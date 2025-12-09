इंडिगो संकट - भारतीय आकाश आणि अर्थव्यवस्थेला ओलीस ठेवण्यापासून रोखण्यासाठी मक्तेदारी संपवा
अलिकडच्याच इंडिगो संकटानं संपूर्ण देश वेठिस धरल्याची परिस्थिती निर्माण झाली. त्यावरुन धडा घेतला पाहिजे. यासंदर्भात सी आर सुकुमार यांचा लेख.
Published : December 9, 2025 at 3:43 PM IST
सी. आर. सुकुमार
इंडिगोचा डिसेंबर २०२५ चा गोंधळ हा केवळ "तांत्रिक समस्या" नाही तर एक इशारा आहे, भारतानं एका खासगी विमान कंपनीला इतकं मोठं होऊ दिलं आहे की, जेव्हा ती अडखळते तेव्हा संपूर्ण देशाला त्रास सहन करावा लागतो. यामुळे सरकारनं नियमांची पुनर्रचना करावी जेणेकरून कोणतीही कंपनी जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या राष्ट्रात प्रवाशांच्या वेळेशी, पैशाशी आणि सुरक्षिततेशी खेळू शकणार नाही.
इंडिगो थांबली आणि भारतही अडखळला - या महिन्याच्या सुरुवातीला, इंडिगोनं काही दिवसांतच मोठ्या संख्येनं उड्डाणे रद्द केली आणि बहुतांश उड्डाणांना विलंब केला, ज्यामुळे लाखो प्रवासी विमानतळांवर अडकले. कौटुंबिक कार्यक्रम, वैद्यकीय भेटी, व्यवसाय बैठका आणि अगदी काहींच्या परीक्षाही चुकल्या. याचं मुख्य कारण सांगितलं जातंय ते म्हणजे नवीन पायलट विश्रांती नियम, इंडिगोचे कडक वेळापत्रक, अत्यंत कमी क्षमता आणि काही विमानांवर चालू असलेले सॉफ्टवेअर काम यांच्यातील संघर्ष.
इंडिगो भारतातील सर्व देशांतर्गत विमान कंपन्यांपैकी निम्म्याहून अधिक प्रवासी वाहतूक करत असल्याने, इतर विमान कंपन्या त्यांची उड्डाणे रद्द करण्यात आली तेव्हा गर्दी सहन करण्यास खूपच लहान होत्या. त्यामुळेच अनेक मार्गांवर विमानभाडे प्रचंड वाढले आणि सामान्य प्रवाशांना हे जाणवलं की जर इंडिगो विमान उड्डाण करू शकले नाही तर त्यांच्याकडे पर्याय नाही.
हे संकट खरोखर काय दर्शवते - वर्षानुवर्षे, भारताची विमान वाहतूक कहाणी मोठी स्वप्ने आणि अचानक अडचणींच्या दरम्यान फिरत आहे. अनेक विमान कंपन्या बंद पडल्या आहेत किंवा दिवाळखोरीत निघाल्या आहेत, ज्यामुळे कमी कंपन्या शिल्लक आहेत आणि इंडिगोला अधिकाधिक बाजारपेठेची ताकद मिळाली आहे. इंडिगोने एक साधं, कमी किमतीचं, उच्च-कार्यक्षमतेचं मॉडेल चालवून व्यवसाय वाढ केली. त्याच प्रकारची विमाने, खूप जास्त दैनंदिन वापर, कडक क्रू नियोजन. परंतु नियम बदलले किंवा गोष्टी चुकल्या तेव्हा यामुळे जवळजवळ कोणतीही सुरक्षा उरली नाही.
त्याच वेळी, देशाने वैमानिकांना प्रशिक्षण देण्यात, मजबूत विमानतळ प्रणाली तयार करण्यात आणि धुके, तांत्रिक समस्या किंवा नवीन सुरक्षा नियमांसारख्या वाईट दिवसांसाठी नियोजन करण्यात पुरेशी गुंतवणूक केलेली नाही. परिणामी एक नाजूक प्रणाली निर्माण होते जिथे एका कंपनीची चूक किंवा चुकीचा निर्णय संपूर्ण नेटवर्कची दाणादाण उडवून टाकू शकतो.
सरकारची पहिली प्रतिक्रिया : इंडिगो संकटामुळे आलेली परिस्थिती शांत करण्यासाठी, सरकारने नवीन पायलट-ड्युटी आणि विश्रांती नियमांचे काही भाग तात्पुरत्या काळासाठी शिथिल केले आणि खराब नियोजनासाठी एअरलाइनवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. अचानक भाडेवाढीवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला आणि उड्डाणे रद्द झाल्यानं प्रभावित प्रवाशांना परतफेड आणि मदत करण्याचे त्यांचे कर्तव्य एअरलाइन्सना लक्षात आणून दिले आठवून दिले. परंतु एअरलाइन्सच्या दबावाखाली पायलट विश्रांती नियम मागे घेणे किंवा कमकुवत करणे यातून चुकीचा संदेश जातो. मोठ्या कंपन्या अडचणीत असताना सुरक्षा नियम शीथिल केले जाऊ शकतात. पायलट संस्थांनी आधीच इशारा दिला आहे की जास्त कामाचे तास आणि कमी विश्रांती थकवा येण्याचा धोका वाढवते, ज्याचा थेट हवेतील प्रवाशांच्या सुरक्षिततेवर परिणाम होतो.
आता काय केले पाहिजे - या सगळ्यातून धडा घेऊन आता तत्काळ, प्रवाशांचे संरक्षण करण्यावर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. एका एअरलाइनच्या व्यवसाय मॉडेलला वाचवणनं थांबवलं पाहिजे. तीन पावलं तातडीने टाकली पाहिजेत :
● स्पष्ट, स्वयंचलित परतफेड आणि भरपाई : जेव्हा एअरलाइनच्या चुकीमुळे उड्डाणे रद्द केली जातात किंवा खूप उशीर होतो, तेव्हा प्रवाशांना काउंटर किंवा कॉल सेंटरवर भांडणे किंवा भीक न मागता स्वयंचलितपणे पूर्ण परतफेड आणि निश्चित भरपाई मिळावी.
● मोठ्या प्रमाणात व्यत्यय आल्यास संकटकालीन योजना : जेव्हा जेव्हा एका दिवसात एका विशिष्ट पातळीपेक्षा जास्त विमान उड्डाणे रद्द होतात, तेव्हा एक मानक "आणीबाणी कोड" सुरू झाला पाहिजे - प्रमुख मार्गांवर तात्पुरती भाडे मर्यादा, इतर विमान कंपन्यांना उड्डाणे करण्यासाठी जलद मंजुरी आणि प्रभावित प्रवाशांना पुन्हा बुकिंग करण्यासाठी एअरलाइन्समध्ये सक्तीचे सहकार्य झाले पाहिजे.
● सोयीसाठी सुरक्षिततेला फाटा देऊ नये : पायलट विश्रांती आणि कर्तव्यात कोणतीही शिथिलता नियम किमान परिभाषित आणि काटेकोरपणे कालबद्ध अंमलबजावणीकरता असले पाहिजेत आणि नेहमी स्वतंत्र तज्ञ गटाद्वारे पुनरावलोकन केले पाहिजे जे केवळ सुरक्षितता पाहते, नफा नाही.
● मध्यम-मुदतीचे बदल : मक्तेदारीचा धोका कमी करण्याची गरज आहे. पुढील 2-5 वर्षांत, सरकारने कोणत्याही एकाच एअरलाइनचे "अपयशी होण्यासाठी खूप मोठे" होण्याचा धोका कमी केला पाहिजे. व्यग्र मार्ग आणि मोठ्या विमानतळांसाठी, नियामकांनी एक एअरलाइन किती क्षमता नियंत्रित करते यावर लक्ष ठेवले पाहिजे आणि बहुतेक प्राइम टाइम स्लॉटवर कब्जा करण्यापासून रोखले पाहिजे. यामुळे लहान आणि नवीन विमान कंपन्यांना चांगली संधी मिळेल.
● "प्रणालीगतदृष्ट्या महत्त्वाच्या" विमान कंपन्यांसाठी अतिरिक्त नियम : एकदा एखाद्या विमान कंपनीने विशिष्ट राष्ट्रीय किंवा मार्गानुसार वाटा ओलांडला की, तिने कठोर नियमांचे पालन केले पाहिजे : अधिक पायलट आणि विमाने, नवीन वेळापत्रकांसाठी मजबूत ताण चाचण्या आणि नियमांमधील बदल किंवा अचानक येणारे धक्के हाताळू शकते की नाही याची नियमित तपासणी करावी.
सशक्त प्रवासी हक्क कायदा : भारताला केवळ मार्गदर्शक तत्त्वेच नव्हे तर स्पष्ट, सोप्या प्रवासी हक्क कायद्याची आवश्यकता आहे, जेणेकरून प्रवाशांना कळेल की त्यांना काय हवे आहे आणि जेव्हा एअरलाइन्स काम करण्यात अयशस्वी होतात तेव्हा त्यांना ऑनलाइन जलद उपाय मिळू शकतात.
दीर्घकालीन अजेंडा काय असावा : विमान प्रवासात लवचिकता निर्माण करावी, फक्त कमी खर्चात नाही दीर्घकाळात, विमान वाहतूक धोरण भारताच्या आर्थिक महत्त्वाकांक्षा आणि भौगोलिक आकाराशी जुळले पाहिजे.
राष्ट्रीय क्षमता योजना : विमानतळ विस्तार, हवाई वाहतूक नियंत्रण सुधारणा, विमान ताफ्याची वाढ आणि पायलट प्रशिक्षण हे एकत्रितपणे नियोजित केले पाहिजे, भविष्यातील मागणीचे वास्तववादी अंदाज घेऊन, प्रत्येक भागानं एकाकीपणे काम करण्याऐवजी एकत्रित विचाराने काम करावं लागेल.
लोकांमध्ये गुंतवणूक करा : देशाला अधिक प्रशिक्षित पायलट, अभियंते आणि ग्राउंड स्टाफची आवश्यकता आहे. यासाठी अधिक प्रशिक्षण संस्थांची आवश्यकता आहे, आशियाई शिक्षण कर्ज आणि कडक गुणवत्ता मानके निर्माण झाली पाहिजेत, जेणेकरून सुरक्षिततेशी कधीही तडजोड केली जाणार नाही.
● स्वतंत्र सुरक्षा आणि लवचिकता संस्था : स्वतंत्र संस्थेच्या माध्यातून थकवा, वेळापत्रक, चुकत असलेल्या गोष्टी आणि मोठे व्यत्यय यांचा सतत अभ्यास करावा आणि एखादी दुर्घटना घडण्यापूर्वी नियमितपणे नियम अपडेट करावेत.
भारताचे सध्याचे हवाई प्रवासी नियम, प्रामुख्याने १९३४ च्या विमान कायदा आणि डीजीसीए मार्गदर्शक तत्वांनुसार, विमान कंपन्यांना विलंब आणि विमान रद्द करण्यासाठी २०,००० रुपयांपर्यंत परतफेड, पर्यायी उड्डाणे किंवा भरपाई देण्याची आवश्यकता आहे. परंतु ही कमकुवत मार्गदर्शक तत्वे आहेत, ज्याला कायदेशीर आधार नाही. त्यामुळे विमान कंपन्या अनेकदा दुर्लक्ष करतात—जसे अलिकडच्या इंडिगो संकटात दिसून आले आहे जिथे क्रूच्या कमतरतेमुळे १,००० हून अधिक उड्डाणे रद्द करण्यात आली, तिकिटांच्या किमती वाढल्या असताना हजारो लोक जलद परतफेड किंवा मदतीशिवाय अडकले.
आम्हाला जबरदस्त अनिवार्य दंड, जलद ऑनलाइन तक्रार निवारण आणि अशा वारंवार होणाऱ्या त्रुटींपासून सामान्य प्रवाशांचे संरक्षण करण्यासाठी विशेष प्रवासी प्राधिकरणासह कठोर कायदे आवश्यक आहेत. जर या संकटाला फक्त एका विमान कंपनीसाठी वाईट आठवडा म्हणून पाहिले गेले, तर भारत यातून काहीही शिकणार नाही आणि पुढचा धक्का बसल्यावर तीच चूक पुन्हा करेल.
नुकत्याच आलेल्या इंडिगो संकटाला एक उदाहरण म्हणून पाहिलं गेलं, तर देश अशी विमान वाहतूक व्यवस्था निर्माण करू शकतो जिथे प्रवाशांचा आदर केला जाईल, सुरक्षिततेवर तडजोड करता येणार नाही आणि कोणतीही एक खासगी कंपनी आकाशाला - आणि अर्थव्यवस्थेला - ओलिस ठेवू शकत नाही.
ज्या अर्थव्यवस्थेला जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनायचे आहे ती आपले आकाश जुगाड, शेवटच्या क्षणी सवलती आणि खासगी मक्तेदारींना - अपरिहार्य तारणहार म्हणून वागवण्याच्या तर्कावर चालवू शकत नाही. इंडिगोच्या अपयशाला पायाभूत सुविधा प्रशासनातील एक संवैधानिक क्षण मानले पाहिजे : एक आठवण करून देणारे की आवश्यक नेटवर्क उद्योगांची रचना केवळ खर्च कार्यक्षमता आणि अल्पकालीन वाढीच्या मापदंडांऐवजी लवचिकता, अनावश्यकता आणि निष्पक्षतेसाठी केली पाहिजे.
जर सरकारने या संकटाचा वापर सुरक्षितता-प्रथम, प्रवासी-केंद्रित आणि स्पर्धा-अनुकूल विमान वाहतूक परिसंस्था तयार करण्यासाठी केला पाहिजे. तरच भारत आर्थिक महत्त्वाकांक्षेला पात्र असलेली हवाई वाहतूक प्रणाली घेऊन उदयास येऊ शकतो. वरवरची मलमपट्टी केली तर पुढची अशीच परिस्थिती लाखो लोकांसाठी अधिक जोरात आणि खूपच महागडा फटका असेल ज्यांना आज इंडिगोच्या अटींवर उड्डाण करण्याशिवाय पर्याय नाही.
(टीप - लेखक द इकॉनॉमिक टाईम्सचे माजी वरिष्ठ संपादक आहेत आणि तेलंगाणा उच्च न्यायालयात वकील म्हणून प्रॅक्टिस करत आहेत. या लेखातील तथ्ये आणि मते लेखकाची वैयक्तिक आहेत. त्यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)
हेही वाचा...