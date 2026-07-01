इराण ते 'ऑपरेशन सिंदूर': सैन्य दलांना राजकीय उद्दिष्ट साध्य करण्याची खरी कामगिरी
भारताने पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी तळांवर हल्ला केला. या कारवाईने गुप्तचर यंत्रणांची तयारी, राजकीय इच्छाशक्ती आणि पारंपरिक क्षमता दाखवून दिली.
Published : July 1, 2026 at 7:23 PM IST
अमेरिका-इराण युद्ध कदाचित थांबले असेल. पण या युद्धाने सत्तेबद्दलचे एक कठोर सत्य पुन्हा एकदा उघड केले आहे. एखादे राष्ट्र जोरदार हल्ला करू शकते, लक्ष्ये उद्ध्वस्त करू शकते आणि विजयाचा दावा करू शकते, तरीही ते आपली इच्छा लादण्यात अयशस्वी ठरते.
इराण युद्ध : दिलासा, तोडगा नाही
अमेरिका आणि इराण यांच्यात झालेला सामंजस्य करार आणि त्यानंतर जाहीर झालेल्या 60 दिवसांच्या आराखड्यामुळे, इराण युद्ध नजीकच्या भविष्यासाठी संपले आहे, अशी आशा निर्माण झाली आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा खुली झाली आहे. तेलाचा पुरवठा जवळपास सामान्य झाला आहे. इराणच्या तेल आणि वायूवरील निर्बंध शिथिल केल्यामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारांवरील दबाव कमी झाला आहे. इराणने आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेच्या निरीक्षकांना परत येऊ देण्याची तयारीही दर्शवली आहे.
खरंतर हा दिलासा आहे, तोडगा नाही. इराणला दुखावले गेले, पण बळाच्या जोरावर शरणागतीऐवजी वाटाघाटी झाल्या. त्याचा अणुकार्यक्रम अद्याप निकाली निघालेला नाही. त्याचा बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र कार्यक्रम अजूनही चिंतेचा विषय आहे. इस्रायलची सुरक्षेची चिंता कायम आहे. इराणची प्रादेशिक नेटवर्क्स अजूनही उद्ध्वस्त झालेली नाहीत.
जग गोंधळात आहे
युद्धामुळे जग अधिक सुरक्षित झालेले नाही. उलट ते अधिक अनिश्चित झाले आहे. यात शंका नाही की अमेरिका एक प्रचंड लष्करी शक्ती म्हणून अजूनही कायम आहे. ती हल्ला करू शकते, शिक्षा देऊ शकते आणि प्रतिबंध करू शकते. पण ते आपली इच्छा लादू शकत नाहीत. त्यांना अधिक कठोर मर्यादांमध्ये राहून काम करावं लागत आहे.
इराणने याचं कारण दाखवून दिलं. आपलं वर्चस्व टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांनी भौगोलिक परिस्थिती, क्षेपणास्त्रे, ड्रोन, हस्तक, ऊर्जेची कोंडी करणारी ठिकाणे आणि संघर्ष वाढण्याचा धोका यांचा वापर केला. या साधनांमुळे, गंभीर लष्करी आघात सहन करूनही इराणला वाटाघाटींच्या टेबलावर आपले महत्त्व टिकवून ठेवता आले. या नव्या सामरिक वातावरणात, केवळ अस्तित्व टिकवणे हेच एक प्रकारचे सामर्थ्य बनू शकते.
ऑपरेशन सिंदूर आणि तीच समस्या
ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान भारताला अशाच प्रकारच्या आव्हानाचा सामना करावा लागला. पहलगाम हल्ल्यानंतर, भारताने पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी तळांवर हल्ला केला. या कारवाईने गुप्तचर यंत्रणांची तयारी, राजकीय इच्छाशक्ती आणि पारंपरिक क्षमता दाखवून दिली. यातून हा संदेश गेला की, दहशतवादी तळ केवळ सीमेपलीकडे आहेत म्हणून ते संरक्षित राहणार नाहीत.
तरीही दहशतवाद्यांची पाकिस्तानने जबाबदारी स्वीकारली नाही. त्यांनी दहशतवादी व्यवस्था मोडून काढली नाही. उलट, त्यांनी नकार, प्रतिदावे आणि माहिती युद्धाचा मार्ग अवलंबला. शस्त्रसंधी लागू झाल्यावर, पाकिस्तानने टिकून राहण्यालाच प्रतिकार म्हणून सादर करून आपल्या देशांतर्गत भूमिकेचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न केला.
ऑपरेशन सिंदूरने शिक्षा साध्य केली, संपूर्ण सक्ती नाही. शिक्षेमुळे वेदना होतात. सक्तीमुळे वर्तन बदलते. पहिली गोष्ट हल्ल्यांनी करता येते. दुसऱ्यासाठी शत्रूला नवीन वास्तव स्वीकारावे लागते आणि भविष्यातील वर्तन बदलावे लागते.
विजयाचे राजकीय परिणाम वाईट का ठरतात?
लष्करी यशाचे राजकीय परिणाम अनेकदा वाईट का ठरतात, याची चार कारणे आहेत:
संघर्ष वाढण्याचा धोका कमकुवत प्रतिस्पर्ध्यांचे संरक्षण करतो. इराण अमेरिकेच्या बरोबरीचा नाही. पाकिस्तान भारताच्या बरोबरीचा नाही. तरीही, दोन्ही देश मोठ्या शक्तींविरुद्ध आपली किंमत वाढवू शकतात. इराण होर्मुझला धमकी देऊ शकतो आणि आपल्या हस्तकांना सक्रिय करू शकतो. पाकिस्तान अण्वस्त्र संकेत, दहशतवाद, तोफखाना आणि राजनैतिक धोक्याचा वापर करू शकतो.
नुसत्याच नॅरेटिव्ह युद्धामुळे रणांगणावरील परिणाम बोथट होतात. माहितीच्या पहिल्या चक्रात, अनेकदा पडताळलेल्या तथ्यांपेक्षा लोकांची धारणा अधिक प्रभावी ठरते. यामुळे नुकसान सोसल्यानंतरही, नुकसान झालेल्या पक्षाला आपल्या कथनाला आव्हान देण्याची संधी मिळते.
संकटात बाह्य घटकांचा प्रवेश - इराणच्या युद्धात अमेरिका, इस्रायल, आखाती देश, कतार, पाकिस्तान, ऊर्जा बाजारपेठा आणि जागतिक जहाज वाहतूक यांचा सहभाग होता. ऑपरेशन सिंदूरने देखील लक्ष वेधून घेतले कारण त्यात दोन अण्वस्त्रधारी शेजारी देश सामील होते. बाह्य दबावामुळे संघर्ष वाढणे टळू शकते, परंतु त्यामुळे लष्करी कारवाईचा राजकीय परिणामही कमी होऊ शकतो.
आर्थिक परस्परावलंबनामुळे युद्ध लवकर संपुष्टात आणण्यास भाग पडते. जगाला होर्मुझ पुन्हा सुरू व्हावा असे वाटत होते. तेल बाजारांना स्थिरता हवी होती. आखाती देशांना शांतता हवी होती. भारताला सुरक्षित ऊर्जा प्रवाहांची गरज होती. अगदी एका बलाढ्य शक्तीलाही निर्णायक निकाल लादण्यासाठी अमर्याद वेळ मिळू शकत नाही.
भारताने कोणते धडे शिकले पाहिजेत
- भारताने शांततेचा धडा घेऊ नये. लष्करी बळ आवश्यकच आहे. योग्य धडा हा आहे की, बळाचा संबंध एका अचूक राजकीय उद्दिष्टाशी जोडला गेला पाहिजे. जर उद्दिष्ट शिक्षा देणे असेल, तर लक्ष्ये चिथावणीशी दृश्य स्वरूपात जोडलेली असली पाहिजेत. दहशतवादी तळ, सूत्रधार, प्रक्षेपण तळ आणि नियंत्रण केंद्रे या उद्देशात बसतात.
- जर उद्दिष्ट प्रतिबंध असेल, तर कारवाईत स्पष्ट लक्ष्मणरेषा असल्या पाहिजेत. शत्रूला हे माहीत असलं पाहिजे की पुनरावृत्तीमुळे अधिक मोठी किंमत मोजावी लागेल. जर उद्दिष्ट व्यत्यय आणणे असेल, तर प्रतिकात्मक लक्ष्ये कमी उपयुक्त ठरतात. दारुगोळ्याचे साठे, ड्रोन प्रक्षेपण स्थळे, दळणवळण केंद्रे, रसद केंद्रे आणि प्रशिक्षण पायाभूत सुविधा अधिक महत्त्वाच्या ठरतात.
- जर उद्दिष्ट वाढत्या तणावावर वर्चस्व मिळवणे असेल, तर भारताने पहिले पाऊल उचलण्यापूर्वी दुसऱ्या पावलाची तयारी केली पाहिजे. हवाई संरक्षण, सायबर सज्जता, सागरी स्थिती, राखीव लक्ष्ये आणि मुत्सद्देगिरी यांच्यात समन्वय असणे आवश्यक आहे.
- जर आंतरराष्ट्रीय संदेश देणे हे उद्दिष्ट असेल, तर कारवाई न्याय्य, मर्यादित आणि प्रमाणशीर वाटली पाहिजे. पुरावे त्वरित प्रसिद्ध केले पाहिजेत. संदेशन शिस्तबद्ध असले पाहिजे. जर दीर्घकालीन वर्तणुकीत बदल घडवण्याचे उद्दिष्ट असेल, तर एकच हल्ला पुरेसा ठरणार नाही. त्यासाठी वारंवार होणारा खर्च, गुप्त माहिती उघड करणे, आर्थिक दबाव, सीमा नियंत्रण, राजनैतिक एकाकीपणा आणि सातत्यपूर्ण कथानक व्यवस्थापन यांची आवश्यकता असेल.
भारताने काय केले पाहिजे?
भारताने सीमेपलीकडील दहशतवादी पायाभूत सुविधांना शिक्षा करण्याची क्षमता कायम ठेवली पाहिजे. तसंच, लष्करी, राजनैतिक, सायबर, गुप्त आणि आर्थिक क्षेत्रांमध्ये संघर्ष वाढवण्याचे अधिक व्यापक मार्ग तयार केले पाहिजेत. असे करण्यासाठी, भारताने गुप्त माहितीचे संकलन, देवाणघेवाण आणि प्रक्रिया अधिक मजबूत केली पाहिजे. दहशतवादी कारवाया, क्षेपणास्त्रांची हालचाल, ड्रोनची तयारी, आर्थिक प्रवाह, माध्यमांतील मोहिमा आणि राजनैतिक संकेत हे वेगवेगळे भाग नाहीत.
हे सर्व एकमेकांशी जोडलेले घटक आहेत. त्यांचे मूल्य त्यांना योग्य संदर्भात मांडण्यात, संदर्भाशी जोडण्यात आणि उपयुक्त मूल्यांकनात रूपांतरित करण्यात आहे. येथेच सॉफ्टवेअर आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्लेषकांना नमुने शोधून, विसंगती दर्शवून आणि कमांडरांना परिस्थितीची अधिक चांगली जाणीव करून देण्यास मदत करू शकतात.
माहितीची प्रचंड भूक असलेल्या सोशल मीडियाच्या वातावरणात, भारताने विश्वसनीय, पुराव्यावर आधारित माहिती त्वरीत सार्वजनिक केली पाहिजे. एकदा शस्त्रे नियोजित लक्ष्यांवर पडली की, कथानकाची लढाई सुरू होते. हल्ल्यानंतरच्या नुकसानीच्या मूल्यांकनात काय लक्ष्यभेद झाला आणि काय नष्ट झाले हे दिसले पाहिजे. सार्वजनिक संदेशाव्यतिरिक्त, हे राजनैतिक माहिती आणि पुढील लष्करी निर्णयालाही आधार देईल.
याव्यतिरिक्त, पाकिस्तानची इराण-संबंधित राजनैतिकता आणि आखाती संरक्षण संबंध त्याला एक व्यापक व्यासपीठ देतात. चीन हा आणखी एक घटक आहे. जर चीनने पाकिस्तानला गुप्त माहिती, उपकरणे, राजनैतिक पाठिंबा किंवा तांत्रिक मदत पुरवली, तर भविष्यातील भारत-पाकिस्तान संकटांना द्विपक्षीय म्हणून पाहिले जाऊ शकत नाही.
भविष्यातील कसोटी ही नसेल की कोणी अधिक जोरदार हल्ला केला. तर ती असेल की कोणी बळाचे राजकीय परिणामात रूपांतर केले. यातून मिळणारा धडा हा आहे की बळाचा वापर राजकीय स्पष्टतेने केला पाहिजे. प्रत्येक हल्ल्याचे एक निश्चित उद्दिष्ट, संघर्ष वाढवण्याची तयार योजना, विश्वसनीय पुरावे आणि हल्ल्यानंतरच्या कथानकाची योजना असली पाहिजे.
ऑपरेशन सिंदूरने भारताची शिक्षा देण्याची क्षमता दाखवून दिली. पुढील कसोटी ही आहे की अशा शिक्षेचे प्रतिबंध, व्यत्यय आणि दीर्घकालीन वर्तणुकीतील बदलात रूपांतर करणे. भविष्यातील कसोटी ही नसेल की कोणी अधिक जोर लावला. तर ती असेल की कोणी बळाचे राजकीय परिणामात रूपांतर केले.
(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मते आणि दिलेली तथ्ये लेखकाची वैयक्तिक आहेत. येथे मांडलेली तथ्ये आणि मते यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)