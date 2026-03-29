भारतातील हवा आणि पाण्याचं प्रदूषण नियंत्रणाबाहेर गेलं आहे का? – अलीकडील अहवाल काय सांगतात?

भारतात हवा आणि पाणी प्रदूषण प्रचंड वाढलं आहे. येत्या काळात या प्रदुषणाचे आणखी गंभीर परिणाम पृथ्वीवरील जीवांना सहन करावे लागणार आहेत.

By C P Rajendran

Published : March 29, 2026 at 11:11 AM IST

भारतामधील हवा आणि पाण्याच्या प्रदूषणाबाबतचे अलीकडील अहवाल एक अत्यंत गंभीर आणि चिंताजनक चित्र समोर आणतात. उपलब्ध पुरावे स्पष्टपणे दर्शवतात की, हा प्रश्न आता इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आणि तीव्रतेनं वाढला आहे की, तो नियंत्रणाबाहेर गेला आहे, असं म्हणणं चुकीचं ठरणार नाही. विशेष म्हणजे, आपल्याकडे याबाबतच्या उपायांची कमतरता नाही. पण त्या उपायांची प्रभावी अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा कोलमडलेली आहे, ते उपाय राबवण्याची इच्छाशक्ती नाही, हे या संकटाचं मुळ कारण आहे.

हवा प्रदूषण : सार्वजनिक आरोग्याच्या आणीबाणीचा प्रश्न

हवा प्रदूषणाच्या बाबतीत आकडे अत्यंत धक्कादायक आहेत. IQAir च्या 2025 च्या जागतिक हवा गुणवत्ता अहवालानुसार, भारत हा जगातील सहावा सर्वाधिक प्रदूषित देश आहे. देशातील PM2.5 चे सरासरी प्रमाण 54.4 मायक्रोग्राम प्रति घनमीटर इतकं आहे, जे जागतिक आरोग्य संघटनेनं (WHO) निश्चित केलेल्या 5 मायक्रोग्राम प्रति घनमीटर या सुरक्षित मर्यादेपेक्षा सुमारे 10 पट अधिक आहे.

जगातील सर्वाधिक प्रदूषित 20 शहरांपैकी 13 शहरं भारतातील आहेत, तर दिल्ली ही अजूनही जगातील सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी म्हणून ओळखली जाते. हे केवळ आकडे नाहीत, तर प्रत्यक्षात घडणारी सार्वजनिक आरोग्याची आणीबाणी आहे. श्वासावाटे शरीरात जाणारे सूक्ष्म कण (PM2.5) आयुष्य कमी करतात, रुग्णालयांवर ताण वाढवतात आणि मुलांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम करतात.

2024 मध्ये प्रदूषणात सुमारे 7% घट झाली असली तरीही, देशातील 35% शहरं अजूनही WHO च्या मार्गदर्शक तत्त्वांपेक्षा जास्त प्रदूषणाचा सामना करत आहेत. याचा अर्थ सुधारणा अत्यल्प आहे आणि संकट अजूनही गंभीरच आहे.

कारणं आणि उपाय

या समस्येची कारणं स्पष्ट आहेत, वाहनांमधून होणारं उत्सर्जन, औद्योगिक प्रदूषण, जैवइंधन जाळणं तसेच, उत्तर भारतात हिवाळ्यात होणारी शेतीतील अवशेषांची जाळपोळ ही काही प्रमुख कारणं आहेत.

यावरील उपाय देखील ज्ञात आहेत, स्वच्छ ऊर्जेमध्ये गुंतवणूक, उत्सर्जन नियमांची कडक अंमलबजावणी, शेतकऱ्यांना पर्यायी उपायांसाठी मदत करणं हे परिणामकारक उपाय आहे. मात्र, या सर्वांमध्ये सर्वात मोठी कमतरता आहे, ती ठोस राजकीय इच्छाशक्तीची. संकटाच्या गांभीर्याला साजेसा निर्धार अजूनही आपल्याकडे दिसून येत नाही.

खरं तर, जेव्हा आसाम-मेघालय सीमेवरील बर्निहाट हे शहर जगातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांमध्ये अव्वल स्थानावर येतं, आणि मुंबई, लखनौ आणि पाटणा येथील नागरिक ‘धोकादायक’ हवा श्वासावाटे घेत असतात, तेव्हा हे स्पष्ट होतं की टप्प्याटप्प्यानं घेतलेले उपाय आता अपुरे ठरत आहेत.

नवी दिल्लीतील चांदगीराम आखाडा, सिव्हिल लाइन्स येथे वायू प्रदूषणाविरोधातील आंदोलनात दिल्ली विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेत्या आतिशी मास्क लावून सहभागी झाल्या. (ANI)

यमुना प्रदूषणाचं न संपणारं दुष्टचक्र

मार्च 2026 मध्ये यमुना नदी पुन्हा एकदा दिल्लीतील न सुटलेल्या जलप्रदूषणच्या संकटाचं प्रतीक ठरली. कालिंदी कुंज परिसरात विषारी फेसाचे दाट थर साचले होते, ज्याला गुलाबी-पांढऱ्या रंगाची छटा दिसत होती. या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला.

सुमारे 5 कोटी 70 लाख लोक याच यमुनेच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत, आणि दिल्लीच्या पाणीपुरवठ्यापैकी 70% पेक्षा जास्त पाणी याच नदीतून मिळते. तरीही, हीच नदी आज 'मरणासन्न' अवस्थेत पोहोचली आहे. ही परिस्थिती अत्यंत विरोधाभासी आहे. जी नदी लाखो लोकांच्या जीवनाचा आधार आहे आणि धार्मिक दृष्ट्या पवित्र मानली जाते, तीच नदी मानवी क्रियांमुळे गंभीरपणे प्रदूषित होत आहे. औद्योगिक सांडपाणी, अप्रक्रियित सांडपाणी आणि अनियंत्रित शहरी विस्तार यामुळे यमुनेचे अनेक भाग नाल्यासारखे झाले आहेत. यमुनेची अवस्था केवळ 'मरणासन्न' नाही, तर संस्थात्मक अपयशामुळे हळूहळू तिचा जीव घेतला जात आहे, असं म्हणणे अधिक योग्य ठरेल.

वाढता BOD गंभीर इशारा

जैवरासायनिक ऑक्सिजन मागणी (Biochemical Oxygen Demand - BOD) हा पाण्यातील सेंद्रिय प्रदूषणाचा महत्त्वाचा निर्देशक आहे. दिल्लीतील अनेक ठिकाणी BOD चे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढलेलं आढळतं.

अंघोळीसाठी योग्य पाण्यासाठी निर्धारित मर्यादा 3 mg/L असताना, अनेक ठिकाणी BOD ची पातळी 30 mg/L पेक्षा जास्त नोंदवली गेली आहे. म्हणजेच, ही पातळी सुरक्षित मर्यादेपेक्षा तब्बल 10 पट अधिक आहे. याचा थेट अर्थ असा की, पाण्यातील ऑक्सिजनची पातळी घटत असून जलजीवांसाठी ते घातक बनत आहे.

हे आकडे केवळ तांत्रिक निकष नाहीत, तर ते एका गंभीर वास्तवाकडे निर्देश करतात. यमुना ही अशी एक नदी आहे ज्यात सेंद्रिय कचरा मुख्यतः बहुतांशी प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी आढळते. ते पाण्यातील ऑक्सिजन झपाट्यानं कमी करत आहे. यामुळे जलचरांचं अस्तित्व धोक्यात आलं असून त्यांचा जीव गुदमरत आहेत. हे पाणी मानवी संपर्कासाठीही घातक ठरत आहे. 30 mg/L इतका BOD (Biochemical Oxygen Demand) हा केवळ एक आकडा नसून, तो सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे, नियामक अंमलबजावणी आणि जलस्रोत संरक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या राजकीय इच्छाशक्तीच्या अपयशाचं प्रतीक आहे.

दिल्लीतून वाहणारा यमुनेचा २२ किलोमीटरचा पट्टा, नदीच्या एकूण प्रदूषण भारात (pollution load) सातत्यानं अत्यंत मोठ्या वाट्याला जबाबदार ठरत आहे. अनेक वर्षांच्या धोरणात्मक प्रयत्नांनंतर आणि नदी स्वच्छतेच्या आश्वासनांनंतरही, हा लहानसा शहरी भाग नदीच्या पर्यावरणीय ऱ्हासाचा केंद्रबिंदू बनला आहे.

फाइल - नवी दिल्लीतील कालिंदी कुंजजवळ,यमुना नदीत मासे पकडण्यासाठी जाळं टाकणाताना मच्छिमार (ANI)

सांडपाण्याचा सततचा प्रवाह

उपलब्ध आकडेवारीनुसार, सतत वाढत असलेला सांडपाण्याचा प्रवाह हा प्रदूषणाचा मुख्य कारणीभूत घटक आहे. दिल्लीमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांचे (STPs) जाळे असले तरी, पायाभूत सुविधांतील तुटवडा आणि कार्यक्षमतेतील कमतरता यामुळे त्यांचा परिणाम अत्यंत मर्यादित राहतो. अनेक वेळा प्रक्रिया न केलेलं किंवा अर्धवट प्रक्रिया केलेलं सांडपाणी थेट नदीत सोडलं जातं, ज्यामुळे ही यंत्रणा केवळ नावापुरती उरते.

पाण्याचा कमी प्रवाह आणि वाढतं प्रदूषण

या समस्येत भर घालणारी बाब म्हणजे, पावसाळ्यानंतरच्या काळात नदीतील पाण्याचा प्रवाह मोठ्या प्रमाणात घटतो. पाण्याचं प्रमाण कमी झाल्यानं प्रदूषकांचं नैसर्गिकरित्या विरलन (dilution) होण्याची क्षमता कमी होते. परिणामी, प्रदूषणाचे प्रमाण वाढते आणि पाण्याची गुणवत्ता झपाट्यानं खालावते. या काळात नदी एक प्रवाही जलस्रोत न राहता, जणू शहरातील कचरा वाहून नेणारी स्थिर वाहिनी बनते.

उत्तर भारतासाठी वाढती चिंता

उत्तर भारतातील शहरं आणि शेतीसाठी याची किंमत दिवसेंदिवस वाढत आहे. यमुनेतील पाण्याचा घटलेला प्रवाह हा तिच्या प्रदूषणाच्या संकटाशी थेट संबंधित आहे. हिमालयीन जलस्रोतांमध्ये होत असलेले बदल जसे की हिमनद्यांचे आकुंचन आणि झऱ्यांचे आटणं यामुळे या नद्यांची कायमस्वरूपी (perennial) प्रवाह क्षमता धोक्यात आली आहे.

याचप्रमाणे गंगा नदी सुद्धा अशाच दबावांना सामोरी जात आहे. परिणामी, भारतातील या महत्त्वाच्या नद्यांचं अस्तित्व आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कोट्यवधी लोकांचं भविष्य धोक्यात आलं आहे.

नवी दिल्लीतील 'कर्तव्य पथ' येथे वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी एक 'अँटी-स्मॉग गन' पाण्याचा फवारा मारताना (ANI)

भारतातील प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थेतील संरचनात्मक दोष

भारतामधील पाणी आणि वायू प्रदूषणाचं संकट हे प्रामुख्यानं तंत्रज्ञान किंवा संसाधनांच्या अभावामुळे निर्माण झालेलं नाही, तर ते व्यवस्थापनाच्या (गव्हर्नन्स) रचनेतील त्रुटींमुळे उद्भवलं आहे. जोपर्यंत संस्थात्मक विखुरलेपणाऐवजी स्पष्ट अधिकाररेषा, सामायिक जबाबदारी आणि समन्वित कृतीसाठी प्रभावी यंत्रणा निर्माण होत नाहीत, तोपर्यंत अल्पकालीन उपाययोजना जसे की ऑड-इव्हन योजना, बांधकामांवरील तात्पुरते बंदी आदेश किंवा अधूनमधून पाणी शिंपडणं यातून नागरिकांना अपेक्षित असलेला दीर्घकालीन आणि स्थिर बदल साध्य होणार नाही. आता गरज आहे ती अशा व्यवस्थेची पुनर्रचना करण्यासाठी ठोस राजकीय इच्छाशक्तीची, जी सुरुवातीपासूनच स्वच्छ हवा आणि पाणी पुरवण्यास सक्षम नव्हती.

नवी दिल्लीत दाट धुक्यामध्ये यमुना नदीवर लोकांना घेऊन जाणारी एक लहान नाव (ANI)

सक्षम व्यवस्थेची उभारणी करणं अत्यावश्यक

अल्पकालीन आणि तुकड्या-तुकड्यांच्या उपाययोजनांचा वारंवार दिसणारा नमुना हा एका मूलभूत त्रुटीकडे निर्देश करतो. भारतामधील विविध संस्था, जसे की वैज्ञानिक, सरकार, संबंधित विभाग, नियामक संस्था, शहरं आणि स्थानिक समुदाय, या बहुतांश वेळा स्वतंत्रपणे कार्य करतात. समस्येची स्पष्ट जबाबदारी कोणाकडे आहे हे ठरत नाही, तसेच उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सामायिक अधिकारही नसतो. त्यामुळे दीर्घकालीन प्रगती साधणं अत्यंत कठीण ठरतं.

याउलट, जपान किंवा चीन यांसारख्या देशांमध्ये मजबूत राष्ट्रीय कायदे आणि सक्षम नियामक संस्थांमुळे सातत्यपूर्ण आणि प्रभावी प्रगती दिसून येते. भारतात मात्र सुरुवातीपासूनच प्रणाली विखुरलेली राहिली आहे, ज्याचा परिणाम केवळ वायू गुणवत्तेवरच नाही तर जलस्रोतांच्या संरक्षणावरही झाला आहे.

यासोबतच, हिमालय प्रदेशातील तथाकथित विकास प्रकल्पांची अंधाधुंद अंमलबजावणीही चिंतेचा विषय ठरत आहे. घाईघाईनं होणारे रस्ते बांधकाम, नियंत्रणाशिवाय उभारले जाणारे जलविद्युत प्रकल्प, अनियंत्रित डोंगरकपात आणि बेकाबू पर्यटन सुविधा यांचे परिणाम केवळ पर्वतीय भागापुरते मर्यादित राहत नाहीत. यामुळे त्या नद्यांच्या उगमस्थानांवरच धोका निर्माण होतो, ज्या संपूर्ण मैदानी भागाला जीवनदायी पाणी पुरवतात.

अर्थात, भारताला प्रदूषणाच्या या गंभीर संकटातून बाहेर काढण्यासाठी केवळ तात्पुरते उपाय नव्हे, तर एकात्मिक, जबाबदार आणि सक्षम व्यवस्थेची उभारणी करणं अत्यावश्यक आहे.

(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मतं आणि दिलेली तथ्यं लेखकाची वैयक्तिक आहेत. इथं मांडलेली तथ्यं आणि मतं यांच्याशी 'ईटीव्ही भारत' सहमत असेलच असं नाही.)

संपादकांची शिफारस

