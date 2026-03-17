इराणच्या व्यूहरचनेनंतर मध्यपूर्वेत एक अभूतपूर्व नवीन संघर्ष
इराणविषयक चुकीच्या अंदाज लावल्यानं महासत्ता असलेल्या अमेरिकेच्या व्यूहरचनेसमोर एका निर्णायक क्षण उभा राहिलं आहे.
By Vivek Mishra
Published : March 17, 2026 at 9:48 PM IST
इराणविरुद्धची अमेरिका आणि इस्रायल यांची संयुक्त लष्करी मोहीम, भूतकाळातील युद्धांशी एक विचित्र सारखेपाणा दाखवू लागली आहे. यातील काही काही फरक हे सध्याच्या युद्धाला पूर्णपणं वेगळ्याच पातळीवर असल्याचं दाखवून देतात. इराण-इराक युद्ध आणि आखाती युद्धांमधील अमेरिकेचा हस्तक्षेप यांच्यात मोठे साम्य दिसून येते. मात्र, यावेळी, इराणविरुद्धच्या या लष्करी मोहिमेची व्याप्ती अभूतपूर्व आहे. गेल्या वर्षी, जेव्हा डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनानं 'बंकर-बस्टर' बॉम्ब वापरण्याचा निर्णय घेतला होता, तेव्हा त्यामागील उद्देश असा होता की, इराणशी किंवा पर्यायानं एखाद्या दीर्घकालीन प्रादेशिक युद्धात अडकून पडण्याची अमेरिकेची इच्छा नाही. इराणच्या महत्त्वाच्या केंद्रांवर हल्ला करून तेथून त्वरित माघार घेण्यात येईल, अशी समजूत होती. शेवटी, आपल्या कार्यकाळात कोणतेही नवीन युद्ध छेडले जाणार नाही, या वचनावरच ट्रम्प प्रशासन सत्तेवर आले होते. मात्र, ट्रम्प प्रशासनानं इराणवर लष्करी हल्ला करण्याचा आणि तेथील लष्करी तळ आणि प्रमुख केंद्रांना लक्ष्य करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाची भूमिका आता पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळलीय.
सध्याचे युद्ध हे मध्य पूर्वेला कायमस्वरूपी बदलण्याची शक्यता आहे. कारण आता अनेक महत्त्वाचे टप्पे ओलांडले गेले आहेत. पहिले म्हणजे, इराणवरील हल्ल्यांची तीव्रता पूर्वीपेक्षा खूप वेगळी आहे. हे युद्ध बहुतांशी ऐच्छिक युद्ध म्हणून पाहिले जात असल्यामुळे कोणताही देश आपापल्या भूमिकेवरून मागे हटणार नाही. त्यात भर म्हणजे, या प्रदेशात इस्रायलची उद्दिष्ट्ये अमेरिकेपेक्षा बरीचशी वेगळी आहेत, त्यामुळे युद्ध थांबवण्याच्या कल्पनेवर एकमत होणे अधिकच कठीण होणार आहे. दुसरा घटक म्हणजे, इराणच्या राज्य प्रतिनिधींविरुद्ध लष्करी बळाचा वापर करणे ही एक गोष्ट लक्षणीय वेगळी आहे. कारण, या प्रदेशातील सर्वात मोठ्या राष्ट्रांपैकी एक असलेल्या इराणविरुद्ध लष्करी बळाचा पूर्णपणे वापर करणं वेगळी गोष्ट आहे.
इराण सर्वात कमकुवत स्थितीत आहे, अशी ट्रम्प प्रशासनानं समजूत करून घेतली होती. तसेच हल्ला करण्याची इतकी योग्य वेळ पुन्हा येणार नाही, असे ट्रम्प प्रशासनाला वाटले. कारण त्यांच्या सर्व समर्थकांनी गुडघे टेकलेले होते. त्यांची क्षमता पूर्णपणे नष्ट झालेली दिसत होती. परंतु, इराणवर हल्ला केल्यानं एका सभ्य राष्ट्राच्या अस्तित्वाचे आधारस्तंभ उखडले आहेत. त्यामुळे केवळ सार्वभौमत्वाच्या उल्लंघनाचाच नव्हे, तर अपमानाचाही बदला घेण्याची इच्छा निर्माण झाली आहे. देशासाठी एकजूट निर्माण करण्यासाठी अशा भावना आवश्यक आहेत. देशाला बाह्य धोक्यांविरुद्ध एकजूट होण्यासाठी गरज आहे. विशेषतः जेव्हा देशाच्या धार्मिक नेत्याची होते, तेव्हा अशी गरज निर्माण होते. इराण आणि अमेरिका हे दोन्ही देश अशा स्थितीत अडकले आहेत की, त्यांना बदलणे अत्यंत कठीण असेल. युद्ध संपवण्यासाठी इराणनं ठेवलेल्या तीन अटींवरून हे युद्ध अपेक्षेपेक्षा जास्त काळ चालू राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अमेरिका किंवा इस्रायल यापैकी कोणीही इराणच्या हक्कांची मान्यता, नुकसान भरपाई किंवा भविष्यातील हल्ल्यांविरुद्ध हमी या अटींना सहमती देण्याची शक्यता नाही. इराणसाठी या अटी अंतिम असून भविष्यातील सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण आहेत.
इराणची हवाई सुरक्षा भेदून, या क्षेत्रातील इतर देशांवर—तसेच अमेरिकेच्या भागीदारांवर (ज्यामध्ये संयुक्त अरब अमिरातीसारख्या महत्त्वाच्या आर्थिक केंद्रांचाही समावेश आहे)—हल्ले करण्याची क्षमता, एक असे अभूतपूर्व आव्हान निर्माण आहे. त्याचा सामना या क्षेत्रातील आणि जगातील सर्व देशांना करावा लागेल. विशेषतः 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ'मध्ये (Hormuz Strait) नाकेबंदी होण्याच्या संभाव्य धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रश्न महत्त्वपूर्ण आहे.
इराणबाबतच्या भूमिकेतील अनेक चुकीचे अंदाज बांधल्यानं अमेरिकेची रणनीती आता कोंडीत सापडली आहे. एकीकडे, इराणच्या या दलदलीतून बाहेर पडण्याइतकी अमेरिकेची सागरी स्थिती भक्कम आहे. तर दुसरीकडे, या संघर्षातून सन्मानानं बाहेर पडण्यासाठी इराणसमोर एक ऐतिहासिक प्रसंग आहे. या परिस्थितीमुळे एक अशी अवघड परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दोन्ही देशांना आपली प्रतिष्ठा जपून यातून बाहेर पडणं कठीण वाटत आहे. याव्यतिरिक्त, जीसीसी (GCC) एकजूट आणि व्यापक मुस्लिम जगतासोबतच्या युतीची पर्वा न करता, इराणनं संपूर्ण प्रदेशातील अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्रांवर सातत्यानं हल्ले करण्याची रणनीती आखली आहे. त्यामुळे अमेरिकेला प्रादेशिक संबंध सांभाळण्यात तसेच अमेरिकेची स्वतःची भूमिका सांभाळण्यात नवीन अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. जेव्हा इराणला कोंडीत पकडले जाईल, तेव्हा इराणकडून प्रादेशिक आणि जीसीसी देशांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात करेल, हे अमेरिकेच्या अंदाजापलीकडचे होते, हे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वतः कबूल केले, दुसरी अनपेक्षित परिस्थिती म्हणजे, अर्थातच, इराणकडून होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद होईल, याचा अमेरिकेला अंदाज बांधता आला नव्हता.
भारताच्या दृष्टीकोनातून केवळ ऊर्जा सुरक्षेच्याच नव्हे, तर मध्यपूर्वेतील प्रादेशिक देशांशी असलेले संबंध संतुलित करण्याच्या दृष्टीनेही अभूतपूर्व परिस्थिती उद्भवली आहे. ऊर्जेसाठी भारताचे रशियावर अवलंबित्व आहे. हे जर गुंतागुंतीचे संबंध आणि धोरणात्मक स्वायत्तता यांचा समतोल राखण्याची एक कसोटी होती. तर अमेरिकेनं इराणविरुद्ध पुकारलेल्या युद्धामुळे समतोल राखण्याची भारताला अधिकच कसरत करावी लागत आहे. 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ'मधून (Hormuz Strait) जहाजांचा सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करण्याच्या प्रयत्नात भारतानं इराणशी प्रभावी संवाद कायम राखला आहे. ही बाब आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या दृष्टीनं आणि त्याहूनही अधिक महत्त्वाचं म्हणजे, देशांतर्गत ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाची आहे. कारण हे युद्ध जर दीर्घकाळ चालले, तर देशात एलपीजीचा (LPG) संभाव्य तुटवडा निर्माण होण्याचे संकट राहू शकते. इराणसारखा देश स्वतःच्या अस्तित्वाच्याच संकटाचा सामना करत आहे, अशा वेळीही कोणत्याही एका बाजूनं स्पष्ट भूमिका न घेता, इराणशी संतुलित संवाद आणि संबंध कायम राखण्याची भारताची क्षमता ही कदाचित अशा एका धोरणात्मक समतोलाचे प्रतीक ठरू शकते. अशा कसोटीचा भारतानं यापूर्वी क्वचितच सामना केला असेल.
