावेशक असला पाहिजे, वैज्ञानिक पुरावे आणि जमिनीवर राहणाऱ्या लोकांचे आकलन दोन्ही ऐकले पाहिजे. माधव गाडगीळ यांचा वारसा आपल्या काळासाठी एक नैतिक आव्हान आहे. त्यांनी दाखवून दिले की, पर्यावरणशास्त्र न्यायापासून आणि विज्ञान समाजापासून वेगळे करता येत नाही. त्यांचे स्मरण करणे म्हणजे केवळ जीवनाचा सन्मान करणे नव्हे तर पुरावे ऐकण्याची, जिवंत भूदृश्यांचा आदर करण्याची आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या न्याय्य आणि लोकशाहीदृष्ट्या आधारलेल्या विकासाचा पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी स्वीकारणे होय.

Last Updated : January 13, 2026 at 3:33 PM IST

TAGGED:

MADHAV GADGIL
ENVIRONMENT
MODERN ENVIRONMENTAL STUDIES

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.