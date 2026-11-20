जेन्सन हुआंग आणि एनव्हिडियाची अधोगती : उच्च पदावर असताना नीतिमत्ता का असते महत्त्वाची
जेन्सन हुआंग यांची एनव्हिडियातून अचानक एक्झिट पाहता संस्थात्मक नियोजनाची गरज अधोरेखित होते. यासंदर्भात प्रसाद कैपा यांचा लेख म्हणतात.
Published : November 20, 2026 at 6:34 PM IST
जेन्सन हुआंग यांनी एनव्हिडियाला एका ग्राफिक्स-चिप कंपनीपासून आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स क्रांतीचे केंद्र बनवले. तीन दशकांहून अधिक काळ, त्यांची दूरदृष्टी आणि धाडस कंपनीच्या उदयाच्या केंद्रस्थानी होते. 12 नोव्हेंबरला, त्यांच्या वैयक्तिक वर्तणुकीबद्दलच्या वृत्तांनंतर आणि त्याच्या संभाव्य राष्ट्रीय सुरक्षा परिणामांबद्दलच्या चिंतेमुळे त्यांनी सीईओ पदाचा राजीनामा दिला. मुख्य वित्तीय अधिकारी कोलेट क्रेस आता कंपनीच्या अंतरिम सीईओ आहेत.
हुआंग यांनी विश्वासघात केल्याचे कबूल केले आहे आणि आपल्या कुटुंबाची, कर्मचाऱ्यांची आणि भागधारकांची माफी मागितली आहे. चिनी गुप्तचर यंत्रणेशी संबंध असल्याच्या बातम्या या चौकशीखाली असलेले आरोप आहेत आणि आपण आरोप सिद्ध झालले नसल्याने आपल्याला थेट गुन्हेगार मानू नये. तरीही, हे प्रकरण एका व्यक्तीपेक्षा मोठा प्रश्न उपस्थित करते: जेव्हा एखाद्या नेत्याच्या वैयक्तिक निवडी संपूर्ण संस्थेला अशा धोक्यांमध्ये टाकतात, जे इतरांना सोसावे लागतात, तेव्हा काय होते? एनव्हिडियाची मुळे हैदराबादपर्यंतही पोहोचतात, कारण 2007 मध्ये जे. ए. चौधरी यांनी सहस्थापना केलेल्या पोर्टलप्लेअरचे अधिग्रहण केले होते, ज्यांनी हैदराबादमधील कामकाज उभारण्यास मदत केली होती.
सार्वजनिक जीवनात आयुष्य कोणाचे? - काही जण म्हणतात की आधुनिक युगात, सीईओचे खासगी आयुष्य ही त्याची स्वतःची वैयक्तिक बाब असते. मात्र त्याबाबत मी असहमत आहे, आणि ते कोणाच्याही खासगी निवडींवर टीका करण्याच्या इच्छेमुळे नाही. वास्तविक मुद्दा सत्तेचा आहे. कोणाला बढती द्यायची, कोणाला निधी द्यायचा आणि कोणाच्या समस्या ऐकून घ्यायच्या, हे सीईओ ठरवतात. जेव्हा एखादा सीईओ त्याच्या हाताखाली काम करणाऱ्या व्यक्तीसोबत वैयक्तिकरित्या गुंततो, तेव्हा अधिकारातील फरकाकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. परस्पर संमतीने असलेल्या संबंधातूनही पक्षपात, दबाव, हितसंबंधांचा संघर्ष आणि त्या व्यक्तीशी संबंधित निर्णयांना इतर लोक आव्हान देऊ शकतात की नाही, याबद्दल प्रश्न निर्माण होतात. बातम्या पाहिल्या तर, अशाच एका संबंधात कंपनीतील एका कार्यकारी अधिकाऱ्याचा समावेश होता. एनव्हिडियाने अद्याप वस्तुस्थिती स्पष्ट केलेली नाही, परंतु जर हे खरे असेल, तर ही केवळ एक खासगी बाब नसून कामाच्या ठिकाणच्या वर्तणुकीची समस्या आहे. संवेदनशील माहिती बाळगणारा आणि गुप्त संबंध ठेवणारा नेता देखील दबावाला बळी पडू शकतो. स्वातंत्र्यासोबत जबाबदारी येते आणि पद जितके मोठे, तितकी ती जबाबदारी अधिक जड होते.
पैसे देणारे लोक - या वादामुळे आणि एआय (AI) गुंतवणुकीबद्दलच्या व्यापक चिंतांमुळे एनव्हिडियाच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली. त्याचे बाजारमूल्य शेकडो अब्ज डॉलर्सने कमी झाले. याचा अर्थ रोख रक्कम गमावणे असा होत नाही आणि यातील सर्वच नुकसानीचे खापर हुआंग यांच्यावर फोडता येणार नाही. परंतु पेन्शन फंड, छोटे गुंतवणूकदार, कंपनीचे शेअर्स धारण करणारे कर्मचारी, पुरवठादार आणि ग्राहक या सर्वांना अनिश्चिततेचा सामना करावा लागला आहे.
या आकड्यांमागे एनव्हिडियामध्ये करिअर घडवलेले अभियंते, इंडेक्स फंडांमध्ये बचत गुंतवलेली कुटुंबे आणि ज्यांची उत्पादने कंपनीच्या चिप्सवर अवलंबून आहेत असे व्यवसाय आहेत. अनेक लोकांचे जीवन कंपनीच्या निर्णयांवर अवलंबून असते, तरीही ते निर्णय घेणारे लोक मात्र मोजकेच असतात.
ही काही नवीन गोष्ट नाही - इतर देशांनी हा धडा कठीण मार्गाने शिकला आहे. जर्मनीमधील फोक्सवॅगनच्या उत्सर्जन घोटाळ्याने हे दाखवून दिले की, अभियांत्रिकीतील उत्कृष्टतेसोबत हेतुपुरस्सर फसवणूकही अस्तित्वात असू शकते. अमेरिकेतील वेल्स फार्गोने विक्रीचे लक्ष्य पूर्ण करण्याच्या दबावाखाली लाखो अनधिकृत खाती उघडली आणि अखेरीस ३ अब्ज डॉलर्सच्या तडजोडीला सहमती दर्शवली. भारतात, सत्यमच्या बनावट खात्यांनी गुंतवणूकदारांचा विश्वास डळमळवला आणि हजारो लोकांच्या उपजीविकेला धोका निर्माण केला.
हुआंग यांच्याशी संबंधित न सुटलेल्या आरोपांच्या विपरीत, ही गैरवर्तनाची प्रस्थापित प्रकरणे होती. तरीही, ही प्रकरणे दाखवतात की प्रभावी परिणाम कसे अशा प्रथांना लपवू शकतात, ज्या स्वतः त्या परिणामांना कारणीभूत ठरणाऱ्या संस्थांनाच कमजोर करतात.
सिलिकॉन व्हॅली बँक एक वेगळाच धडा देते. पुरेशा जोखीम व्यवस्थापनाशिवाय बँकेचा विस्तार झाल्यामुळे एक यशस्वी व्यवसाय मॉडेल धोकादायकपणे असुरक्षित बनले. २०२३ मधील तिच्या पतनाने हे दाखवून दिले की प्रशासकीय अपयशात हेतुपुरस्सर फसवणूक असण्याची गरज नाही. जबाबदार नेतृत्वासाठी, जे चांगले चालले आहे असे दिसते त्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे आवश्यक असते.
जेव्हा सामर्थ्य कमजोरी बनते - जवळपास तीन दशकांपासून, मी कॉर्पोरेट क्षेत्रातील दिग्गजांसोबत एका कल्पनेवर काम करत आहे, ज्याला मी 'कोअर इनकॉम्पिटन्स' (Core Incompetence) म्हणतो. ही क्षमतेची कमतरता नाही. जेव्हा वारंवार यश मिळवून देणारे सामर्थ्य एका विजयी सूत्रात घट्ट होते आणि आपण त्याला आंधळेपणाने चिकटून राहतो, तेव्हा हे विकसित होते. परिस्थिती बदलली तरीही आपण त्यावर अवलंबून राहतो.
एका संस्थापकाची कल्पना करा, ज्याच्या जलद निर्णयांनी एक विलक्षण कंपनी उभी राहते. जसजशी कंपनी वाढत जाते, तसतसा तो स्वतःच निर्णय घेत राहतो. इतर त्याची वाट पाहायला शिकतात आणि त्यांचे अवलंबित्व तो अपरिहार्य आहे या त्याच्या विश्वासाला अधिक दृढ करते. तो सक्षम राहतो, पण त्याच्याशिवाय ती क्षमता वापरण्यास संस्था अधिकाधिक असमर्थ होत जाते.
हे हुआंग यांच्या विचारसरणीचे वर्णन करते की नाही हे मला माहीत नाही. पण एनव्हिडियाची नेतृत्व रचना अवघड प्रश्न निर्माण करते. त्यांनी एक असामान्यपणे सपाट संघटना (flat organization) राखली होती, ज्यात 60 हून अधिक कार्यकारी अधिकारी थेट त्यांना रिपोर्ट करत होते. त्यांनी पारंपरिक उत्तराधिकार नियोजनाला विरोध केल्याचे म्हटले जाते. या संकटापर्यंत, संचालक मंडळाला अध्यक्ष नव्हता, जरी त्यात एक स्वतंत्र प्रमुख संचालक होता. अनेक संचालकांचे सुरुवातीच्या गुंतवणूकदारांशी आणि व्यावसायिक भागीदारांशी दीर्घकाळचे संबंध होते. त्यांची दोन्ही मुलेही वरिष्ठ पदांवर आहेत, मात्र त्यापैकी कोणीही थेट त्यांना अहवाल देत नाही.
यापैकी कोणतीही व्यवस्था गैरव्यवहाराचा पुरावा ठरत नाही. हुआंग यांची व्यवस्थापनाची अपारंपरिक शैली एनव्हिडियाच्या (Nvidia) असाधारण कामगिरीला कारणीभूत ठरली आहे. परंतु, जेव्हा एखादी गोष्ट पूर्णपणे एका व्यक्तीच्या निर्णयावर अवलंबून असते, तेव्हा उत्तराधिकार, जबाबदाऱ्यांचे वाटप आणि स्वतंत्र देखरेख यांसारख्या गोष्टी आवश्यक सुरक्षा उपाय ठरतात.
नेता ज्या गोष्टींना वारंवार पुरस्कृत करतो, सहन करतो आणि दुर्लक्ष करतो, त्या हळूहळू ‘संघटनात्मक डीएनए’ (Organizational DNA) बनतात. निर्णय कसे घेतले जातात, अधिकाराचा वापर कसा केला जातो आणि मतभेद कसे हाताळले जातात, यामध्ये सवयी रुजतात. एखादी कंपनी स्वतंत्र विचारांचे कौतुक करू शकते, पण त्याचवेळी तिच्या संस्थापकाला आव्हान देणे कठीण करू शकते.
संचालक मंडळे स्वतःची ‘मूलभूत अकार्यक्षमता’ (Core Incompetence) विकसित करू शकतात. यशस्वी संस्थापकावरील दीर्घकाळचा विश्वास सातत्य आणि संस्थात्मक ज्ञान प्रदान करतो. परंतु जर तो विश्वास स्वतंत्र प्रश्न विचारण्यास परावृत्त करत असेल, तर संचालक मंडळाची सर्वात मोठी ताकदच त्याची कमजोरी बनू शकते. संकट स्पष्ट होण्यापूर्वीच तो धोका ओळखणे ही त्यांची जबाबदारी आहे.
केवळ ज्ञान नव्हे, तर विवेकबुद्धी महत्त्वाची - भगवद्गीता ‘ज्ञान’ आणि ‘बुद्धी’ यांच्यात भेद करते. अध्याय 18, श्लोक 30 मध्ये विवेकबुद्धीचे वर्णन असे केले आहे की, काय केले पाहिजे आणि काय टाळले पाहिजे हे ओळखणे. तांत्रिक ज्ञान कुठे संधी आहे हे ओळखण्यास मदत करते. विवेकबुद्धी त्यांना त्यांच्या निवडींचे परिणाम समजून घेण्यास मदत करते, ज्यात अशा लोकांचाही समावेश असतो ज्यांचा त्यात काहीही सहभाग नसतो. 'फ्रॉम स्मार्ट टू वाईज' या पुस्तकात, नवी राडजू आणि मी असा युक्तिवाद केला आहे की बुद्धिमत्ता आणि कर्तृत्व यातून आपोआप शहाणपण निर्माण होत नाही. शहाणे नेते आपल्या क्षमतांच्या मर्यादा ओळखतात आणि त्यांना एका उदात्त हेतूशी जोडतात. उदात्त हेतू म्हणजे एक ध्रुवतारा, जो आपण अनिश्चित असताना आपल्याला मार्गदर्शन करतो आणि जेव्हा आपण आत्मसंतुष्ट किंवा अतिआत्मविश्वासी होतो तेव्हा आपल्याला आव्हान देतो. जेव्हा तो आपल्या निर्णयांवर, विशेषतः आपल्या स्वतःच्या हिताशी संबंधित निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो, तेव्हा तो अर्थपूर्ण ठरतो. खरी कसोटी तेव्हा लागते, जेव्हा संस्थेचे रक्षण करण्यासाठी आपल्याला अधिकार सोपवावे लागतात, चुका मान्य कराव्या लागतात किंवा दुसऱ्या कोणाला तरी नेतृत्व करू द्यावे लागते. एका यशस्वी संस्थापकासाठी हा प्रश्न विशेषतः आव्हानात्मक असतो. मी अशा लोकांना घडवत आहे का, जे एक दिवस माझ्यापेक्षाही उत्तम नेतृत्व करू शकतील?
संचालक मंडळ आणि संस्थापकांनी काय केले पाहिजे - संचालक मंडळाने हे निश्चित केलं पाहिजे की अधिकार उत्तरदायी राहतील, हितसंबंधांच्या संघर्षाची तपासणी केली जाईल आणि गैरसोयीची माहिती निर्णय घेणाऱ्यांपर्यंत पोहोचेल. उत्तराधिकार हा नंतरचा विचार असू शकत नाही. एनव्हिडियाच्या संचालक मंडळाने आता आपल्या पहिल्या अध्यक्षांची नियुक्ती केली आहे, ज्या काळात ते एका स्वतंत्र प्रमुख संचालकावर अवलंबून होते. नेतृत्वाचे हे संकट आपल्याला आठवण करून देते की, जेव्हा कंपन्या अपवादात्मक यश मिळवत असतात, तेव्हाच प्रशासकीय व्यवस्थेची तपासणी करणे का आवश्यक आहे.
हे भारतासाठी महत्त्वाचे आहे. आमचे उद्योजक वाढत्या व्याप्तीच्या आणि जागतिक पोहोच असलेल्या कंपन्या उभारत आहेत. त्यांचा वारसा यावर अवलंबून असेल की ते स्वतंत्र संचालक मंडळे, विश्वासार्ह उत्तराधिकारी आणि अशी संस्कृती असलेल्या संस्था निर्माण करतात की नाही, जिथे कर्मचारी कोणत्याही भीतीशिवाय आपल्या चिंता व्यक्त करू शकतील. नैतिक आचरण हे केवळ एखादे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतरच लागू होणारी गोष्ट न राहता, कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीचा एक भाग बनले पाहिजे.
खरा प्रश्न काय? - एनव्हिडियाची कहाणी अजूनही उलगडत आहे. हुआंग यांची कामगिरी नाकारता येणार नाही आणि सिद्ध न झालेल्या आरोपांना निकाल मानले जाऊ नये. परंतु नेतृत्वाची जबाबदारी केवळ वैयक्तिक वर्तनापुरती मर्यादित नसून, ती नेत्यांनी उभारलेल्या संस्थांपर्यंत आणि त्यांनी जमा होऊ दिलेल्या जोखमींपर्यंत विस्तारते. क्वचितच नेता एकटाच त्याची किंमत मोजतो. वास्तविक कर्मचारी, गुंतवणूकदार, ग्राहक आणि समाज ती किंमत मोजतात. एक यशस्वी संस्थापक एक मोठी कंपनी उभारतो. एक शहाणा संस्थापक अशी संस्था देखील उभारतो, जी संस्थापकाच्या निधनानंतरही दीर्घकाळ मूल्याधिष्टीत काम करत राहू शकते आणि योग्य निर्णय घेते.
(टीप : या लेखात व्यक्त केलेली मतं आणि दिलेली तथ्यं लेखकाची वैयक्तिक आहेत. इथं व्यक्त केलेली मतं आणि तथ्यं यांच्याशी 'ईटीव्ही भारत' सहमत असेलच असं नाही.)
हेही वाचा...
चीनकरिता कथित माहिती पुरविणाऱ्या महिलेशी संबंध असल्याचे आरोप भोवले! जेन्सेन यांचा सीईओ पदाचा राजीनामा
एआयमुळे मानवाचा विनाश होण्याची शक्यता शून्य- एनव्हिडिया सीईओ जेन्सेन हुआंग