इंदूरमधील दुर्घटना ही संपूर्ण देशासाठी धोक्याची घंटा; 'पाण्याचं भविष्य' धोक्यात आहे का? जाणून घ्या तज्ज्ञांकडून...
इंदूर शहर आपल्या प्राथमिक पाण्याच्या गरजांसाठी 80 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नर्मदा नदीवर अवलंबून आहे.
Published : January 11, 2026 at 7:27 PM IST
एकेकाळी भारतातील सर्वात स्वच्छ शहर म्हणून ओळखले जाणारे इंदूर अलिकडेच दूषित पाण्याच्या संकटामुळं सध्या चर्चेत आलं आहे. कारण, दूषित पाण्यामुळं 15 जणांचा मृत्यू झाला आणि शेकडो लोक रुग्णालयात दाखल झाले. येथील लोकांना अतिसार आणि उलट्यांचा त्रास झाला. हा त्रास प्रामुख्यानं पायाभूत सुविधांच्या बिघाडामुळं झाला. जो म्हणजे सांडपाणी पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यात मिसळलं होतं. दरम्यान, इंदूर शहर आपल्या प्राथमिक पाण्याच्या गरजांसाठी 80 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नर्मदा नदीवर अवलंबून आहे. महापालिकेच्या पाइपलाइनद्वारे पाणी आणलं जातं आणि एक दिवसाआड घरांना पुरवलं जातं. हा एक मोठा उपक्रम आहे, ज्यामुळं महापालिकेला दरमहा वीज बिलांमध्ये अंदाजे 25 कोटी रुपये खर्च येतो.
एक महत्त्वाचा प्रश्न उद्भवतो की, स्थानिक पातळीवर पाणी उपलब्ध असताना, इंदूर इतक्या लांबून पाणी का आणते? 1990 च्या दशकाच्या सुरुवातीला सुरू झालेल्या वेगवान शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरणामुळे शहराचे ऐतिहासिक जलस्रोत—खान आणि सरस्वती नद्या—अत्यंत अपुऱ्या आणि मोठ्या प्रमाणात प्रदूषित झाल्यामुळं इंदूर शहराला नर्मदा नदीकडे वळावं लागलं. या स्थानिक नद्या आता उन्हाळ्यात कोरड्या पडतात आणि शहराची सतत वाढती मागणी पूर्ण करू शकत नाहीत. परिणामी, बारमाही नर्मदा नदीचं पाणी घेणं हा जल सुरक्षेसाठी एक आवश्यक, जरी गुंतागुंतीचा असला तरी, अभियांत्रिकी पर्याय बनला आहे.
या दूषित पाण्याच्या संकटानं एक अपयश उघड केलं आहे. दूषितता केवळ पाईपद्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या पाण्यापुरती मर्यादित नाही, तर संपूर्ण पाणी प्रणालीला - पृष्ठभागावरील पाणी (नद्या) आणि भूजल दोन्हीला - नुकसान पोहोचवले आहे. ही समस्या केवळ इंदूरपुरती मर्यादित नाही. ती देशाच्या विविध भागांमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात गंभीर असलेल्या बिघडणाऱ्या पाणी प्रणालींचा देशभरातील भार प्रतिबिंबित करते.
शहरी लोकसंख्या वाढीमध्ये भारत 2050 पर्यंत जगात आघाडीवर राहण्याचा अंदाज आहे. 1901 मध्ये फक्त 38 टक्के असलेली देशाची शहरी लोकसंख्या 2017 पर्यंत जवळजवळ 38 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. या अथक शहरीकरणामुळं आधीच ताणतणावात असलेल्या जलस्रोतांवर प्रचंड दबाव निर्माण झाला आहे. हवामान बदलाची अनिश्चितता ही परिस्थिती आणखी बिकट करत आहे. कृषी उत्पादकता कमी करत आहे आणि मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या शहरी भागात वळवत आहे, ज्यामुळं आधीच ताणतणावात असलेल्या पाणी प्रणालींवर निर्भरता वाढत आहे.
गेल्या अनेक दशकांपासून, भारताचे भूजल कमी होत आहे, ज्याचं मुख्य कारण जास्त उपसा आणि कमी होणारा पाऊस आहे. हरित क्रांतीपासून, भातासारख्या अधिक पाणी लागणाऱ्या पिकांसाठी भूजल हा सिंचनाचा मुख्य आधार राहिला आहे, परंतु हे यश खतांचा (Fertilisers) अतिरेकी वापर आणि जलसाठ्यांचे (Aquifers) बेपर्वा शोषण यावर अवलंबून आहे. गोड्या पाण्याचा (freshwater) सर्वात मोठा उपभोक्ता असलेल्या शेतीमुळं गंगा-यमुना मैदानी प्रदेशातील भूजल पातळी दरवर्षी 4 सेंटीमीटरनं खाली गेली आहे.
नासाचे संशोधक मॅथ्यू रोडेल यांच्या मते, एकट्या उत्तर भारतात दरवर्षी 19.2 गिगाटन भूजल कमी होते. भारत दरवर्षी 75 अब्ज घनमीटर भूजल काढतो - जे जगातील एकूण पाण्याच्या एक तृतीयांश आहे. सर्वात जास्त पाण्याची कमतरता पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि बंगाल सारख्या कृषी क्षेत्रांमध्ये आहे. या असंतुलनाचे परिणाम भयंकर आहेत.
2030 पर्यंत 40 टक्के भारतीयांना पिण्याचं पाणी मिळणार नाही, असा नीती आयोगाचा (NITI Aayog) अंदाज आहे. तसंच आयोगानं इशारा दिला आहे की, प्रमुख शहरांमधील जलसाठे (Aquifers) पूर्णपणे कमी होण्याच्या मार्गावर आहेत. अशा पाण्याच्या कमतरतेमुळं अन्न पुरवठ्याला धोका निर्माण होऊ शकतो, ज्यामुळं गगनाला भिडणाऱ्या किमती आणि सामाजिक अशांतता निर्माण होण्याची शक्यता आहे. धोरणात्मक अपयशांमुळं हे संकट आणखी वाढत आहे, ज्यामध्ये अनियंत्रित वीज अनुदानांचा समावेश आहे, जे पाणी संवर्धनाला प्रोत्साहन देण्याऐवजी जास्त पंपिंगला प्रोत्साहन देते.
पाण्याची गुणवत्ता देखील लक्षणीयरीत्या खालावली आहे. जागतिक पाणी गुणवत्ता निर्देशांकात (Global Water Quality Index) भारत 122 देशांपैकी 120 व्या क्रमांकावर आहे. पाण्यातील हे प्रदूषण नैसर्गिक आणि मानवी दोन्ही कारणांमुळं होतं. फ्लोराईड विषबाधा ही ओडिशात एक मोठी समस्या आहे. आर्सेनिक हा बंगाल बेसिनमध्ये एक विषारी पदार्थ आहे, जो सिंचनाद्वारे अन्नसाखळीत प्रवेश करतो. राजस्थान आणि दिल्लीतील अलिकडच्या अभ्यासातून फ्लोराईड, नायट्रेट आणि युरेनियम दूषिततेचे व्यापक प्रमाण उघड झाले आहे.
2025 च्या अहवालानुसार, दिल्लीच्या 13 ते 15 टक्के भूजल नमुन्यांमध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) मर्यादेपेक्षा जास्त युरेनियमची पातळी आढळली आहे, ज्यामुळं कर्करोग आणि मूत्रपिंडाच्या आजाराचा गंभीर धोका निर्माण होतो. पाणीटंचाई आणि प्रदूषण या दुहेरी संकटाला तोंड देण्यासाठी आपल्या तांत्रिक क्षमता अत्यंत अपुरी आहेत. बहुतेक मोठ्या शहरांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प नाहीत. अनेक मोठ्या शहरांमध्ये पिण्याचे पाणी पाण्याच्या टँकरद्वारे पुरवलं जातं. कारण पूर्वीचे जलस्रोत आटले आहेत. देशभरातील या टँकरची स्थिती अत्यंत अस्वच्छ आहे. केंद्र सरकार पाणी वितरण टँकरसाठी 304-ग्रेड स्टीलचा वापर करण्यास का सक्ती करू शकत नाही?
दुष्काळ आणि प्रदूषण या दुहेरी संकटाचा सामना करण्याची तांत्रिक क्षमता अत्यंत अपुरी आहे. बहुतेक मोठ्या शहरांमध्ये पुरेसे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प नाहीत. एक मूलभूत प्रश्न कायम आहे: जल जीवनसारख्या मोहिमांवर प्रचंड सरकारी खर्च करूनही, या समस्या का पसरत आहेत आणि अधिक गंभीर का होत आहेत?
एक मूलभूत प्रश्न कायम आहे : जल जीवनसारख्या मोहिमांवर प्रचंड सरकारी खर्च करूनही, या समस्या का पसरत आहेत आणि अधिक गंभीर का होत आहेत? इंदूर दुर्घटना ही अपवाद नाही, तर जल प्रशासनातील राष्ट्रीय अपयशाचं लक्षण आहे. संकटाच्या तीव्रतेला तोंड देण्यासाठी व्यवस्थापनात सुधारणा न केल्यास, भविष्यात परिस्थिती आणखी भयानक होऊ शकते, असा हा एक स्पष्ट इशारा आहे.
भव्य उपाय
भारतातील जलसंकटावर प्रस्तावित उपाय म्हणून मोठ्या प्रमाणात तांत्रिक सुधारणांचे मॉडेल बरेच लोकप्रिय झाले आहे. सरकार प्रमुख नद्यांना जोडण्याच्या संकल्पनेला प्रोत्साहन देत आहे. हे भू-अभियांत्रिकी एक प्रकारचं आहे. ज्यामध्ये पाण्याची कमतरता कमी करण्यासाठी खोऱ्यांमध्ये पाणी हस्तांतरित करणं समाविष्ट आहे. याचे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे भारतातील पहिला मोठा, वीज-संचलित नदी-जोडणी प्रकल्प, ज्यामुळं 2016 च्या उज्जैन महाकुंभासाठी जवळजवळ कोरडी पडलेल्या शिप्रा नदीला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी नर्मदा नदीतून पाणी पंप करण्यात आलं होतं. 432 कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पामुळं 350 मीटर उंचीवर पाणी नेलं आणि मोठ्या पंपिंग स्टेशनचा वापर करून ते 50 किलोमीटरपर्यंत वळवलं. यामुळं आता एक आदर्श निर्माण झाला आहे, ज्याच्या अनुषंगानं पुढील कुंभमेळा 2028 मध्ये उज्जैन इथं होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, 'अतिरिक्त' नद्यांना 'पाण्याची कमतरता असलेल्या' नद्यांशी जोडण्याची ही भव्य संकल्पना मुळातच सदोष आहे. ती प्रचंड पर्यावरणीय खर्चाकडे दुर्लक्ष करते आणि नद्या व त्यांच्या महत्त्वाच्या त्रिभुज प्रदेशांच्या पर्यावरणीय मृत्यूचा धोका निर्माण करते. गोड्या पाण्याचे मार्ग बदलल्यामुळं, हे प्रकल्प समुद्रातून होणाऱ्या खारट पाण्याच्या घुसखोरीला संतुलित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रवाहापासून त्रिभुज प्रदेशांना वंचित ठेवतात, ज्यामुळं संबंधित परिसंस्थांचा विनाश होतो.
धोरणकर्ते एका महत्त्वाच्या जलशास्त्रीय सत्याकडे दुर्लक्ष करतात. नदीतील कोणतेही "अतिरिक्त" पाणी वाया जात नाही. "समुद्रात पाणी वाया जाण्यापासून रोखणे" यासारखे साधे गणितीय युक्तिवाद नदीच्या खोऱ्यातील जटिल पर्यावरणीय कार्यांकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करतात. या प्रकल्पांचे समर्थक नदीला एकात्मिक प्रणाली म्हणून पाहण्यात अपयशी ठरतात, जी तिच्या उगमापासून ते समुद्राला भेटणाऱ्या डेल्टा मैदानांपर्यंत एकमेकांशी जोडलेली असते.
धोरणकर्ते एका महत्त्वाच्या जलशास्त्रीय सत्याकडे दुर्लक्ष करतात : कोणत्याही नदीतील 'अतिरिक्त' पाणी निरुपयोगी नसते. 'समुद्रात पाणी वाया जाण्यापासून रोखणे' यासारखे साधे गणितीय युक्तिवाद नदीच्या खोऱ्यातील जटिल पर्यावरणीय कार्यांकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करतात. या प्रकल्पांचे समर्थक नदीकडे, तिच्या उगमापासून ते समुद्राला मिळणाऱ्या त्रिभुज प्रदेशापर्यंतच्या पर्यावरणीय अधिवासांची एक एकात्मिक प्रणाली म्हणून पाहण्यात अयशस्वी ठरतात. त्याचे परिणाम आधीच स्पष्टपणे दिसून येत आहेत. सरदार सरोवर धरण पूर्ण झाल्यापासून नर्मदा नदीच्या खालच्या प्रवाहाची स्थिती हा एक आधुनिक, बोधप्रद उदाहरण म्हणून समोर येत आहे, जे अशा हस्तक्षेपांचे गंभीर आणि अनेकदा अपरिवर्तनीय परिणाम दर्शवते.
भारतातील पाणी संकट नियंत्रणाबाहेर जात आहे, याचं मुख्य कारण म्हणजे खराब पर्यावरणीय प्रशासन, अपुरे कायदे आणि पद्धतशीर भ्रष्टाचार आहे. या संकटाकडे भारताच्या व्यापक "पाणी आणीबाणी" च्या संदर्भात पाहिलं पाहिजं. ही एक गंभीर प्रदूषण आणि घाणीनं परिभाषित केलेली समस्या आहे. असं असूनही, सर्व नदी खोऱ्यांमध्ये पर्यावरणीय उपायांकडे सातत्यानं दुर्लक्ष केलं जातं. ही बिघडणारी परिस्थिती उलट करण्यासाठी, 'पाणलोट व्यवस्थापन' आणि स्थानिक सहभागावर आधारित समग्र आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन स्वीकारणारे नवीन राष्ट्रीय जल धोरण आवश्यक आहे.
या धोरणात खालील गोष्टींना प्राधान्य दिलं पाहिजे :
- स्थानिक आणि वैज्ञानिक कौशल्यांचं संयोजन : अशी एक सहभागात्मक कार्यप्रणाली स्थापित करा, जिथं जलशास्त्रज्ञ, अभियंते आणि जीवशास्त्रज्ञ स्थानिक नागरिकांसोबत जलचक्राचे निरीक्षण आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी काम करतील.
- भूजल प्रणालींचे पुनरुज्जीवन : नैसर्गिक वनस्पती वाढविण्यासाठी भू-वापर नियमांमध्ये बदल केले पाहिजेत आणि भूजल पुनर्भरण सुधारण्यासाठी वनक्षेत्रात सघन वृक्षारोपण वाढवावे. याव्यतिरिक्त, विशेष पुनर्भरण संरचना बांधल्या पाहिजेत आणि अतिशोषण भरून काढण्यासाठी पाणी काढण्याच्या प्रक्रिया वैज्ञानिकदृष्ट्या व्यवस्थापित केल्या पाहिजेत.
- मजबूत प्रशासन यंत्रणा स्थापन करा : नदी संवर्धन निधी तयार करा आणि तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली समुदायाच्या नेतृत्वाखालील पुनर्भरण उपक्रम सुरू करा. पाण्याच्या वापराचे नियमन करणाऱ्या प्रभावी जलस्रोत व्यवस्थापन योजना विकसित करा आणि कार्यक्षम सिंचन धोरणे विकसित करण्यात शेतकऱ्यांना सक्रियपणे सहभागी करा.
- सांडपाणी पुनर्वापराला प्रोत्साहन द्या : सरकारनं सांडपाणी/सांडपाणी प्रक्रिया आणि पुनर्वापर करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात, नाविन्यपूर्ण कार्यक्रम विकसित केले पाहिजेत, जे सध्या नियंत्रणं आणि पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळं वाया जात आहे.
या समन्वित प्रयत्नांची कार्यक्षम आणि वेळेवर अंमलबजावणी न केल्यास, भारताचे पाण्याचे भविष्य आणि त्यासोबतच देशाची अन्न सुरक्षा, सार्वजनिक आरोग्य आणि सामाजिक स्थिरता अत्यंत अंधकारमय राहील.
(Disclaimer : या लेखातील तथ्ये आणि व्यक्त केलेली मते ही लेखकाची वैयक्तिक आहेत. त्यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)