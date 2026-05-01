अबू धाबीमधील इस्रायलचा 'आयर्न डोम'; वास्तुकला की विसंगती?
इस्रायलने आयर्न डोम आणि इस्रायली संरक्षण दलाचे (IDF) ऑपरेटर्स संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये पाठवलेत. यासंदर्भात प्रा. सुजाता अश्वर्या यांचा विश्लेषणात्मक लेख.
Published : May 1, 2026 at 8:24 AM IST
आपल्या इतिहासात पहिल्यांदाच, इस्रायलने परदेशी भूमीवर आयर्न डोम बॅटरी तैनात केली. 2026 च्या इराण युद्धादरम्यान, जेव्हा स्वतःच्या आकाशावर सतत हल्ले होत होते, तेव्हा त्यांनी असं केलंय. यावरून इस्रायल याकडे कसं पाहतो आणि त्यांना आता आवाक्यात आलेली प्रादेशिक व्यवस्था कोणती वाटते, याबद्दल एक महत्त्वाचा निष्कर्ष निघतो.
जेव्हा इस्रायलने आयर्न डोम बॅटरी आणि इस्रायली संरक्षण दलाचे (IDF) ऑपरेटर्स संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये (UAE) पाठवले, तेव्हा ती एक हेतुपुरस्सर केलेली सामरिक कृती होती. नेतन्याहू आणि मोहम्मद बिन झायेद यांच्यातील थेट फोन कॉलच्या पार्श्वभूमीवर हे घडले आणि त्यासाठी मोठी लष्करी किंमत मोजावी लागली. इराणचा सततचा मारा, ज्यात केवळ UAE ला लक्ष्य करून सोडलेली अंदाजे 550 बॅलिस्टिक आणि क्रूझ क्षेपणास्त्रे व 2200 हून अधिक ड्रोन्स होते आणि सोबतच इस्रायलच्या आकाशावरही समांतर दबाव होता. यामुळे इस्रायलचा क्षेपणास्त्रविरोधी साठा आधीच सुरक्षित मर्यादेपलीकडे गेला होता. अशा परिस्थितीत बॅटरी परदेशात पाठवणे हा एक राजनैतिक सौजन्याचा प्रकार नसून एक सामरिक संकेत होता. इस्रायल अत्यंत स्पष्ट शब्दांत सांगत होते की ते UAE ची सुरक्षा आणि स्वतःची सुरक्षा एकाच समीकरणाचा भाग मानतात.
UAE च्या परिस्थितीला नेमक्या याच प्रतिसादाची गरज होती. अबू धाबी हे एक गौण लक्ष्य नव्हते, तर या प्रदेशातील सर्वाधिक हल्ला झालेला देश होता. इराणी क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनने संयुक्त अरब अमिरातीच्या (UAE) ऊर्जा आणि औद्योगिक पायाभूत सुविधांचे मोठे नुकसान केले, ज्यात हबशान गॅस कॉम्प्लेक्स आणि अल तावीला येथील अमिराती ग्लोबल ॲल्युमिनियम स्मेल्टरचा समावेश होता. त्यानंतर कामकाज स्थगित झाल्यावर या स्मेल्टरने कंत्राटांवर 'फोर्स मॅज्युर' (अपरिहार्य परिस्थिती) घोषित केली. संयुक्त अरब अमिरातीला सामरिक स्तरावरील असे नुकसान सहन करावे लागले, ज्यामुळे राजकीय समीकरणे बदलू शकतात.
यामध्ये आणखी एक महत्त्वाचा पैलू आहे. 2022 च्या हौथी हल्ल्यानंतर, संयुक्त अरब अमिरातीने खरंतर इस्रायलकडे 'आयर्न डोम'ची मागणी केली होती. त्यावेळी इस्रायलच्या मूल्यांकनानुसार, राफेलचे 'स्पायडर' क्षेपणास्त्र धोक्याच्या स्वरूपाला अधिक चांगल्या प्रकारे जुळेल असा निष्कर्ष काढण्यात आला आणि 2022 मध्ये 'स्पायडर'च्या बॅटरी अबू धाबीला हस्तांतरित करण्यात आल्या. त्यामुळे, 2026 मधील ही तैनाती म्हणजे इस्रायलने मूळ मागणीनंतर चार वर्षांनी अखेर 'आयर्न डोम' अमिरातीच्या भूमीवर स्थापित केले आणि इस्रायली संरक्षण दलाच्या (IDF) कर्मचाऱ्यांद्वारे ते थेट चालवण्यास सुरुवात केली. ही खऱ्या अर्थाने एक नवीन कार्यान्वयन मर्यादा आहे, एक अशी रेषा ओलांडली गेली आहे जी यापूर्वी कधीही ओलांडली गेली नव्हती.
इस्रायलने याला द्विपक्षीय उपकार म्हणून सादर न करण्याचीही काळजी घेतली आहे. आयर्न डोमची तैनाती ही अमेरिका, फ्रान्स, युनायटेड किंगडम, इटली आणि ऑस्ट्रेलिया यांचा समावेश असलेल्या एका व्यापक बहुपक्षीय हवाई संरक्षण प्रतिसादाचा भाग आहे. नेमका हाच मुद्दा आहे, इस्रायल स्वतःला कोणत्याही विशिष्ट अर्थाने संयुक्त अरब अमिरातीचा संरक्षक म्हणून नव्हे, तर धोक्याची समान जाणीव असलेल्या सक्षम राष्ट्रांच्या आघाडीतील एक नैसर्गिक आणि सक्षम केंद्र म्हणून सादर करत आहे. केवळ द्विपक्षीय सदिच्छेपेक्षा प्रादेशिक एकात्मतेसाठी हा अधिक टिकाऊ पाया आहे, आणि हे सामान्यीकरण केवळ औपचारिकतेऐवजी सामायिक कार्यात्मक वचनबद्धतेद्वारे कसे दृढ केले जाऊ शकते याबद्दलच्या इस्रायलच्या एका अत्याधुनिक धोरणात्मक गणिताचे प्रतिबिंब आहे.
या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, इस्रायलची बाजू रास्त आहे. अब्राहम कराराने राजनैतिक चौकट तयार केली. इराण युद्धाने सुरक्षेच्या बाबींना गती दिली आहे. जे तात्पुरते पण निःसंदिग्धपणे उदयास येत आहे, ते म्हणजे एका समान शत्रू आणि प्रादेशिक स्थिरतेच्या समान दृष्टिकोनाभोवती इस्रायल, आखाती देश आणि त्यांचे पाश्चात्य भागीदार यांच्या हितांचे संरेखन. इस्रायलसाठी, अरब भागीदारांच्या संरक्षणासाठी तैनात केलेल्या सिद्ध लष्करी क्षमतेच्या जोरावर, प्रादेशिक व्यवस्थेतील आपल्या स्थानाला मिळालेली ही दीर्घकाळापासूनची वैधता आहे.
तरीही, अधिक कठीण विश्लेषणात्मक प्रश्न हा आहे की, ही कोणत्याही टिकाऊ अर्थाने एक रचना आहे का, की सध्यापुरती ही केवळ युद्धाच्या तप्ततेतून निर्माण झालेली रचनेची एक आभास आहे. पॅलेस्टिनी प्रश्न या फरकाच्या केंद्रस्थानी आहे. रियाधच्या राजकीय गणितानुसार, सौदी अरेबियाचा औपचारिक प्रवेश एका विश्वासार्ह पॅलेस्टिनी क्षितिजाशी जोडलेला आहे, आणि ओस्लो करारानंतरच्या कोणत्याही काळापेक्षा आज ते क्षितिज अधिक दूर आहे. गाझा आणि वेस्ट बँकमध्ये जे काही घडत आहे, ते अनेक न सुटलेल्या प्रकरणांपैकी एक नाही. उलट, इतर कोणती प्रकरणे बंद केली जाऊ शकतात की नाही, हे ठरवणारी हीच ती फाईल आहे. या युद्धातील इस्रायली कृतींना सौदीची संमती आणि इराणच्या प्रादेशिक वर्तनाबद्दल रियाधची तीव्र चिंता या खऱ्या आहेत, परंतु संमती म्हणजे सामान्यीकरण नव्हे.
लेबनॉन आणि सीरिया वेगळ्याच प्रकारची अडचण निर्माण करतात. अमेरिकेच्या मध्यस्थीने लेबनॉन आणि इस्रायल यांच्यातील शस्त्रसंधीची चर्चा सुरू आहे, परंतु शेबा फार्म्स आणि कफर शुबा टेकड्यांचे मूळ प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहेत आणि कोणत्याही लेबनॉन सरकारसाठी त्यांना गहन प्रतीकात्मक आणि सार्वभौमत्वाशी संबंधित महत्त्व आहे. सीरियामध्ये, असदच्या हकालपट्टीनंतर इस्रायलने दक्षिणेकडील आपली लष्करी उपस्थिती तीव्र केली असून, दारा, कुनेत्रा आणि सुवैदा येथील कारवायांना सुरक्षेची गरज म्हणून सादर केले जात आहे. एप्रिलमध्ये, एका इस्रायली रणगाड्याने 1974 च्या शस्त्रसंधी रेषेच्या पलीकडे गोळीबार केला. तीव्र सांप्रदायिक तणावाचा सामना करणारे सीरियाचे नाजूक संक्रमणकालीन सरकार, इस्रायलसोबत कोणताही करार औपचारिक करण्याच्या स्थितीत नाही, आणि गोलानचा प्रश्न सध्याच्या राजनैतिक क्षणाच्या आवाक्याबाहेरचा आहे.
यापैकी कशानेही या युद्धातून इस्रायलला मिळालेले सामरिक फायदे नाकारले जात नाहीत. इराणची लष्करी क्षमता मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. प्रतिकाराचा अक्ष लक्षणीयरीत्या कमकुवत झाला आहे. आखाती भागीदारासमोर हवाई संरक्षण क्षमता प्रदर्शित करण्याची इस्रायलची दाखवलेली इच्छा आणि क्षमता खरोखरच अभूतपूर्व आहे. ही खरी उपलब्धी आहे आणि ती तशीच ओळखली गेली पाहिजे.
परंतु युद्धातील यश आणि शांततेची रचना या वेगवेगळ्या स्तरावरील कामगिरी आहेत. आखातात जे आकार घेत आहे, ते वेस्टफेलियन अर्थाने नवीन प्रादेशिक व्यवस्थेचा पाया म्हणून नव्हे, तर विखंडित बहुलवादाची एक कार्यप्रणाली म्हणून अधिक चांगल्या प्रकारे समजले जाते, ज्यामध्ये इस्रायल, संयुक्त अरब अमिराती, पाश्चात्य आघाडी आणि मौनपणे सौदी अरेबिया, प्रादेशिक व्यवस्थेच्या जुन्या सिद्धांतांनुसार पूर्वअट मानल्या जाणाऱ्या सखोल राजकीय तोडग्यांशिवाय कार्यात्मक समन्वय साधत आहेत. असा समन्वय वास्तविक आहे आणि त्याचे परिणाम होऊ शकतात. तो आकस्मिक आणि परिवर्तनीयही आहे, जे तडजोडीऐवजी संबंधात्मक समन्वयाने टिकून राहिलेल्या वर्चस्वोत्तर व्यवस्थांचे एक निर्णायक वैशिष्ट्य आहे.
या युद्धात इस्रायलने हे दाखवून दिले आहे की, तो आपल्याच परिसरात प्रथम श्रेणीचा सुरक्षा प्रदाता असू शकतो. पण त्याने अजून हे दाखवून दिलेले नाही की, एका अशा प्रदेशाच्या उभारणीच्या अधिक सखोल, संथ आणि अधिक आव्हानात्मक कार्यात ते एक राजकीय भागीदार होऊ शकते, ज्याला एकत्र टिकवून ठेवण्यासाठी युद्धाची गरज भासणार नाही. हीच ती वास्तुरचना आहे जी अजून उभारली जायची आहे. ती आतून बाहेरच्या दिशेनेच उभारावी लागेल.
लेखक परिचय - लेखिका सुजाता अश्वर्या या नवी दिल्ली येथील जामिया मिलिया इस्लामियाच्या पश्चिम आशियाई अभ्यास केंद्रात प्राध्यापिका आहेत.
