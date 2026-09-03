चीनवर बहिष्कार टाकणे ही एक व्यवहार्य आर्थिक वास्तवता आहे की केवळ एक इच्छा?
पुरवठा साखळ्या आणि कच्च्या मालावरील चीनचे वर्चस्व पाहता, त्यावर बहिष्कार टाकणे व्यवहार्य वाटत नाही, यासंदर्भात डॉ. एम. वेंकटेश्वरलू यांचे विश्लेषण.
Published : September 3, 2026 at 9:00 PM IST|
Updated : September 3, 2026 at 9:06 PM IST
भारत आणि युरोप, अमेरिका, व्हिएतनाम आणि फिलिपिन्स यांसारख्या विविध प्रदेशांमध्ये चिनी उत्पादनांवर बहिष्कार टाकण्याच्या मागणीने अनेकदा जोर धरला आहे. भू-राजकीय तणाव आणि त्यातून निर्माण होणारी जनसामान्यांची चिंता या काळात अशा मागण्या तीव्र होतात. तरीही वास्तव हे आहे की, या चळवळींना त्यांची अपेक्षित आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्यात अपयश आले आहे. चिनी उत्पादने जागतिक पुरवठा साखळीत (global supply chains) खोलवर रुजलेली आहेत आणि ती स्पर्धात्मक दरांवर उपलब्ध आहेत. चीनविरोधी भावना असूनही चीन आपली आर्थिक स्थिती दरवर्षी अधिक मजबूत करत आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, भावनिक किंवा राजकीय भावनांवर आधारित बहिष्काराच्या आवाहनांपेक्षा आर्थिक बाबींना अधिक महत्त्व असते.
व्यापारी बहिष्कार आणि चीनविरोधी भावनांचे लक्ष्य बनणारा कदाचित चीन हा एकमेव देश आहे; यात अनेकदा त्यांच्या उत्पादनांचा कथित निकृष्ट दर्जा हे मुख्य कारण सांगितले जाते. विशेष म्हणजे जे देश चीनसोबतचा सर्वाधिक व्यापार करतात, तेच देश अनेकदा बहिष्कार टाकण्याचे निर्बंध लादण्याचे आणि वारंवार अन्यायकारक आयात शुल्क (tariffs) आकारण्याचे आवाहन करत असतात. याव्यतिरिक्त ग्राहकांच्या पुढाकाराने चालणाऱ्या अशा काही चळवळी आहेत ज्या चिनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्यास आणि देशांतर्गत उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यास सांगत असतात.
आश्चर्यकारक बाब म्हणजे बहिष्काराची ही आवाहने आणि व्यापार-निर्बंधाचे उपाय प्रामुख्याने चीनच्या प्रमुख व्यापारी भागीदारांकडूनच म्हणजेच ज्यामध्ये युरोप, अमेरिका, भारत आणि व्हिएतनाम यांचा समावेश आहे, त्यांच्याकडून केले जातात. या प्रदेशांमध्ये चिनी उत्पादनांवर बहिष्कार टाकण्याबाबतची प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष अशी दोन्ही प्रकारची आवाहने दिसून आली आहेत. 2010 च्या दशकात आणि कोविड 19 महामारीच्या काळात अशा मागण्या अधिक प्रकर्षाने समोर आल्या. साधारणपणे या बहिष्कारांकडे ग्राहकांच्या पुढाकाराने चालणाऱ्या चळवळी म्हणून पाहिले जाते; त्या विशिष्ट देश किंवा प्रदेशापुरत्या मर्यादित असतात आणि त्यांचा कालावधीही अल्प असतो. मानवाधिकारांचे उल्लंघन केल्याबद्दल युरोप सातत्याने चीनवर टीका करत आला आहे आणि राष्ट्रीय सुरक्षेबाबतच्या चिंताही कायम आहेत. तसेच जागतिक पुरवठा साखळीतील असुरक्षिततेबद्दलही युरोपला चिंता वाटते; त्यामुळे युरोपीय धोरणकर्ते आणि औद्योगिक समूह चिनी वस्तूंवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे आवाहन करत आहेत.
त्याचप्रमाणे अमेरिकाही चीनकडून वस्तू आयात करण्यास फारशी उत्सुक नाही. मात्र, चिनी उत्पादनांचा ओघ रोखण्यासाठी अमेरिकेने एक वेगळी रणनीती स्वीकारली आहे. या रणनीतीमध्ये टप्प्याटप्प्याने राबवल्या जाणाऱ्या अनेक उपायांचा समावेश आहे, ज्यामध्ये व्यापार निर्बंध आणि दंडात्मक आयात शुल्काचा (punitive tariffs) समावेश होतो. यात प्रोत्साहनपर उपाययोजना, पुरवठा साखळीचे जाणीवपूर्वक केलेले विविधीकरण आणि आयातीपेक्षा देशांतर्गत वस्तूंना प्राधान्य देणारी सार्वजनिक खरेदी धोरणे यांचाही समावेश आहे. अमेरिकेतील काही गटांनी लोकांना चिनी वस्तूंऐवजी अमेरिकेत तयार झालेल्या उत्पादनांना प्राधान्य देण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याच्या उद्देशाने मोहिमा आणि ग्राहक चळवळी सुरू केल्या आहेत. क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने चीन हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीने दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. आपला अफाट भूभाग, विपुल नैसर्गिक संसाधने आणि प्रचंड मनुष्यबळ यांसारख्या फायद्यांचा उपयोग करून, चीन 'सकल देशांतर्गत उत्पादन' (GDP) च्या बाबतीत जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे.
दीर्घकालीन धोरणे, गुंतवणूक आणि जागतिक व्यापारातील सहभाग यांच्या संयोगातून चीनने एक विशाल आणि प्रगत उत्पादन क्षेत्र (मॅन्युफॅक्चरिंग बेस) आणि कुशल मनुष्यबळ विकसित केले आहे. परिणामी, चीनने केवळ आग्नेय आशियातच नव्हे, तर जागतिक स्तरावरही एक प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून आपले स्थान बळकट केले आहे. चीनच्या सीमा 14 शेजारील देशांशी जोडलेल्या आहेत. या सीमांचे काही भाग वादग्रस्त आहेत, ज्यामुळे भारत आणि व्हिएतनामसारख्या शेजारी देशांशी सतत प्रादेशिक मतभेद आणि तणाव निर्माण झाला आहे. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, चीनचे फिलिपिन्स, व्हिएतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, तैवान आणि जपान यांसारख्या अनेक देशांशी गंभीर सागरी वाद सुरू आहेत. हे वाद प्रामुख्याने दक्षिण चीन समुद्रातील बेटे, खडक (reefs) आणि सागरी क्षेत्रांवरील परस्परविरोधी दाव्यांशी संबंधित आहेत, तर जपानसोबतचा वाद पूर्व चीन समुद्रातील बेटांशी संबंधित आहे. चीनच्या जवळ असलेल्या आणि चिनी वस्तूंच्या आयातीला विरोध करणाऱ्या इतर प्रमुख देशांमध्ये भारत, व्हिएतनाम आणि फिलिपिन्स यांचा समावेश होतो.
प्रादेशिक आणि सागरी वाद, तसेच चीनचे एकूणच वर्चस्व यामुळे व्हिएतनाम आणि फिलिपिन्समध्ये ग्राहकांकडून चिनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर दिसून आले आहेत. दक्षिण चीन समुद्रातील प्रादेशिक वाद, चीनविरोधी भावना, राजकीय दबाव आणि उत्पादनाच्या गुणवत्तेबाबतच्या चिंता यांमुळे अशा कृतींना चालना मिळाली आहे. भारतात चीनविरोधी भावना आणि चिनी वस्तूंवर ग्राहकांकडून बहिष्कार टाकण्याची परंपरा 1962 पासून चालत आली आहे. सीमांवरील सततचा तणाव, प्रादेशिक वाद आणि आत्मनिर्भरतेचा आग्रह या पार्श्वभूमीवर, देशाशी एकजूट दर्शवण्यासाठी चिनी उत्पादनांवर बहिष्कार टाकणे हा योग्य मार्ग मानला जातो.
जून 2020 मध्ये भारतीय आणि चिनी सैनिकांमध्ये झालेल्या हिंसक संघर्षामुळे जनभावना आणि राष्ट्रीय सुरक्षेबाबतच्या चिंता अधिक तीव्र झाल्या. चीनबद्दलच्या जनमतामध्ये ही घटना एक महत्त्वपूर्ण वळण मानली जाते, ज्यामुळे चीनविरोधी भावनांमध्ये मोठी वाढ झाली. भारत सरकारने देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि पुरवठा साखळी बळकट करण्यासाठी विविध धोरणात्मक उपाययोजना अंमलात आणल्या, तसेच धोरणात्मक क्षेत्रांमधील परदेशी गुंतवणुकीवर देखरेखही वाढवली.
'मेक इन इंडिया' आणि 'व्होकल फॉर लोकल' यांसारख्या धोरणात्मक उपक्रमांनी स्थानिक पातळीवर उत्पादित वस्तूंना मिळणारा पाठिंबा अधिक मजबूत केला आहे. चीन हा भारताच्या सर्वात मोठ्या व्यापारी भागीदारांपैकी एक आहे. उत्पादन घटक आणि औद्योगिक कच्च्या मालावरील मोठ्या अवलंबनामुळे जून 2026 मध्ये चीनसोबतची भारताची व्यापार तूट $112.16 अब्ज या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचली.
2025-26 दरम्यान भारतासोबतचा व्यापार विक्रमी उच्चांकावर पोहोचला इतकेच नाही, तर चीनच्या एकूण निर्यातीतही 27 टक्के वाढ झाली. जागतिक स्तरावर 2026 च्या पहिल्या सहा महिन्यांत चीनची निर्यात 17.6 टक्के वाढून $2.12 ट्रिलियनवर पोहोचली हा एक विक्रमी आकडा आहे.
गेल्या दशकात भारतीय बाजारपेठेत असंख्य चिनी ब्रँड्स आणि मोबाईल गेम्सचा पूर आला आहे. चीनमध्ये बनवलेले स्मार्टफोन्स आणि चीनमध्ये विकसित केलेले मोबाईल गेम्स ही भारतातील लोकप्रिय उत्पादने आहेत आणि दोन्ही एकमेकांच्या वाढीस चालना देत आहेत. चिनी मोबाईल फोन्स आणि गेम्सच्या वापराशी संबंधित खरा धोका डेटा गोपनीयता आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या संभाव्य धोक्यामध्ये आहे; भारताच्या व्यापार संतुलनावरील त्यांच्या आर्थिक परिणामांपेक्षा ही चिंता अधिक मोठी आहे. चीनच्या निर्यातीतील वाढ ही एआय-संबंधित वस्तू आणि सेवांमुळे झाली आहे, कारण एआय पायाभूत सुविधांच्या मागणीमुळे सेमीकंडक्टर चिप्सचा ऐतिहासिक तुटवडा निर्माण झाला आहे आणि त्यांच्या किमती वाढल्या आहेत.
पूर्व आशियातील चीनचे मध्यवर्ती भौगोलिक स्थान, त्याचे व्यापारी जाळे, मोठे उद्योग, प्रगत बंदरे आणि तंत्रज्ञान स्वीकारण्याची त्याच्या उत्पादन समूहांची क्षमता, यांमुळे ते जागतिक पुरवठा साखळीत एक महत्त्वाचे केंद्र म्हणून स्थापित झाले आहे. याउलट चीनवरील सततच्या व्यापारी अवलंबित्वमुळे भू-राजकीय आणि आर्थिक व्यत्ययांचा धोका वाढला आहे. चीनविरोधी भावना आणि चिनी उत्पादनांवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन हे भारतात वारंवार चर्चेचे विषय ठरले आहेत. तरीही सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत भारताचे चीनवरील व्यापारी अवलंबित्व निर्विवाद आणि अटळ आहे. भारत आपले उत्पादन क्षेत्र मजबूत करून आणि स्पर्धात्मकतेला चालना देणारी धोरणे स्वीकारून व्यापारी आत्मनिर्भरता मिळवण्यासाठी सतत प्रयत्न करत आहे. दुसरीकडे सरकारने आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी परकीय गुंतवणूक धोरणे तर्कसंगत केली आणि नावीन्यपूर्णतेद्वारे तांत्रिक क्षमता वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले.
गेल्या दशकात भारताचे व्यापारावरील अवलंबित्व अधिकाधिक स्पष्ट झाले आहे, आणि त्यासोबतच व्यापार असमतोलही वाढत आहे. चीनकडून होणारी आयात वाढली आहे. 2014 मध्ये 54.2 अब्ज डॉलर्सवरून 2019 मध्ये 74.8 अब्ज डॉलर्सपर्यंत आणि 2024 मध्ये 120 अब्ज डॉलर्स आणि 2026 पर्यंत 140 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. याउलट, चीनला होणाऱ्या भारतीय निर्यातीत लक्षणीय वाढ झालेली नाही; ती 2014 मध्ये 13.4 अब्ज डॉलर्सवरून 2024 मध्ये 28.1 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढली आणि त्यानंतर 2026 मध्ये अंदाजे 19.48 अब्ज डॉलर्सपर्यंत घसरली.
अशा प्रकारे चीनसोबतची वाढती व्यापार तूट हा एक कायमस्वरूपी व्यापार असमतोल अधोरेखित करते, कारण भारत अजूनही चीनवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. त्याच वेळी, भारताला चीनमध्ये आपल्या उत्पादनांसाठी बाजारपेठ विस्तारण्यात संघर्ष करावा लागत आहे. हा कल भारताच्या चीनसोबतच्या आर्थिक संबंधांचे सखोल एकीकरण दर्शवतो. व्यापारावरील अवलंबित्व आणि पुरवठा साखळीतील असुरक्षिततेच्या चिंतेमुळे देशांतर्गत क्षमता मजबूत करण्यासाठी 'मेक इन इंडिया', 'आत्मनिर्भर भारत' आणि उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनांसारखे उपक्रम सुरू करण्यात आले असले तरी, द्विपक्षीय व्यापाराचे प्रमाण हे दर्शवते की चीन हा एक महत्त्वाचा आर्थिक भागीदार आहे. परिणामी, भारताची दीर्घकालीन रणनीती व्यापार सहकार्याच्या माध्यमातून चीनसोबत संबंध संतुलित ठेवण्यावर आणि त्याच वेळी पुरवठा साखळ्यांमध्ये विविधता आणून, देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देऊन आणि निर्यातीची स्पर्धात्मकता सुधारून अतिरिक्त अवलंबित्व कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित करते.
अशा प्रकारे आत्मनिर्भरता मिळवण्यासाठी भारताची रणनीती केवळ आयात प्रतिस्थापनेपासून जागतिक व्यापार जाळ्यांशी सुसंगत स्पर्धात्मक देशांतर्गत क्षमता वाढवण्याकडे वळली आहे. 'मेक इन इंडिया', 'आत्मनिर्भर भारत' आणि उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनांसारख्या उल्लेखनीय उपक्रमांमुळे संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा आणि औषधनिर्माण यांसारख्या धोरणात्मक क्षेत्रांमध्ये फायदा झाला आहे. या क्षेत्रांमधील देशांतर्गत क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढली आहे, ज्यामुळे आयातीवरील अवलंबित्व कमी झाले आहे. तथापि, भारत सर्व क्षेत्रांमध्ये आत्मनिर्भरता मिळवण्यापासून अजूनही खूप दूर आहे आणि कच्चे तेल, सेमीकंडक्टरचे भाग, प्रगत औद्योगिक तंत्रज्ञान व उत्पादन उपकरणांसाठी आयातीवर अवलंबून आहे.
(लेखक, डॉ. एम. वेंकटेश्वरलू, हे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट, मुंबई येथील वित्त विभागात प्राध्यापक आहेत.)
(तळटीप : येथे व्यक्त केलेली मते केवळ लेखकाची आहेत आणि ती ईटीव्ही भारतची मते किंवा धोरणे दर्शवत नाहीत.)