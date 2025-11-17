नव्या जमान्यात भारतातील संशोधन प्रकाशने एका महत्त्वपूर्ण टप्प्यावर; सविस्तरपणे जाणून घ्या प्रत्येक पैलू
संशोधन क्षेत्रातील कामगिरीत भारत जागतिक स्तरावर तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. परंतु गुणवत्तेपेक्षा प्रमाणावर जास्त लक्ष केंद्रित केल्याने संशोधनाची अखंडता आणि नाविन्य धोक्यात येते.
भारताची संशोधन परिसंस्था एका नाजूक वळणावर आहे. संशोधन प्रकाशनांच्या संख्येच्या बाबतीत देश आता जागतिक स्तरावर तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. ही एक उल्लेखनीय कामगिरी आहे आणि उच्च शिक्षण तसंच संशोधन आणि विकासात वाढत्या सहभागाचे लक्षण आहे. मात्र, या मोठ्या आकडेवारीमागे एक अस्वस्थ करणारे सत्य देखील लपलेले आहे. संख्यात्मक वाढीच्या मागे लागून गुणवत्तेला ग्रहण लागलं आहे. संस्थात्मक आणि नियामक प्रोत्साहनांमुळे शोध प्रबंध प्रकाशित करण्याच्या वाढत्या दबावामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात विकृती निर्माण झाली आहे.
परिणामी, अशा पेपर्सचा प्रसार झाला आहे जे कदाचित संख्यात्मक लक्ष्ये पूर्ण करू शकतील. परंतु ज्ञान किंवा नवोपक्रमाच्या प्रगतीत फारसे योगदान देत नाहीत. खऱ्या जागतिक संशोधन शक्ती म्हणून उदयास येण्यासाठी, भारताने संशोधन अखंडता निश्चित करणे आणि दर्जेदार प्रकाशन संधींमध्ये समान प्रवेश सक्षम करणे या दुहेरी आव्हानांना तोंड द्यावे लागेल.
खुल्या प्रवेश प्रकाशनाच्या व्यावसायिक गतिशीलतेमुळे ही आव्हाने आता अधिक गुंतागुंतीची झाली आहेत. मेट्रिक्सचा भार विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) सादर केलेली शैक्षणिक कामगिरी निर्देशक (API) प्रणाली शिष्यवृत्ती आणि कामगिरी-आधारित मूल्यांकनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी होती.
मात्र, प्रत्यक्षात, यामुळे "प्रकाशित करा किंवा नष्ट करा" अशी संस्कृती वाढली आहे, जी मूल्यापेक्षा प्रमाणाला अर्थात संख्यात्मकतेला बक्षीस देते. पदोन्नती किंवा अनुदानासाठी संख्यात्मक लक्ष्ये पूर्ण करण्याच्या दबावाखाली अनेक संशोधक "सलामी स्लाइसिंग" सारख्या पद्धतींचा अवलंब करतात. ही समस्या केवळ भारतापुरती मर्यादित नाही; त्याचे परिणाम विकसनशील देशांमध्ये अधिक स्पष्ट आहेत, जिथे संस्थात्मक समर्थन प्रणाली, मार्गदर्शन आणि संशोधन नीतिमत्ता प्रशिक्षण अजूनही विकसित होत आहे.
ही समस्या आता एका नवीन जागतिक ट्रेंडने वाढवली आहे - ओपन ऍक्सेस प्रकाशनात लेख प्रक्रिया शुल्क (APCs) वाढ. ओपन ऍक्सेस विरोधाभास ओपन ऍक्सेस (OA) प्रकाशन एका उदात्त कल्पनेतून जन्माला आले आहे. सर्वांना वैज्ञानिक ज्ञान मुक्तपणे उपलब्ध करून देणे हा त्याचा उद्देश आहे. पारंपरिक सबस्क्रिप्शन-आधारित मॉडेलच्या विपरीत, जिथे वाचक किंवा संस्था जर्नल्समध्ये निबंध येण्यासाठी पैसे देतात. OA लेखकांना किंवा त्यांच्या निधी देणाऱ्यांना खर्च करण्यास भाग पाडते. लेखक त्यांचे पेपर्स लोकांसाठी मुक्तपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी APCs देतात. हे मॉडेल ज्ञानाच्या प्रवेशाचे लोकशाहीकरण करते. परंतु प्रत्यक्षात, यामुळे नवीन असमानता निर्माण झाली आहे, विशेषतः श्रीमंत देशांतील संशोधक आणि विकसनशील देशांतील संशोधकांमध्ये हे घडते.
जर्नल्स आणि प्रकाशकांमध्ये APCs मोठ्या प्रमाणात बदलतात. आघाडीच्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी प्रकाशित केलेल्या प्रतिष्ठित, उच्च-प्रभाव असलेल्या जर्नल्ससाठी, APCs प्रति पेपर US$2,000 ते US$10,000 (₹1.7-8.5 लाख) पर्यंत असू शकतात. मध्यम-स्तरीय जर्नल्स देखील अनेकदा US$1,000-2,000 आकारतात, जे बहुतेक भारतीय संशोधकांसाठी निषिद्ध आहे, ज्यांचे प्रकल्प अनुदान माफक असते आणि बहुतेकदा प्रकाशन खर्च त्यातून भागत नाही.
अशाप्रकारे, तीन वर्षांत ₹20-30 लाख अनुदानावर काम करणाऱ्या भारतीय संशोधकासाठी, उच्च-स्तरीय ओपन ऍक्सेस जर्नल्समध्ये फक्त काही पेपर्स प्रकाशित करणे संशोधन बजेटचा एक महत्त्वपूर्ण भाग खर्च करू शकते, ज्यामुळे प्रकल्प परवानगी देत असला तरीही ते एक अस्थिर प्रस्ताव बनते.
व्यावसायिक दृष्टीकोन - ओपन ऍक्सेस मॉडेलने अनवधानाने विद्वत्तापूर्ण प्रकाशनाला बहु-अब्ज डॉलर्सच्या जागतिक उद्योगात रुपांतरित केले आहे. प्रमुख प्रकाशकांनी मोठा नफा मार्जिन राखून, सबस्क्रिप्शन महसूल यशस्वीरित्या APC उत्पन्नाने बदलला आहे.
टीकाकारांच्या मते, पूर्णपणे खुल्या प्रवेशासाठी आणि संकरित जर्नल्सची वाढती संख्या (जे सबस्क्रिप्शन उपलब्ध असतानाही एपीसी आकारतात) "प्रकाशनासाठी पैसे द्या" असे वातावरण निर्माण करत आहे. या व्यापारीकरणामुळे वैज्ञानिक गुणवत्तेऐवजी पैसे देण्याची क्षमता काय आणि कुठे प्रकाशित करायचे यावर परिणाम करू लागली आहे का, याबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे.
विकसित देशांमधील श्रीमंत संस्था आणि संशोधन गट त्यांची दृश्यमानता आणि प्रतिष्ठा राखून उच्चभ्रू जर्नल्समध्ये प्रकाशित करू शकतात, तर विकसनशील देशांमधील प्रकाशकांना दुर्लक्षित होण्याचा धोका आहे. दुसरीकडे, भक्षक प्रकाशकांनी एपीसी मॉडेलचा वापर करून जर्नल्स सुरू केले आहेत जे शुल्क आकारून कोणत्याही अर्थपूर्ण पुनरावलोकनाशिवाय जलद स्वीकृती आणि प्रकाशनाचे आश्वासन देतात.
या "जर्नल्स"ची शीर्षके अनेकदा दिशाभूल करणारी असतात, कायदेशीर शीर्षकांची ते नक्कल करतात. हे तरुण किंवा अननुभवी संशोधकांना गोंधळात टाकते. प्रकाशन-किंवा-नाश दबाव आणि परवडणारे एपीसी यांच्या संयोजनाने अशा शोषणकारी आउटलेट्ससाठी सुपीक जमीन तयार केली आहे.
परवडणारी व्यवस्था आणि समानता भारतासारख्या विकसनशील देशांसाठी, परवडण्याचा मुद्दा ओपन ऍक्सेस प्रकाशनाच्या शाश्वततेसाठी केंद्रस्थानी आहे. युरोप किंवा अमेरिकेतील संशोधकांप्रमाणे, भारतीय शिक्षणतज्ज्ञांकडे एपीसींना कव्हर करण्यासाठी क्वचितच संस्थात्मक किंवा राष्ट्रीय यंत्रणा असते. बहुतेक विद्यापीठांमध्ये प्रकाशन निधीची कमतरता असते आणि संशोधन अनुदान अनेकदा एपीसीला पाठिंबा देत नाही. ही तफावत एक विरोधाभासी परिस्थिती निर्माण करते.
भारतीय संशोधक उच्च दर्जाचे काम करू शकतात, परंतु आर्थिक अडचणींमुळे ते आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रकाशित करण्यास त्यांना संघर्ष करावा लागू शकतो. परिणामी, ते कमीत कमी शुल्क असलेल्या कमी-स्तरीय जर्नल्सचा किंवा त्याहूनही वाईट म्हणजे, विश्वासार्हतेशी तडजोड करणाऱ्या भक्षक माध्यमांचा अवलंब करू शकतात. याउलट, अनेक युरोपीय देशांना या समस्येचा सामना करावा लागतो. त्यांच्या भरपाईसाठी संस्थात्मक व्यवस्था अस्तित्वात आहे.
उदाहरणार्थ, जर्मनीची ड्यूश फोर्सचुंग्सगेमेन्सचाफ्ट (DFG) संस्थात्मक अनुदानांद्वारे प्रकाशन खर्चासाठी सह-वित्तपुरवठा करते. यूएस नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) आणि नॅशनल सायन्स फाउंडेशन (NSF) APCs ला कायदेशीर अनुदान खर्च म्हणून परवानगी देतात. आशियामध्ये अशाच पद्धती उदयास येत आहेत.
जपानची JST आणि JSPS संशोधन अनुदानांमध्ये APCs समाविष्ट करतात आणि संस्थात्मक OA धोरणांना प्रोत्साहन देतात. तैवान आणि सिंगापूर मर्यादित संस्थात्मक-स्तरीय APC समर्थन प्रदान करतात, तर दक्षिण कोरियाची नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन अनुदान-आधारित APC कव्हरेजला परवानगी देते आणि राष्ट्रीय प्रकाशक करारांना प्रोत्साहन देते.
या पार्श्वभूमीवर, भारताचा "वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन (ONOS)" उपक्रम पूर्णपणे OA जर्नल्सच्या निवडक यादीमध्ये प्रकाशित लेखांसाठी APCs ला समर्थन देण्यासाठी एक महत्त्वाचा, केंद्रीय समन्वित मॉडेल दर्शवितो. ONOS चा एक दूरदर्शी घटक म्हणजे उच्च-गुणवत्तेच्या OA जर्नल्सच्या निवडक यादीमध्ये प्रकाशित करणाऱ्या भारतीय संशोधकांसाठी APCs पूर्ण करण्यासाठी दरवर्षी १५० कोटी रुपयांचा केंद्रीय निधी. ही तरतूद थेट एक सततचा अडथळा दूर करते, तर खुल्या प्रवेशाचा प्रभाव वाढवते. बहुतेक संशोधकांसाठी मोठ्या APCs, बहुतेकदा हजारो डॉलर्स, परवडणारे नाहीत.
तथापि, आव्हान म्हणजे पारदर्शक जर्नल निवड राखणे, संशोधन अखंडतेचे निरीक्षण करणे आणि प्रमाणापेक्षा गुणवत्ता, भारताच्या विस्तारत्या वैज्ञानिक पदचिन्हाची व्याख्या करणे. प्रकाशनाच्या अर्थशास्त्रात सुधारणा करणे आवश्यक असलेल्या गुणवत्तेचा पुनर्विचार करणे, सांस्कृतिक परिमाण तितकेच महत्त्वाचे आहे. भारताच्या शैक्षणिक मूल्यांकन प्रणाली केवळ संख्यांपेक्षा मौलिकता, कठोरता आणि सामाजिक प्रभावाला बक्षीस देण्यासाठी विकसित झाल्या पाहिजेत.
शंकास्पद जर्नल्समधील प्रकाशनाला परावृत्त करण्यासाठी आणि गुणवत्ता-आधारित मूल्यांकनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी मूल्यांकन निकषांमध्ये सुधारणा करण्यावर UGC आणि अनेक विज्ञान मंत्रालयांनी चर्चा सुरू केली आहे. परंतु पद्धतशीर बदल धोरणापेक्षा जास्त आवश्यक आहे. यासाठी "अधिक प्रकाशित करा" वरून "अर्थपूर्णपणे प्रकाशित करा" अशी मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे. नीतिशास्त्र प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन संशोधन शिक्षणाचा अविभाज्य भाग बनले पाहिजे.
साहित्यिक चोरी, छद्म-लेखन आणि डेटा हाताळणी रोखण्यासाठी संस्थात्मक नीतिशास्त्र समित्या आणि संशोधन अखंडता कार्यालये मजबूत केली पाहिजेत. विद्यापीठे प्रकाशन समर्थन कार्यालये देखील तयार करू शकतात जी विद्वानांना कायदेशीर जर्नल्सकडे मार्गदर्शन करतात आणि जटिल OA लँडस्केपमध्ये नेव्हिगेट करण्यास मदत करतात. दरम्यान, जागतिक संशोधन समुदाय आधीच उच्च-एपीसी मॉडेलच्या पर्यायांसह प्रयोग करत आहे, ज्यामुळे संतुलित परिसंस्थेचा विकास होईल.
सिलियो (लॅटिन अमेरिका) आणि ओपन लायब्ररी ऑफ द ह्युमॅनिटीज (यूके) सारख्या उपक्रमांमुळे असे दिसून येते की लेखकांवर पूर्णपणे भार न टाकता न्याय्य आणि शाश्वत ओए प्रकाशन शक्य आहे. भारत, त्याच्या मोठ्या सार्वजनिक विद्यापीठ प्रणाली आणि राष्ट्रीय संशोधन आणि विकास संस्थांसह, समान मॉडेल्सचा शोध घेण्यासाठी चांगल्या स्थितीत आहे. कदाचित प्रमुख प्रकाशकांशी सामूहिक प्रकाशन हक्कांची वाटाघाटी करून किंवा नैतिक, कमी किमतीच्या ओए पद्धतींचे पालन करणाऱ्या देशांतर्गत जर्नल्सना बळकटी देऊन हे होत आहे.
खरे ध्येय अधिक शोधनिबंध प्रकाशित करणे नसून चांगले विज्ञान प्रकाशित करणे असावे. जेव्हा प्रत्येक संशोधन उत्पादन संस्थात्मक मर्यादांऐवजी काळजीपूर्वक तपासणी, पारदर्शकता आणि वस्तुनिष्ठता प्रतिबिंबित करते तेव्हा खरी प्रगती साध्य होईल. भारत २०४७ पर्यंत विकसित भारत बनण्याची आकांक्षा बाळगत असल्याने गुणवत्ता-चालित सुधारणांची आवश्यकता आहे. त्याची वैज्ञानिक प्रगती सचोटी, मोकळेपणा आणि उत्कृष्टतेवर आधारित असली पाहिजे. ओए प्रकाशन ज्ञानाचे लोकशाहीकरण करण्याचे आश्वासन देते, परंतु परवडणाऱ्या अडचणी आणि व्यावसायिक विकृतींना तोंड न देता, जागतिक विज्ञानात असमानता वाढण्याचा धोका आहे.
संशोधन मूल्यांकन सुधारणे, नैतिक आणि परवडणाऱ्या प्रकाशनासाठी समर्थन प्रदान करणे आणि प्रमाणापेक्षा सखोलतेला महत्त्व देणारी संस्कृती विकसित करणे ही आता राष्ट्रीय अत्यावश्यक बाब आहे. ज्ञानात आघाडीवर असलेल्या भारताचे भविष्य त्याच्या विद्वानांनी किती पेपर्स तयार केले आहेत यावर अवलंबून नाही, तर त्यांचे कार्य समज, धोरण आणि समाजात किती खोलवर बदल घडवून आणते यावर अवलंबून असेल.
